Зеленский о выборах во время войны: Нам нужно думать, как это сделать

Пока обстоятельства и закон не дают возможности проводить выборы в Украине. Властям следует думать о том, как это сделать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Channel 4 News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – сказал Зеленский

Зеленский сказал, что проведение выборов президента, которые должны состояться весной, откладывается не по его прихоти, а по требованию закона.

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам осуществить", - сказал он.

Читайте также: В период военного положения выборы в Украине не будут проводиться, - Стефанчук

При этом президент добавил, что закон – не единственная проблема.

"Даже если это можно было бы сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет", - сказал Зеленский.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Так что нам нужно изменить обстоятельства и закон", - подытожил президент Украины.