За неделю ВСУ уничтожили около 6030 оккупантов и более 700 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 14 по 21 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 6030 человек личного состава противника.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

106 танков;

164 боевых бронированных машин;

128 артиллерийских систем;

11 РСЗО;

7 установок ПВО;

195 единиц автотехники;

39 единиц спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.