Украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы, - Буданов
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью Financial Times.
По словам руководителя украинской разведки, "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации". Буданов отметил, что и украинская, и российская армии испытывают существенную нехватку людей. По его словам, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать.
При этом россияне используют наемников, там, где им не хватает кадровых военных. Враг также тратит больше оружия и снарядов, чем способен изготовить. Поэтому Россия обратилась за помощью к Северной Корее.
"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", – сказал разведчик.
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