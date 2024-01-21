Россияне в течение 21 января нанесли 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам россиян по территории Украины в течение 21 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Всего за сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль