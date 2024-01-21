Армия РФ усилила атаки по всему фронту, поэтому увеличился уровень потерь, - британская разведка
Российские захватчики начали активно наступать по всей линии фронта, при этом несут значительные потери.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
В британской разведке со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечают, что количество российских обстрелов на линии фронта 19 января выросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Дополнительные данные Генштаба, которые сравнивают период 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждают этот рост.
"За эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%. Количество потерь в живой силе в оккупационных войсках РФ за тот же период также выросло на 15%", - добавляют британские аналитики.
В ведомстве добавили, что эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели.
Ключевым фактором, который способствует активности РФ, как сообщает разведка, является замерзание грунта, что позволяет лучше передвигаться бронетехнике.
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