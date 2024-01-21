Европа должна активизироваться и внести свой вклад в защиту Украины от агрессии РФ, - министр обороны Британии Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает The Guardian.

"Британия, опять же, как и во всех других вещах, лидирует с пакетом 2,5 млрд фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной", - сказал министр обороны Британии.

Шеппс заявил, что Европа должна "активизироваться" и предоставить Украине большее финансирование.

"Теперь... не только США, но и Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя", - добавил Шеппс.

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