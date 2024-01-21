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Из-за больших потерь на фронте оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь, - Центр национального сопротивления

кров,донори

На временно оккупированных территориях российские захватчики пытаются увеличить банк крови.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики сгоняют бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь россияне несут большие потери на запорожском направлении.

"Принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов", - добавили в Центре нацсопротивления.

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Автор: 

донор (96) оккупация (10119) Запорожская область (3047) Центр национального сопротивления (558)


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СМЕРТЬ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫМ УБЛЮДКАМ !!!
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21.01.2024 15:13 Ответить
Бояришнику нехватка, на московії, он воно, що Махалич…
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21.01.2024 15:15 Ответить
Зерно, золото і дітей вивозять, все розрушають і всіх убивають, кров висасують. Всі ознаки істот, які не мають права жити на планеті.
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21.01.2024 15:44 Ответить
Вони що цією кровю збираються трупи оживляти?
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21.01.2024 16:22 Ответить
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22.01.2024 06:26 Ответить
 
 