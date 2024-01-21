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Министр экономики Литвы Армонайте предложила гражданам "вложить сбережения в танк вместо носка"

Аушріне Армонайте

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что одним из источников финансирования обороны могут стать инвестиции со стороны граждан страны.

"Есть способы (финансирования обороны – ред.), например, взять деньги в кредит у граждан. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", – сказала Армонайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

По ее словам, нужно разъяснить идею облигаций гражданам.

Также читайте: Парламентарии Латвии, Эстонии и Литвы призвали поддерживать Украину до ее полной победы

"Возможно, государство не даст больших процентов, но есть люди, добровольно поддерживающие Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила Армонайте.

Автор: 

Литва (2445) оборона (5198)


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Топ комментарии
+13
Дивно, але ідея вкладатись у шашлики виявилася непопулярною...
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21.01.2024 00:08
+8
Хорошо
Но все - таки не так креативно,как у нашего президента
НАШ ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТ
Зовет народ на войну
И трендит про необходимость мобилизации
И не понимает ,почему его посылают нах....
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21.01.2024 00:24
+4
В Израиле, если ты претендуешь на госдолжность, тебя спросят, где и кем служил..
А наш кабмин где и кем служил ?
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21.01.2024 06:16
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Правила форума Совет форумчан
а ти чепушило куди вклався?
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21.01.2024 00:07 Ответить
точняк чепушило твоя думка нікого взагалі не цікавить. вчи мову, ганчірка
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21.01.2024 00:31 Ответить
Якого кольору боягузи носить Шарій?
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21.01.2024 00:37 Ответить
Дивно, але ідея вкладатись у шашлики виявилася непопулярною...
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21.01.2024 00:08 Ответить
Скажите спасибо Байдену. Особенно Обаме!
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21.01.2024 00:11 Ответить
Розуміє, що вони наступні....
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21.01.2024 00:15 Ответить
Воєнні облігації, мають сенс, коли люди впевненні у економіці країни!
Наприклад облігації "третього рейху" до 45го року розкупалися краще ніж періжки у вербну неділю, після 45го року, вони майже нічого не коштували, але зараз, за них дають 20 до одного...
Доречі - воєнні облігації радянського союзу, просто "згоріли" до нуля вже у 48-53 році...
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21.01.2024 00:20 Ответить
Вроде выкупали их в конце 80х. 1 к 10, без процентов
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21.01.2024 00:55 Ответить
Ага...
Тільки у людей з паспортом (який мали навіть не всі мешканці міст і майже ніхто з села) і з урахуванням "грошової реформи" 1961го року, 10 -1...
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21.01.2024 01:46 Ответить
В конце 80х паспорта были. Я по моему лично их менял на почте, ребенком и без паспорта.и да, 1 к 10 как я и говорил
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21.01.2024 01:52 Ответить
Хех...)))
То були звичайні облігації госзайма ссср
""
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21.01.2024 02:02 Ответить
У меня эти были тоже, регулярно надеялся волгу или чо там выиграть, на ту же почту ходил получать 2 выигранных рубля несколько раз.
Я говорю об облигациях конца 40х- начала 50 х годов, наверное и военные там были. Был какой то указ Горбачева оплатить их
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21.01.2024 02:39 Ответить
Нуу, раз був "указ"...)))
Цеж не хухра з мухрою, цеж цілий "УКАЗ"...))))
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21.01.2024 02:47 Ответить
Військові були інші
""
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21.01.2024 02:04 Ответить
А що до паспортів, то щоб отримати мешканцю села (навіть київської області)паспорт у 1968 році, треба було отримати дозвіл-справку у сільраді на "поступленіє" у вуз" (з письмовою гарантією, що ти повернишся назад потім), при чому тільки на заздалегідь оговорену (у тій самій сільраді) спеціальність...
Але була одна "лазейка", можна було з цією справкою, записатися у "комсомольскій строй-отряд", поїхати отарабанити певний термін, після кінця терміну якого, ви вже отримували паспорт і могли їхати поступати куди завгодоно....
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21.01.2024 02:18 Ответить
Мой отец уехал работать на шахты+ армия, прокатило как то. А мать вообще в 14 лет уехала с села к дядьке в Мариуполь, училась на маляра в училище, да нянькой работала.
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21.01.2024 02:45 Ответить
Я там кинув зсилку, там написано (більш-менш) як воно було і як люди виїзжали....
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21.01.2024 02:53 Ответить
Якщо дійсно цікаво -ось...
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/gruden/27/1932-pryynyata-postanova-cvk-i-rnk-srsr-no84-pro-vstanovlennya-yedynoyi-pasportnoyi-systemy-po-srsr-i-obovyazkovu-propysku-pasportiv
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21.01.2024 02:24 Ответить
Хорошо
Но все - таки не так креативно,как у нашего президента
НАШ ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТ
Зовет народ на войну
И трендит про необходимость мобилизации
И не понимает ,почему его посылают нах....
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21.01.2024 00:24 Ответить
В Израиле, если ты претендуешь на госдолжность, тебя спросят, где и кем служил..
А наш кабмин где и кем служил ?
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21.01.2024 06:16 Ответить
Фтіатрі...
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21.01.2024 10:08 Ответить
Ну за Литву не знаю, а от наші, починаючи від Ридянського Сиюзу ніколи і ніде не розраховувались з народом чесно!
Взяти хоча б тіж ощадбанківські ,,вклади,,!
Обдурили народ як 73%!
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21.01.2024 06:37 Ответить
🔥Українські БПЛА успішно атаковали нафтовий термінал Морського торговельного порту у селищі Усть-Луга Ленінградської області

Горить газовий термінал
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21.01.2024 07:13 Ответить
Шойху Герасим , хде пепео
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21.01.2024 07:23 Ответить
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21.01.2024 07:27 Ответить
Це ті "облігації" котрими на підприємствах оборонки зарплату видавали?
Їх, пам'ятаю, окремі наївні особи зберігали в шкатулках в затишних схованках. Майже як, власне, гроші...
Ну а наприкінці 80-х держава "сисисири" тих "окремих наївних", як завжди, НАЄ.АЛА.
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21.01.2024 07:22 Ответить
у мене до сих пор валяются эти облигации
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21.01.2024 07:24 Ответить
каломой і К° 2.0
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21.01.2024 07:28 Ответить
Наразі рентабельність в FPV - дронах.
Вкладаєш 500 бак, на виході Т - 90...
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21.01.2024 13:59 Ответить
 
 