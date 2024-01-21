Россияне 6 раз безуспешно штурмовали украинские плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в течение 21 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".
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https://twitter.com/qwest__/status/1749130942155747552