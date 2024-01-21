За неделю ВСУ уничтожили около 6030 оккупантов и более 700 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 14 по 21 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 6030 человек личного состава противника.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 106 танков;
- 164 боевых бронированных машин;
- 128 артиллерийских систем;
- 11 РСЗО;
- 7 установок ПВО;
- 195 единиц автотехники;
- 39 единиц спецтехники.
Кроме того, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.
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Залужный, ноябрь 2023 «Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - отметил Залужный
https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-commander-in-chief-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia