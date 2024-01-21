В России заявили об атаке беспилотников на Тульскую, Смоленскую и Орловскую области
В Российской Федерации заявили об атаке беспилотников на Тульскую, Смоленскую и Орловскую области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ТГ-каналы со ссылкой на минобороны страны-агрессора, передает Укринформ.
Также в российских соцсетях сообщили о взрывах в Туле.
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Видео https://t.me/insiderUKR/68337?single
Це сарказм.
Читай: В Тульській області зброярні заводи. Цікаво...
Це констанктація факту. І незакінчене для того щоб ти сам думав у заданому напрямку.
Різницю бачиш?
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Реєстрація:15.02.2023
А до цього часу ЧИМ ти займався, "внучку"? Я з 2014 устиг отримать протезовану ногу і потім душив "ригів" на Цензорі"... А ТИ?
В мене немає закомплексованості яку треба би було долати за допомогою визнання в інтернетах.
Основна маса дописувачів приходить сюди саме для спілкування та отримання підтвердження правильності своїх думок І я - в тому числі Але різниця у мене з "більшістю" є - я несу ще й "інформативність" для людей А ти лише "лайном плюєшся" І чекаєш що твоя "гімноплювачка" додасть тобі "вістів"
Мене читають: 1
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Реєстрація:15.02.2023
"Отой один підписник в мене в ігнорі."
💯!
Артиллерии буквально нечем воевать....
...
Там за туманами, вечными, пьяными ".
Оце тобі, бабця, і робердронат тагор для сруськага мір!!
Жаль що такі "самовбивства" ми не включаємо у зведення Он - на днях на Брянщині (у чернігівському прикордонні) гепнувся Су-24 Згорів як свічка А наші не пишуть про цю втрату кацапів
"Российские военные летчики массово жалуются на невыплату "боевых" с начала "спецоперации" в Украине. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, сообщил https://ghall.com.ua/2022/08/25/rossijskim-*******-letchikam-ne-vyplachivayut-boevye-na-vojne-v-ukraine-razvedka/ Guildhall источник в украинской разведке.
В частности члены экипажей Ил-22 из числа военнослужащих в/ч 27237 (1338-й испытательный центр Щелково, аэродром "Чкаловский", который расположен в Московской области), массово жалуются на невыплату "боевых"."
Мабуть пройшов перенавчання на "Ілюху"
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/19bkhln/ukrainian_drone_grenade_drops_on_russian_infantry/
Сколько раз кацапам говорили: "Не бегай, сдохнешь уставшим". Кацап устроил большие побегушки от дрона. Вымотавшись до предела, на него таки нашло просветление и он... подорвал себя гранатой. Маладэс, бл..дь!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19bf0h0/tired_ork_made_the_right_decision/
https://t.me/c/1718080940/12868
у Смолєнську: авіаційний завод - 54°49'06.2"N 32°02'27.2"E
а на орловщіні нафтобазу "Транснефть" у Стальному Коні - 53°02'27.8"N 36°07'52.0"E
конструкторське бюро приладобудування.
54.21910883918866, 37.709077327570405
Якщо маєте ракети, то координати можу вам тут написать.
Ота теріторія нижче виділеної аж до самого нижнього правого кутка зображення - то все НПО "Сплав" - 54°13'18.5"N 37°41'45.3"E
https://1tulatv.ru/novosti/208436-nad-tulskoy-oblastyu-sbili-bespilotnik.html Ночью 21 января в Тульской области сбили беспилотник. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
Судячи по спалаху і звуку вибуху - збивають якімись об'єктами.
В Брянскую область для тушения горящей нефтебазы в Клинцах после удара ВСУ приехал пожарный поезд. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.
В состав поезда входит 120 тонн воды и пять пенообразователя. Возгорание на нефтебазе не влияет на движение поездов на станции Клинцы.
По сообщению ТАСС, площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином объемом шесть тысяч кубометров.
Читайте на WWW.BRYANSK.KP.RU: https://www.bryansk.kp.ru/daily/27555/4880520/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19atjur/happy_ork_looks_at_sky/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19at2i5/ua_flying_skull_drone_team_posted_video_jan_19_of/
И песенка в тему. Burn motherfucker, burn!
Це 856 км від кордону України.
За повідомленнями росзмі горить термінал "Новатек".
Два дрони не могли збити близько трьох годин.
Відео https://t.me/war_monitor/14048?single
"20 лет ждала, пока ошибутся телефоном в поисках прачечной. Позвонили, а я растерялась"