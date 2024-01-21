Важно помогать Украине, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников, - глава МИД Франции Сежурне

Министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция всегда помогала украинцам и будет продолжать это делать. Кроме того, они работают над подготовкой ряда заявлений для визита Эмманюэля Макрона в Украину в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Сежурне сказал в воскресенье в интервью Le Parisien.

"Это важно, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников. У меня были содержательные переговоры с президентом Зеленским, который изложил свои основные потребности для продолжения сопротивления. Теперь мы должны работать над подготовкой ряда заявлений, которые можно было бы сделать на месте, во время визита Эмманюэля Макрона в феврале", - сказал министр.

По словам Сежурне, Франция всегда помогала украинцам, и "мы будем продолжать это делать, и Украина может рассчитывать на Францию. Это также важный месседж для французов, поскольку последствия поражения Украины были бы значительными".

Сежурне предположил, что одним из последствий гипотетического поражения Украины мог стать контроль России над 30 процентами мирового экспорта пшеницы, и французские фермеры были бы атакованы на рынках. "Результатом стала бы инфляция и, вероятно, очень серьезная продовольственная проблема. Поэтому мы должны поддержать украинцев и не дать этому конфликту увязнуть", - считает Сежурне.

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Глава МИД также прокомментировал утверждение Украины, о том, что среди компонентов к российским ракетам есть французские составляющие: "Мы находимся в процессе оценки этого. Но это может быть вопрос остатков от старых контрактов. В любом случае, нет доказанных фактов незаконной передачи (комплектующих. – Ред.) со стороны наших производителей. Но когда третьи страны не соблюдают санкционный режим, то неизбежно возникает обходной путь", - утверждает министр.

По его мнению, двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое президент Макрон намерен подписать в Киеве, не втянет Францию в войну, поскольку оно не сможет "что-то изменить в характере конфликта и в нашем участии в нем. Есть страна, на которую напали, - Украина, и вполне законно и морально помочь ей защитить себя. Этого ожидают украинцы, чтобы мотивировать их выстоять в этой войне".

Сежурне также снова опроверг российское утверждение, что якобы в Украине воюют французские наемники: "Россия уже приучила нас к грубым манипуляциям. Это лишь один случай, будут и другие. Давайте не будем в это втягиваться", - призвал министр.

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