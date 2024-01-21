Общие боевые потери РФ с начала войны - около 376 030 человек (+760 за сутки), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 376 030 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 376030 (+760) человек,

танков - 6181 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,

артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,

РСЗО - 968 (+1) ед,

средства ПВО - 655 (+1) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2),

крылатые ракеты - 1818 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,

специальная техника - 1392 (+3)

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