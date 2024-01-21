РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10794 посетителя онлайн
Новости
11 693 85

Посол РФ Гармонин о подготовке Швейцарией мирного саммита относительно завершения войны в Украине: "С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов"

швейцарія

В России отреагировали на подготовку Швейцарией мирного саммита на уровне лидеров государств относительно завершения войны в Украине. Российский посол назвал эту встречу "бессмысленной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин назвал проведение в стране глобального мирного саммита относительно завершения войны в Украине "бессмысленным".

Ранее о соответствующей инициативе заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, по ее словам, подготовка к встрече начнется немедленно.

Читайте также: Президент Швейцарии Амгерд хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира

"С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов", – сказал Гармонин, отметив, что украинская Формула мира "содержит ряд ультиматумов в адрес России".

Кроме того, российский посол раскритиковал Швейцарию, заявив, что страна последовательно поддерживает "антироссийскую линию коллективного Запада", а демонстрируя солидарность с Украиной, она "потеряла свою роль беспристрастного международного посредника". Поэтому о посредничестве Швейцарии "не может быть и речи".

Гармонин заявил, что во внимание должны быть приняты российские требования, в том числе то, что "Украина должна стать нейтральной, внеблоковой страной без ядерного оружия".

Читайте также: Швейцария намерена выделить 1,5 млрд франков на восстановление Украины в 2025-2028 гг., - президент Амхерд

Автор: 

россия (95365) саммит (1170) Швейцария (612)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Найкраща розмова з касапами - в Гаагзькому трибуналі, з усіма поголовно. І нехай там розказують про "ультиматуми"
показать весь комментарий
21.01.2024 17:55
+38
З разією не можна розмовляти нiякою мовою - коцаби тiльки палку розумiють.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:57
+37
Посла накуй з Швейцарії.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посла накуй з Швейцарії.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:54 Ответить
Ну тогда будут гореть объекты на Росее!Пока нельзя))
показать весь комментарий
21.01.2024 18:00 Ответить
На похоронах Ху#ла порвут двух Гармониных.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:10 Ответить
Свій генпрокурор Вови Венедіктова - ворог Байдена та друг Трампа з Єрмаком та Пінчуком посол там
показать весь комментарий
21.01.2024 19:12 Ответить
Найкраща розмова з касапами - в Гаагзькому трибуналі, з усіма поголовно. І нехай там розказують про "ультиматуми"
показать весь комментарий
21.01.2024 17:55 Ответить
Краще всього - через ствол! з досланим у патронник патроном!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:59 Ответить
Только с дохлыми рашистами есть о чем поговорить.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:18 Ответить
розмова з кацапом має тривати не довше автоматної черги
показать весь комментарий
21.01.2024 18:43 Ответить
"Европа предъявила Америке ультиматум по Украине"

як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
показать весь комментарий
21.01.2024 19:05 Ответить
В США розпалюється журналістське розслідування про те, як Абрамович, Волошин ( чувак влади Єльцина) , Ніколаєв та інша русня вкладали гроші в виборчу компанію сьогоднішнього Джонсона спікера Палати...
показать весь комментарий
21.01.2024 19:35 Ответить
згоден - тільки ******* нон-стоп!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:56 Ответить
Швейцария так пресмыкалась перед рашей, так призывала с ней разговаривать, а гармонин так смачно харкнул им в морду))
ну что , поговорили, дебилы эуропейские? как вам подготовка к саммиту мира?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:57 Ответить
женік бігає прапорцями по Європі, хрiн спіймаєш ..
**** - патріот!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:00 Ответить
русне посрать на Запад, у них теперь есть Китай. Кто этог на западе не понял еще -сами себе злобные буратины. Просрут Украину - будут всем ЕС защищать Польшу и страны Балтии, только тогда уже ценой жизни своих солдат - и отмазки в духе "ну там бабла маловато" или "мы так быстро ВПК перезапускать не можем - у нас лапки" уже никого не будут волновать
показать весь комментарий
21.01.2024 18:51 Ответить
А шо есть в Китае?
Кроме нищеты,ВВП на человека ниже чем в Румынии.
Смотри китайские авто на Срацеи- педали газ,тормоз,сцепление из пластмасы,на морозе отламываются
Кацы бегают с отломаными педалями и возмущаются.
показать весь комментарий
21.01.2024 20:11 Ответить
Китай вторая экономика мира, если кто не знал. 10+ трлн ВВП . Они могут всю рашку в принципе как цепных шавок содержать если захотят.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:19 Ответить
Википедия ВВП на человека-Китай 70 место,там же и Сракостан на 68.
Вторая экономика после США,но населения в 5 раз больше значит, жрать они будут в 5 раз меньше.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:13 Ответить
партия прикажет - и в 10 меньше будут, для них не проблема
показать весь комментарий
23.01.2024 19:35 Ответить
Лапки?
показать весь комментарий
21.01.2024 20:16 Ответить
З разією не можна розмовляти нiякою мовою - коцаби тiльки палку розумiють.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:57 Ответить
та швабру
показать весь комментарий
21.01.2024 18:12 Ответить
и бутылку
показать весь комментарий
21.01.2024 18:34 Ответить
ну в 1918 засрашка підписала Брестську капітуляцію підпише знову якщо після неї щось ще залишиться.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:58 Ответить
Технічно раша не програла першу світову, німці виділили гроші та підкупили керівництво таємної служби... тільки завдяки цьому відбулась перша революція... а потім зробили це ще раз уже з допомогою Леніна....

Але отримали удар тим самим способом, коли єврейська община за гроші антанти організувала революцію уже в самій німечині...
показать весь комментарий
21.01.2024 20:14 Ответить
з паРашею )(уйло можна і треба розмовляти мовою ультиматумів !!! зараз країни НАТО, ЕС мають довершити те що не довершили Рейган, Д.Буш (старший) 30-355 років тому - розвалити ню недо-імперію, цей залишок червоного кацапо-совка !!!
показать весь комментарий
21.01.2024 17:58 Ответить
Червоний кацапо-совок = просоветско-геббельсовский осередок(рашизм)
показать весь комментарий
21.01.2024 18:08 Ответить
Тільки мову сили розуміють..поки по є@лу лопатою не отримають - ніфіга не буде
показать весь комментарий
21.01.2024 18:24 Ответить
S mordorom tol'ko i nuzhno razgovarivat' s pomosch'yu ul'timatumov!!!!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:00 Ответить
посіл гавнонін йде у дупу
показать весь комментарий
21.01.2024 18:01 Ответить
Поц-ол параші може і піде, а от чим там в Швейцарії займається п-ослиця України, окрім отримання готівки з арештованих рахунків рашистських олігархів?
показать весь комментарий
21.01.2024 21:17 Ответить
З Росією треба розмовляти мовою піз....лей
показать весь комментарий
21.01.2024 18:03 Ответить
І розуміють вони її чудово!
Чечню почули, Хорватію почули, Афган почули. Від фінів та поляків і зараз ниють, що ті їх не так зрозуміли.
І це тільки за останне сторіччя.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:27 Ответить
гармонін в курсі що з здохлими кацапами взагалі не можливо розмовляти? Тоді вже краще "мова ультиматумів"
показать весь комментарий
21.01.2024 18:03 Ответить
Це ви так у тисяч аферістів уZкіх хліб з пащеки вирвете!
У них зараз спірітизм, екстрасенсорика, "столовєрчєніє" та подібна матюхня- мільярдна галузь послуг.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:22 Ответить
Ага, а кацапські ультиматимуми треба сприймати належно?
показать весь комментарий
21.01.2024 18:03 Ответить
Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"
Бо саме "ультиматумів" вона більше в сього і боїться!!!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:05 Ответить
Яке ж воно розумне! Аж страшно.....
показать весь комментарий
21.01.2024 18:05 Ответить
Шо це русише швайне розхрюкалось... приортет свой здесь впарывает... ХМЫ...

Адже iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха(поросна свиня) наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
показать весь комментарий
21.01.2024 18:05 Ответить
Посол РФ Гармонін

Посол!
Посол ти нагуй!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:05 Ответить
Чуєш пасол...сидів би тихенько отамочки, поки пендаля не дали, як тисячам твоїх рогоносців
показать весь комментарий
21.01.2024 18:09 Ответить
"Дайтє єму сєльодкі".
показать весь комментарий
21.01.2024 18:10 Ответить
А не послали бы этого посла и навсегда?
показать весь комментарий
21.01.2024 18:13 Ответить
ультіматим--ні, тіки -*******! країна небачених дегенератів! (,
показать весь комментарий
21.01.2024 18:13 Ответить
Посол РФ Гармонін і справді правий, коли сказав: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"...
- з Московією ТРЕБА розмовляти мовою ультиматумів, бо окрім пздлєй кацапська худоба нічого не розуміє..
показать весь комментарий
21.01.2024 18:15 Ответить
Дійсно, нащо та Швейцарія у якості посередника?
Достатньо того, що США та Китай домовились.
Кому цікаве "мнєніє" китайського холопа?
Що барін Сі скаже, те кацапи й зроблять.
І нічого тут дипломатію розводити, каци цього не розуміють.
Ну тупиє ані!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:15 Ответить
Кацапи зовсім від рук відбились - ніхто ім не указ -- ядерка
показать весь комментарий
21.01.2024 18:17 Ответить
ну що швейцарці вилизуйте далі дупу кацапам ! бон апетіт !
показать весь комментарий
21.01.2024 18:21 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 18:22 Ответить
Тільки що розмовляв з Маріуполем. Підтверджують.))
показать весь комментарий
21.01.2024 19:52 Ответить
Це старі нквд схема, коли вони передівались в форму УПА і тероризували місцеве населення...

До мого прадіда вночі типу упа завітало забрало все цінне з хати, а потім його речі він бачив набазарі жінка одного нквдешніка продавала...
показать весь комментарий
21.01.2024 20:19 Ответить
ну, нквдшники тоже прям не все были "понаехавшие". да и кто знал, к кому идти в первую очередь? - соседи. да и сейчас мало что поменялось, приличных людей все же очень мало.
показать весь комментарий
22.01.2024 00:24 Ответить
Україна віже була позаблоковою і безядерною, що було величезною помилкою, дозволивши ворогу Цапії провести окупацію і вирвати із життя українців 10 років і це ще не кінець. Пішли на юх кацапи. "З росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", та цю паскуду скоро будуть ганятьи обісцяними трусами по всьому світу.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:25 Ответить
Читаем:
"З Росією не можна розмовляти" - и тут вы стопроцентно правы!!!!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:26 Ответить
Расея ототожнює собою придурковатого хама, який розуміє тільки силу і мову ультиматума.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:33 Ответить
Ближче,з п'яним дебілом,котрий вже з переломаним носом і заюшеною мордою далі лізе до тебе : -а ти міня уважаїш?,я тібє січас...
показать весь комментарий
21.01.2024 18:53 Ответить
Україна вже була нейтральною, позаблоковою і навіть ядерною державою. І в результаті маємо...
показать весь комментарий
21.01.2024 18:43 Ответить
Посол Балалайкин...посол Гармонин...жесть
показать весь комментарий
21.01.2024 18:44 Ответить
дл швейарців з їх нейтральністю, від якої тхне грошима, навіть будь-який балалайкін підійшов би.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:44 Ответить
Кацапи розуміють тільки мову піздюлєй. От після гарних піздюлєй їм і ультиматуми сподобаються.
показать весь комментарий
21.01.2024 18:50 Ответить
Бо вони тодi стають геть шовковими .
показать весь комментарий
21.01.2024 18:55 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.01.2024 19:05 Ответить
Правильно. Тільки мовою пи@дюлин.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:05 Ответить
З кацапами та їх найближчим спільником білорусами до повної деокупації України взагалі немає про що говорити. Після деокупації тільки про суми, терміни і порядок виплати репарацій. Кордон з кацапами має бути повністю заблокований на в'їзд і транзит - тільки на виїзд і депортацію кацапні на "історічєскую родіну".
показать весь комментарий
21.01.2024 19:07 Ответить
Приавильно. Мовою ультиматумів може розмовляти лише росія.

Тому відповідь одна: ПНХ.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:09 Ответить
русскій язик сам по собі ультиматєрний

як на ньому нє говорі - всьо ультиматєрно получається
показать весь комментарий
21.01.2024 19:12 Ответить
З Україною, можна говорити мовою УЛЬТИМАТУМУ, а з московією, так ніззя… бо ***** прийде із сруськім міром, і нагадить на стіл для прийомів!!
Дуже несе вигрібної ямою з московїї, від таких висловлювань…
Щось подібне, уже глаголив, отой з ВРУ з посвідченням громадянина України!! Сам, він не мєсний і Україну не Захищати приїхав…, а з неї просто наофшорити!
показать весь комментарий
21.01.2024 19:15 Ответить
Мутації двоголового орла.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:20 Ответить
Мені подобається стан здоров,я цієї "пташки"...
показать весь комментарий
22.01.2024 01:14 Ответить
Немаэ з ким говорити тільки повна ізоляцыя цих варварів ,бункерний чорт ні про який мир окрім капітуляції і слухати не хоче ,лише повне виснаження рашиської економіки і знищення воєного потенціалу ворога можливо змусить орду зупинитись.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:23 Ответить
Таки да! росія розуміє тільки чоботом в рило! Які ультиматуми!
показать весь комментарий
21.01.2024 19:39 Ответить
Та до чого тут росія ? московія ...все інщє Бурятія,Татарстан,Киргизтан ,Якутія ,Мокшандія,Удмурдія ,Чукотка і т.і...
показать весь комментарий
21.01.2024 19:42 Ответить
Чуєш ти, гармонін посол. іди ти ...
показать весь комментарий
21.01.2024 19:49 Ответить
3,14дерації не варто ставити ультиматуматиму , Варто в Україні поставити тактичні ракети з ядерними бойовими головками,націлені на мордор...
показать весь комментарий
21.01.2024 19:54 Ответить
це б моментально вирішило багато проблем...

але призведе до фінансового кризису... світова економіка сильно глобалізована... американські і європейські банки завязли в інвестиціях в Китай....тільки поставки дешевих ресурів з раші зараз витягує з кризи китайську економіку і заодно рятує проблемні інвестиції..

друге сильне здорожчання ресурсів які поставляються з раші призведе до нового витка інфляці, що змусить ЄС і штати підняти ще ставку фінансування...

при подвійному ударі почнеться банкопад... що призведе до маштабного кризису...

хоча б звичайної балістики на 2000 км поставили ... дало б змогу руйнувати виробництво озброєння в раші
показать весь комментарий
21.01.2024 20:28 Ответить
Як казав герой однієї епічної трагедії: "Не вірю у силу слова я, а вірю у силу пі@дюлей" Рашка розуміє лише силу.
показать весь комментарий
21.01.2024 20:41 Ответить
Звісно, що поц-ла рф можна і поцлати, але мені не подобається взагалі оці всі тілорухи щодо "формули миру". Це що, знову "треба просто перестать стрілять"? "Та це ж вже було!" сказав якось з цього приводу двократний президент кучма.
показать весь комментарий
21.01.2024 21:22 Ответить
З п*дарасами взагалі неможна розмовляти...
показать весь комментарий
21.01.2024 23:45 Ответить
100% БОГ не збирається цього робити. Праця АНГЕЛА в ЗАКОННІЙ видачі ХЛІБА РУК ТА РОЗУМУ починається на Сході і з чотирьох четвертей кола три мають вигляд ТРИЗУБА(часові етапи "звір"=дикун, "скотина"=попрошайка та людина), що направлений на Захід(так йде АНГЕЛ) В ПЕРДИЛО СОЦІУМУ, і тільки в останній четверті - ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА він зникає, так тому, що в цій четверті світ ділиться й від Землі забирають частину людства на іншу планету, тобто - до РАЮ. На всіх попередніх трьох етапах йде подвижка працею АНГЕЛА від столу ДИКУНА до столу ЛЮДИНА, як зміною кольорів шкіри, так і переміщенням за стіл з кращими умовами, цим створюються перспективні розвинуті держави. Наразі світ знаходиться в розділі. Якщо рашка не засвоїла ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, який виданий тисячоліття тому, - ніхто чекати не буде, бо все має свій час, й це стосується всіх бандюків, - ***** знають вони про це, чи ні. Порядок зміни кольорів шкіри початковий виглядає так: від червоної(кроваві) до чорної(руки в сраці), з чорної в жовту і з жовтої в білу, з білої випадають в червону або чорну в залежності скільки та які ЗАПОВІДІ порушені, тобто НЕ ВИВЧЕНІ=НЕ ЗАСВОЄНІ, тому до "жовтого крему"(Булгаков) Маргоші Симонянші потрібно закінчить Академію Джунглів(АД), - це й є, коли "перші" стають останніми. В ігри "вірю-не вірю" я не граю, з бабцею з "розбитим коритом"=тупа церква(ні рук, ні розуму) не в стосунках, - ТІЛЬКИ ЗНАННЯ, - хочете мати ІСТИНУ - В,*******, ніхто "на шару" її не принесе. АРХ М
показать весь комментарий
22.01.2024 03:03 Ответить
С россией вообще нельзя разговаривать, все равно она нарушит все договоренности. Ее нужно просто уничтожить.
показать весь комментарий
22.01.2024 03:50 Ответить
Так с ней и не разговаривают
показать весь комментарий
22.01.2024 10:25 Ответить
Гармонин запустил баянова
показать весь комментарий
22.01.2024 13:07 Ответить
 
 