Атака на морской терминал в Ленинградской области РФ - спецоперация СБУ, - источники. ВИДЕО
Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российской Усть-Луге – спецоперация Службы безопасности Украины.
Это подтверждают наши источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По их данным, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался и продолжается до сих пор масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.
"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают горючее, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику горючего для военных РФ", - добавляет наш источник.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а после взрыва полыхает огромное зарево, которое видно со всех концов ордена Ленина Ленинградской области совковой Р.С.Ф.С.Р.
Мальчики у трусіках пішли на ринок в районі "Текстильник" купити цукерок, а там...
СБУ займається всім крім своїх обов'язків
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Службу безпеки України
https://ssu.gov.ua/normatyvno-pravovi-akty
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.
дімону медвєдєву
і для військ РФ
Такі атаки мають бути регулярними, і не два б/п а 22, як по Рені лупили.
Це єдиний шанс Україні виграти війну...
чтобы при самом слове "Украина" у них начинали бы труситься поджилки и происходил непроизвольный выпуск кишечных газов
Только этого мало.
"Из-за постоянных украинских атак российский экспорт энергоносителей уменьшился на n%".
Пока что за 2 года эффекта мало. Украина и союзники должны сосредоточиться на уничтожении российской промышленности.