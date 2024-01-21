ЕС должен играть более активную роль в предоставлении вооружения Украине, - Науседа

Европейский Союз должен сыграть более активную роль в процессе оказания помощи Украине, поскольку у союзников нет ни возможности, ни политической воли обеспечить Киев необходимым вооружением.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности", - заявил Науседа.

Он также добавил, что Европа не должна терять времени на укрепление возможностей, как в Литве, так и во всем ЕС.

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"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.

Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.