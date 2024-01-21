Буданов о прогнозах на 2024 год: Надеюсь, наши успехи будут больше, чем России

Начальник ГУР Кирилл Буданов отказался давать "смелые прогнозы" на 2024 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Буданов в интервью не захотел оценить текущую ситуацию на фронте и предложил слушать Генеральный штаб.

"Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", - подчеркнул Буданов.

Он также подчеркнул, что Украине удастся сдерживать российскую армию.

"Вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь", - добавил Буданов.

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