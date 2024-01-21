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Новости Война
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Украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы, - Буданов

Буданов про мобілізацію

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью Financial Times.

По словам руководителя украинской разведки, "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации". Буданов отметил, что и украинская, и российская армии испытывают существенную нехватку людей. По его словам, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать.

При этом россияне используют наемников, там, где им не хватает кадровых военных. Враг также тратит больше оружия и снарядов, чем способен изготовить. Поэтому Россия обратилась за помощью к Северной Корее.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", – сказал разведчик.

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Автор: 

Буданов Кирилл (452) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+25
про який дефіцит людей йдеться, коли ті що на фронті,
не забеспечені нікуя на 100% всім необхідним
по любому місту ходять тисячі і тисячі воєнних
скільки їх в казармах, кабінетах, складах, та других місцях ми не бачимо
та не знаємо
у нас є хоч ********** але статистика
військових, сбу, мвс, та других силовиків у нас зараз більше мільйона...
на фронті 200-300 тис
де *****, остальні?????
та накуя той призов????
пацани просять авто, дрони, приціли, ночніки та **********
а гандони їм хочуть прислати ще таких самих, без нікуя
щоб теж тіктокали дайте-дайте...
то ще раз....
накуя призов коли нема чим воювати і в тилу сидить 700к військових
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21.01.2024 09:19
+19
мєнти, не хочуть в окопи. вони, краще, допоможуть тцк, крутити ніщебродов. відкупитися не можуть, а для статистики підходить.
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21.01.2024 09:09
+12
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21.01.2024 09:08
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Якби у буданги була хочаб краплина офіцерської честі то він би подав у відставку.
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21.01.2024 11:49 Ответить
"от советского информбюро"
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https://dzen.ru/a/Zatn0xcpmGHyJDhi?comments_data=n_like
В Краснодаре показали растущее кладбище погибших в ходе СВО

Вчера

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В Краснодаре к 20 января увеличивается в размерах участок военного нового кладбища в хуторе Копанский, где хоронят погибших на СВО жителей города.

согласно законодательству РФ редакция не имеет права публиковать персональные данные погибших, а также любую статистическую информацию


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21.01.2024 12:05 Ответить
Які проблеми? 30 тис кацапні добровільно кожен місяць? Бо гроші Пуйло не шкодує. А у нас затримки виплат, затримки за поранення, для реабілітації, виплати сім'ям, місяцями доводити, що ти бу в в боєзіткненні, ледве опозиція заставила повернути 30 тис бойових, і то обмежили як могли. Повністю вбита мотивація добровольців. А мобілізація переведена діями Зельоних в статус покарання. Як ми до такого дійшли, артисти???
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21.01.2024 13:03 Ответить
У русні проблема з якістю. З кількістю - жодних.
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21.01.2024 13:05 Ответить
пане дегенерал, як там кава в Ялті? Смачна?
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22.01.2024 07:22 Ответить
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