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Румынские фермеры обратились к власти относительно импорта из Украины: требуют решений на уровне ЕС

експорт,імпорт

Румынские фермеры обратились к власти с требованием добиваться на уровне ЕС решений, которые обеспечат "выживание европейских фермеров".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, с таким письмом обратился Альянс по сельскому хозяйству, объединяющему несколько фермерских организаций.

Письмо адресовано президенту Клаусу Иоганнису, премьеру Марчелу Чолаку и профильному министру Флорину Барбу в связи с предстоящим заседанием министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС.

Аграрии хотят решения на уровне ЕС, что обеспечит "выживание европейских фермеров".

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Они предлагают до 30 апреля 2023 г. создать и запустить систему, которая будет предусматривать, что назначение сельскохозяйственной продукции из Украины будет определено еще до ее ввоза на территории ЕС (для импорта, транзита и т.п.), товар должен быть взвешенный, данные внесены в систему и "быть доступны всем заинтересованным", с целью гарантировать, что каждая поставка отправится именно туда, куда запланировано, в полном объеме.

Также ассоциация хочет ввести предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

Кроме того, фермеры требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне, если будет выявлено нарушение правил владельцами продукции агроимпорта или ее перевозчиками на территории любой из стран-членов.

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Автор: 

импорт (559) Румыния (1086) фермер (186)


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Топ комментарии
+8
Европриживали роздухарились на німецьких дотаціях...
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21.01.2024 21:39
+7
Разжирели на евродотациях... А про войну задуматься слабо?
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21.01.2024 21:37
+6
Вільна конкуренція? Ні, не чули...
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21.01.2024 22:04
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Разжирели на евродотациях... А про войну задуматься слабо?
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21.01.2024 21:37 Ответить
Европриживали роздухарились на німецьких дотаціях...
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21.01.2024 21:39 Ответить
Це результат того, що Донбас перестав кормити решту України. В Україні з'явились величезні надлишки продовольства.
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21.01.2024 21:59 Ответить
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22.01.2024 03:15 Ответить
Вільна конкуренція? Ні, не чули...
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21.01.2024 22:04 Ответить
Вільна конкуренція можлива в колі рівних можливостей
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21.01.2024 22:54 Ответить
Саме так, хто хоче - шукає можливості, хто ні - шукає причину. А хитрожопі хочуть відсотків 200 прибутку наварити ще й дотації від ЄС на шару отримати.
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22.01.2024 08:17 Ответить
"Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!" (с)
Ось і все, що потрібно було знати про фальшиву пісню про євроінтеграцію, якою нас годували з 2014 року. Хоча це ще не кінець, це лише початок.
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21.01.2024 22:09 Ответить
Путін ***** чи ні?
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21.01.2024 23:20 Ответить
Судячи по всьому тебе годували кацапським лайном, гнида.
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21.01.2024 23:21 Ответить
Схоже, 73 дупоголових заблукали, замість земарафону на Цензор приперлись. Малоросам варто виставку малюнків Ложкіна подивитись, та нема часу, тре паганих сусідів обгадити.
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21.01.2024 22:18 Ответить
 
 