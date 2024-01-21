Министр экономики Литвы Армонайте предложила гражданам "вложить сбережения в танк вместо носка"

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что одним из источников финансирования обороны могут стать инвестиции со стороны граждан страны.

"Есть способы (финансирования обороны – ред.), например, взять деньги в кредит у граждан. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", – сказала Армонайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

По ее словам, нужно разъяснить идею облигаций гражданам.

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"Возможно, государство не даст больших процентов, но есть люди, добровольно поддерживающие Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила Армонайте.