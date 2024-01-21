РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10794 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 561 38

Дуда: Это наша традиция – бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве и Вильнюсе хорошо понимают угрозу России. Поэтому нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой.

"К сожалению, это наша традиция, что мы должны бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину", – сказал Дуда.

По словам польского президента, угрозу со стороны России понимают в Варшаве и Вильнюсе, поэтому украинские власти нужно поддерживать еще больше.

Дуда заверил, что вопросы Украины также будут подниматься и на саммите НАТО, подготовка к которому продолжается в Вашингтоне.

"Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться в формуле Люблинского треугольника с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и поговорить о том, как поддержать Украину, особенно перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Дуда.

Читайте также: Будут говорить о вступлении Украины в ЕС, а также о возможном вступлении в НАТО, - Дуда и Науседа встретятся 21 января в Вильнюсе

Автор: 

Польша (8399) помощь и поддержка (865) Дуда Анджей (754)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Зараз найкраще підтримування буде це недопущення будь-яких блокувань перевезень на спільному кордоні та розслідування тих блокувань, що вже були і пред'явлення позовів до винних. Там і замовник вилізе - мордор.
показать весь комментарий
21.01.2024 16:53
+11
но сначала закрыть все границы, циничная. ****
показать весь комментарий
21.01.2024 17:07
+10
Щось останній час ,я не довіряю польским заявам!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз найкраще підтримування буде це недопущення будь-яких блокувань перевезень на спільному кордоні та розслідування тих блокувань, що вже були і пред'явлення позовів до винних. Там і замовник вилізе - мордор.
показать весь комментарий
21.01.2024 16:53 Ответить
сволотський допис
показать весь комментарий
21.01.2024 17:01 Ответить
Щось останній час ,я не довіряю польским заявам!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:01 Ответить
анекдот 90х...
- шось мені останнім часом челєнтано не подобаєтццо...
- а ти шо слухав його останній концерт?
- та ні, але мені тут андрюха наспівав, так я дивлюся ні слуха ні голоса..
показать весь комментарий
21.01.2024 17:37 Ответить
Здається, їм попав в руки кацапський план оккупації Европи. Вони зараз в тому ж положенні, як і ми були в вересні-21, за 5 місяців до кацапського вторгнення. Але їх реакція протилежна тому, що робили Зе-ідіоти. Европейці готуються до війни
показать весь комментарий
21.01.2024 17:03 Ответить
Польсь влада молодці-створили нормальні умови для життя поляків . А те гімно яке ми вибираємо останні 30 років -будь вони прокляті і їхні діти і внуки
показать весь комментарий
21.01.2024 17:05 Ответить
Так все таки ВИ ВИБИРАЄТЕ, а хтось ВАМ винен?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:08 Ответить
Польща не має такого величезного кордону з кацапами, вона майже не асимілювана кацапнею як Україна, звідси і всі проблеми України.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:56 Ответить
натомість рп дуже сильно була інтегрована бізнесами. звідти й таке бажання блокувати кордон
показать весь комментарий
21.01.2024 18:20 Ответить


Це ти реально не спілкувався з поляками раз пишеш таку маячню. Мені доводилося мати бесіди з поляками у Англії, Норвегії, Нідерландах. Ніхто з них не називає ті умови у польщі - нормальними.
показать весь комментарий
21.01.2024 20:25 Ответить
"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", - сказав Дуда. (жалість- херова риса ворогів України,котрі жаліють, що їй і українському народові допомагають )
показать весь комментарий
21.01.2024 17:06 Ответить
но сначала закрыть все границы, циничная. ****
показать весь комментарий
21.01.2024 17:07 Ответить
бла-бла-бла .
показать весь комментарий
21.01.2024 17:07 Ответить
Всы, хто має спільний кордон з мордором, мають таку традицію.
Доки росія існуватиме - так і буде.
Час усвідомити це і добити гадину.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:11 Ответить
Що я не зрозумію. То поляки - друзі, то не друзі. То словаки... то румуни... То Байден приїде, порядок наведе. Тепер уже мабуть не наведе. Щось патріотам все не те. Може вони не такі?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:27 Ответить
А що пан Анджей, виженіть к їпєням усю русню з Польщі, ото й доведете, щирість своїх слів,), чи то другоє??,)
показать весь комментарий
21.01.2024 17:27 Ответить
3.14дор! Цей же Дуда з півроку тому казав що Україні не варто допомагати, бо вони - ПОТОПЕЛЬНИКИ. П*кидьок!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:42 Ответить
легше. такий переклад ексцес перекладача. в оригіналі малось на увазі людина, яка тоне
показать весь комментарий
21.01.2024 20:12 Ответить
Потопельник - людина яка тоне. В чому проблема перекладу?
показать весь комментарий
21.01.2024 20:22 Ответить
проблема перекладу в тому, що потопельник в укр. мові, це людина, яка вже втонула і нікого вона вже не хапає тощо......
показать весь комментарий
22.01.2024 13:37 Ответить
3.14дор! Ця політична повія - Дуда з півроку тому казав що Україні не варто допомагати, бо вони - ПОТОПЕЛЬНИКИ. П*кидьок!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:04 Ответить
Украина, Литва и Польша вместе. Исторически. Беларусь тоже. От моря до моря.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:27 Ответить
Дебіл, іди мий індусам апартменти. Україна ніколи не буде колонією польщі!
показать весь комментарий
21.01.2024 20:21 Ответить
А традиція орків боротися проти польського і німецького загарбника. Основні їх свята 4 листопада і 9 травня якраз пов'язані з цим
показать весь комментарий
21.01.2024 18:36 Ответить
політики вправні брехуни )
показать весь комментарий
21.01.2024 19:07 Ответить
Традиция - это пока украинцы/беларусы (ВКЛ) воют с московией - пользуясь их тяжелым положением, выторговывать и требовать себе преференции взамен на помощь, ущемлять православную шляхту, чем отталкивать от себя местных и настраивать против себя, после чего всем по очереди проиграть Московии.

История уже должна была бы научить что не надо пользоваться горем соседей, чтобы себе что-то по мелочи получить. Не компостировать мозги Бандерой и не ныть что украинская агропродукция дешевле когда в стране уничтожена экономика
показать весь комментарий
21.01.2024 19:40 Ответить
Когда ВКЛ стала проигрывать войны Московии, нужна была помощь. Польша изначально хотела чтобы вся ВКЛ вошла в состав Польши, но кое как сторговались на том что только земли будущей Украины вошли, а остальное - союз и конфедерация, но все равно потом клянчили себе преференции.

После войны 1919-21 то же самое, сначала шли разговоры о том что будет конфедерация, с автономией украинцев и беларусов, но решили забить и заняться полонизацией, ассимиляцией, колонизацией, в результате опять всех 3 завоевали.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:44 Ответить
Цей клоун - дуда спокійно спостерігав, як польскі виродки перекрили кордон України. Український бізнес втратив півмільярда євро збитків, в українських магазинах зросли ціни на низку товарів. Це дуда називає "підтримка України"?!
показать весь комментарий
21.01.2024 20:19 Ответить
поляки, наші споконвічні брати вороги. допомагали та зраджували нас багато багато разів. на сьогодні ми сильніші від них, і вони цього дуже сцикують.
показать весь комментарий
21.01.2024 20:50 Ответить
 
 