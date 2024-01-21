Румынские фермеры обратились к власти относительно импорта из Украины: требуют решений на уровне ЕС

Румынские фермеры обратились к власти с требованием добиваться на уровне ЕС решений, которые обеспечат "выживание европейских фермеров".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, с таким письмом обратился Альянс по сельскому хозяйству, объединяющему несколько фермерских организаций.

Письмо адресовано президенту Клаусу Иоганнису, премьеру Марчелу Чолаку и профильному министру Флорину Барбу в связи с предстоящим заседанием министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС.

Аграрии хотят решения на уровне ЕС, что обеспечит "выживание европейских фермеров".

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Они предлагают до 30 апреля 2023 г. создать и запустить систему, которая будет предусматривать, что назначение сельскохозяйственной продукции из Украины будет определено еще до ее ввоза на территории ЕС (для импорта, транзита и т.п.), товар должен быть взвешенный, данные внесены в систему и "быть доступны всем заинтересованным", с целью гарантировать, что каждая поставка отправится именно туда, куда запланировано, в полном объеме.

Также ассоциация хочет ввести предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

Кроме того, фермеры требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне, если будет выявлено нарушение правил владельцами продукции агроимпорта или ее перевозчиками на территории любой из стран-членов.

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