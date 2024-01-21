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За неделю ВСУ уничтожили около 6030 оккупантов и более 700 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Знищення армії РФ за тиждень

За неделю с 14 по 21 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 6030 человек личного состава противника.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 106 танков;
  • 164 боевых бронированных машин;
  • 128 артиллерийских систем;
  • 11 РСЗО;
  • 7 установок ПВО;
  • 195 единиц автотехники;
  • 39 единиц спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.

Знищення армії РФ за тиждень

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) Минобороны (9288) уничтожение (6830) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+3
Бодай ті московити усі пропали чи здохли! Чорти б їх забрали.
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21.01.2024 14:58
+2
Якщо такими темпами нищити так таки скоро й армії не останеться!))
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21.01.2024 14:55
+2
Так войну не выиграть, бабы быстрее рожают.
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21.01.2024 15:03
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Якщо такими темпами нищити так таки скоро й армії не останеться!))
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21.01.2024 14:55 Ответить
Извините за нескромный вопрос, вы снаряды производите или дроны или лайки и просмотры? Я искренне не понимаю оптимизма интернет-"перемалывателей". Посмтрите итнервью с бойцами там настрои посерьёзней будут.
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21.01.2024 15:03 Ответить
Бодай ті московити усі пропали чи здохли! Чорти б їх забрали.
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21.01.2024 14:58 Ответить
Та на.уй они тем чертям нужны. Пусть их птички з дикими тваринками по-зороастрийски сотрут с лица земли.
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21.01.2024 15:18 Ответить
Потери которые генштаб даёт каждый день это убитые И раненые.

Залужный, ноябрь 2023 «Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - отметил Залужный

https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-commander-in-chief-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia
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21.01.2024 15:01 Ответить
идите нафуй пионэры...\Ф.Раневская...\
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21.01.2024 15:24 Ответить
Так войну не выиграть, бабы быстрее рожают.
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21.01.2024 15:03 Ответить
700 (!) одиниць бронетехніки з 7 (!) днів??? Та це ж НЕЙМОВІРНО багато! Дуже хочеться вірити у те, що це правда...
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21.01.2024 15:20 Ответить
Чому так звані журналісти пишуть "знищено", коли у цю статистику входять санітарні втрати а також пошкоджена техніка?
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21.01.2024 15:40 Ответить
Чим більше ЗСУ перемелює цих рашистів. То вони відновлюються ,як вовкулакі!
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21.01.2024 17:19 Ответить
 
 