Из-за больших потерь на фронте оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь, - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях российские захватчики пытаются увеличить банк крови.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики сгоняют бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь россияне несут большие потери на запорожском направлении.

"Принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов", - добавили в Центре нацсопротивления.

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