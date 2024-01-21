Порошенко о давлении на журналистов и бизнес: Власть хочет заткнуть рот критикам и не отказывается от худших практик времен Януковича
Атаки силовиков на украинский бизнес, давление на журналистов-расследователей ухудшают инвестиционный климат в Украине и помогают внешним критикам нашего государства.
В этом убежден пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
Он предостерег власть от возвращения самых худших практик времен Януковича.
"2024 год начался с ощущением большой тревоги. Трудная ситуация на фронте. Зависли вопросы с макрофином от ЕС и со средствами на военную помощь от США. Под очень большим вопросом - перспектива приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне. Свои сложности с переговорами по вступлению в ЕС - надвигается председательство Венгрии в Евросоюзе. Инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину. Все больше внешних игроков мусолят тему о якобы несоответствии Украины критериям членства в ЕС и НАТО", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
"Но как ни прискорбно, есть люди, которые дают нашим недругам пас из Украины. Это те, кто давит на журналистов-расследователей, запугивает их и ведет незаконное за ними наблюдение. Это те, кто расшатывает единство и ведет кампанию против Главнокомандующего ВСУ. Это те, кто в отношениях власти и бизнеса возвращают страну во времена Януковича-старшего и его Саши-стоматолога", - отмечает пятый президент.
"Это и не удивительно. Представители команды беглого президента не просто пригреты и обласканы в нынешнем ОПУ, а руководят: один - правоохранительными органами, а другой - судебной системой. Оба делегированы туда печально известным Андреем Портновым, против которого США внедрили санкции, а украинские власти - напротив, наделили полным иммунитетом.
Именно под их руководством ГБР, БЭБ и другие правоохранительные органы прессуют бизнес и отпугивают от Украины даже тех инвесторов, которые не боятся войны", – констатирует Порошенко.
"Задержание Игоря Мазепы - это не его персональный кейс. Подобных дел накопилось очень много, просто фамилии жертв выборочного правосудия не так громки и известны. О возвращении практик 2010-2013 годов все больше говорят представители самой бизнес-среды. Об этом говорилось и в заявлении общественного движения "Манифест-42", инициированного Мазепой. Николов и Бигус критиковали коррупцию в МО и ОПУ, а Мазепа - в правоохранительных органах, за что и поплатился", - считает Порошенко.
"Вместо того, чтобы прислушаться и исправить ошибки, власть выбирает другой путь - заткнуть рот критикам. И не отказывается от худших практик времен Януковича", - отмечает Порошенко.
По его убеждению, ситуация нуждается в немедленном вмешательстве президента.
"Считаю, что политические аспекты этих проблем должны обсудить на его встрече президента с лидерами парламентских фракций, а бизнесовые и деловые - во время разговора главы государства с бизнес-ассоциациями и с общественным движением "Манифест 42". Такой откровенный диалог должен положить конец негативным тенденциям и усилить наше внутреннее единство в противодействии внешней агрессии. Единство вокруг Вооруженных Сил Украины", - резюмирует Порошенко.
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Як готувалися при Петрі? Про ракетну програму краще не пишіть, бо тут мені одна написала, я одразу ж кинула посилання на статтю, Ви можете вище ознайомитися. Про армію - мобілізація як і зараз. Тільки тоді голі й босі, все за свій рахунок - я добре пам'ятаю. Може ********** якісь? А, ні там було щось таке з ************... не пригадуєте? Підриви!
Отже, дійсно-таки, коментарі зайві.
Больше половины из них - бывшие регионалы или их помощники и советники.
Поэтому и на фронте никого из них и из их детей НЕТ.
А работать по другому они физически не могут.
В голове у них прошивка старая с Windows 98
уже 8 месяцев в СИЗО
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
а хто мав про це думати? Військових вчать як і проектувальників враховувати УСІ КОМБИНАЦІІ
Назвить будь ласка , призвіще хто приймав рішення
Приклад "на сьогодні", на економічному та міжнародному "фронті", хто міг подумати, що Польща, а потім і Словаччина почнуть блокувати транспортні магістралі до України. Про угорщину промовчу, там все зрозуміло. А ось від Словаччини, а тим паче від Румунії такої підлості ніхто не чекав.
хоч те, що від Словаччини буде підляна після входження "на престол" Фіцо, я знав, бо знав причину
ворожого відношення Фіцо до України, а ось від Румунії ну ніяк не чекав.
Кацапи пролізли всюди - не хочуть ці андрофаги жити у своїх холодних болотах , хочуть до Відня Ніцци Брюсселя . А мозг їх напхан імперськими мріями.
Соромлюся запитати, а як справи в Словаччині з московитськими "кротами" та симпатиками?
словаки мало знають про Україну - нихто не їздить до них з лекціями, никто не робить передачі на тв про Україну. Україна не мала досвіду імперськости - тому живе мріями, а кацапи у ЕС. працюють ( шоб не жити на болотах і у Сибіру)
а закон про евробляхі - хтось хотів стати САМИМ ВОЛОДАРЕМ УСІХ АВТО В УКРАЇНІ? І зараз ходить - грудь колесом
а реформа судів - це позор і корупція . ТАК ЩО Ваш фаворит - це вже минуле , як і Юля.
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Реєстрація:03.12.2023
і чому Ваш правопис українською так різко покращився в порівнянні з "попередньою"/ "попереднім" Maria Sofia Douglas?
Свої висновки не буду озвучувати.
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
Не помилився.
І де-факто "уряд Шмигаля" також призначав президент, під абревіатурою ЄрЗе.
Порошенко каже за зовсім інший уряд.
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1749079001333702754 2 ч
Єрмак через канал Пєтрова вслід за Безвуглою погрожує Фіалі, за низку критичних статей на НВ. Фіала співпрацює з Пінчуком, а це Прутила, Стерно, Чмот, Моліна, Маланка, Майор, Петриченко. Поки вони марно намагаються клюнути Пороха, триндець прийде до них з іншої сторони