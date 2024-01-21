21 января в оккупированном Донецке раздались взрывы, ВСУ официально заявили, что не применяли по городу средства поражения

В воскресенье, 21 января, в Донецке вследствие обстрела рынка погибли и пострадали гражданские, ОСГВ "Таврия" заявляет, что в этом случае не применяла средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Новости Донбасса".

В воскресенье утром издание со ссылкой на очевидцев сообщило, что в оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик под обстрел попал рынок, есть погибшие и раненые.

В то же время, вечером 21 января Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления заявил о непричастности к данному случаю: "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев".

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