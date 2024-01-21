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Порошенко о давлении на журналистов и бизнес: Власть хочет заткнуть рот критикам и не отказывается от худших практик времен Януковича

порошенко

Атаки силовиков на украинский бизнес, давление на журналистов-расследователей ухудшают инвестиционный климат в Украине и помогают внешним критикам нашего государства.

В этом убежден пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Он предостерег власть от возвращения самых худших практик времен Януковича.

"2024 год начался с ощущением большой тревоги. Трудная ситуация на фронте. Зависли вопросы с макрофином от ЕС и со средствами на военную помощь от США. Под очень большим вопросом - перспектива приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне. Свои сложности с переговорами по вступлению в ЕС - надвигается председательство Венгрии в Евросоюзе. Инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину. Все больше внешних игроков мусолят тему о якобы несоответствии Украины критериям членства в ЕС и НАТО", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Но как ни прискорбно, есть люди, которые дают нашим недругам пас из Украины. Это те, кто давит на журналистов-расследователей, запугивает их и ведет незаконное за ними наблюдение. Это те, кто расшатывает единство и ведет кампанию против Главнокомандующего ВСУ. Это те, кто в отношениях власти и бизнеса возвращают страну во времена Януковича-старшего и его Саши-стоматолога", - отмечает пятый президент.

"Это и не удивительно. Представители команды беглого президента не просто пригреты и обласканы в нынешнем ОПУ, а руководят: один - правоохранительными органами, а другой - судебной системой. Оба делегированы туда печально известным Андреем Портновым, против которого США внедрили санкции, а украинские власти - напротив, наделили полным иммунитетом.

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Именно под их руководством ГБР, БЭБ и другие правоохранительные органы прессуют бизнес и отпугивают от Украины даже тех инвесторов, которые не боятся войны", – констатирует Порошенко.

"Задержание Игоря Мазепы - это не его персональный кейс. Подобных дел накопилось очень много, просто фамилии жертв выборочного правосудия не так громки и известны. О возвращении практик 2010-2013 годов все больше говорят представители самой бизнес-среды. Об этом говорилось и в заявлении общественного движения "Манифест-42", инициированного Мазепой. Николов и Бигус критиковали коррупцию в МО и ОПУ, а Мазепа - в правоохранительных органах, за что и поплатился", - считает Порошенко.

"Вместо того, чтобы прислушаться и исправить ошибки, власть выбирает другой путь - заткнуть рот критикам. И не отказывается от худших практик времен Януковича", - отмечает Порошенко.

По его убеждению, ситуация нуждается в немедленном вмешательстве президента.

"Считаю, что политические аспекты этих проблем должны обсудить на его встрече президента с лидерами парламентских фракций, а бизнесовые и деловые - во время разговора главы государства с бизнес-ассоциациями и с общественным движением "Манифест 42". Такой откровенный диалог должен положить конец негативным тенденциям и усилить наше внутреннее единство в противодействии внешней агрессии. Единство вокруг Вооруженных Сил Украины", - резюмирует Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19589) Бигус (190) Юрий Николов (96) Мазепа Игорь (25)


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Топ комментарии
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21.01.2024 15:20
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21.01.2024 15:37
+30
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21.01.2024 15:50
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Після Вашого останнього питання, я , нарешті, зрозумів, чому вони для Вас однакові. Тут коментарі зайві.
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21.01.2024 18:24 Ответить
Бо аргументів немає? Якщо Петро для Вас такий хороший, то чому 73% за Зеленського проголосували? Скажу більше, хоча, впевнена, Ви й так це знаєте: дуже багато з тих 73% свого часу голосувало за "водинтур", бо "хороший хазяїн".
Як готувалися при Петрі? Про ракетну програму краще не пишіть, бо тут мені одна написала, я одразу ж кинула посилання на статтю, Ви можете вище ознайомитися. Про армію - мобілізація як і зараз. Тільки тоді голі й босі, все за свій рахунок - я добре пам'ятаю. Може ********** якісь? А, ні там було щось таке з ************... не пригадуєте? Підриви!
Отже, дійсно-таки, коментарі зайві.
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21.01.2024 18:35 Ответить
Немає бажання витрачати час на аргументи, яких дуже багато і які, навіть, зелені не спростовують, але писати про підриви складів і звинувачувати Пороха - це зелене дно.

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21.01.2024 18:43 Ответить
О, свідок мегареформ Цинандалі?
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21.01.2024 15:52 Ответить
Не Цинандалі, а Мінасцалі.
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21.01.2024 16:47 Ответить
Тупе ЗЕбануте бидло, яке вибрали ідіоти ,на виборах 19 року після нашої перемоги так просто владу не віддасть, коли їх програе. Те саме я писав і тут, на цензорі про бандюковича Так що українцям ще довго прийдеться відмивати країну бід ЗЕленої чуми та їх друзів, ригоАнальних недобитків і ще довго крахна буде відхаркуватись ЗЕленим.
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21.01.2024 15:42 Ответить
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21.01.2024 15:43 Ответить
А чего власти стесняться?
Больше половины из них - бывшие регионалы или их помощники и советники.
Поэтому и на фронте никого из них и из их детей НЕТ.
А работать по другому они физически не могут.
В голове у них прошивка старая с Windows 98
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21.01.2024 15:47 Ответить
Зєльда зі своєю бандою зрадників-мародерів сидітиме в Українській тюрмі, якщо раніше не здохне
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21.01.2024 15:50 Ответить
Гарно курнув
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21.01.2024 16:14 Ответить
Поярков стверджує, що в приватній розмові яку записували спецслужби, Мазепа заявив, що був би радий дати Залужному кошти на виборчу компанію. Цей запис почув Зеленський, після чого відбувся арешт. Поярков вважає, що Зеленський пішов по дорозі тоталітаризму та фашизму.https://t.me/novynypravdy
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21.01.2024 15:55 Ответить
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21.01.2024 15:57 Ответить
альо, ти ж і є влада!
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21.01.2024 16:03 Ответить
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
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21.01.2024 16:06 Ответить
Ну шо, порвав шось комусь?
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21.01.2024 16:16 Ответить
По пи№ді мішалкою і піл Авдіївку
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21.01.2024 16:51 Ответить
То в Америці таке забористе можна купити? Краще там за своїм трампом стежте
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21.01.2024 16:16 Ответить
Тут!! -- про це, або мочки своє знати, або у бан, по іншому ніяк,),
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21.01.2024 16:24 Ответить
Здравствуй, троль из Офиса Президента!
уже 8 месяцев в СИЗО
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
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21.01.2024 16:38 Ответить
Порошенко ти також не потрібен як і ганчірка.
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21.01.2024 16:22 Ответить
Ждеш чувака на білій кобилі?)))
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21.01.2024 17:02 Ответить
А хто потрібен? Конкретно, будь ласка.
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21.01.2024 18:07 Ответить
відповідати вони не будуть, бо врешті вони проговоряться, що їм потрібне *****, якщо не пітерського, то криворізького розливу
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21.01.2024 18:59 Ответить
Залужний
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21.01.2024 20:24 Ответить
Я- за. Але. Залужний заявив про наміри балатуватись?
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21.01.2024 20:27 Ответить
А до чого тут Портнов? Ваша влада Петро і ти в тому числі так уміло надала докази, що аж санкції ЄС проти Андрія Портнова було скасовано 5 березня 2015 року. Вчіться правильно керувати, а не обманом діставатися влади.
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21.01.2024 16:28 Ответить
А ти вже навчився правильно ухилятись від рекативних шашличків з нема, кретинодаун зелений? )
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21.01.2024 16:45 Ответить
розраховувати в якості кандидата (а на той час в АТО касапи втручались лише гібридним способом) і обіцяти в якості президента ("шашлички") - суть різні речі. Тим більше, не розраховувати на війну... навіть коли сам Байден попереджав...
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21.01.2024 17:43 Ответить
тим більше, якщо було відомо ще у 18-му. Чому і готувались до неї розробками та виготовленням зброї. Але в 2020-му замість фінансування ДОЗу перейшли на фінансування шашличків; і мені особисто похер, коли ти їх жер, в обід чи на сніданок.
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21.01.2024 18:49 Ответить
кому було відомо, а якщо і було, то в 2019 обрали гундоса шмарклявого, тому всі питання до нього.
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21.01.2024 18:53 Ответить
Воно так і було б, але путлєр ввів регулярну армію на територію України. ЗСУ розсікли ОРДЛО навпіл і розгром невеликої купки іррегулярних загонів московіїта колаборантів було справою кількох днів, якби не не удар в тил і по флангах ВСУ московитською армією.
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21.01.2024 17:54 Ответить
якби не не удар в тил⁉️

а хто мав про це думати? Військових вчать як і проектувальників враховувати УСІ КОМБИНАЦІІ
Назвить будь ласка , призвіще хто приймав рішення
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21.01.2024 18:57 Ответить
На війні, як і в грі в шахи буває така ситуація, котора називається "цугцванг", коли кожний черговий хід одного з партнерів погіршує його позицію або веде до матеріальних втрат чи навіть до програшу партії, а не робити хід теж не можна. Не все лінійно просте та не чорно-біле. А вам зразу "винуватців" на плаху.
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21.01.2024 20:11 Ответить
Кожний цугцванг - це помилка людини . У проектах збирають нагрузки на конструкцію де враховують і вітер, і сейсміку, і сніг , і массу всього. Коли конструкція рушиться- у конструктора е призвіще. У Вашого фаворита було безліч помилок. І це треба визнати. Зе я не захищаю
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22.01.2024 02:42 Ответить
В такому випадку взагалі не потрібно сідати за шаховий столик, але є скаженний сусід і нікуди не дінешся. Україна, як самостійна держава взагалі не воювала, на відміну від мордору. В такій ситуації помилки можуть бути, як ти їх не враховуй. Ще є дуже важливий фактор, як ЗРАДА. Даже дивлячись на стан речей сьогодні, не перестаю дивуватися скільки зрадників в Україні даже на самих-самих "верхах".А Ви кажете "помилки". Так і помилки були - куди без цього.
Приклад "на сьогодні", на економічному та міжнародному "фронті", хто міг подумати, що Польща, а потім і Словаччина почнуть блокувати транспортні магістралі до України. Про угорщину промовчу, там все зрозуміло. А ось від Словаччини, а тим паче від Румунії такої підлості ніхто не чекав.
хоч те, що від Словаччини буде підляна після входження "на престол" Фіцо, я знав, бо знав причину
ворожого відношення Фіцо до України, а ось від Румунії ну ніяк не чекав.
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22.01.2024 07:52 Ответить
Мабудь потрібно ввести полиграф для усіеі влади , заборонити приймати у чиновники і кандидати у депутати людей з кацапскими родичами і партнерами ( років на 50) , усім бюджетникам здати екзамен з української мови ( відказників під зад з бюджету) .
Кацапи пролізли всюди - не хочуть ці андрофаги жити у своїх холодних болотах , хочуть до Відня Ніцци Брюсселя . А мозг їх напхан імперськими мріями.
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22.01.2024 11:07 Ответить
Згоден з Вами на всі 100%.
Соромлюся запитати, а як справи в Словаччині з московитськими "кротами" та симпатиками?
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22.01.2024 11:18 Ответить
У посольстві РФ- 40 працівників, в українському вдвічі менше. Посольство раши по імперські працюе на рашу, у посольствах України багато блатних які і не соромляться зустрічати відвідувачів російською мовою ( що дуже дратуе) . СЛАВНАФТ мае російських акціонерів. Багато фірм з кацапськими грошима зроблени під словаків - і не докопаешься що там кацапи.

словаки мало знають про Україну - нихто не їздить до них з лекціями, никто не робить передачі на тв про Україну. Україна не мала досвіду імперськости - тому живе мріями, а кацапи у ЕС. працюють ( шоб не жити на болотах і у Сибіру)
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22.01.2024 11:37 Ответить
6 складів згоріло- 3 млн тонн снарядів. Ви важаете влада не повинна нести відповідальність за це - йти у відставку , наприклад. ? в Чехії і Болгарії спіймали кацапів на цьому - а в Україні?

а закон про евробляхі - хтось хотів стати САМИМ ВОЛОДАРЕМ УСІХ АВТО В УКРАЇНІ? І зараз ходить - грудь колесом
а реформа судів - це позор і корупція . ТАК ЩО Ваш фаворит - це вже минуле , як і Юля.
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22.01.2024 11:28 Ответить
Вам так сподобалося колоти мені очі "фаворитом", що я не втримався і подивився коли Ви перелогінились

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:03.12.2023
і чому Ваш правопис українською так різко покращився в порівнянні з "попередньою"/ "попереднім" Maria Sofia Douglas?
Свої висновки не буду озвучувати.
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22.01.2024 11:59 Ответить
Якщо сусід - скажений з ним теба грати не по шаховим правилам і не по шашечним. ПО їЬЬалу шаховою дошкою - от що поможе
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22.01.2024 20:09 Ответить
Якщо все так як ви кажете, шановний Петро Олексійович. Якщо дійсно відбувається террор всередині країни, якщо ви так піклуєтесь про людей. То що ви чекаєте? Ваші інтерв'ю до одного місця, і легше нікому не стане від них. Починайте діяти. Ваша команда має досвід проведення революцій. Висловіть недовіру офісу президента, пред'явіть обвинувачення президенту. Януковича скинули за куди менші злочини. Але постає питання. Чи готові ви зараз прийняти країну? Чи маєте ви сильну команду? Чи є у вас рішення, як припинити війну?
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21.01.2024 16:29 Ответить
Ось заразом і подивимося, як народ потягнеться, за так би мовити лідером,
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21.01.2024 16:42 Ответить
ВОНО як і люба "ЕЛІТА" - це такаж пи№дота, яку відсунули від дерибану бюджету. Прапор в руки і на передову. ВСІ вони причетні до ГЕНОЦИДУ етнічних українців, Хто не вірить - проїдьте по селах 200 км від Вінниці, Черкас - І ПОДИВІТЬСЯ скільки там сільського населення І ХТО ТАМ або власник або орендує землю. Взаємозвязок треба озвучити?? Лідори ЬЬля
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21.01.2024 16:47 Ответить
Треба взагалі зробити експертизу хто володіе українською землею
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21.01.2024 19:02 Ответить
Зесраеь нкгодує!
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21.01.2024 17:04 Ответить
Вже 8 месяцев в СИЗО за заяву про злочин

https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
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21.01.2024 16:36 Ответить
а хто це і по якій статті тримають?
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21.01.2024 18:59 Ответить
Звичайна соціально-активана людина, яка не є публічною, тому суспільству маловідома або невідома взагалі. Таких багато на підвалах СБУ сидить.
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21.01.2024 22:03 Ответить
А що - вибори таки будуть?
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21.01.2024 16:48 Ответить
наскільки пам'ятаю, вбивали (Павла Шеремета, зокрема), але не руками силовиків держави. І взагалі, тоді силовики до журиків не чіплялись.
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21.01.2024 18:45 Ответить
а хто вбивав, не пригадаєш? що будеш зараз тут брехати, шавка паршива?
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21.01.2024 19:00 Ответить
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21.01.2024 17:03 Ответить
Дивлюсь вище - зесрань в авральному порядку підтянулась
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21.01.2024 17:06 Ответить
Я тільки побачив заголовок статті і зразу майнула думка, - Зараз набіжать зєбіли, щарієвські та мертвечуківські, бо для них ворог даже не кацапи, а Порошенко і порохоботи.
Не помилився.
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21.01.2024 17:17 Ответить
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21.01.2024 17:17 Ответить
я не встигаю їх фіксувати в свій кондуїт! Адміни зносять!
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21.01.2024 17:21 Ответить
тут хтось викочував підозру (але вже не бачу того коменту, видать, адміни знесли) що хтось з адмінів видав ботві подляка п'яти-десяти-річної реєстрації логіни з паролями юзерів. які в силу різних причин перестали дописувати в чаті, на форумі; і тут вони, боти, розперезались...
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21.01.2024 19:06 Ответить
Опозиції в нас нема - Данілов. Ну-ну...
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21.01.2024 17:47 Ответить
вот те на! так ты же сам предлагаешь создать с этой властью коллиционное правительство!
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21.01.2024 18:14 Ответить
Не коаліцію. а уряд народної довіри - саме для того, щоб таких негативних випадків не було.
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21.01.2024 18:43 Ответить
Вже був такий уряд. Нагадати чим закінчилось? https://zib.com.ua/ua/2488.html
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21.01.2024 23:10 Ответить
не бреши, зебіл, то був зовсім інший уряд, то був уряд якому довіряв Президент, він його і призначав; то була інша Конституція, яка діяла до 27/03.2006року.
І де-факто "уряд Шмигаля" також призначав президент, під абревіатурою ЄрЗе.
Порошенко каже за зовсім інший уряд.
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21.01.2024 23:59 Ответить
Ти ще (майже після 4-х років стабільного негативу) вважаєш, що зі шмигалями, єрмаками і міловановими можливо створити уряд народної довіри, а мене обзиваєш зебілом? Зроби селфі і почитай що в тебе на лобі написано.
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22.01.2024 14:52 Ответить
тільки ти, як справжній зебіл, який захоплюється селфуванням, але не бачиш що уряди України в 2005-му році до 27/03.06 і нинішній - де-факто однакові, пропрезидентські, незалежно від того, хто в них входить.
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22.01.2024 17:30 Ответить
Темпаратуру поміряйте, бо таке на здорову голову не налазить. Пардон - на зебільну мабуть налізе, але здоровою її назвати язик не повертається.
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22.01.2024 19:33 Ответить
короче, діагноз твоєї болячки мені зрозумілий: дебілізм
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22.01.2024 21:39 Ответить
і ще: а чого ти вирішив, що уряд народної довіри буде створени руками ЄрЗе? А, навіть, якщо буде - чому до нього мають ввійти дермак, мілованов, шималь, шурма еtc разом з неугодними владі ЄрЗе політиками? Хоча в мене відповідді не бракує: таке міг подумати тільки упоротий зебіл.
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22.01.2024 17:36 Ответить
А ти конролюєш хід дискусії чи пишеш абищо? Початок ось цей комент - "вот те на! так ты же сам предлагаешь создать с этой властью коллиционное правительство!" Можна називати хоч урядом народної довіри, хоч просто народним, але це все одно буде коаліція з нинішньою командою і ти це підтримала, як мінімум не проти аби назвали пристойно, так що не вали з хворої голови на здорову.
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22.01.2024 19:28 Ответить
дебіл ти і брехун зебільний, не було від Пороха пропозиції коаліційного уряду! А пропозиція уряду народної довіри - політична пропозиція, на яку нормальна влада мала би пристати (ну, як в Ізраїлі); а ненормальна чи злочинна ЄрЗе ніколи на таке не піде!
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22.01.2024 21:43 Ответить
Не хами навіжена, бо знову помчиш до адміна шмарклі підтирати. Тобі вже не вперше, дорогу знаєш. Якщо коротка пам'ять, то подивись вище чий то був комент. який я виділив лапками.
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22.01.2024 22:02 Ответить
та пішлатинаюг, підтарисна зебільна, ти маніпуляторна квочка з "Можна називати хоч урядом народної довіри, хоч просто народним, але це все одно буде коаліція" підтверджуєш те що "виділило лапками"
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22.01.2024 23:16 Ответить
Посилалка, менше свій катехізис читай на ніч, там нічого доброго, одному паскудству вчать.
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23.01.2024 11:37 Ответить
КЛЮЧОВЕ - уряд народної довіри. В НАРОДУ ДАВНО НЕМА ДОВІРИ ДО ЖОДНОГО УПИРЯ, який грошима цілої держави раз за разом мімікрує і приводить до влади МАРІОНЕТОК. А ці маріонетки роблять одне - ДЕРИБАНЯТЬ Україну. Наслідки?? НЕПОВОРОТНЕ зменшення кількості населення - НА ПЕРШОМУ місці. Економіка?? Вона ПРОСТО в с№ра№і. Але величні історичні реформатори вам цього НЕ напишуть. Не напишуть - бо за таке їх треба не довічного - А ЯК ГІТЛЕРА - за геноцид. Біда в одному. Про це ніде не прочитаєш НІ від іноземних журнашлюх, так і від власних пресотуток і псевдоістериків
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22.01.2024 20:18 Ответить
П'ятий рік "*******" Зеленського, а винен, як і раніше, Петро Порошенко 😂🤣😂
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21.01.2024 19:18 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1749079001333702754 2 ч

Єрмак через канал Пєтрова вслід за Безвуглою погрожує Фіалі, за низку критичних статей на НВ. Фіала співпрацює з Пінчуком, а це Прутила, Стерно, Чмот, Моліна, Маланка, Майор, Петриченко. Поки вони марно намагаються клюнути Пороха, триндець прийде до них з іншої сторони
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21.01.2024 19:21 Ответить
зе-підтримка насторожі:
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21.01.2024 23:02 Ответить
Вы что так и не поняли что у нас при власти тот же Янукович, только моложе и со всей властью в руках, раньше при Януковиче Татаров шил дела на активистов майдана, а сейчас подконтрольные ему правоохранительные органы обилечивают как чиновников схематозников так и бизнес, а также следят и прослушивают журналистов которые вскрывают схемы чиновников. Ермак когда спасал от НАБУ рядового Татарова готов был пожертвовать и репутацией и всем за него, вот и думайте. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример), а эти 3 менеджера (Татаров, Дерьмак, Портнов) выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в ресторане Ишак (были зафиксированы журналистом УП Ткачем), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), и сейчас Кушнир поставив туда своего зама Шевчука просят у кабмина 2 миллиарда гривен, так как инвестора не несут, которые очень нужны для нужд армии. После того как Ермак с Татаровым узурпировали всю власть в своих руках, они начали постепенно прикрывать свободу слова, разница Зеленского от Януковича что бежать он будет не в россию а в Аргентину или Монако
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22.01.2024 00:59 Ответить
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