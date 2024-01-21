Из-за больших потерь на фронте оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях российские захватчики пытаются увеличить банк крови.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики сгоняют бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь россияне несут большие потери на запорожском направлении.
"Принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов", - добавили в Центре нацсопротивления.
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