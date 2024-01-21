21 января в оккупированном Донецке раздались взрывы, ВСУ официально заявили, что не применяли по городу средства поражения
В воскресенье, 21 января, в Донецке вследствие обстрела рынка погибли и пострадали гражданские, ОСГВ "Таврия" заявляет, что в этом случае не применяла средств поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Новости Донбасса".
В воскресенье утром издание со ссылкой на очевидцев сообщило, что в оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик под обстрел попал рынок, есть погибшие и раненые.
В то же время, вечером 21 января Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления заявил о непричастности к данному случаю: "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев".
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Не парьтесь, кацапы и бОльшая часть дАнецких уродов этого не заслуживают.
поправте зрівнювалку, вона в вас паламалася...
Херсон обстрілюють щоденно, зранку до вечора
Ще краще. Вона торговала индюками? Я вибачаюсь що таке сатіва?
Но прилетело почему-то по району, где только на прошлой неделе начался бунт против Пушилы с кучей правдивых видосиков о жизни без воды, тепла. (c)
И про пожары в Усть-Луге тоже нужно было говорить что это не ВСУ, а нет - "это мы, это мы"..
Москалі не ті люди - "страдать должни все".
Так що, перехитрившие себя домбасити , ви почали цей армагедон і на вас він буде закінчуватись.
Уявіть собі що буде коли москалі оголосять героическую оборону Донецька.
Тупориле стадо, воно не бачить що москалі зробили з Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою ? Таке і їх чекає
Обстрілюють цивільних лише окупанти,люди знають.Бояться на людях відкрито це промовити,бо є й доволі тих,яких називають колаборантами.ЗСУ обстрілюють виключно військові об'єкти,зовсім не стріляють по цивільним,бо нема сенсу стріляти по своїм людям.!Ще в ЗСУ є дефіцит ***********. Всі це знають.А окупант і є окупант.Він чужий на українській землі.Створює мерзенні провокації.
Мало їх дамбілі за восім лєт.
Якби нормально дамбілі ще в 14 році, то не було б цього лайна. Дамбіть потрібно було ще в Криму цю мразоту.
Массированные бомбардировки Британии в 1940 году...как сплотились простые британцы против нацистов Гитлера .. реальные кадры тех лет... поучительная история для Украины ✊💪🇺🇦
Обстріл ринку в вихідний день - це дикість, воєнний злочин. І вчинений він рашистами, під черговий Радбез ООН чи просто так, щоб було, - неважливо.
Це в них національна забава обстрілювати своїх ще з Маніли та Боссе, разом з матрьошками, ведмедями та портретами вождя
Кравчук, Шушкевич и Ельцын позитивные сепары или негативные?