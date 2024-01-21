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Новости Агрессия России против Украины Война
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В России заявили об атаке беспилотников на Тульскую, Смоленскую и Орловскую области

безпілотник,українській

В Российской Федерации заявили об атаке беспилотников на Тульскую, Смоленскую и Орловскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ТГ-каналы со ссылкой на минобороны страны-агрессора, передает Укринформ.

Также в российских соцсетях сообщили о взрывах в Туле.

Смотрите также: В российском городе Клинцы на Брянщине горит нефтебаза. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365) атака (373)


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Топ комментарии
+29
Пишуть, що в Тулі приліт БПЛА по військовому заводу «Щегловский вал». Це підприємство виробляє військову техніку ("Панцирь") та модернізує бронетехніку.

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21.01.2024 01:00
+22
В Туле "самовар рванул"

Видео https://t.me/insiderUKR/68337?single
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21.01.2024 00:21
+22
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21.01.2024 00:40
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В Туле "самовар рванул"

Видео https://t.me/insiderUKR/68337?single
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21.01.2024 00:21 Ответить
В Тульській області зброярні заводи. Цікаво...
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21.01.2024 00:22 Ответить
Це що - "сарказм"? Тула - перша зброярня Московії! Ще з часів Петра І!
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21.01.2024 05:44 Ответить
Ні, це ти тупиш.
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21.01.2024 08:59 Ответить
У чому саме? Аргументи до твого звинувачення - "в студію"!
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21.01.2024 09:25 Ответить
Читай: В Тульській області зброярні заводи? Цікаво..
Це сарказм.
Читай: В Тульській області зброярні заводи. Цікаво...
Це констанктація факту. І незакінчене для того щоб ти сам думав у заданому напрямку.
Різницю бачиш?
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21.01.2024 09:52 Ответить
Ванько! "Констатую факт" : "Ванькові" захотілося "доїбаться на голому місці" до коментаря який не стосувався його особисто лише тому що автор коментаря "не цінить" "Ванька" Чомусь адресат промовчав і мені не відповів - а ти "впрягся" Та ще й "змухлював": я задав питання А ти його перетворив на ствердження!
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21.01.2024 09:58 Ответить
Діду я просто тобі фору даю. Бо сьогодні неділя і в мене є трохи часу. Ти вже би міг давно зрозуміти( я впевнений що ти розумієш) чому я з тобою вступаю в діалоги. І я впевнений що ти просто невзмозі прийняти єдино вірне рішення. Що ти і підтверджуєш з кожним своїм коментарем.
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21.01.2024 10:03 Ответить


Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:15.02.2023
А до цього часу ЧИМ ти займався, "внучку"? Я з 2014 устиг отримать протезовану ногу і потім душив "ригів" на Цензорі"... А ТИ?
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21.01.2024 10:08 Ответить
Як все запущено. Дід своєю активністю на цензорі хвалиться.
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21.01.2024 10:14 Ответить
Похвалися своєю! Я не заважаю... Але не "накидай лайно на вентилятор" лише тому. що тебе "не оцінили"...
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21.01.2024 10:17 Ответить
Так в тому і справа що мені пох хто мене читає. Отой один підписник в мене в ігнорі.
В мене немає закомплексованості яку треба би було долати за допомогою визнання в інтернетах.
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21.01.2024 10:33 Ответить
"Ванько"! А тобі не здається що ти сам собі лицеміриш? Якщо тобі "пох" - то чого ти тут "з штанів вискакуєш" та увагу на себе звертаєш?
Основна маса дописувачів приходить сюди саме для спілкування та отримання підтвердження правильності своїх думок І я - в тому числі Але різниця у мене з "більшістю" є - я несу ще й "інформативність" для людей А ти лише "лайном плюєшся" І чекаєш що твоя "гімноплювачка" додасть тобі "вістів"
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21.01.2024 10:49 Ответить
Так я теж тут для спілкування. В даному випадку з тобою. Але мені не потрібне чиєсь одобрення.
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21.01.2024 11:11 Ответить
і з КИМ ти "спілкуєшся"?


Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:15.02.2023
"Отой один підписник в мене в ігнорі."
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21.01.2024 11:16 Ответить
Перечитай друге речення мого попереднього коментаря. Тричі.
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21.01.2024 11:20 Ответить
Мені одного разу вистачило Був ти "гімноплюєм" - ним і залишаєшся ...
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21.01.2024 11:22 Ответить
отличный срач устроил, тов. Яр!
💯!
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21.01.2024 10:44 Ответить
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21.01.2024 10:57 Ответить
У високоповажного пенса знову загострення гіпертонічної енцефалопатії. Лягли би ви, діду, та й проспались 🫵 🛌
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21.01.2024 21:10 Ответить
"Висрався"? Не забудь попу витерти і штанці натягнуть!
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21.01.2024 21:23 Ответить
Ну да , и я интересант, мол, шо же там рвонуло...
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21.01.2024 06:42 Ответить
Тим часом Крохмальне втратили.
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21.01.2024 00:23 Ответить
У нас такой недостаток в снарядах
Артиллерии буквально нечем воевать....
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21.01.2024 00:27 Ответить
та ти що!та невже ж!
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21.01.2024 01:12 Ответить
Ні, - наступна маацква.
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21.01.2024 01:34 Ответить
"Ждет Севастополь…ждет Камчатка…ждет Кронштадт…
...
Там за туманами, вечными, пьяными ".
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21.01.2024 10:14 Ответить
Судячі з карти те Крохмальне в жопі світу і ніякої вигоди кацапам не дає. Ну злили ще тищу орків за десяток купок битої цегли...
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21.01.2024 00:30 Ответить
Там траса і можливість оточити наші позиції північніше. І саме головне це дає москаликам надію, таки зрізати наш плацдарм за рікою Оскіл.
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21.01.2024 09:03 Ответить
надії юнаків годують
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21.01.2024 09:21 Ответить
Живлять.
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21.01.2024 10:16 Ответить
Українці тримаються за міста і села поки їх повністю не зносять в рівень з землею росіяни... Тут головне щоб росіяни дохли у великих кількостях, а території можна повернути.
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21.01.2024 00:34 Ответить
А руские по другому считают. Им главное земли захватить, а бабы еще нарожают.
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21.01.2024 00:58 Ответить
Нарожают через дупу, якщо буде від кого🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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21.01.2024 01:01 Ответить
от черножопых и китайцев
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21.01.2024 01:17 Ответить
От вони здивуються, коли зʼясують, що новонароджені погано ходять в мʼясні штурми.
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21.01.2024 01:26 Ответить
Ніколи, до 2014 року, на московії такого не було, аж ось тобі й ЗНОВУ!!
Оце тобі, бабця, і робердронат тагор для сруськага мір!!
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21.01.2024 00:30 Ответить
Моя бабця казала "робигранат кагор"
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21.01.2024 00:48 Ответить
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21.01.2024 00:40 Ответить
Сгарел на работе.
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21.01.2024 01:02 Ответить
Типо, 14-го января на А-50 или на Ил-22М?
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21.01.2024 06:46 Ответить
"Не пайняв"! Ми в цьому році ще не збивали ні штурмовиків ні винищувачів (Армавір на них спеціалізується) Виявляється - він десь "самозбився"? А не "пагиб в барьбе с нацистами"?
Жаль що такі "самовбивства" ми не включаємо у зведення Он - на днях на Брянщині (у чернігівському прикордонні) гепнувся Су-24 Згорів як свічка А наші не пишуть про цю втрату кацапів
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21.01.2024 06:20 Ответить
Это вроде бы был командир Ил-22...
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21.01.2024 06:24 Ответить
Може буть! Я перевірив :

"Российские военные летчики массово жалуются на невыплату "боевых" с начала "спецоперации" в Украине. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, сообщил https://ghall.com.ua/2022/08/25/rossijskim-*******-letchikam-ne-vyplachivayut-boevye-na-vojne-v-ukraine-razvedka/ Guildhall источник в украинской разведке.

В частности члены экипажей Ил-22 из числа военнослужащих в/ч 27237 (1338-й испытательный центр Щелково, аэродром "Чкаловский", который расположен в Московской области), массово жалуются на невыплату "боевых"."
Мабуть пройшов перенавчання на "Ілюху"
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21.01.2024 06:39 Ответить
Здесь классика: "На кухне включили свет". Тараканы оживились и их стали очень успешно "обнулять". Один тараканчик в конвульсиях очень смешно ножкой дрыгал.
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/19bkhln/ukrainian_drone_grenade_drops_on_russian_infantry/

Сколько раз кацапам говорили: "Не бегай, сдохнешь уставшим". Кацап устроил большие побегушки от дрона. Вымотавшись до предела, на него таки нашло просветление и он... подорвал себя гранатой. Маладэс, бл..дь!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19bf0h0/tired_ork_made_the_right_decision/
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21.01.2024 00:43 Ответить
Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО Джерело:
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21.01.2024 10:21 Ответить
Ну, теперь вы знаете откуда censor берёт видосики.
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21.01.2024 10:26 Ответить
А почему не отсюда?
https://t.me/c/1718080940/12868
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21.01.2024 10:45 Ответить
У Тулі замовляю НПО "Сплав" імені Ганічєва - 54°13'18.5"N 37°41'45.3"E
у Смолєнську: авіаційний завод - 54°49'06.2"N 32°02'27.2"E
а на орловщіні нафтобазу "Транснефть" у Стальному Коні - 53°02'27.8"N 36°07'52.0"E
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21.01.2024 00:54 Ответить
Тула.

конструкторське бюро приладобудування.

54.21910883918866, 37.709077327570405
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21.01.2024 11:11 Ответить
у Тулі повно військових підприємств - оружейный завод, патронный завод, туламашзавод, тулаточмаш... Я вже не кажу про різні цікаві цілі тіпа нафтобази "Туланефтепродукт", або проміжної станціії перекачки ОАО "Рязаньнетепродукт", або ПС №383 "Нефтяная", яка живить цю станцію перенкачки...
Якщо маєте ракети, то координати можу вам тут написать.
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21.01.2024 13:18 Ответить
один пункт із замовлення https://news.online.ua/droni-atakuvali-aviaremontnii-zavod-u-smolenskii-oblasti-rf-871740/ виконано . Дякую.
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21.01.2024 13:56 Ответить
Пишуть, що в Тулі приліт БПЛА по військовому заводу «Щегловский вал». Це підприємство виробляє військову техніку ("Панцирь") та модернізує бронетехніку.

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21.01.2024 01:00 Ответить
наконец-то что-то посерьезнее битых стекол!
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21.01.2024 01:11 Ответить
через паркан - НПО "Сплав" ім. Ганічєва, який виробляє "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "ТОС-1А" і ще купу інших говнєтов.
Ота теріторія нижче виділеної аж до самого нижнього правого кутка зображення - то все НПО "Сплав" - 54°13'18.5"N 37°41'45.3"E
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21.01.2024 01:20 Ответить
кацапи пишуть:
https://1tulatv.ru/novosti/208436-nad-tulskoy-oblastyu-sbili-bespilotnik.html Ночью 21 января в Тульской области сбили беспилотник. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Судячи по спалаху і звуку вибуху - збивають якімись об'єктами.
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21.01.2024 01:41 Ответить

В Брянскую область для тушения горящей нефтебазы в Клинцах после удара ВСУ приехал пожарный поезд. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.
В состав поезда входит 120 тонн воды и пять пенообразователя. Возгорание на нефтебазе не влияет на движение поездов на станции Клинцы.
По сообщению ТАСС, площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином объемом шесть тысяч кубометров.

Читайте на WWW.BRYANSK.KP.RU: https://www.bryansk.kp.ru/daily/27555/4880520/
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21.01.2024 01:31 Ответить
Кацапа "колбасит" не по-детски. Видно, что проводится обряд экзорцизма. Это видно по е..алу свинособаки.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19atjur/happy_ork_looks_at_sky/
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21.01.2024 01:52 Ответить
ну і хто це зробив, якщо наших там нема?
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21.01.2024 01:56 Ответить
Ещё один сгорел на работе:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19at2i5/ua_flying_skull_drone_team_posted_video_jan_19_of/

И песенка в тему. Burn motherfucker, burn!
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21.01.2024 01:57 Ответить
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21.01.2024 01:58 Ответить
думаю китайці порушили скрепний кордон...
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21.01.2024 02:05 Ответить
"рука помсти" вже скоро накриє весь мордор, тварюкам ніде не сховатися
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21.01.2024 05:35 Ответить
Всє 100500 БПЛА сбіти. Патєрь нєт)
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21.01.2024 06:10 Ответить
Проліт щонайменше двох невстановлених БпЛА та влучання у портовий термінал було зафіксовано у Усть-Лузі Ленінградської області рф.

Це 856 км від кордону України.

За повідомленнями росзмі горить термінал "Новатек".
Два дрони не могли збити близько трьох годин.

Відео https://t.me/war_monitor/14048?single
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21.01.2024 06:41 Ответить
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21.01.2024 06:45 Ответить
Шойху Герасим , хде пепео ?
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21.01.2024 08:17 Ответить
https://t.me/voynareal/82023 🔥Момент "прильоту" по заводу в Тулі.
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21.01.2024 08:19 Ответить
Немытую бомбили , лаптям объявили что началася война
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21.01.2024 08:21 Ответить
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21.01.2024 08:23 Ответить
Секретарша, в министерстве культуры жаловалась.
"20 лет ждала, пока ошибутся телефоном в поисках прачечной. Позвонили, а я растерялась"
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21.01.2024 09:15 Ответить
 
 