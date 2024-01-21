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Новости
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Потери армии РФ в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли, - Буданов

Бої під Авдіївкою

Пытаясь захватить Авдеевку, оккупанты в последнее время несут значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью Financial Times.

Комментируя информацию американской разведки, что в октябре в районе Авдеевки россияне потеряли более 13 тысяч человек, а также более 220 боевых машин, Буданов заявил, что в последние недели эти цифры значительно выросли. Однако конкретного количества ликвидированных оккупантов он не назвал.

"Украина имела сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где находится крупный коксохимический завод", – отметил Буданов.

Источник Financial Times подчеркнул, что Россия в ноябре прошлого года ежедневно теряла в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 376 030 человек (+760 за сутки), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19057) Буданов Кирилл (452) ликвидация (3477) Авдеевка (2443)


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Топ комментарии
+6
Буданов........ А той факт, що за цей тиждень орки просунулися на півночі і півдні біля Авдіївки, як прокоментуєш?
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21.01.2024 09:59
+4
Навіщо уривки друкувати, напишіть просто Буданов в ударі, понесло
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21.01.2024 10:06
+1
Ше рік назад писав шоб вони не встигали потрібно шоб втрати були 1500+ -- нема зараз в нас стільки заліза
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21.01.2024 09:50
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Ше рік назад писав шоб вони не встигали потрібно шоб втрати були 1500+ -- нема зараз в нас стільки заліза
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21.01.2024 09:50 Ответить
Буданов........ А той факт, що за цей тиждень орки просунулися на півночі і півдні біля Авдіївки, як прокоментуєш?
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21.01.2024 09:59 Ответить
В тому-то і справа,що хлопці ідуть сліпими на нові території, дякуючи хоч дрони є, бо буданов не знає, вірніше забув, що таке розвіддані. Згадайте наступ і хибні, не перевірені мінні поля, а що було потім....рік позиційної війни а це крок назад для ЗСУ
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21.01.2024 10:12 Ответить
На аэродроме в Актюбинске спутники засекли росийский стэлс- безпилотник С-70"Охотник'.
Длина-14м
Размах крыльев-19( больше чем у СУ).
Взлетная маса- 25т.
Боевое снаряжение- 2.8 тонн.
Дальность полета- 5000км.
Высота- до 18 км.
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21.01.2024 10:28 Ответить
ты сдавайся...
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21.01.2024 11:55 Ответить
опля ! мясорубка "Авдеевка" самая мясорубная !
красиво пуйлу на закусь поставляет консерву 200 из рашашвайнов !
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21.01.2024 10:03 Ответить
Навіщо уривки друкувати, напишіть просто Буданов в ударі, понесло
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21.01.2024 10:06 Ответить
сьогодні - день бАданова "приліпити сліпого до плота"!)
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21.01.2024 10:20 Ответить
Втрати зросли, тому що хороший кацап - це дохлий кацап, і наші славні ЗСУ перетворюють кацапську погань в хороших людей, і ці хороші люди кацапи їдуть додому, пад раднія бярезки. в пакетах для сміття. Це кому повезе, а тих, кому не повезло, доїдають дикі звірі.
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21.01.2024 10:08 Ответить
Єдиний очільник розвідки в усьому світі, який в частині в'ю журналістам віддувається за всіх своїх колег
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21.01.2024 11:03 Ответить
Вибач - але ім"я справжнього начальника розвідки будь-якої воюючої країни зберігається в таємниці - хоча-б для запобіганню загроз їх рідним А "Будановим" "********** як червоною ганчіркою для притягнення уваги" Надіюся - так воно і є!
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21.01.2024 11:11 Ответить
 
 