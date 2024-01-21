Атака на морской терминал в Ленинградской области РФ - спецоперация СБУ, - источники. ВИДЕО

Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российской Усть-Луге – спецоперация Службы безопасности Украины.

Это подтверждают наши источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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По их данным, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался и продолжается до сих пор масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают горючее, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику горючего для военных РФ", - добавляет наш источник.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".