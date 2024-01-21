Потери армии РФ в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли, - Буданов

Пытаясь захватить Авдеевку, оккупанты в последнее время несут значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью Financial Times.

Комментируя информацию американской разведки, что в октябре в районе Авдеевки россияне потеряли более 13 тысяч человек, а также более 220 боевых машин, Буданов заявил, что в последние недели эти цифры значительно выросли. Однако конкретного количества ликвидированных оккупантов он не назвал.

"Украина имела сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где находится крупный коксохимический завод", – отметил Буданов.

Источник Financial Times подчеркнул, что Россия в ноябре прошлого года ежедневно теряла в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими.

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