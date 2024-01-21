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Ночью в Ленинградской области РФ раздавались взрывы, пожар разгорелся на газовом терминале. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В порту Усть-Луга горит терминал компании "Новатек". Персонал эвакуировали, пожар тушат", – говорится в сообщении одного из местных каналов.

Перед этим местные жители сообщали, что слышали пролет беспилотников и два взрыва.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что пострадавших нет. Около 9 утра 21 января сообщили о локализации пожара.

Усть-Луга находится в 1054 км от границ Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России заявили об атаке беспилотников на Тульскую, Смоленскую и Орловскую области

Автор: 

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Топ комментарии
+52
Курять дофіга!

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21.01.2024 09:21
+47
почався у кацапів цікавий час 😁
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21.01.2024 09:19
+47
Коментар з мережі:
"Ще після попередньої атаки дронів на «Петербургский нефтеналивной терминал», його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було - БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.
Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі - вього лиш збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, бо засобів ППО на всі об'єкти міста не вистачає.
Через кілька днів дрони вже були точнішими і вразили термінал в Усть-Лузі.
Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над пітєром і лєнобластю, але збити їх не було чим."
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21.01.2024 09:22
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То мабуть був випадковий постріл з Аврори. Friendly fire так сказати.
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21.01.2024 11:24 Ответить
Губернатор Ленобласти заявил:

"Никакого пожара нет. Это просто Северное сияние случайно сместилось с Полярного круга на уровень Усть-Луги."
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22.01.2024 04:41 Ответить
....ой лелеченьки ,лелеки,залетіли ви далеко.Залетіли ,покружляли ,тай вогником привітали..
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21.01.2024 11:30 Ответить
Так це з Білорусі прилетіло!
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21.01.2024 11:47 Ответить
На першому відео, вони що, чпокаються за кадром?
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21.01.2024 12:45 Ответить
свинособаки, сєр
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21.01.2024 12:50 Ответить
Наши тренируются
Такой хороший полигон для тренировок
Большой
Неприкрытый
Подарок , а не полигон
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21.01.2024 13:25 Ответить
Скоро на росії, прем"єра нового реаліті шоу: "Сєчін! Мілєр! Гдє нєфть і газ?!"
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21.01.2024 13:25 Ответить
Ого! Кацапопітеки вже почали збивати українські дрони своїми нафтовими терміналами?! Браво!
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21.01.2024 13:38 Ответить
Велика територія ,велика проблема все прикрити і цим потрібно користатися,рф це не китай у якого 1.5 млрд людей ,тому вони фізично неможуть контролювати всі свої кордони та об'єкти,а без НПЗ та накопиченого зберігання пмм ворогу нічим буде заправляти військову техніку.
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22.01.2024 02:46 Ответить
гори будка гори хата.
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22.01.2024 07:07 Ответить
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