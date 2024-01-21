Министр экономики Литвы Армонайте предложила гражданам "вложить сбережения в танк вместо носка"
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что одним из источников финансирования обороны могут стать инвестиции со стороны граждан страны.
"Есть способы (финансирования обороны – ред.), например, взять деньги в кредит у граждан. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", – сказала Армонайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
По ее словам, нужно разъяснить идею облигаций гражданам.
"Возможно, государство не даст больших процентов, но есть люди, добровольно поддерживающие Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила Армонайте.
Топ комментарии
+13 ПП Уксусов
показать весь комментарий21.01.2024 00:08
+8 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий21.01.2024 00:24
+4 Colt
показать весь комментарий21.01.2024 06:16
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Наприклад облігації "третього рейху" до 45го року розкупалися краще ніж періжки у вербну неділю, після 45го року, вони майже нічого не коштували, але зараз, за них дають 20 до одного...
Доречі - воєнні облігації радянського союзу, просто "згоріли" до нуля вже у 48-53 році...
Тільки у людей з паспортом (який мали навіть не всі мешканці міст і майже ніхто з села) і з урахуванням "грошової реформи" 1961го року, 10 -1...
То були звичайні облігації госзайма ссср
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Я говорю об облигациях конца 40х- начала 50 х годов, наверное и военные там были. Был какой то указ Горбачева оплатить их
Цеж не хухра з мухрою, цеж цілий "УКАЗ"...))))
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Але була одна "лазейка", можна було з цією справкою, записатися у "комсомольскій строй-отряд", поїхати отарабанити певний термін, після кінця терміну якого, ви вже отримували паспорт і могли їхати поступати куди завгодоно....
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/gruden/27/1932-pryynyata-postanova-cvk-i-rnk-srsr-no84-pro-vstanovlennya-yedynoyi-pasportnoyi-systemy-po-srsr-i-obovyazkovu-propysku-pasportiv
Но все - таки не так креативно,как у нашего президента
НАШ ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТ
Зовет народ на войну
И трендит про необходимость мобилизации
И не понимает ,почему его посылают нах....
А наш кабмин где и кем служил ?
Взяти хоча б тіж ощадбанківські ,,вклади,,!
Обдурили народ як 73%!
Горить газовий термінал
Їх, пам'ятаю, окремі наївні особи зберігали в шкатулках в затишних схованках. Майже як, власне, гроші...
Ну а наприкінці 80-х держава "сисисири" тих "окремих наївних", як завжди, НАЄ.АЛА.
Вкладаєш 500 бак, на виході Т - 90...