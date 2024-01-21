Посол РФ Гармонин о подготовке Швейцарией мирного саммита относительно завершения войны в Украине: "С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов"
В России отреагировали на подготовку Швейцарией мирного саммита на уровне лидеров государств относительно завершения войны в Украине. Российский посол назвал эту встречу "бессмысленной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин назвал проведение в стране глобального мирного саммита относительно завершения войны в Украине "бессмысленным".
Ранее о соответствующей инициативе заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, по ее словам, подготовка к встрече начнется немедленно.
"С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов", – сказал Гармонин, отметив, что украинская Формула мира "содержит ряд ультиматумов в адрес России".
Кроме того, российский посол раскритиковал Швейцарию, заявив, что страна последовательно поддерживает "антироссийскую линию коллективного Запада", а демонстрируя солидарность с Украиной, она "потеряла свою роль беспристрастного международного посредника". Поэтому о посредничестве Швейцарии "не может быть и речи".
Гармонин заявил, что во внимание должны быть приняты российские требования, в том числе то, что "Украина должна стать нейтральной, внеблоковой страной без ядерного оружия".
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як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
ну что , поговорили, дебилы эуропейские? как вам подготовка к саммиту мира?
**** - патріот!
Кроме нищеты,ВВП на человека ниже чем в Румынии.
Смотри китайские авто на Срацеи- педали газ,тормоз,сцепление из пластмасы,на морозе отламываются
Кацы бегают с отломаными педалями и возмущаются.
Вторая экономика после США,но населения в 5 раз больше значит, жрать они будут в 5 раз меньше.
Але отримали удар тим самим способом, коли єврейська община за гроші антанти організувала революцію уже в самій німечині...
Чечню почули, Хорватію почули, Афган почули. Від фінів та поляків і зараз ниють, що ті їх не так зрозуміли.
І це тільки за останне сторіччя.
У них зараз спірітизм, екстрасенсорика, "столовєрчєніє" та подібна матюхня- мільярдна галузь послуг.
Бо саме "ультиматумів" вона більше в сього і боїться!!!
Адже iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха(поросна свиня) наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
Посол!
Посол ти нагуй!
- з Московією ТРЕБА розмовляти мовою ультиматумів, бо окрім пздлєй кацапська худоба нічого не розуміє..
Достатньо того, що США та Китай домовились.
Кому цікаве "мнєніє" китайського холопа?
Що барін Сі скаже, те кацапи й зроблять.
І нічого тут дипломатію розводити, каци цього не розуміють.
Ну тупиє ані!
До мого прадіда вночі типу упа завітало забрало все цінне з хати, а потім його речі він бачив набазарі жінка одного нквдешніка продавала...
"З Росією не можна розмовляти" - и тут вы стопроцентно правы!!!!
Тому відповідь одна: ПНХ.
як на ньому нє говорі - всьо ультиматєрно получається
Дуже несе вигрібної ямою з московїї, від таких висловлювань…
Щось подібне, уже глаголив, отой з ВРУ з посвідченням громадянина України!! Сам, він не мєсний і Україну не Захищати приїхав…, а з неї просто наофшорити!
але призведе до фінансового кризису... світова економіка сильно глобалізована... американські і європейські банки завязли в інвестиціях в Китай....тільки поставки дешевих ресурів з раші зараз витягує з кризи китайську економіку і заодно рятує проблемні інвестиції..
друге сильне здорожчання ресурсів які поставляються з раші призведе до нового витка інфляці, що змусить ЄС і штати підняти ще ставку фінансування...
при подвійному ударі почнеться банкопад... що призведе до маштабного кризису...
хоча б звичайної балістики на 2000 км поставили ... дало б змогу руйнувати виробництво озброєння в раші