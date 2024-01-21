Один мужчина погиб, еще один - получил ранения вследствие обстрела россиянами из "Градов" и орудий Красногоровки

Российские оккупанты 21 января обстреляли Красногоровку в Марьинской громаде Донецкой области. Один мужчина убит, один ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Новые жертвы российской армии – на этот раз в Марьинской громаде.

Россияне обстреляли Красногоровку из "Градов" и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний получил ранения.

Раненый доставлен в больницу — он получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также Филашкин призвал жителей эвакуироваться.

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