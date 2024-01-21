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Россияне 6 раз безуспешно штурмовали украинские плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в течение 21 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".

Читайте также: Российские оккупанты в течение 20 января 6 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6194) Днепр (4398) плацдарм (60)


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https://twitter.com/i/status/1749130942155747552 як кременчуцький айтішнік в окулярах по звірячому невблаганно вбиває качка з ******
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21.01.2024 22:37 Ответить
Пише, що сторінки не існує.
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21.01.2024 22:42 Ответить
ніт, вона існує. Тільки що передивився у восьми раз.
https://twitter.com/qwest__/status/1749130942155747552
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21.01.2024 22:48 Ответить
Тепер з'явилась, а тоді не було, чесно.
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22.01.2024 00:39 Ответить
А чи варто на одного орка цінний дрон витрачати? Хоча, якщо полковник чи хоча б капітан, тоді да.
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22.01.2024 00:42 Ответить
думаю, що 400$ - це цілком ринкова ціна життя одного кацапа, ким би він не був - філологом з лєнінбурга чи гопніком з чухломи. е гарне капіталовкладення. Тим більше FPV-дронів зараз вистачає. Не вистачає дронщиків.
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22.01.2024 01:19 Ответить
 
 