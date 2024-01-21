Будут говорить о вступлении Украины в ЕС, а также о возможном вступлении в НАТО, - Дуда и Науседа встретятся 21 января в Вильнюсе
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа обсудят в Вильнюсе ситуацию в Украине, а также перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в субботу председатель Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк, передает Укрінформ.
По информации Павляка, Дуда в Вильнюсе примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 161-летия начала Январского восстания.
По его словам, в этих торжествах будут также участвовать украинская и белорусская делегация, которую будет представлять лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.
Павляк сообщил, что во время встречи президентов Дуды и Науседы будут доминировать вопросы безопасности.
"Несомненно, главными темами разговоров будут вопросы безопасности, подготовки к саммиту НАТО, ситуация в Украине, вопросы вступления Украины в ЕС, а также возможного вступления в НАТО", - заявил Павляк.
Январское восстание – восстание 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой против царской России. Вместе с поляками в восстании приняли участие украинцы, литовцы и белорусы. Восстание завершилось поражением повстанцев.
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Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?
Поляки насправді такі самі під.раси як роки, коротка пам'ять в українців!