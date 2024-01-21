Россияне в течение 21 января нанесли 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам россиян по территории Украины в течение 21 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Всего за сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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