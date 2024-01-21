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Новости Война
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Буданов о прогнозах на 2024 год: Надеюсь, наши успехи будут больше, чем России

Буданов про 2024 рік

Начальник ГУР Кирилл Буданов отказался давать "смелые прогнозы" на 2024 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Буданов в интервью не захотел оценить текущую ситуацию на фронте и предложил слушать Генеральный штаб.

"Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", - подчеркнул Буданов.

Он также подчеркнул, что Украине удастся сдерживать российскую армию.

"Вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь", - добавил Буданов.

Читайте также: У России нет планов вести войну против Украины в 2025 году, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (452) прогноз (698)


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Топ комментарии
+30
сподіваюсь ?
а що там карти таро говорять
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21.01.2024 10:29
+21
Він про..бав наступ орків на Україну, коли всі розвідки світу тикали пальцем біля виску дивлячись на дії нашої влади перед вторгненням, а ця його піз..ж за два роки, як мертвому припарки(((
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21.01.2024 10:46
+18
зевлада зробила все, щоб завести Україну в глухий кут! при владі популісти ,дурники та зрадники! Боже допоможи Україні!
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21.01.2024 10:44
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сподіваюсь ?
а що там карти таро говорять
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21.01.2024 10:29 Ответить
Карти потонули у кавовій гущі...
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21.01.2024 10:53 Ответить
а вуха потонули "за профілем" після вживання мівіни!
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21.01.2024 11:57 Ответить
Що там сподіватися? Мʼяса буде і буде в них от з цих реалій потрібно виходити. Сила московії вже 400 років в цьому і полягає.

Технічно ми їх перекриваємо але не кількісно.
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21.01.2024 10:32 Ответить
З огляду на достовірність прогнозів нашої буданги, краще б навангував великі пабєди для расєюшкі...
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21.01.2024 10:40 Ответить
Сподівайся
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21.01.2024 10:43 Ответить
Навіщо головному розвіднику язиком теребенить , наприклад про кофе у Криму та подібне ?
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21.01.2024 10:44 Ответить
Квартальна школа
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21.01.2024 10:52 Ответить
Він СПОДІВУН, а не розвідник...
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21.01.2024 10:55 Ответить
Він був гарний оперативник, але не кожній інженер може бути головнім конструктором, або лейтенант-взводний генералом-комдивом.
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21.01.2024 17:09 Ответить
бо в нас на всіх ключових посадах сидять бездарності та профани і цей упитаний хряк буданов не вийняток
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21.01.2024 11:40 Ответить
зевлада зробила все, щоб завести Україну в глухий кут! при владі популісти ,дурники та зрадники! Боже допоможи Україні!
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21.01.2024 10:44 Ответить
Він про..бав наступ орків на Україну, коли всі розвідки світу тикали пальцем біля виску дивлячись на дії нашої влади перед вторгненням, а ця його піз..ж за два роки, як мертвому припарки(((
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21.01.2024 10:46 Ответить
Та то він ненавмисно - і вся квартальна шобла не навмисно, і розмінували і війська відводили ненавмисно - то вони дурні а ви їм підкажіть як потрібно.
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21.01.2024 10:51 Ответить
Щось Буданов став явно перегибати палицю зі своєю пустопорожнею активністю. Немає чим займатися?
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21.01.2024 10:47 Ответить
Помело..
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21.01.2024 10:47 Ответить
сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні"
афігєть!
це говорить головний військовий розвідник?
він не планує, прораховує, аналізує? він сподівається?
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21.01.2024 10:49 Ответить
Почесний мольфар України Кирило !
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21.01.2024 10:50 Ответить
Беріть вище: Генеральний магістр (майже дохтур) трускавецької академії ЗЕленої магії!
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21.01.2024 10:56 Ответить
а що він ще не проффесор?
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21.01.2024 11:59 Ответить
ти ****** вже скільки набрихало, починаючи з вагнергейта що тобі ніхто не віре. Твій рівень це командир групи розвідки. А хто тебе за вуха тягне що ти в 38 років цілий генерал лейтенант? Краще це розкажи.
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21.01.2024 10:51 Ответить
Ваші, хлопці, "успіхи"- це кількість переглядів у інеті та гроші, що з войни "наколядували".
Інформаційну війну у 2023му ви просрали всуху, аудиторію майже втратили.
Кількість військової та фіндопомоги буде тільки зменшуватися.
Бо довіри вам немає, підтримку у народі втрачено, а західні політики вам не наймалися- проти власного електорату йти.
Тож всі ваші сподівання на майбутні успіхи базуються на пустопорожніх вундервафлях та гастрольних турне кагалу, що задовбав весь Світ.
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21.01.2024 10:51 Ответить
О!! А традиційно каву пити в Ялті,вже ні,всьо? Кожний рік нахвалявся пити каву у звільненій Ялті а в 24 шось застопорив....
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21.01.2024 10:53 Ответить
Кумедно ще й те,що у цього суперрозвідника,якісь таємничі москалі жінку та найближчих сподвижників отруїли прямо в ГУР,а він тепер стримано сподівається на успіхи...
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21.01.2024 10:57 Ответить
Этому придурку не дает спать слава абдристовича! Рассказал бы лучше о своем муже- гогилашвили !
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21.01.2024 10:59 Ответить
Ноги вже помив у Криму, а тепер сподівається...У цьому році ваше зелене пздльство з ящику вже навіть на ваших зекончених фанів не буде діяти бо ейфорія швидкої перемоги за 3-4 дні закінчилася, починає прозрівання сурової реальності!
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21.01.2024 11:01 Ответить
Теж цікаво, коли у західних відомствах аналізують висловлювання тих чи інших офіційних осіб України і бачать, що влітку казали про Крим, а лише через пів-року сподіваються лише бути дещо успішніше за рф , а потім відкривають перелік з запитом необхідної зброї та фінансування виплат українським пенсіонерам то військовим, то яке там формується відношення та довіра до управління цих ТБ зірок та які висновки формуються щодо постачання нової допомоги?
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21.01.2024 23:19 Ответить
Це в який за "захадних відомстах"? Щось такого не читав, не чув по тб, ну хіба що довбонутий фокс міг таку хрень або ще подібні під заказ виср...ти...Взагалі-то "відомства" щодо контранступу висловлювалися, що потрібно було починати раніше (ще до того як окупанти побудували лінію суровікіна), навтіь із тими ресурсами які були...
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22.01.2024 18:27 Ответить
Шось він почав мямлити цеи говорун
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21.01.2024 11:10 Ответить
Як же цей блохєр балабол задовбав зі своїми новинами! Невже керівнику ГУР немає більше чим займатися, як нести всяку куйню?!
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21.01.2024 11:23 Ответить
Інфу сорока на хвості принесла!? Тому і сподіваєшся? Може треба щось робити а не бла-бла-бла.....
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21.01.2024 11:38 Ответить
Краще мовчати.
Або жувати.
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21.01.2024 11:51 Ответить
а якщо жувати - то мівіну!
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21.01.2024 12:04 Ответить
Що там з Кримом?
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21.01.2024 11:58 Ответить
не на часі
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21.01.2024 12:03 Ответить
Та панятна, треба красти і дупу свою прикривати.
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21.01.2024 12:04 Ответить
Балакучий. Язик без кісток. Професійні розвідники багато не говорять
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21.01.2024 12:26 Ответить
Кава в Ялті вже не заходить мудрому наріту? може тепер у сіськадовську ,дивися на оце все що зараз керує ну просто тупі дебіли
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21.01.2024 12:36 Ответить
Буданга не сбреше!
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21.01.2024 13:00 Ответить
До буданова нарешті дійшло що народ вже глузує з його "рішучих" прогнозів. Він вирішив перефарбуватися з "яструба" на "загадково-поміркованого уклоніста".
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21.01.2024 13:13 Ответить
Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії

З якого б це дива?
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21.01.2024 14:00 Ответить
от кофе в крыму в 2023 до "сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні в 2024"...
мда...
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21.01.2024 17:45 Ответить
Так завжди виходить у довбойобів, які не здатні на стратегічне мислення, і вірять у свій же марахвон. Два роки зелень так перемагала "потужними і незламними" відосиками, що доперемагалася до повного песця.
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21.01.2024 18:34 Ответить
я так розумію, сьогодня черга бенефісу буданова
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22.01.2024 07:23 Ответить
 
 