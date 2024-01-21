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Армия РФ усилила атаки по всему фронту, поэтому увеличился уровень потерь, - британская разведка

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Российские захватчики начали активно наступать по всей линии фронта, при этом несут значительные потери.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

В британской разведке со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечают, что количество российских обстрелов на линии фронта 19 января выросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Дополнительные данные Генштаба, которые сравнивают период 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждают этот рост.

"За эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%. Количество потерь в живой силе в оккупационных войсках РФ за тот же период также выросло на 15%", - добавляют британские аналитики.

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В ведомстве добавили, что эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели.

Ключевым фактором, который способствует активности РФ, как сообщает разведка, является замерзание грунта, что позволяет лучше передвигаться бронетехнике.

Автор: 

армия РФ (19057) внешняя разведка (374) ВСУ (6546)


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Армія РФ посилили атаки

Шанобливо так...
За доброю українською традицією: "Мати просили... Татко казали..."
Ги...
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21.01.2024 14:04 Ответить
це реакція на нерішучість конгресменів
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21.01.2024 14:17 Ответить
Ну, таки так...
Хвалена хар'я Англосаксів-
Створила вкотре світовий бардак..
Топорщив пір'я Дональд Дак...
Та з Байдена летіло пір'я...
Америка у ролі плакси...
Все виглядає, саме так...
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21.01.2024 14:28 Ответить
вже війна другий рік але кацапів в два рази менше не стало лізти.
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21.01.2024 14:55 Ответить
Запоребрик хоче скористатись паузою у підтримці від штатів. Сподіваюсь, що на тижні, що настає, у Конгресі таки домовляться.
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21.01.2024 14:55 Ответить
Наступ по всьому фронту є ознакою того, що ворог намагається скувати ЗСУ, лишити можливості маневру силами по всій лінії фронту, прорвати на одній з ділянок і ввести резерви в пролом лінії оборони - прорив.

Якщо наступить відлига і земля не достатньо промерзла, то є надія що цього не станеться.

Одночасно активна і уміла оборона може перемелювати техніку і людські ресурси.

Десь так, якщо подати штабну науку простіше...

Зима (промерзання грунту)&прострація, в яку затягнуло світового шерифа США передвиборчою турбуленцію в якій головне шоу, танці і намагання сподобатися/потрафити виборцям тільки стимулює Кремль до поспішності.

Та і т.Пу треба перед виборами показати себе... А ще т. Сі придивляється...
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21.01.2024 15:05 Ответить
 
 