В течение 20 января россияне 37 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 173 взрыва, - ОВА

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 173 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Белопольская громада: произведен обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ (11 взрывов), обстрелы FPV дроном-камикадзе (4 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов).

Хотинская громада: враг бил из минометов (44 взрыва) и ствольной артиллерии (13 взрывов).

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Эсманская громада: произведены обстрелы FPV дроном-камикадзе (2 взрыва) и обстрел из минометов (4 взрыва).

Середино-Будская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были авиаудары – пуски ракет с вертолета (8 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов), артобстрел (8 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов).

Юнаковская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).

Миропольская громада: 13 мин сбросил враг на территорию громады.

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