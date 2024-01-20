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Новости Декоммунизация
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Петиция в городской совет с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в Киеве набрала нужное количество голосов

проспект,повітрофлотський

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом не разделять Воздухофлотский проспект в столице набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

Согласно платформе петиций на сайте Киеврады, петиция была подана 12 января и на 20 января набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

"Обращаюсь к Киевскому городскому голове, к главам фракций и каждому депутату Киеврады и прошу: не заниматься мошенничеством, оставить в покое Воздухофлотский проспект и не делить его искусственно на два проспекта; реализовать волю киевской громады, высшего военного командования, наших защитников и героев Воздушных сил - переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил", - говорится в тексте петиции.

По словам заявителя, в Киевском городском совете планируется инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два – проспект Европейского Союза (до №30) и проспект Воздушных сил (с №31 до конца застройки).

Как сообщалось, 4 октября 2023 года петиция на сайте Киерады с призывом не переименовывать Воздухофлотский проспект в Киеве на проспект Европейского Союза набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Также читайте: Переименование Воздухофлотского проспекта: Залужный призывает не разделять его на два. ДОКУМЕНТ

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Киев (25475) переименования (739) декоммунизация (753) Воздушные силы (2251)


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Топ комментарии
+8
Це дуже важливе питання. Майже життя і смерті. Не можна таке вирішувати на бігу. Треба створити парламентську комісію. Нехай все розбере, вивчить міжнародний опит, потім в "марафоні" розкажуть. А після цього - на референдум. Вся країна повинна приймати участь в вирішенні такого важливого питання!
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20.01.2024 23:37
+5
Повітрофлотський - чем не устраивает или денег девать некуда ?
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20.01.2024 23:49
+5
При Янеку розділили вулицю Мазепи, ту частину яка проходить біля Лаври, на прохання московької церкви і кирила гундяєва, назвали Лаврською. Сьогодні Зеленський науськав своїх "пасіпак" зробити все щоб у Києві не з"явилась вулиця Європейського Союзу, бо через комплекси у нього абревіатура "ЄС" асоціюється з партією Порошенка Європейська Солідарність. От і вся причина баталій з петиціями, Зеленський, якби міг то і ЄС змусив би змінити назву, на ЄУ, наприклад, тобто Європейська Унія, а шо?
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21.01.2024 01:41
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Повітрофлотський...
Моя молодість - КІБІ, архфак...
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20.01.2024 23:32 Ответить
Це дуже важливе питання. Майже життя і смерті. Не можна таке вирішувати на бігу. Треба створити парламентську комісію. Нехай все розбере, вивчить міжнародний опит, потім в "марафоні" розкажуть. А після цього - на референдум. Вся країна повинна приймати участь в вирішенні такого важливого питання!
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20.01.2024 23:37 Ответить
опыт - досвід. Не дякуй
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21.01.2024 07:28 Ответить
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22.01.2024 10:33 Ответить
Повітрофлотський - чем не устраивает или денег девать некуда ?
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20.01.2024 23:49 Ответить
я киянин і мені пох чомусь... немає більш важливічих питанть? наприклад, винести могили омелі- маньяка вбивці та кравчука-тряпки хапуги за межі меші Києва, наприклад?
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20.01.2024 23:53 Ответить
"В Киевском городском совете планируется инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два - проспект Европейского Союза и проспект Воздушных сил"..
А можно просто его переименовать в проспект Европейского Союза - и всё, делов-то.. )
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21.01.2024 00:16 Ответить
В Києві є Європейська площа в центрі міста. Як на мене, цього достатньо. Також була петиція про перейменування проспекту Правди (була така московська комуняцька газета) на проспект Європейського союзу. А чого комусь стукнуло в голову поділити існуючий Повітрофлотський проспект на два, щоб одну половину назвати проспектом ЄС не зрозуміло. Підтримую перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил. І зовсім не підтримую перейменування будь якої вулиці/проспекту на Європейського союзу. Політики замість того щоб працювати над реальним членством України в Європейському Союзі займаються підміною понять.
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21.01.2024 00:45 Ответить
на проспект ЄС можна перейменувати так званий прспект "побіди" !!! все одно для України, українців жодної так званої "побіди" поо завершеню 2Світової війни не було, одного окупанта коричневого німецького нациста змінив інший, старий бе більш жорстокий окупан - червоний комуно-нацист, совковий кацап !!!



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21.01.2024 05:05 Ответить
Пропозицдія трохи запіздала-його давно тишком нишком перейменовано на Берестейський проспект.
А взагалі робота кипить семимільнтмт кроками цілодобово-у Києві перейменовано приблизно третину вулиць за останній рік.Місцями -цілі квартали перейменовуються.Розпил грошей під час вирішення "самих найважливіших та невідкладних задач"
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21.01.2024 05:50 Ответить
про який "розпил" грошей йде мова ??? зняти старі ще совково-кацапські таблички і повісити нові, можна на кожен 3-4 будинок - це, по вашому розпил грошей ???
В Україні не повинно залишитися жодних слідів червоної капо-совкової, комуно нацистької окупації України !!! у нас на Львівщині познисили усі так звані "памʼятники" так званим "красним освабодітелям" Європи від так званого "націзьма" і це правельно !!! червоний комуно-нацист, совковий-кацап, такий самий окупант України, решти країн сходу Європи, як і коринченвий німецький нацист !!! за за деякими показниками, наприклад за злочинами проти людяності, військовийми злочинами червоний окупант на порядок м(в 10 раз) гірший за коричневого !!!
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21.01.2024 06:13 Ответить
А документи виправити? Нахіба воно мешканцям Повітрофлотського? Чи це буде безкоштовно і нікуди ходити не треба буде?
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21.01.2024 07:32 Ответить
нічого не треба переоформляти згідно чинного законродавства України !!! усі документи чинні до кінця їх терміну дії !!!
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21.01.2024 07:38 Ответить
Можливо, вибачайте, я не юрист. Але знаючи нашу державу... Спробуй шось там продати - адреса не співпадає і так далі...
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21.01.2024 07:48 Ответить
я тако ж не юрист, але як на мене то має бути достатньо роздрукованого з офійційного сайту КМР витягу, що наприклад проспект , червоного комуно-нациста, окупанта, винного у смерті мільйонів українців ватутіна, перейменавано на проспект генерал-хорунжого УПА, єдиної сили українців що у 2Світову боролася за Волю іНезалежність України прити обох нацистьких окупаційних режимів кориченвого та червого, Романа Шухавича !!!
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21.01.2024 08:07 Ответить
Ключове - як на мене то має бути достатньо...
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21.01.2024 08:18 Ответить
Не робіть проблеми. Якщо вам треба буде щось продати, то нотаріус який оформляє договір купівлі-продажу переоформить ваші документи на нову адресу за п'ять хвилин.
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21.01.2024 12:06 Ответить
Вже перейменували на проспект Берестейський, на честь давньоукраїнського міста Берестя, нині це місто Брест в окупованій рашистами Білорусії, яке сталін віддав білорусам.
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21.01.2024 12:02 Ответить
І площу Перемоги також перейменували. Повернули історичну назву Галицька площа. Стелу перемоги з комуняцькою зіркою також демонтували.
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21.01.2024 12:32 Ответить
Я щось пропустив?
Який зараз рік?
Зараз що, немає більше чим зайнятись???
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21.01.2024 01:39 Ответить
в Україні не повинно залишитись топонів які повʼязані більш як чотирьохсот річною кацапською окупацією України, як з царською-імерською, так з червоною, кацапо-совковою, комуно-нацистькою !!! В Україні не повинно бути томонімів (назв міст, вулиць, площ, тощо) повязангих з ч-ленінами, сталінами, жуковими, ватутінами, петровськими, кагановичами, тощо, так і з їх приспішниками, запроданцями колоборантами на кшталт щарса, котовського, ковпака, кожедуба і тд.тп. !!
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21.01.2024 07:57 Ответить
Як повітря та флот пов'язані з кацапами? І не треба мені історію тут нагадувати - усім пофік, це не вулиця членіна
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21.01.2024 08:24 Ответить
це назва повʼязана кацапською окупаційною армією, так звананою "ркка", а патім з "са"
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21.01.2024 08:30 Ответить
Я ж про історію просив... Видайте указ - Повітрофлотська радянська відміняєтся, Повітрофлотська в честь нашого повітря і нашого флоту називається
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21.01.2024 09:27 Ответить
І ще - служив в СА. Мене теж перейменовувати? А може треба таки мозок включати?
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21.01.2024 09:30 Ответить
Тому тепер і буде називатись проспект Повітряних Сил - на честь українських військових пілотів.
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21.01.2024 12:11 Ответить
Я не проти, я навіть "ЗА", але я маю уявлення, скільки коштує державі переіменування однієї вулиці - це капец які гроші...
А у нас тут якраз така "маленька прикрість", щось накшталт війни і для простоти спілкування пропоную урядовцям і активістам озвучити цю суму зразу "в дронах"...
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21.01.2024 10:04 Ответить
При Янеку розділили вулицю Мазепи, ту частину яка проходить біля Лаври, на прохання московької церкви і кирила гундяєва, назвали Лаврською. Сьогодні Зеленський науськав своїх "пасіпак" зробити все щоб у Києві не з"явилась вулиця Європейського Союзу, бо через комплекси у нього абревіатура "ЄС" асоціюється з партією Порошенка Європейська Солідарність. От і вся причина баталій з петиціями, Зеленський, якби міг то і ЄС змусив би змінити назву, на ЄУ, наприклад, тобто Європейська Унія, а шо?
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21.01.2024 01:41 Ответить
я вас зивую, на польській мові ЄС перекладається як Унія Європейська ...
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21.01.2024 07:04 Ответить
В Києві вже давно в самому центрі є Європейська площа і там майорять прапори Європейського союзу. Ще з тих часів коли Меркель і друзі ***** щодня повторювали мантру що Україна не стане членом ЄС. Для чого до Європейської площі потрібен ще й проспект не розумію. Це пережитки совка, раніше майже в кожному місті були вулиця, площа і проспект леніна а зараз намагаються клепати назви ЄС. У нас є ім'ям кого називати вулиці і площі, називайте на честь загиблих героїв російсько-української війни, які тут жили і ходили цими вулицями і врешті поклали своє життя за Україну, Київ і нашу Свободу. Зайдіть на Київ цифровий, там повно петицій щоб назвати ту чи іншу вулицю на честь героя, який там жив. На жаль петиції не назбирають потрібну кількість голосів, бо людям байдуже. Але давай їм проспект Європейського Союзу.
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21.01.2024 12:28 Ответить
шо, зовсім головою поїхали Повітрофлотський Проспект розділяти?
запусти криворогатню в хату - все на криворогате переробить...
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21.01.2024 04:13 Ответить
буба іди на ***.
розділяй свій сраний квартал на дев'ятий і п'ятий, чепушило мале
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21.01.2024 04:17 Ответить
это видимость работы на фоне грабежа страны
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21.01.2024 07:09 Ответить
А десь там йде війна...
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01.02.2024 10:48 Ответить
 
 