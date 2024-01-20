Трамп рассказал оправдание своим угрозам не защищать Европу в случае войны: "На следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить миллиарды и миллиарды долларов на оборону, после того как он пригрозил не защищать Европу в случае нападения.

Об этом заявил Трамп на митинге в Нью-Гэмпшире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он раскритиковал европейские страны за то, что они слишком полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

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Трамп вспомнил, как после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства он сказал, что понял, что Соединенные Штаты "оплачивают счета".

Когда он выразил это беспокойство, один из европейских лидеров спросил его: "Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не собираетесь нас защищать?", на что Трамп, по его словам, ответил: "Я сказал, что это именно то , что это значит".

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"И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов", – добавил экс-президент США.