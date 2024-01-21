Общие боевые потери РФ с начала войны - около 376 030 человек (+760 за сутки), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 376 030 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 376030 (+760) человек,
- танков - 6181 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,
- РСЗО - 968 (+1) ед,
- средства ПВО - 655 (+1) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2),
- крылатые ракеты - 1818 (+0),
- корабли /катера - 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
- специальная техника - 1392 (+3)
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+19 Qq Qqq #455433
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+13 valentyna #410470
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+12 Дмитро Хлопченко #515233
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Тобі зовсім незрозуміло 'приблизно' це для ідіотів уточнюють
или ты сам продаешь эти сведения в Генштаб...?
тогда и пиши - столько то 200-х столько то 300-х...
это не Вторая мировая - тут это не работает...!
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 376 030 російських загарбників. Джерело:
ликвидировали или ли я не умею читать...?\от слова совсем...\
по раненым свиноцабакам - если взять многочисленные видео которые были здесь и в других источниках, то возникает предположение что трупов синоцабак больше...\ну это не утверждение...\
давай так - ты можешь обратится в Генштаб, и тебе дадут разьяснения по этому поводу...
и ты нам здесь его напишешь...
пока всё...!
А що стосується 1 до 3, то користуємось такою інофмацією, поки стійких даних про сьогоденнішні війни не війшли до офіційних. Особисто я вважаю таке співвідношення 1 до 2.5
потом отпишешься об ответе...!
у нас с тобой нет аргументов чтобы сделать вывод...\кто прав - кто не прав...!\
Залужный ноябрь 2023: Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал Залужный.
базоны Хиггса давай ищи в другом месте...!!!
Коментар з мережі:
Ще після попередньої атаки дронів на «Петербурзький нафтоналивний термінал», його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було - БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.
Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі - вього лиш збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, бо засобів ППО на всі об'єкти міста не вистачає.
Через кілька днів дрони вже були точнішими і вразили термінал в Усть-Лузі.
Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над пітєром і лєнобластю, але збити їх не було чим.:
Джерело:
Це вже на "цензорі". І в інших джерелах теж ця цифра фігурує. Всі переписують один в одного, а власноруч поміряти ліньки
47 одиниць техніки та 760! чумардосів.
Арта 8, броня 21, логістика 14.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 376 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
- Доча! Это что такое?!!!
- Папа! Никакой надежды! Паследнево - кто на меня внимание абращал - на Украине убили!
На другий день приходить дочка додому Бачить - сидить батько за столом На столі - член силіконовий і пляшка з двома стаканами:
-Папа! Что это?!!!
- Да вот видишь - с зятьком выпиваю..."
вот и беситься
бабы они все такие - порождение сатаны