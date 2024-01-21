Буданов о прогнозах на 2024 год: Надеюсь, наши успехи будут больше, чем России
Начальник ГУР Кирилл Буданов отказался давать "смелые прогнозы" на 2024 год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Буданов в интервью не захотел оценить текущую ситуацию на фронте и предложил слушать Генеральный штаб.
"Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", - подчеркнул Буданов.
Он также подчеркнул, что Украине удастся сдерживать российскую армию.
"Вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь", - добавил Буданов.
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+30 Ksenia VB
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а що там карти таро говорять
Технічно ми їх перекриваємо але не кількісно.
афігєть!
це говорить головний військовий розвідник?
він не планує, прораховує, аналізує? він сподівається?
Інформаційну війну у 2023му ви просрали всуху, аудиторію майже втратили.
Кількість військової та фіндопомоги буде тільки зменшуватися.
Бо довіри вам немає, підтримку у народі втрачено, а західні політики вам не наймалися- проти власного електорату йти.
Тож всі ваші сподівання на майбутні успіхи базуються на пустопорожніх вундервафлях та гастрольних турне кагалу, що задовбав весь Світ.
Або жувати.
З якого б це дива?
мда...