Дуда: Это наша традиция – бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве и Вильнюсе хорошо понимают угрозу России. Поэтому нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой.

"К сожалению, это наша традиция, что мы должны бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину", – сказал Дуда.

По словам польского президента, угрозу со стороны России понимают в Варшаве и Вильнюсе, поэтому украинские власти нужно поддерживать еще больше.

Дуда заверил, что вопросы Украины также будут подниматься и на саммите НАТО, подготовка к которому продолжается в Вашингтоне.

"Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться в формуле Люблинского треугольника с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и поговорить о том, как поддержать Украину, особенно перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Дуда.

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