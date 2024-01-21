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ЕС должен играть более активную роль в предоставлении вооружения Украине, - Науседа

науседа

Европейский Союз должен сыграть более активную роль в процессе оказания помощи Украине, поскольку у союзников нет ни возможности, ни политической воли обеспечить Киев необходимым вооружением.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности", - заявил Науседа.

Он также добавил, что Европа не должна терять времени на укрепление возможностей, как в Литве, так и во всем ЕС.

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"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.

Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.

Автор: 

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Тоесть урезать зарплаты и пенсии вдвое?Отличное предложение.
В Германии в этом году 600 миллионов не хватает в пенсионный фонд.
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21.01.2024 16:37 Ответить
Та ти шо - а нехай німецькі концерни допоможуть, вони гроші зекономили на українських гастрабайтерах (часів другої війни) - українським платили по 1000 дойчмарок тоді коли французьким виплати були на порядок більші .
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21.01.2024 16:49 Ответить
Так и ты заработай на африканских гастарбайтерах,посели их у себя,корми,одевай,обучай за бесплатно,а потом деньги в Германию
высылай.Предложи Ахметову,он будет в восторге.
Ты хоть узнай кто такой гастарбайтер.
У Украины только туристический безвиз,кто тебе разрешение на работу даст?
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21.01.2024 17:46 Ответить
"Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни в Третьому Рейсі з'явилися також такі поняття, як «Цванґс-арбайтер» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Zwangsarbeiter - «примусовий працівник», по суті трудо-полонений) та «Ост-арбайтер» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ostarbeiter) - такий самий «примусовий» зі Сходу, Східної Європи, а саме з європейської частини СРСР." - вибачайте я не німець і всіх особливостей мови знать не можу, ось на українських таких гастрабайтерах німецькі концерни зекономили - виплачуючи компесації за їх роботу ( одна справа коли ти добровільно їдеш на роботу - інша справа коли тебе примусово відправляють на роботу ).
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22.01.2024 01:55 Ответить
Ну Gast-Гость это когда страна приглашает работников в свою страну.
Как Турков в 50-е,их с самолёта встречали,завтра на работу.
Украинцев НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ, их впустили и защити.Ходят теперь нахаляву по врачам,где на них тысячи ежедневно тратятся.
За 23 месяца 30 млрд они стоили стране.В Германии нет нехватки в рабочей силе,туда очередь желающих и минималка 12 евро-500 гр в час.
Пусть едут домой-здесь все рады будут.Устроятся к Ахметову минимум на 500 гр в час,поднимают свою экономику.
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22.01.2024 03:44 Ответить
Ви або прикидаєтеся або не розумієте українську мову - на мою думку ви прикидаєтесь такшо взувайте вже нарешті лапті беріть в руки балалайку і шнуруйте додому на болота .
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22.01.2024 04:25 Ответить
На мою думку вы прикидываетесь и не хотите платить десятки милрд за беженцев,а потом ещё и деньгами благодарить эти страны за посланных вам иждивенцев.
Мало того что накорми,приюти, подлечи,одень,обуй-так ты им ещё и денег дай.
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22.01.2024 05:35 Ответить
Приграничным странам уже дошло что Путин может прийти в гости а остальным странам только начинает доходить.
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21.01.2024 16:46 Ответить
 
 