Потери армии РФ в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли, - Буданов
Пытаясь захватить Авдеевку, оккупанты в последнее время несут значительные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью Financial Times.
Комментируя информацию американской разведки, что в октябре в районе Авдеевки россияне потеряли более 13 тысяч человек, а также более 220 боевых машин, Буданов заявил, что в последние недели эти цифры значительно выросли. Однако конкретного количества ликвидированных оккупантов он не назвал.
"Украина имела сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где находится крупный коксохимический завод", – отметил Буданов.
Источник Financial Times подчеркнул, что Россия в ноябре прошлого года ежедневно теряла в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими.
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Длина-14м
Размах крыльев-19( больше чем у СУ).
Взлетная маса- 25т.
Боевое снаряжение- 2.8 тонн.
Дальность полета- 5000км.
Высота- до 18 км.
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