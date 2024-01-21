В течение 21 января ВСУ отразили атаки россиян на 6 направлениях. под Авдеевкой отражены 14 штурмов россиян, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот девяносто седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Всего за сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Марчихина Буда, Фотовыж, Атинское, Павловка, Константиновка, Садки Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

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На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника".

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