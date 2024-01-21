Зеленский о слежке за журналистами Bihus.Info: СБУ будет это расследовать, нужно найти ответы
Факты секретной видеозаписи независимых журналистов должны расследовать представители СБУ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому каналу Channel 4, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал он в интервью британскому каналу Channel 4
"Сразу было возбуждено уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, получил детали от генерального прокурора. И нужно найти ответы на все это. Поэтому Служба безопасности будет расследовать это и все найдут", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.
Пожалуйста, подождите...
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(шморгає носом)
Яке у вас право казати про "воювати", якщо особисто ви від війни втекли в іншу країну і повертатися, щоб воювати за Україну, скорійше за все, не збираєтесь?
Але це не дає вам права гнати інших на фронт, якщо ви сам не на ньому.
Прям отец родной и все сосут его " сисю",через телемарафон.
Нагадайте, хто це був?
По сравнению с вечеринками 95 Квартала
И про них тоже есть видео
Даже не сомневайтесь
Только его не покажут
Потому что этим видео можно держать за яйца
Самого президента
Вот уж он порезвился -Бигус отдыхает.....
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Зєлю геть. Дострокові
Ну не смішіть
Зелена опа на чолі з єрмачиллою
@Ray_net_ua
Чтоб вы понимали, какие денжища вращаются в офисе Зеленского, даже на дальних орбитах от Зеленского. Советник Ермака Арестович купил себе дом в США за $1 млн. "Во избежание налогообложения Арестович использовал конвертационные центры, для отмывания денег". Год "работы"..
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
А що ти придбав собі https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #зеЛошара окрім гемороя?https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?src=hashtag_click #Арестович скандальний радник ОП придбав собі будинок у США, в одному з найбагатших штатів, у Каліфорнії. Нерухомість вартістю понад 1 мільйон доларів була куплена, зокрема, за незаконно зроблені кошти, повідомляє адвокат Василь Костюк
трохи з боку і вищє - зрадник ніколи своїх не бросає!
Не СБУ, ніт?
В нас ще є якісь контори, які можуть стежити за політичними опонентами влади?
Це для лохів з числа 73%?
Ну-ну...
Система прагне зберегти можливість до самоконтролю над пануванням, над недоторканністю.
Якщо вони до сих пір цього не зробили, то відпадає питання хто це був. Тоді все ясно, результату розслідування не буде