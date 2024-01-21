РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10345 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 149 15

Будут говорить о вступлении Украины в ЕС, а также о возможном вступлении в НАТО, - Дуда и Науседа встретятся 21 января в Вильнюсе

дуда,науседа

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа обсудят в Вильнюсе ситуацию в Украине, а также перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в субботу председатель Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк, передает Укрінформ.

По информации Павляка, Дуда в Вильнюсе примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 161-летия начала Январского восстания.

По его словам, в этих торжествах будут также участвовать украинская и белорусская делегация, которую будет представлять лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

Павляк сообщил, что во время встречи президентов Дуды и Науседы будут доминировать вопросы безопасности.

"Несомненно, главными темами разговоров будут вопросы безопасности, подготовки к саммиту НАТО, ситуация в Украине, вопросы вступления Украины в ЕС, а также возможного вступления в НАТО", - заявил Павляк.

Январское восстание – восстание 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой против царской России. Вместе с поляками в восстании приняли участие украинцы, литовцы и белорусы. Восстание завершилось поражением повстанцев.

Также читайте: Отказ Украины от переговоров с Путиным вполне понятен, - Дуда

Автор: 

помощь и поддержка (865) Дуда Анджей (754) Науседа Гитанас (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Дуда ще той лицемір - брехун!
показать весь комментарий
21.01.2024 00:09
+4
Так виїжджай із ЄС в Україну! Навіщо тобі верховенство права, навіщо тобі працюючі закони на людей, навіщо тобі демократія, навіщо тобі свобода слова??? Все одно ЄС тобі нічого не дав.
показать весь комментарий
21.01.2024 07:38
+3
Останні роки постійно читаю, що вєщають пересічні поляки на міжнародну аудиторію, не тільки їхній контент, але їхні коментарі у соцмережах. Для тих хто вірить у своїх рожевих мріях, що поляки будуть нашими головними лобістами у ЄС - я вас дуже сильно розчарую - так не буде, бо найбільше претензій до України у ЄС, не у мадяр, а саме у польської курви. Тут не тільки вимога до нас про тотальну заборону на всю українську агропродукцію (мова йде не про зерно), міжнародні перевезення і тд, але й історичні питання. Так курви хочуть аби Україна визнала "геноцид поляків українцями" у 1943, аби українці визнали УПА, Бандеру - не борцями за українську державність, а злочинцями. Ще раз, для вступу у ЄС, польща вимагатиме від України визнати наших Героїв - бандитами! Отже, я пропоную всім зачарованим "братнім народом" - не зачаровуватися, бо розчарування буде дуже сильним. І перші ластівки цього розчарування ми побачили у минулому році: спершу із забороною ввезення і тразиту усієї укр агропродукції (мова не тільки про зерно), а потім із блокуванням кордону.
показать весь комментарий
21.01.2024 07:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадує Віслюка і маладиє рєгіони.
показать весь комментарий
21.01.2024 01:10 Ответить
ну щось типу вашого коментаря)
показать весь комментарий
21.01.2024 01:12 Ответить
Дуда ще той лицемір - брехун!
показать весь комментарий
21.01.2024 00:09 Ответить
Розмовляв з декількома литовцями, вони чогось так на того Науседу гонять. Кажуть - муділа. Але я так і не зрозумів чого. Може щось особисте... цікаво б було почути думку місцевих.
показать весь комментарий
21.01.2024 00:27 Ответить
І що? Вступ в ЄС прямо зараз нічого не дасть українській державі. Вкладати гроші підприємці не будуть поки війна не закінчиться. І потім навряд чи захочуть бо буде ризик нової агресії росіян, а витрачати гроші без умов негайно заробити більше і без перешкод будь коли вивести їх з України до себе на Батьківщину ніхто не захоче.
показать весь комментарий
21.01.2024 00:39 Ответить
Так виїжджай із ЄС в Україну! Навіщо тобі верховенство права, навіщо тобі працюючі закони на людей, навіщо тобі демократія, навіщо тобі свобода слова??? Все одно ЄС тобі нічого не дав.
показать весь комментарий
21.01.2024 07:38 Ответить
Говоритимуть? Ніт. Не треба! У нас вже є Віслюк- говорун. Доста!
показать весь комментарий
21.01.2024 01:09 Ответить
Сциклива Європа постійно бреше і грається обіцянками.
показать весь комментарий
21.01.2024 03:55 Ответить
а зевлада тільки усі імітує та виконує оманські договорняки !!! чому до цих пір не сидять баканов і резніков ??? чому кс відкривають тільки проти проукраїнських політиків, військових та бізнесменів, а запроданці колоборанти, ухилянти-друзі "найвеличнішого зе-нелоха" з 95-аналу досі на волі, вільно-дихають українським повітрям, жеруть українській хліб і не тільки, ******** Україну ???
Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?



показать весь комментарий
21.01.2024 06:26 Ответить
давно не обещали нату
показать весь комментарий
21.01.2024 06:52 Ответить
Останні роки постійно читаю, що вєщають пересічні поляки на міжнародну аудиторію, не тільки їхній контент, але їхні коментарі у соцмережах. Для тих хто вірить у своїх рожевих мріях, що поляки будуть нашими головними лобістами у ЄС - я вас дуже сильно розчарую - так не буде, бо найбільше претензій до України у ЄС, не у мадяр, а саме у польської курви. Тут не тільки вимога до нас про тотальну заборону на всю українську агропродукцію (мова йде не про зерно), міжнародні перевезення і тд, але й історичні питання. Так курви хочуть аби Україна визнала "геноцид поляків українцями" у 1943, аби українці визнали УПА, Бандеру - не борцями за українську державність, а злочинцями. Ще раз, для вступу у ЄС, польща вимагатиме від України визнати наших Героїв - бандитами! Отже, я пропоную всім зачарованим "братнім народом" - не зачаровуватися, бо розчарування буде дуже сильним. І перші ластівки цього розчарування ми побачили у минулому році: спершу із забороною ввезення і тразиту усієї укр агропродукції (мова не тільки про зерно), а потім із блокуванням кордону.
показать весь комментарий
21.01.2024 07:34 Ответить
Польська курва як була сто років назад такою так нею і залишилась!
Поляки насправді такі самі під.раси як роки, коротка пам'ять в українців!
показать весь комментарий
21.01.2024 10:38 Ответить
...про вступУ в дупу - щось зранку плющить
показать весь комментарий
21.01.2024 10:53 Ответить
Не люблю повторятся--- но это с подросткового возраста применяю. ,, я б киздела бы ещё, но болит влагали- ще,,.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:47 Ответить
 
 