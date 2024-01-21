Дуда: Это наша традиция – бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве и Вильнюсе хорошо понимают угрозу России. Поэтому нужно продолжать оказывать поддержку Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой.
"К сожалению, это наша традиция, что мы должны бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину", – сказал Дуда.
По словам польского президента, угрозу со стороны России понимают в Варшаве и Вильнюсе, поэтому украинские власти нужно поддерживать еще больше.
Дуда заверил, что вопросы Украины также будут подниматься и на саммите НАТО, подготовка к которому продолжается в Вашингтоне.
"Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться в формуле Люблинского треугольника с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и поговорить о том, как поддержать Украину, особенно перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Дуда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- шось мені останнім часом челєнтано не подобаєтццо...
- а ти шо слухав його останній концерт?
- та ні, але мені тут андрюха наспівав, так я дивлюся ні слуха ні голоса..
Це ти реально не спілкувався з поляками раз пишеш таку маячню. Мені доводилося мати бесіди з поляками у Англії, Норвегії, Нідерландах. Ніхто з них не називає ті умови у польщі - нормальними.
Доки росія існуватиме - так і буде.
Час усвідомити це і добити гадину.
История уже должна была бы научить что не надо пользоваться горем соседей, чтобы себе что-то по мелочи получить. Не компостировать мозги Бандерой и не ныть что украинская агропродукция дешевле когда в стране уничтожена экономика
После войны 1919-21 то же самое, сначала шли разговоры о том что будет конфедерация, с автономией украинцев и беларусов, но решили забить и заняться полонизацией, ассимиляцией, колонизацией, в результате опять всех 3 завоевали.