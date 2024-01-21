Порошенко о давлении на журналистов и бизнес: Власть хочет заткнуть рот критикам и не отказывается от худших практик времен Януковича

Атаки силовиков на украинский бизнес, давление на журналистов-расследователей ухудшают инвестиционный климат в Украине и помогают внешним критикам нашего государства.

В этом убежден пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Он предостерег власть от возвращения самых худших практик времен Януковича.

"2024 год начался с ощущением большой тревоги. Трудная ситуация на фронте. Зависли вопросы с макрофином от ЕС и со средствами на военную помощь от США. Под очень большим вопросом - перспектива приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне. Свои сложности с переговорами по вступлению в ЕС - надвигается председательство Венгрии в Евросоюзе. Инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину. Все больше внешних игроков мусолят тему о якобы несоответствии Украины критериям членства в ЕС и НАТО", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Но как ни прискорбно, есть люди, которые дают нашим недругам пас из Украины. Это те, кто давит на журналистов-расследователей, запугивает их и ведет незаконное за ними наблюдение. Это те, кто расшатывает единство и ведет кампанию против Главнокомандующего ВСУ. Это те, кто в отношениях власти и бизнеса возвращают страну во времена Януковича-старшего и его Саши-стоматолога", - отмечает пятый президент.

"Это и не удивительно. Представители команды беглого президента не просто пригреты и обласканы в нынешнем ОПУ, а руководят: один - правоохранительными органами, а другой - судебной системой. Оба делегированы туда печально известным Андреем Портновым, против которого США внедрили санкции, а украинские власти - напротив, наделили полным иммунитетом.

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Именно под их руководством ГБР, БЭБ и другие правоохранительные органы прессуют бизнес и отпугивают от Украины даже тех инвесторов, которые не боятся войны", – констатирует Порошенко.

"Задержание Игоря Мазепы - это не его персональный кейс. Подобных дел накопилось очень много, просто фамилии жертв выборочного правосудия не так громки и известны. О возвращении практик 2010-2013 годов все больше говорят представители самой бизнес-среды. Об этом говорилось и в заявлении общественного движения "Манифест-42", инициированного Мазепой. Николов и Бигус критиковали коррупцию в МО и ОПУ, а Мазепа - в правоохранительных органах, за что и поплатился", - считает Порошенко.

"Вместо того, чтобы прислушаться и исправить ошибки, власть выбирает другой путь - заткнуть рот критикам. И не отказывается от худших практик времен Януковича", - отмечает Порошенко.

По его убеждению, ситуация нуждается в немедленном вмешательстве президента.

"Считаю, что политические аспекты этих проблем должны обсудить на его встрече президента с лидерами парламентских фракций, а бизнесовые и деловые - во время разговора главы государства с бизнес-ассоциациями и с общественным движением "Манифест 42". Такой откровенный диалог должен положить конец негативным тенденциям и усилить наше внутреннее единство в противодействии внешней агрессии. Единство вокруг Вооруженных Сил Украины", - резюмирует Порошенко.