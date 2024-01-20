Петиция в городской совет с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в Киеве набрала нужное количество голосов
Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в столице набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.
Согласно платформе петиций на сайте Киеврады, петиция была подана 12 января и на 20 января набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.
"Обращаюсь к Киевскому городскому голове, к главам фракций и каждому депутату Киеврады и прошу: не заниматься мошенничеством, оставить в покое Воздухофлотский проспект и не делить его искусственно на два проспекта; реализовать волю киевской громады, высшего военного командования, наших защитников и героев Воздушных сил - переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил", - говорится в тексте петиции.
По словам заявителя, в Киевском городском совете планируется инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два – проспект Европейского Союза (до №30) и проспект Воздушных сил (с №31 до конца застройки).
Как сообщалось, 4 октября 2023 года петиция на сайте Киерады с призывом не переименовывать Воздухофлотский проспект в Киеве на проспект Европейского Союза набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.
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Моя молодість - КІБІ, архфак...
А можно просто его переименовать в проспект Европейского Союза - и всё, делов-то.. )
А взагалі робота кипить семимільнтмт кроками цілодобово-у Києві перейменовано приблизно третину вулиць за останній рік.Місцями -цілі квартали перейменовуються.Розпил грошей під час вирішення "самих найважливіших та невідкладних задач"
В Україні не повинно залишитися жодних слідів червоної капо-совкової, комуно нацистької окупації України !!! у нас на Львівщині познисили усі так звані "памʼятники" так званим "красним освабодітелям" Європи від так званого "націзьма" і це правельно !!! червоний комуно-нацист, совковий-кацап, такий самий окупант України, решти країн сходу Європи, як і коринченвий німецький нацист !!! за за деякими показниками, наприклад за злочинами проти людяності, військовийми злочинами червоний окупант на порядок м(в 10 раз) гірший за коричневого !!!
Який зараз рік?
Зараз що, немає більше чим зайнятись???
А у нас тут якраз така "маленька прикрість", щось накшталт війни і для простоти спілкування пропоную урядовцям і активістам озвучити цю суму зразу "в дронах"...
запусти криворогатню в хату - все на криворогате переробить...
розділяй свій сраний квартал на дев'ятий і п'ятий, чепушило мале