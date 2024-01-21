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Атака на морской терминал в Ленинградской области РФ - спецоперация СБУ, - источники. ВИДЕО

Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российской Усть-Луге – спецоперация Службы безопасности Украины.

Это подтверждают наши источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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По их данным, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался и продолжается до сих пор масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают горючее, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику горючего для военных РФ", - добавляет наш источник.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".

Автор: 

взрыв (6727) пожар (5931) россия (95365) СБУ (19855)


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Топ комментарии
+37
Наконец то наши начали бить по самому больному,по нефте-газовой отрасли кацапов.😍
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21.01.2024 13:01
+33
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21.01.2024 12:48
+31
Трівожна.

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21.01.2024 12:55
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21.01.2024 12:48 Ответить
Трівожна.

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21.01.2024 12:55 Ответить
Або - два взріва похожіє на хлопці)
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21.01.2024 15:35 Ответить
Чим відрізняється "хлопок " від "взрива"
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21.01.2024 19:51 Ответить
После хлопка ничего не горит:

а после взрыва полыхает огромное зарево, которое видно со всех концов ордена Ленина Ленинградской области совковой Р.С.Ф.С.Р.
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21.01.2024 23:50 Ответить
Малюк і його команда
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21.01.2024 12:54 Ответить
Малюк та його Карлсони
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21.01.2024 12:59 Ответить
Малюк бомбить Бігуса...
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21.01.2024 16:08 Ответить
Бігуса ******** коля-каклєта і татаров.
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21.01.2024 21:29 Ответить
Малюк бомбить Червінського. Шкода
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21.01.2024 21:35 Ответить
"Гори,гори ясно щоб ніколи не погасло"....файно ох і файно...
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21.01.2024 12:57 Ответить
Красножопим тут не місце. В спам!
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21.01.2024 13:21 Ответить
Оце діло. А не те, що тут часто пропонують - валити просо по мирняку.
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21.01.2024 12:57 Ответить
Ніби в тому щось погане...
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21.01.2024 13:12 Ответить
Витрати засобів ураження з недостатнім ефектом - ось що погане.
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21.01.2024 14:39 Ответить
андрофагам акція дуже подобалась. Доведеться наслати туди рой дронів.
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21.01.2024 12:59 Ответить
Гарна новина! Так тримати!
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21.01.2024 13:01 Ответить
Наконец то наши начали бить по самому больному,по нефте-газовой отрасли кацапов.😍
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21.01.2024 13:01 Ответить
вже і загасили би, але пожежний бронєпоєзд ще позавчора був задіяний у Клінцях...
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21.01.2024 20:35 Ответить
Слава великому ване баканову, верному одногоршкому другу нашего вождя и учителя, организатора всех наших побед, великой зеленой сопли !!! Ура!! Ура!!! Ура !!!
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21.01.2024 13:07 Ответить
Ще й Бімбас Дамбят.
Мальчики у трусіках пішли на ринок в районі "Текстильник" купити цукерок, а там...
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21.01.2024 13:07 Ответить
Взагалі там здається термінал для експорту, а не переробки.
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21.01.2024 13:07 Ответить
Цей термінал та термінал в Примирорську головні нафтові "наливайки" русні на Балтиці. З них переважно йшли танкери до Індії.
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21.01.2024 13:40 Ответить
теперь индия не сможет спасти мир дешевой нефтью
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21.01.2024 17:31 Ответить
Це комплекс - там все разом на одній теріторії. Він складається з причального терміналу та заводу з фракціонування стабільного газового конденсату. Прямо у порту стабільний газовий конденсат переробляється у карасін, гас по нашому (зокрема авіаційний), дизель та мазут.
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21.01.2024 18:06 Ответить
от коли б в новеньку сабетту прилетіло! там з ппо ще довго нічого валятись не буде. оце був би не тільки потужний хлопок, а ще потужніший бах по іміджу ))
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21.01.2024 13:15 Ответить
Атака на морський термінал у Ленінградській області РФ - спецоперація СБУ
СБУ займається всім крім своїх обов'язків

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Службу безпеки України
https://ssu.gov.ua/normatyvno-pravovi-akty
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.
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21.01.2024 13:16 Ответить
ну, і що не так? ти статтю процитувало, а ти її читало, а зрозуміло?
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21.01.2024 16:15 Ответить
не бачу мінусів )) зробили окремий підрозділ і параленьно з ГУР ******* русню! Я за конкуренцію ))
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21.01.2024 19:04 Ответить
ураження терміналу відбулося в рамках захисту державного суверенітету.
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21.01.2024 21:31 Ответить
Зачьто
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21.01.2024 13:27 Ответить
Завод Радуга что делает ракети, уже устал ждать.
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21.01.2024 13:30 Ответить
це не нафтовий термінал, від одного чи двох дронів там нічого не буде, бо ця радуга займає площу 600х500 метрів.
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21.01.2024 18:17 Ответить
Вікіпедія пише що він робе ракети, якими б'ють по Україні.
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21.01.2024 18:49 Ответить
на росії десяток підприємств в різних містах, які роблять ракети, якими б'ють по Україні. Просто ви не всі знаєте.
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21.01.2024 19:37 Ответить
Таке враження що консерва вибухнула, а Радуга пішла)
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21.01.2024 19:44 Ответить
До "радуги" далеко від нашого кордону, більше 500 км. Наразі є заводи, які задіяні у виробництві ракет, і вони знаходяться на відстані 140 і 180 км від лінії фронту.
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21.01.2024 20:15 Ответить
Там переробляють паливона боярку, яке, зокрема, постачається
дімону медвєдєву
і для військ РФ
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21.01.2024 13:30 Ответить
То було б крута новина, але СБУ повинна ловити шпигунів та інформаторів на території України, а так як в них на цьому напрямку туго, то щоб показати роботу приписують собі всілякі успішні операції, які вони взяли під свій контроль. Таке в нас СБУ.
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21.01.2024 13:37 Ответить
І цим вони тоже досить успішно займаються. Робота проводиться комплексно, одне другому не мішає.
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21.01.2024 16:01 Ответить
не бачу мінусів )) зробили окремий підрозділ і паралельно з ГУР ******* русню! Я за конкуренцію ))
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21.01.2024 19:06 Ответить
ви просто не в темі, що сбу повинна робити і не хочете брати це розуміння під свій контроль.
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21.01.2024 21:33 Ответить
Бував у цьому порту кїлька разїв. Вїн великий ї ще бїльше розбудовується.Там дїйсно багато газових та нафтових термїналїв. Ще було б добре також вдарити по термїналах в Приморську та Висоцьку- там теж є чому горїти......
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21.01.2024 13:40 Ответить
...ля, вже черга за орденами.
Такі атаки мають бути регулярними, і не два б/п а 22, як по Рені лупили.
Це єдиний шанс Україні виграти війну...
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21.01.2024 14:07 Ответить
Ну да. Дайошь героя за сто таких успешных атак. и так, хоть до четырежды500раз герой.
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21.01.2024 14:11 Ответить
Цапорилим залишаеться тiльки в носi долобати, мовляв, за шо це iм... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.01.2024 14:09 Ответить
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21.01.2024 15:26 Ответить
Салют в честь 100-летия кончины тов.Ленина
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21.01.2024 14:14 Ответить
Дайошь салюты и на 5-е марта.
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21.01.2024 14:20 Ответить
Я не проти, дружина буде рада, та повене пляшку віскаря яку десь заникала
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21.01.2024 16:37 Ответить
СБУ допомагає кацапам зігрітись , виправляє комунальні прориви .
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21.01.2024 14:21 Ответить
Чудова акція! Тільки треба більше, значно більше. СБУ допомога не потрібна?
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21.01.2024 15:20 Ответить
А зачем это нужно было говорить? И для чего? Надо было просто предположить что возгорание могло произойти из-за несоблюдения некоторыми правил пожарной безопасности или типа того. И всё. А жужжание чего-то - это у многих там после принятого в выходные дни в голове начинает что-то жужжать.. И этого разъяснения вполне хватило бы.. )
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21.01.2024 15:22 Ответить
навпаки, всі катаклізми і стихійні лиха теж треба приписувати собі щоб путінські недоумки були в ****
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21.01.2024 16:27 Ответить
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "как там у хахлов"!
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21.01.2024 15:34 Ответить
😁😂👍🤝
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21.01.2024 18:09 Ответить
🤣👍👏
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21.01.2024 19:48 Ответить
надо их *башить всеми возможными способами, нефтебазы, нефте- и газовые терминалы, военные авиабазы
чтобы при самом слове "Украина" у них начинали бы труситься поджилки и происходил непроизвольный выпуск кишечных газов
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21.01.2024 20:32 Ответить
Дійсно - ми)
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21.01.2024 15:38 Ответить
Только, только, только
Только этого мало.
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21.01.2024 15:55 Ответить
в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".

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21.01.2024 15:56 Ответить
Надеюсь в этом году будут новости:
"Из-за постоянных украинских атак российский экспорт энергоносителей уменьшился на n%".

Пока что за 2 года эффекта мало. Украина и союзники должны сосредоточиться на уничтожении российской промышленности.
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21.01.2024 16:11 Ответить
Дрон прилетів. Якщо розрахувати траєкторію його польоту, то вже ясно. Прилетів з Уралу. Пролетів над красною площею, але не сів. Було пізно, і ***** ... задрімав над перерахунком золотих червонців. Прийшлось летіти до Ленінграда. Але на Уралі хлопці втратили терпіння. Приземлили там, де було м'якше.
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21.01.2024 18:39 Ответить
на кацапії оперативно реагують на аварії тепломереж
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21.01.2024 20:26 Ответить
 
 