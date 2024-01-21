Один мужчина погиб, еще один - получил ранения вследствие обстрела россиянами из "Градов" и орудий Красногоровки
Российские оккупанты 21 января обстреляли Красногоровку в Марьинской громаде Донецкой области. Один мужчина убит, один ранен.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Новые жертвы российской армии – на этот раз в Марьинской громаде.
Россияне обстреляли Красногоровку из "Градов" и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний получил ранения.
Раненый доставлен в больницу — он получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также Филашкин призвал жителей эвакуироваться.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.01.2024 19:32 Ответить Мне нравится 2
oqo obo #545274
показать весь комментарий21.01.2024 21:20 Ответить Мне нравится 0
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