Петиция в городской совет с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в Киеве набрала нужное количество голосов

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в столице набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

Согласно платформе петиций на сайте Киеврады, петиция была подана 12 января и на 20 января набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

"Обращаюсь к Киевскому городскому голове, к главам фракций и каждому депутату Киеврады и прошу: не заниматься мошенничеством, оставить в покое Воздухофлотский проспект и не делить его искусственно на два проспекта; реализовать волю киевской громады, высшего военного командования, наших защитников и героев Воздушных сил - переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил", - говорится в тексте петиции.

По словам заявителя, в Киевском городском совете планируется инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два – проспект Европейского Союза (до №30) и проспект Воздушных сил (с №31 до конца застройки).

Как сообщалось, 4 октября 2023 года петиция на сайте Киерады с призывом не переименовывать Воздухофлотский проспект в Киеве на проспект Европейского Союза набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Также читайте: Переименование Воздухофлотского проспекта: Залужный призывает не разделять его на два. ДОКУМЕНТ