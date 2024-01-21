Ночью в Ленинградской области РФ раздавались взрывы, пожар разгорелся на газовом терминале. ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"В порту Усть-Луга горит терминал компании "Новатек". Персонал эвакуировали, пожар тушат", – говорится в сообщении одного из местных каналов.
Перед этим местные жители сообщали, что слышали пролет беспилотников и два взрыва.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что пострадавших нет. Около 9 утра 21 января сообщили о локализации пожара.
Усть-Луга находится в 1054 км от границ Украины.
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+47 Дима Л #583950
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"Никакого пожара нет. Это просто Северное сияние случайно сместилось с Полярного круга на уровень Усть-Луги."
Такой хороший полигон для тренировок
Большой
Неприкрытый
Подарок , а не полигон