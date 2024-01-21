ЕС должен играть более активную роль в предоставлении вооружения Украине, - Науседа
Европейский Союз должен сыграть более активную роль в процессе оказания помощи Украине, поскольку у союзников нет ни возможности, ни политической воли обеспечить Киев необходимым вооружением.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.
"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности", - заявил Науседа.
Он также добавил, что Европа не должна терять времени на укрепление возможностей, как в Литве, так и во всем ЕС.
"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.
Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.
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В Германии в этом году 600 миллионов не хватает в пенсионный фонд.
высылай.Предложи Ахметову,он будет в восторге.
Ты хоть узнай кто такой гастарбайтер.
У Украины только туристический безвиз,кто тебе разрешение на работу даст?
Как Турков в 50-е,их с самолёта встречали,завтра на работу.
Украинцев НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ, их впустили и защити.Ходят теперь нахаляву по врачам,где на них тысячи ежедневно тратятся.
За 23 месяца 30 млрд они стоили стране.В Германии нет нехватки в рабочей силе,туда очередь желающих и минималка 12 евро-500 гр в час.
Пусть едут домой-здесь все рады будут.Устроятся к Ахметову минимум на 500 гр в час,поднимают свою экономику.
Мало того что накорми,приюти, подлечи,одень,обуй-так ты им ещё и денег дай.