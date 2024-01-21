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Новости Война
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Зеленский о выборах во время войны: Нам нужно думать, как это сделать

вибори

Пока обстоятельства и закон не дают возможности проводить выборы в Украине. Властям следует думать о том, как это сделать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Channel 4 News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – сказал Зеленский

Зеленский сказал, что проведение выборов президента, которые должны состояться весной, откладывается не по его прихоти, а по требованию закона.

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам осуществить", - сказал он.

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При этом президент добавил, что закон – не единственная проблема.

"Даже если это можно было бы сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет", - сказал Зеленский.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Так что нам нужно изменить обстоятельства и закон", - подытожил президент Украины.

Автор: 

выборы (24722) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+84
шо тут думати - іди геть, сволота, далі без тебе розберуться.
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21.01.2024 15:51
+34
НЕЛЕГІТИМНИЙ
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21.01.2024 15:52
+31
Срок закончился - на выход!
А страной будут руководить Военные
И правительство национального спасения
Украина уже не выдерживает Зеленского
И всю его братию
Еще в 2019 это была прекрасная страна
В которой происходили - да, не быстро
Но улучшения
Зеленский привел Украину к страшной катастрофе
Ему не про выборы надо думать
А про то, что он скажет
Когда будет стоять на суде перед украинским народом
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21.01.2024 16:03
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Страница 2 из 2
Ми до 2021 р втрачали в тричі швидше населення в рік ніж сусідня Польща.
Можна відмахнутися від усього.
Але скільки буде в Україні людей, яким за такою логікою можна голосувати?
З 16млн - десь 4 ри?
Залишити адмін апарату на рівні як тепер 1млн. То кожному по 4 госуючих. А вже ж, ото зацвіте ненька...
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22.01.2024 00:45 Ответить
Втікають з тюрьми і з під арешту! По-перше.
А люди виїхали з небезпечних територій туди, де вони зможуть бути в безпеці. І це нормально - вони не солдати, які повинні їх захищати.
І ті хто за кордоном вже зрозуміли різницю між владою Кагала 95 і нормальною демократією. Та й тут з ящика немає їхнього телесарафану, а підключити інтернет і заплатити за нього ще треба якісь мозги мати!
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22.01.2024 10:16 Ответить
добре що виїхали , нічого не маю проти , я і сам би виїхав з цього гулагу , і не голосував би бо голосуй не голосуй а боневтіка не усунути ніяк , він потужно засів ще на 5 років
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22.01.2024 10:50 Ответить
Нам с женой по 73 года с полным набором болячек. Детей нет, родственники разбросаны по миру и оказалось, что больше всего в Польше. А в Украине иногда бывало по неделе некому было сходить в магазин за хлебом.
И сверху как свинцовое небо над Украиной это зееелееееноэ говно, начиная с депутатского ресторана на первом этаже, который забрал себе подвал и электрики не могут ремонт проводки сделать.
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23.01.2024 11:03 Ответить
а що за кордоном?
всі українці в базі даних місцевих МВС
достатньо розіслати їм поштою запрошення, командирувати в великі населені пункти бригади з посольств та консульств ( з товстими дупами), видати бюлетені та опечатати урни
вкрай складне завдання, як же!
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21.01.2024 16:53 Ответить
О вспомнил за Закон ))
А так трудно принять поправку к законам, когда припекло границы закрыли по щелчку пальцев, а тут ишь ты - Закон!
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21.01.2024 17:00 Ответить
Конституция выше всех законов и постановлений. А Конституция гласит, что выборы президента должны быть проведены в строго установленный срок. Поэтому если презмдент исполнит закон, но нарушит Конституцию, то он подлежит импичменту и последующему суду за нарушение Конституции, гарантом которой он является , а не какого-то закона про военное положение.
Тот же закон, который запрещает выборы во время военного положения запрещает также и внесение изменений в Конституцию.
Так шо попал наш клоун в юрыдыческий капканчик. И лучше всего ему будет сослаться на плохое здоровье типа изнуряющего поноса и написать заяву об увольнении по состоянию здоровья.
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21.01.2024 17:18 Ответить
Ми зробимо вас разом! (с)
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21.01.2024 17:29 Ответить
Для нынешней вр изменить закон - два пальца об асфальт,власть не способная организовать выборы должна положить заявления на стол и пошагать дружной командай в тэцэка.
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21.01.2024 17:44 Ответить
24 февраля 2022 года ВСУ имели на юге 1,5 тысяч воинов, которые были вынуждены противостоять более чем 20 тысячам оккупантов, которые, к тому же, имели двадцатикратное преимущество в технике.
Об этом рассказал генерал-майор Андрей Соколов, который до начала вторжения был заместителем командующего ОК "Південь" и руководил группировкой войск "Південь".
Соколов объяснил, что стабилизационные действия предполагали, что люди были растянуты на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было незаконного пересечения.
По его словам, примерно один взвод (15-45 человек - Ред.) находился на опорном пункте перед мостом Чонгар, еще взвод было возле КПВВ "Каланчак", еще один взводный опорный пункт был у села Каиры - это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан". Фактически, три опорных пункта встречали противника в первый день полномасштабной войны. Подготовленных позиций на тех рубежах, куда они должны были идти, не было.
"Позиции, которые занимал 137 батальон непосредственно на границе с Крымом, были оборудованы, и мы их совершенствовали постоянно (с 2014 года. - Ред.). А уже оборонные позиции вглубь были практически только на бумаге", - пояснил Соколов.
Против защитников Украины действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й армии северо-кавказской, наиболее подготовленной, и до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это и артиллерия, и воздушный компонент до 140 самолетов и 60 вертолетов, и корабельный состав Черноморского флота РФ.
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21.01.2024 17:46 Ответить
У нас 17 членів ЦВК, які незрозуміло з якої нагоди та чим обгрунтовано, щомісяця отримують виплати по 200-300 тисяч кожен!
Мені здається при такій зарплаті між виборами Члени ЦВК вже давно повинні вишикуватись у чергу зі списками пропозицій як провести вибори

А взагалі, після виборів, членів ЦВК потрібно сумістити з інститутом статистики, він теж здійснює облік громадян, ЦВК фактично дублює роботу, а у період період виборів просто виплачувати винагороду за додаткову роботу.
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21.01.2024 18:05 Ответить
Та шо туд думку думати ...нах з пляжу ...з усіма пятьма советниками ...передай як найшвидче владу добровільно...бо ти с*ка 🤡до каденції, здаш багато української землі
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21.01.2024 18:14 Ответить
Не розумію, навіщо йому ті вибори, коли уся повнота влади у нього + воєнний стан, який захищає його від будь-яких протестів. Хоче здристнути з "навойованим" від відповідальності? Бо схоже, що усі ці наїзди на бізнес з вимаганням сотень мільйонів говорять саме про те, що охорона вострить лижі. І це або невпевненість у можливості нашого подальшого спротиву, або інспйдерська інфа про стан держави, про який ми і не здогадуємось. У будь-якому випадку щось якось керосином потягло
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21.01.2024 18:16 Ответить
Тобі ще вчора потрібно було готувати три конверти. Як провести вибори розбуруться дорослі дядьки і тьоті в нас і на Заході.
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21.01.2024 18:29 Ответить
"Навіть якщо це можна було б зробити, що робити з окупованими територіями?"

а що з ними робили в 19-му типий зебанько вже забув?
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21.01.2024 18:43 Ответить
І в 2014-му теж не проводили ні в Криму, ні в Лугандоні! І нічого.
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21.01.2024 19:55 Ответить
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21.01.2024 19:19 Ответить
От блін. Це ж той самий мудрий нарід, який і попєрєдніка вибрав. Виходить до виборів можна допускати тільки десь10 відсотків виборців, які в першому турі голосували за інших кандидатів і ігнорували другий тур.
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21.01.2024 22:48 Ответить
Шануймося українці!
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президанта вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2024 19:41 Ответить
Думати не треба! Треба робити те, що повинен робити, а буде те, що повинно бути.
Для юріздов тіпа криворожских по пунктам.
1. Згідно Конституції України виборі Президента повинні відбутися не пізніше 31 березня 2024.
2. Згідно УКазу Прізіндента військовий стан закінчує свою дію 14 лютого 2024. Тобто ніякий закон не забороняє провести вибори 31 березня.
3. ЦВК повинна оголосити дату виборів після 14 лютого, бо раніше діє воєнний стан. Якщо ЦВК порушить закон - в каталажку без права застави!
4. 14 лютого Зеленський має право продовжити військовий стан до 30 березня, а потім ввести новим указом з 1 квітня.
Формально не порушено жодного закону і Конституції!
Але вже є кандидати у буцегарню - верховна Зрада не призначила дату чергових виборів не пізніше ніж за 100 днів, порушивши Ст. 13 Конституції і Ст. 17 "Закону про виборі Президента".
І відзначаю, що ні в Конституції, ні в Законі про вибори не відзначається обовязкова умова проведення виборів в усіх регіонах України. Немає заперечень що неможливість проведення виборів в окремому регіоні робить вибори нелігітимними.
І тут наш прізедент виглядає як вугорь на пательні Сари Шмулевни!
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21.01.2024 19:51 Ответить
І не те щоб так, і не те щоб ні. Чисто маланська відповідь
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21.01.2024 19:58 Ответить
Вислів "да нєт навєрноє" чисто москальський.
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22.01.2024 08:20 Ответить
Він зробе вибори але без конкурентів !
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21.01.2024 21:26 Ответить
А це значення не матиме, бо весна прийде і там все таке. Тут тільки треба вирішити куди на кіл, чи у в'язницю .
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21.01.2024 21:31 Ответить
выборы нельзя, денег нет, значит нужно уменьшить бюджет\разогнать всяких "избиркомов", отменить финансирование всяких "партий", "офиса президента", уменьшить бабло\выплаты\плюшки депутатам и ко (как не совсем совсем не легитимным представителям "народа"), сажать всякие министерские "яйца по 17" и тех которые "не смогли" (но обещали) как диверсантов и т.д. и т.п.
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22.01.2024 00:38 Ответить
Президент не проводить вибори і не має думати як їх провести. Проведенням виборів займається ЦВК.
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22.01.2024 01:01 Ответить
Я вообще сомневаюсь, что призиндент о чем-то может думать! Я думаю он может только читать тексты, кем-то написанные!
Этот юрыст-юморист по-видимому не понимает, что ему не удастся доказать никому, что статья Конституции №13 ни о чем, особенно этому будет рад Путин, т.к. он сразу объявить, что не с кем вести в Киеве переговоры. Крысеныш сам не понял, куда он попал или его завели советники и замы!
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22.01.2024 13:23 Ответить
Правильнее будет - все вопросы к завхозу ОП пану Ермаку!
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23.01.2024 11:06 Ответить
однозначно потрібні вибори для заміни існуюючої команди яка не змогла нічого зробити для України.війна технологічна а не героїдальна, тому нам потрібні технології і лінія оборони з фортифікацією, яку робили навіть римляни, але у нас немає і зараз. зато їм потрібні гроші, план Б, продаж землі і контроль потоків. війна буде ще 10 років і всі 10 років і далі буде те що є. потрібні вибори . вони не справляються, і не справляться. або добровільна передача влади військовим. ці кошерно наперсникові корупційні ігри приведуть до капітуляції або в Палестину 2.0.
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22.01.2024 07:39 Ответить
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