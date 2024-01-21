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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 376 030 человек (+760 за сутки), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 376 030 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 376030 (+760) человек,
  • танков - 6181 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,
  • РСЗО - 968 (+1) ед,
  • средства ПВО - 655 (+1) ед,
  • самолетов - 331 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2),
  • крылатые ракеты - 1818 (+0),
  • корабли /катера - 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
  • специальная техника - 1392 (+3)

Втрати ворога за добу 01

Смотрите также: Оккупант не смог убежать от украинского дрона и подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+19
Минув 3619 день москальсько-української війни.
47 одиниць техніки та 760! чумардосів.
Арта 8, броня 21, логістика 14.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 376 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.01.2024 09:53
+13
Втрати ворога, Перемога України. Але Україну так відверто знищують не ворог,а свої гниди. Голосіння відносно переслідування бігусів закрило проблему фронту,а сам Бігус більше переймається камерами в спальні чим діями влади і станом з мобілізацією. Президент то тей зовсім відсутній. Тільки відосики і нові дані для розвідки ворога. Оце сьогодні Україна. Дякую ЗСУ, що вони окремі від гнид.
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21.01.2024 08:17
+12
Якшо дуже цікаво, то піди та допоможи, хочаб рахувати.
Тобі зовсім незрозуміло 'приблизно' це для ідіотів уточнюють
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21.01.2024 08:32
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Втрати ворога, Перемога України. Але Україну так відверто знищують не ворог,а свої гниди. Голосіння відносно переслідування бігусів закрило проблему фронту,а сам Бігус більше переймається камерами в спальні чим діями влади і станом з мобілізацією. Президент то тей зовсім відсутній. Тільки відосики і нові дані для розвідки ворога. Оце сьогодні Україна. Дякую ЗСУ, що вони окремі від гнид.
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21.01.2024 08:17 Ответить
Якшо дуже цікаво, то піди та допоможи, хочаб рахувати.
Тобі зовсім незрозуміло 'приблизно' це для ідіотів уточнюють
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21.01.2024 08:32 Ответить
Ти значення знаку "~" знаєш? Чи у школі часто прогулював? Хочеш точних чисел? Збігай сам на передок та порахуй. Задовільни свою цікавість. Це простіше, ніж дізнатися - як їжаки сексаються.
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21.01.2024 08:35 Ответить
Ти реально думаєш, що дохлих кацапів рахують з точністью по останньго покидька? Це орієнтовні втрати, причому з пораненими різних категорій
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21.01.2024 08:37 Ответить
с чего ты взял что это с 300-ми считают...?
или ты сам продаешь эти сведения в Генштаб...?
тогда и пиши - столько то 200-х столько то 300-х...
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21.01.2024 08:47 Ответить
Тому що співвідношення поранені-вбиті становлять 1до3, то помнож 376 000 (вбиті) х 3(поранені )=1 280 000. Потім додай 1 280 000+376 000=1 656 000 ворожих втрат. Тобі це не здається дивним? Це більше за всю армію московії. (За винятком легкопоранених)
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21.01.2024 08:57 Ответить
Тому що співвідношення поранені-вбиті становлять 1до3 - с какого ты это потолка взял...?
это не Вторая мировая - тут это не работает...!

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 376 030 російських загарбників. Джерело:

ликвидировали или ли я не умею читать...?\от слова совсем...\
по раненым свиноцабакам - если взять многочисленные видео которые были здесь и в других источниках, то возникает предположение что трупов синоцабак больше...\ну это не утверждение...\
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21.01.2024 09:09 Ответить
Так читати ти вмієш, а співвідносити - ні. "Ліквідовані" - так було написано журналістом, а не генштабом, але він також хоче, щоб всі кацапи повиздихали як найщвидше, як хочеш і ти. Всі свої цифри я виклав тобі вище.
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21.01.2024 09:18 Ответить
ну твоё утверждение что это написано журналистом принято...
давай так - ты можешь обратится в Генштаб, и тебе дадут разьяснения по этому поводу...
и ты нам здесь его напишешь...
пока всё...!
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21.01.2024 09:33 Ответить
В Генштабі пишуть "втрати ворога", так.
А що стосується 1 до 3, то користуємось такою інофмацією, поки стійких даних про сьогоденнішні війни не війшли до офіційних. Особисто я вважаю таке співвідношення 1 до 2.5
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21.01.2024 09:41 Ответить
давай пока так - ты можешь обратится в Генштаб...\там есть номер телефона и электронная почта...\
потом отпишешься об ответе...!
у нас с тобой нет аргументов чтобы сделать вывод...\кто прав - кто не прав...!\
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21.01.2024 09:47 Ответить
Розсмішив. Та кого хвилює, що ти там вважаєш? Якщо ти не знаєш значення слова ліквідовані, і щось там собі навигадував, то це твої проблеми і їх иншим не навязуй.
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21.01.2024 09:51 Ответить
Это потери убитыми и ранеными

Залужный ноябрь 2023: Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал Залужный.
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21.01.2024 15:05 Ответить
тут до тебя эту тему про интервью Залужного разобрали до атомов...!
базоны Хиггса давай ищи в другом месте...!!!
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21.01.2024 15:09 Ответить
дай ссылку с другой инфой?
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21.01.2024 16:02 Ответить
Марафон це рупор інформації для ворога,а ще різні блоги з відосами про дії ЗСУ на фронті, бо географічні дані,як мапа для обстрілів. Сьогодні читала про аудит в Міноборони, навіщо звіт з фото? А головна Прокурора України, то зовсім з повними даними де знаходиться об'єкт і щотпоряд є. Так що рахували приблизно, ролі це не має.
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21.01.2024 08:42 Ответить
Дохлі чумардоси перевершили живих у місті займающому 50 місце в списку найбільших міст на кацапії. Яке, озвучить Qq Qqq f1a4586b.
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21.01.2024 08:24 Ответить
Щоб діяти правильно, людина повинна знати поточну обстановку. Українці мають право на об'єктивну інформацію. Вони цього права заслужили.
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21.01.2024 08:42 Ответить
Так, але при цьому ворог не повинен її знати, бо йде війна і це данні для розрахунків та моральнопсихологічного впливу на суспільство. Цікаво, як довести цю інфу українцям так, щоб вона не була відома ворогу?
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21.01.2024 10:07 Ответить
Якщо порiвнювати російські та українські цифри втрат, то виходить різниця від сорока дев'яти до п'ятдесяти чотирьох разів. Звичайно ж кацапи безбожно брешуть.
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21.01.2024 11:44 Ответить
Горить нафтоналивний термінал "Морского торгового порта"в Усть-Луг біля пєтєрбурга після атаки БПЛА (відео - https://t.me/vchkogpu/45302 тут ).
Коментар з мережі:
Ще після попередньої атаки дронів на «Петербурзький нафтоналивний термінал», його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було - БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.
Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі - вього лиш збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, бо засобів ППО на всі об'єкти міста не вистачає.
Через кілька днів дрони вже були точнішими і вразили термінал в Усть-Лузі.
Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над пітєром і лєнобластю, але збити їх не було чим.:



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21.01.2024 09:05 Ответить
Цікаво, як наміряли 1054 км там де їх всього 900?
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21.01.2024 09:56 Ответить
Бо невідомо з якого місця в Україні міряли, явно не від кордону ))
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21.01.2024 10:09 Ответить
/Усть-Луга знаходиться за 1054 км від кордонів України.\
Джерело:
Це вже на "цензорі". І в інших джерелах теж ця цифра фігурує. Всі переписують один в одного, а власноруч поміряти ліньки
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21.01.2024 10:23 Ответить
Все просто - запускають не аби звідки, і по найкоротшому маршруту, а так, аби по маршруту не було систем ППО.
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21.01.2024 13:48 Ответить
В державі, де видаляють думку, немає майбутнього.
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21.01.2024 09:43 Ответить
Тільки це місце не держава.
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21.01.2024 09:56 Ответить
Це як заходиш в гості де не курять з цигаркою, тобі пояснюють це, просять перестати курити тут і провітрюють приміщення. А коли це не допомагає і ти черговий раз закурюєш, то виставляють за двері, по простому банять. Тому радій що поки провітрили.
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21.01.2024 10:14 Ответить
Мені провітрювання не потрібно. Баньте назавжди. Бо це не держава.
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21.01.2024 10:24 Ответить
Я не бачив про що Ви писали, але довіряю модераторам Цензора. Тому я просто роз'яснюю принципи суспільства.
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21.01.2024 10:39 Ответить
Пушкарчук! За деякі "думки" (викладені в публічному просторі) - часом "відкручують голову" Особливо якщо язик за об"ємом перевершує об"єм мозку!
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21.01.2024 10:28 Ответить
Минув 3619 день москальсько-української війни.
47 одиниць техніки та 760! чумардосів.
Арта 8, броня 21, логістика 14.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 376 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.01.2024 09:53 Ответить
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21.01.2024 09:58 Ответить
Приходит отец домой Видит - сидит его дочь великовозрастная за столом Перед ней - член силиконовый...
- Доча! Это что такое?!!!
- Папа! Никакой надежды! Паследнево - кто на меня внимание абращал - на Украине убили!
На другий день приходить дочка додому Бачить - сидить батько за столом На столі - член силіконовий і пляшка з двома стаканами:
-Папа! Что это?!!!
- Да вот видишь - с зятьком выпиваю..."
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21.01.2024 10:38 Ответить
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21.01.2024 20:17 Ответить
Скоріше б вже москва!
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21.01.2024 12:57 Ответить
Ого скільки потерли від valentyna 7f6f0f14, а перший пост чому ні? Вступ як завжди дуже патріотичний, а потім гівно вентилятор. Патріот Валя перебуваюча в Німетчині з 91 року і володіюча чотирма мовами дає поради Залужному і Шольца (Зеленського) порівнює з "патріоткинєю" безбезчогось там
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21.01.2024 14:02 Ответить
сртрва з 91 года не ощущала крепкий мужской в органе
вот и беситься
бабы они все такие - порождение сатаны
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21.01.2024 14:31 Ответить
 
 