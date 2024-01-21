Российские оккупанты в течение 20 января 6 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации вокруг плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области 20 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".
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Алекс Скела
показать весь комментарий20.01.2024 23:05 Ответить Мне нравится 0
anton korsiner
показать весь комментарий21.01.2024 06:59 Ответить Мне нравится 0
егор сидоренко #582595
показать весь комментарий21.01.2024 08:07 Ответить Мне нравится 0
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