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Новости Агрессия России против Украины
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Один мужчина погиб, еще один - получил ранения вследствие обстрела россиянами из "Градов" и орудий Красногоровки

донеччина

Российские оккупанты 21 января обстреляли Красногоровку в Марьинской громаде Донецкой области. Один мужчина убит, один ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Новые жертвы российской армии – на этот раз в Марьинской громаде.

Россияне обстреляли Красногоровку из "Градов" и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний получил ранения.

Раненый доставлен в больницу — он получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также Филашкин призвал жителей эвакуироваться.

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Автор: 

обстрел (26906) Донецкая область (9511) Ясногоровка (102)


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21.01.2024 19:32 Ответить
дочекалися асвабадітєлєй
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21.01.2024 21:20 Ответить
 
 