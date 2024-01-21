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Новости Агрессия России против Украины Война
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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 20 января поразили 9 районов сосредоточения оккупантов, пункт управления, ЗРК, склад, станцию ​​РЭБ и узел связи, - Генштаб

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 20 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника".

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Автор: 

авиация (2821) Генштаб ВС (6194) ракеты (3555)


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Топ комментарии
+5
Гойда!!!
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21.01.2024 02:23
+5
«Когда взрывается, земля дрожит». Очевидцы рассказали о пожаре в порту Усть-Луги

21 января 2024, 04:1По словам очевидцев, пожар в порту Усть-Луги, из-за которого в одном из районов Ленобласти объявлен режим повышенной готовности, сопровождается звуками, похожими на взрывы. Рядом на погрузке корабли.

Как сообщили очевидцы, они дважды слышали такой звук. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке корабли - предположительно их Панамы. «Когда взрывается - земля под ногами дрожит», - поделился один из наблюдателей, который, по его словам, в километре от событий. ВИДЕО
https://www.fontanka.ru/2024/01/21/73143971/
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21.01.2024 05:10
+4
невизначений хлопок і як слідсво задимленіє - всі цілі було збито,
кожну по 3 рази!
ефект лінзи...
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21.01.2024 05:18
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Гойда!!!
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21.01.2024 02:23 Ответить
Хоть, что то сделайте для Украины - бан руснявому каналу https://www.youtube.com/watch?v=oPTClmu4dWY
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21.01.2024 04:16 Ответить
Русни не должно, быть на Американском Youtube !
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21.01.2024 04:28 Ответить
«Когда взрывается, земля дрожит». Очевидцы рассказали о пожаре в порту Усть-Луги

21 января 2024, 04:1По словам очевидцев, пожар в порту Усть-Луги, из-за которого в одном из районов Ленобласти объявлен режим повышенной готовности, сопровождается звуками, похожими на взрывы. Рядом на погрузке корабли.

Как сообщили очевидцы, они дважды слышали такой звук. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке корабли - предположительно их Панамы. «Когда взрывается - земля под ногами дрожит», - поделился один из наблюдателей, который, по его словам, в километре от событий. ВИДЕО
https://www.fontanka.ru/2024/01/21/73143971/
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21.01.2024 05:10 Ответить
горить з великими бавовнами термінал нафтовий
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21.01.2024 05:12 Ответить
невизначений хлопок і як слідсво задимленіє - всі цілі було збито,
кожну по 3 рази!
ефект лінзи...
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21.01.2024 05:18 Ответить
под час бавовни на терминалі в порту знаходлилось длекілька великих закордонних суден ( відомо про 5 ,включаючи з Панами)
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21.01.2024 05:31 Ответить
У «Ультрамара», который специализируется на перевалке удобрений, угля и химических грузов, стоит, судя по данным Marinetraffic, четыре сухогруза, прибывших в Усть-Лугу из Нидерландов, Турции и из района Гибралтара.

У причалов нефтехимического наливного терминала «Новатэк» ошвартованы три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

Пожар начался в районе Усть-Луги в ночь на 21 января. Этому предшествовала атака беспилотников.
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21.01.2024 05:33 Ответить
вже давно треба придивитися до того підера і його ленінградської області.
розжиріли тварі, підзабули бадаєвські склади...
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21.01.2024 05:41 Ответить
А ешшо в ЛеноблЖОПАСЕ опять не там покурили, - ни *** себе, - цигарка в сраці, до такого навіть Чапай з Петькою не дійшли... АРХ М
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21.01.2024 07:02 Ответить
 
 