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Новости Помощь Украине
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Европа должна активизироваться и внести свой вклад в защиту Украины от агрессии РФ, - министр обороны Британии Шеппс

грант,шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает The Guardian.

"Британия, опять же, как и во всех других вещах, лидирует с пакетом 2,5 млрд фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной", - сказал министр обороны Британии.

Шеппс заявил, что Европа должна "активизироваться" и предоставить Украине большее финансирование.

"Теперь... не только США, но и Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя", - добавил Шеппс.

Читайте также: Важно помогать Украине, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников, - глава МИД Франции Сежурне

Автор: 

Великобритания (4927) Евросоюз (17061) помощь и поддержка (865) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+5
Якщо Яник якось з шапками тоді вже був змирився, то Буонопартій нам не пробачить нічого. Це підла, ниця скотиняка з гарною пам'яттю.
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21.01.2024 19:13
+2
Так захистити Україну потрібно, але є проблема як захистити коли правляча система з 91 року в цій державі україно фобна з усіма витікаючими.
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21.01.2024 18:58
+2
Взагалі то за два роки можна було переконатися ...
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21.01.2024 19:09
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https://inosmi.ru/foreignaffairs_org/ Foreign Affairs

Трамп - не єдиний лідер США, який задається питанням, чому Європа, населення якої втричі перевищує населення Росії, а ВВП у дев'ять разів перевищує російський, все ще залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У часто цитованому інтерв'ю головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу в 2016 році президент Барак Обама жорстко розкритикував європейців (і багатьох інших) як "халявщиками".

Але Трамп пішов ще далі. За словами Джона Болтона, який на той час був радником президента з національної безпеки, у 2019 році під час однієї із зустрічей Трамп серйозно заговорив про вихід США з альянсу, сказавши: «Мені начхати на НАТО». Частково погрози Трампа були лише хитрощами, щоб змусити європейські держави виконати свої зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, але лише частково.
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21.01.2024 18:54 Ответить
Трамп ще не виграв вибори, але вже впливає на геополітику, пише Foreign Affairs. Уряди в усьому світі приймають рішення, виходячи з припущення, що через рік їм, можливо, доведеться мати справу з зовсім іншим президентом.
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21.01.2024 18:55 Ответить
Путін памʼятає, що Трамп обіцяв покласти край війні "всього за один день".
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21.01.2024 18:56 Ответить
Із довбойобом
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21.01.2024 20:16 Ответить
Своїми заявами про те що Трампу начхати на Європу Трамп приведе до відтворення СССР 2.0. Населення Євросоюзу не усвідомлює небезпеки війни РФ проти України. В ЄС хочуть мирно спокійно жити і не задумуються що РФ з кров'ю забере собі Польщу, Чехію, Словакію, Венгрію, всю Прибалтику, Румунію та Болгарію. Поділить Німеччину і Берлін навпіл. Відтворить НДР Варшавський блок та ЗГВ. Від своєї дурості американці в США отримають ядерний кийок уже не РФ а КНР+РФ. Хоче ЄС та СЩА то й отримає ,, мир із постійною ядерною загрозою,, Історія нікого не вчить розуму. А нас історія покарає за мирний безкровний спосіб отримання Незалежності в 1992р. Коли б ми мали МАЙДАН тоді, тепер би до влади не прийшла різна шваль. І Крим би залишався українським і окупації не було б
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21.01.2024 20:56 Ответить
Так захистити Україну потрібно, але є проблема як захистити коли правляча система з 91 року в цій державі україно фобна з усіма витікаючими.
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21.01.2024 18:58 Ответить
Якщо Яник якось з шапками тоді вже був змирився, то Буонопартій нам не пробачить нічого. Це підла, ниця скотиняка з гарною пам'яттю.
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21.01.2024 19:13 Ответить
А Зе тут до чого? Навіщо Майдани робили, щоб у 10-му Ющ пролетів, а у 19-му Порох? Ось наробили діл і купи каші....
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21.01.2024 19:46 Ответить
*******, як завжди
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21.01.2024 20:17 Ответить
Наскільки памʼятаю майдани як раз були реакцією на антиукраїнські політ еліти , корупцію і призупинення европейського напрямку руху, але успіху вони не досягли - система спокійно розстріляла людей вистояла і зміцнилася... на жаль але факт
тобто система перемогла народ і непереможно стоїть вже 33 роки
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21.01.2024 20:19 Ответить
"Европа предъявила Америке ультиматум по Украине"

як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
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21.01.2024 19:04 Ответить
Орбан своєю чергою також неодноразово розхвалював Трампа, зокрема казав, що "якби Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни", і навіть більше - що "Трамп - людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

Під час передвиборного заходу в США Трамп назвав прем'єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною та великим лідером", який деяким не подобається, бо "занадто сильний".
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21.01.2024 19:43 Ответить
Орбан не розуміє, що відтворення Варшавського блоку ставить хрест на ньому і незалежній Мадярщині. А ******* вкрутять мізки за мадярське українське Закарпаття. Маскалі в моменті дадуть йому просратися.
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21.01.2024 21:01 Ответить
Взагалі то за два роки можна було переконатися ...
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21.01.2024 19:09 Ответить
А шо ,занепокоєння вже не діє ?
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21.01.2024 19:15 Ответить
Цікава заява, тим що вона не одна із таким змістом - ЄС має відігравати активнішу роль у наданні озброєння Україні, - Науседа Джерело:

Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися.
Ну...… не лише США, "пауза" там більш-менш зрозуміла - Глобальна допомога, економічна підтримка та боротьба з корупцією, - Держдеп оприлюднив теми переговорів Зеленського, Блінкена й Саллівана Джерело: (Про ці теми на Давосі, якось тихо в укрЗМІ))) "Шекспір" видно в Конгресі та Сенаті.

А ось це незрозуміле - ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися. Про що йде мова, в Європі свій "Шекспір"?

ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися - мова йде про конкретні країни чи про Єврокомісію (інститути ЄС).
Тонкість моменту- Німеччина виділила допомогу Україні повз Єврокомісії, окрема анонсувала фінансування 200 000 снарядів. Швеція окремо запросила фінансування для збільшення виробництва снарядів. Щось відбувається "за лаштунками" публічних ЗМІ...
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21.01.2024 19:40 Ответить
Взагалі німцям та французам виготовити 1 млн снарядів є проблемою в тому ,шо чорне металургійне виробництво вони перенесли в Китай. На всю Європу є єдиний завод в Німеччині котрий катає рейки для залізниць. Зібрати ********** в Європі можуть швидко і багато. А от виготовити заготовки деталей та сировину для пороху і вибухівки важко
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21.01.2024 21:07 Ответить
20 января на встрече с избирателями в штате Нью-Гемпшир экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах в текущем году остановить российско-украинскую войну еще до инаугурации.
Понятно, СМИ Украины, получающие, видимо, гранты Сороса молчат или потом, исказят его слова.
,,Еще прежде, чем я зайду в Овальный кабинет, и спустя некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я закончу эту ужасную войну между Россией и Украиной.
Мы дали Украине около 200 миллиардов долларов (купили 31 Абрамс....), Европа - 20.
Европе, со своей стороны, придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США - сейчас же расходы несоизмеримы.

Города разрушают, гибнут люди, и количество погибших намного больше того, что вам озвучивают. К концу войны число погибших будет намного большим. Этого не должно было происходить, никого не должны были убивать.
Нулевые шансы на то, что Путин это сделал бы, если бы был я президентом. Он бы на это не пошел......
Я бы ему рассказал, что мы с ним сделаем, если он начнет войну. И он бы этого никогда не сделал...

Путин пошел с войной в соседнее государство отчасти из-за слишком выгодных для России цен на нефть, которые поднял Байден.
Ведь цена стала выше 100 долларов за баррель. При мне цена была на уровне 35-40 долларов. Когда 35-40 - вы выживаете, а когда 100 - вы чертовски богаты".
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21.01.2024 23:01 Ответить
 
 