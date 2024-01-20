Трамп рассказал оправдание своим угрозам не защищать Европу в случае войны: "На следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить миллиарды и миллиарды долларов на оборону, после того как он пригрозил не защищать Европу в случае нападения.
Об этом заявил Трамп на митинге в Нью-Гэмпшире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Он раскритиковал европейские страны за то, что они слишком полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.
Трамп вспомнил, как после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства он сказал, что понял, что Соединенные Штаты "оплачивают счета".
Когда он выразил это беспокойство, один из европейских лидеров спросил его: "Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не собираетесь нас защищать?", на что Трамп, по его словам, ответил: "Я сказал, что это именно то , что это значит".
"И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов", – добавил экс-президент США.
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трамп бізнесмен в першу чергу от він припугне деяких членів за обʼєктивний розслабон
повірте він не дурник і знає що ні ***** ні у китая разом з ху шансів немає , йому важливі Штати от і все , і у Штатів буде в е тіп топ а значить і в України через призму війни звісно.
Це ви самі придумали чи чиясь цитата?
Кстати, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Парадокс, Байден прикрыл Ленд-лиз в мае 2022, за который проголосовали обе палаты и который дал бы Украине ПВО, сотни танков (не 31 танк), самолетов... , но пропаганда ОП продолжает вешать лапшу о ,,помощи,, Белого Дома.
У многих сложилось впечатление о капельной помощи Белого Дома: ни поражения, ни победы.
виправдання надаються, а не розказуються