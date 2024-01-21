Будут говорить о вступлении Украины в ЕС, а также о возможном вступлении в НАТО, - Дуда и Науседа встретятся 21 января в Вильнюсе

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа обсудят в Вильнюсе ситуацию в Украине, а также перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в субботу председатель Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк, передает Укрінформ.

По информации Павляка, Дуда в Вильнюсе примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 161-летия начала Январского восстания.

По его словам, в этих торжествах будут также участвовать украинская и белорусская делегация, которую будет представлять лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

Павляк сообщил, что во время встречи президентов Дуды и Науседы будут доминировать вопросы безопасности.

"Несомненно, главными темами разговоров будут вопросы безопасности, подготовки к саммиту НАТО, ситуация в Украине, вопросы вступления Украины в ЕС, а также возможного вступления в НАТО", - заявил Павляк.

Январское восстание – восстание 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой против царской России. Вместе с поляками в восстании приняли участие украинцы, литовцы и белорусы. Восстание завершилось поражением повстанцев.

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