Посол РФ Гармонин о подготовке Швейцарией мирного саммита относительно завершения войны в Украине: "С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов"

В России отреагировали на подготовку Швейцарией мирного саммита на уровне лидеров государств относительно завершения войны в Украине. Российский посол назвал эту встречу "бессмысленной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин назвал проведение в стране глобального мирного саммита относительно завершения войны в Украине "бессмысленным".

Ранее о соответствующей инициативе заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, по ее словам, подготовка к встрече начнется немедленно.

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"С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов", – сказал Гармонин, отметив, что украинская Формула мира "содержит ряд ультиматумов в адрес России".

Кроме того, российский посол раскритиковал Швейцарию, заявив, что страна последовательно поддерживает "антироссийскую линию коллективного Запада", а демонстрируя солидарность с Украиной, она "потеряла свою роль беспристрастного международного посредника". Поэтому о посредничестве Швейцарии "не может быть и речи".

Гармонин заявил, что во внимание должны быть приняты российские требования, в том числе то, что "Украина должна стать нейтральной, внеблоковой страной без ядерного оружия".

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