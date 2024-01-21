Зеленский о слежке за журналистами Bihus.Info: СБУ будет это расследовать, нужно найти ответы

Факты секретной видеозаписи независимых журналистов должны расследовать представители СБУ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому каналу Channel 4, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал он в интервью британскому каналу Channel 4

"Сразу было возбуждено уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, получил детали от генерального прокурора. И нужно найти ответы на все это. Поэтому Служба безопасности будет расследовать это и все найдут", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.

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