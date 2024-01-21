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Новости Помощь Украине
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Важно помогать Украине, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников, - глава МИД Франции Сежурне

стефан,сежурне

Министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция всегда помогала украинцам и будет продолжать это делать. Кроме того, они работают над подготовкой ряда заявлений для визита Эмманюэля Макрона в Украину в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Сежурне сказал в воскресенье в интервью Le Parisien.

"Это важно, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников. У меня были содержательные переговоры с президентом Зеленским, который изложил свои основные потребности для продолжения сопротивления. Теперь мы должны работать над подготовкой ряда заявлений, которые можно было бы сделать на месте, во время визита Эмманюэля Макрона в феврале", - сказал министр.

По словам Сежурне, Франция всегда помогала украинцам, и "мы будем продолжать это делать, и Украина может рассчитывать на Францию. Это также важный месседж для французов, поскольку последствия поражения Украины были бы значительными".

Сежурне предположил, что одним из последствий гипотетического поражения Украины мог стать контроль России над 30 процентами мирового экспорта пшеницы, и французские фермеры были бы атакованы на рынках. "Результатом стала бы инфляция и, вероятно, очень серьезная продовольственная проблема. Поэтому мы должны поддержать украинцев и не дать этому конфликту увязнуть", - считает Сежурне.

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Глава МИД также прокомментировал утверждение Украины, о том, что среди компонентов к российским ракетам есть французские составляющие: "Мы находимся в процессе оценки этого. Но это может быть вопрос остатков от старых контрактов. В любом случае, нет доказанных фактов незаконной передачи (комплектующих. – Ред.) со стороны наших производителей. Но когда третьи страны не соблюдают санкционный режим, то неизбежно возникает обходной путь", - утверждает министр.

По его мнению, двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое президент Макрон намерен подписать в Киеве, не втянет Францию в войну, поскольку оно не сможет "что-то изменить в характере конфликта и в нашем участии в нем. Есть страна, на которую напали, - Украина, и вполне законно и морально помочь ей защитить себя. Этого ожидают украинцы, чтобы мотивировать их выстоять в этой войне".

Сежурне также снова опроверг российское утверждение, что якобы в Украине воюют французские наемники: "Россия уже приучила нас к грубым манипуляциям. Это лишь один случай, будут и другие. Давайте не будем в это втягиваться", - призвал министр.

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Автор: 

Франция (3495) помощь и поддержка (865) Сежурне Стефан (26)


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Топ комментарии
+8
русня грає на відсутності досвіду, далекоглядності, стратегії розвитку і змінності влади в демократичних країнах
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21.01.2024 18:21
+4
Цікаво від чого так втомились союзники??? Якщо нереально бідна навіть до війни Україна якось живе вже 2 рік,а вони втомились!!!
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21.01.2024 18:25
+3
від зайвих справ
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21.01.2024 18:25
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русня грає на відсутності досвіду, далекоглядності, стратегії розвитку і змінності влади в демократичних країнах
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21.01.2024 18:21 Ответить
Цікаво від чого так втомились союзники??? Якщо нереально бідна навіть до війни Україна якось живе вже 2 рік,а вони втомились!!!
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21.01.2024 18:25 Ответить
від зайвих справ
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21.01.2024 18:25 Ответить
франция втомилася не втягуватися
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21.01.2024 18:33 Ответить
Вони втомились закликати одне одного до допомоги Україні.
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21.01.2024 20:25 Ответить
Та вже потихеньку починають прокидатись....
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21.01.2024 22:08 Ответить
Абсолютно. Не так на змінності влади, як на можливості повної зміни курсу при кожній новій адміністрації, що робить важким проведення послідовної стратегічної політики протягом десятиліть.
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21.01.2024 18:41 Ответить
Головне !!! На цій втомі грає МАРОДЕРНЯ на Банковій! З таким викликом порушувати принципи для вступу до ЄС та НАТО - це тільки діяти на вигоду виборчій компанії Трампа=Хйлу .

Бігус, Ніколов, Мазепа, "Я апять думаю як мене обрати під час війни" , Шарапов все іще у МО - найголовніший афармітель крадівництва при Резнікові, міністерство харошіх навастєй, Ахмєтов без тендера будує укріплення оборони, Фьодоров без повноважень захапвиши бюджет місцевих рад агітує школярів будувати дрони, Камишін вивозить зерно Ахмєтова на довоєнному рівні, трек у ВР з викликом нищить ВР...
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21.01.2024 18:57 Ответить
https://inosmi.ru/foreignaffairs_org/ Foreign Affairs

Трамп - не єдиний лідер США, який задається питанням, чому Європа, населення якої втричі перевищує населення Росії, а ВВП у дев'ять разів перевищує російський, все ще залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У часто цитованому інтерв'ю головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу в 2016 році президент Барак Обама жорстко розкритикував європейців (і багатьох інших) як "халявщиками".

Але Трамп пішов ще далі. За словами Джона Болтона, який на той час був радником президента з національної безпеки, у 2019 році під час однієї із зустрічей Трамп серйозно заговорив про вихід США з альянсу, сказавши: «Мені начхати на НАТО». Частково погрози Трампа були лише хитрощами, щоб змусити європейські держави виконати свої зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, але лише частково.
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21.01.2024 18:36 Ответить
2024 рік буде небезпечним, тому що країни по всьому світу спостерігають за політикою в Сполучених Штатах із сумішшю зневіри, захоплення, жаху та надії. Вони знають, що цей політичний театр обере не лише наступного президента США, а й найвпливовішого лідера світу.
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21.01.2024 18:38 Ответить
Трамп ще не виграв вибори, але вже впливає на геополітику, пише Foreign Affairs. Уряди в усьому світі приймають рішення, виходячи з припущення, що через рік їм, можливо, доведеться мати справу з зовсім іншим президентом.
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21.01.2024 18:40 Ответить
Путін памʼятає, що Трамп обіцяв покласти край війні "всього за один день".
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21.01.2024 18:51 Ответить
ВВП Заходу в 10 р. більше рашки і за 2р. партнери вже в милі
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21.01.2024 18:41 Ответить
я б не дуже хаяв захід, бо коли ти чюєш носом загрозу,
тільки дурень біжить віддавати пістоля сусіду...
нормальні заряджають...
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21.01.2024 19:20 Ответить
Треба допомагати ...вже дев'ять років ,так допомагайте нарешті ! Чи Захід чекає , коли Китай з Іраном у відкритому підуть розом з москвою, на них ?
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21.01.2024 19:36 Ответить
 
 