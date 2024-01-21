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Российские оккупанты в течение 20 января 6 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации вокруг плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области 20 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".

Также читайте: Россияне в течение 20 января нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 25 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Автор: 

ВСУ (6546) плацдарм (60)


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20.01.2024 23:05 Ответить
Збройні сили України протягом доби втримали плацдарм на лівобережжі Херсонщини, а ворог із втратами відступив. Водночас 20 січня нашим захисникам довелося здійснити 72 прямих бойових зіткнення з російськими окупаційними військами.
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21.01.2024 06:59 Ответить
Очевидно,что рузкие хотят сбросить плацдарм в воду,а если не получается то пока тупо выматывают,сил у них больше
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21.01.2024 08:07 Ответить
 
 