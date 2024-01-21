Зеленский о выборах во время войны: Нам нужно думать, как это сделать
Пока обстоятельства и закон не дают возможности проводить выборы в Украине. Властям следует думать о том, как это сделать.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Channel 4 News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – сказал Зеленский
Зеленский сказал, что проведение выборов президента, которые должны состояться весной, откладывается не по его прихоти, а по требованию закона.
"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам осуществить", - сказал он.
При этом президент добавил, что закон – не единственная проблема.
"Даже если это можно было бы сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет", - сказал Зеленский.
"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Так что нам нужно изменить обстоятельства и закон", - подытожил президент Украины.
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Можна відмахнутися від усього.
Але скільки буде в Україні людей, яким за такою логікою можна голосувати?
З 16млн - десь 4 ри?
Залишити адмін апарату на рівні як тепер 1млн. То кожному по 4 госуючих. А вже ж, ото зацвіте ненька...
А люди виїхали з небезпечних територій туди, де вони зможуть бути в безпеці. І це нормально - вони не солдати, які повинні їх захищати.
І ті хто за кордоном вже зрозуміли різницю між владою Кагала 95 і нормальною демократією. Та й тут з ящика немає їхнього телесарафану, а підключити інтернет і заплатити за нього ще треба якісь мозги мати!
И сверху как свинцовое небо над Украиной это зееелееееноэ говно, начиная с депутатского ресторана на первом этаже, который забрал себе подвал и электрики не могут ремонт проводки сделать.
всі українці в базі даних місцевих МВС
достатньо розіслати їм поштою запрошення, командирувати в великі населені пункти бригади з посольств та консульств ( з товстими дупами), видати бюлетені та опечатати урни
вкрай складне завдання, як же!
А так трудно принять поправку к законам, когда припекло границы закрыли по щелчку пальцев, а тут ишь ты - Закон!
Тот же закон, который запрещает выборы во время военного положения запрещает также и внесение изменений в Конституцию.
Так шо попал наш клоун в юрыдыческий капканчик. И лучше всего ему будет сослаться на плохое здоровье типа изнуряющего поноса и написать заяву об увольнении по состоянию здоровья.
Об этом рассказал генерал-майор Андрей Соколов, который до начала вторжения был заместителем командующего ОК "Південь" и руководил группировкой войск "Південь".
Соколов объяснил, что стабилизационные действия предполагали, что люди были растянуты на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было незаконного пересечения.
По его словам, примерно один взвод (15-45 человек - Ред.) находился на опорном пункте перед мостом Чонгар, еще взвод было возле КПВВ "Каланчак", еще один взводный опорный пункт был у села Каиры - это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан". Фактически, три опорных пункта встречали противника в первый день полномасштабной войны. Подготовленных позиций на тех рубежах, куда они должны были идти, не было.
"Позиции, которые занимал 137 батальон непосредственно на границе с Крымом, были оборудованы, и мы их совершенствовали постоянно (с 2014 года. - Ред.). А уже оборонные позиции вглубь были практически только на бумаге", - пояснил Соколов.
Против защитников Украины действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й армии северо-кавказской, наиболее подготовленной, и до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это и артиллерия, и воздушный компонент до 140 самолетов и 60 вертолетов, и корабельный состав Черноморского флота РФ.
Мені здається при такій зарплаті між виборами Члени ЦВК вже давно повинні вишикуватись у чергу зі списками пропозицій як провести вибори
А взагалі, після виборів, членів ЦВК потрібно сумістити з інститутом статистики, він теж здійснює облік громадян, ЦВК фактично дублює роботу, а у період період виборів просто виплачувати винагороду за додаткову роботу.
а що з ними робили в 19-му типий зебанько вже забув?
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президанта вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
Для юріздов тіпа криворожских по пунктам.
1. Згідно Конституції України виборі Президента повинні відбутися не пізніше 31 березня 2024.
2. Згідно УКазу Прізіндента військовий стан закінчує свою дію 14 лютого 2024. Тобто ніякий закон не забороняє провести вибори 31 березня.
3. ЦВК повинна оголосити дату виборів після 14 лютого, бо раніше діє воєнний стан. Якщо ЦВК порушить закон - в каталажку без права застави!
4. 14 лютого Зеленський має право продовжити військовий стан до 30 березня, а потім ввести новим указом з 1 квітня.
Формально не порушено жодного закону і Конституції!
Але вже є кандидати у буцегарню - верховна Зрада не призначила дату чергових виборів не пізніше ніж за 100 днів, порушивши Ст. 13 Конституції і Ст. 17 "Закону про виборі Президента".
І відзначаю, що ні в Конституції, ні в Законі про вибори не відзначається обовязкова умова проведення виборів в усіх регіонах України. Немає заперечень що неможливість проведення виборів в окремому регіоні робить вибори нелігітимними.
І тут наш прізедент виглядає як вугорь на пательні Сари Шмулевни!
не совсемсовсем не легитимным представителям "народа"), сажать всякие министерские "яйца по 17" и тех которые "не смогли" (но обещали) как диверсантов и т.д. и т.п.
Этот юрыст-юморист по-видимому не понимает, что ему не удастся доказать никому, что статья Конституции №13 ни о чем, особенно этому будет рад Путин, т.к. он сразу объявить, что не с кем вести в Киеве переговоры. Крысеныш сам не понял, куда он попал или его завели советники и замы!