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Новости Агрессия России против Украины Война
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21 января в оккупированном Донецке раздались взрывы, ВСУ официально заявили, что не применяли по городу средства поражения

В воскресенье, 21 января, в Донецке вследствие обстрела рынка погибли и пострадали гражданские, ОСГВ "Таврия" заявляет, что в этом случае не применяла средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Новости Донбасса".

В воскресенье утром издание со ссылкой на очевидцев сообщило, что в оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик под обстрел попал рынок, есть погибшие и раненые.

В то же время, вечером 21 января Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления заявил о непричастности к данному случаю: "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев".

Читайте также: Россияне усилили "контрдиверсионные меры" в Донецке, - Центр нацсопротивления

Цензор.НЕТ Изображение

Автор: 

Донецьк (6320) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+27
Карма- она такая. Иногда она прилетает в виде братских обстрелов от Ху#ла.
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21.01.2024 23:00
+26
Не показуйте цієї картинки, бо душа розривається, коли дивишся на те миле поросятко
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21.01.2024 22:59
+26
Жертвы "бандеровских обстрелов". Мне их так "жалко", что уже заплакал...
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21.01.2024 23:03
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27 на базар сходили.....
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21.01.2024 22:51 Ответить
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21.01.2024 22:55 Ответить
Не показуйте цієї картинки, бо душа розривається, коли дивишся на те миле поросятко
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21.01.2024 22:59 Ответить
Жертвы "бандеровских обстрелов". Мне их так "жалко", что уже заплакал...
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21.01.2024 23:03 Ответить
Реально та картинка живодерська. Ми ж тут всі люди з емпатією і тому відчуваємо біль ні в чому не повинних тваринок. Це ж тварини, а не кацапи, які заслужили не просто смерть, а смерть в довгих муках, а потім ще й вічні муки в пеклі
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21.01.2024 23:07 Ответить
Это просто иллюстрация половинки от парашной свинособаки.
Не парьтесь, кацапы и бОльшая часть дАнецких уродов этого не заслуживают.
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21.01.2024 23:09 Ответить
Узнаю стиль Скрипецкого.
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22.01.2024 05:52 Ответить
Убилося?
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21.01.2024 23:23 Ответить
🐷👍🤝😊
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22.01.2024 10:57 Ответить
Карма- она такая. Иногда она прилетает в виде братских обстрелов от Ху#ла.
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21.01.2024 23:00 Ответить
Это за макаронкой. По фото нашли того с автоматом и грохнуло СБУ
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21.01.2024 23:40 Ответить
Возле мотеля?
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22.01.2024 00:59 Ответить
Да, фото перед поворотом на Макеевку. Со стороны Мушкетово
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22.01.2024 03:08 Ответить
Как же я скучаю за Донецком, была в 2014 последний раз, как в другой жизни((
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22.01.2024 07:09 Ответить
В прежней жизни мы с Текстильщика
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22.01.2024 07:18 Ответить
У меня дочь жила на бассе, квартира осталась , только ремонт сделали, только ее купили, короче все выехали, кто куда
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22.01.2024 07:55 Ответить
Нас после 14-го война в Новоселке застала, потом через Дрогодыч под Киев
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22.01.2024 09:01 Ответить
Жаль, что кизду в чёрном заодно не грохнули.
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22.01.2024 09:22 Ответить
Орлы мух не ловят
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22.01.2024 09:27 Ответить
Боже, ось він руській мір
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22.01.2024 07:59 Ответить
свинку і правда жалко...
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21.01.2024 23:09 Ответить
Надо не парашных свинособак жалеть, а наших Людей.
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21.01.2024 23:12 Ответить
хіба можна зрівнювати?
поправте зрівнювалку, вона в вас паламалася...
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21.01.2024 23:15 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢
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21.01.2024 23:39 Ответить
😨😰😠 Царство Небесне Володимиру! 🙏🙏🙏
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22.01.2024 11:02 Ответить
Теперь насчёт свинки, которую везли на бойню. На бойне её вам не жалко, а попытки несчастного животного спастись разве не заслуживают уважения?
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21.01.2024 23:16 Ответить
Мерзота кацапська вирішила вчинити провокацію аби звинуватити ЗСУ в обстрілі цивільного населення на майбутньому засіданні ООН по Україні.
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21.01.2024 22:55 Ответить
там місцеві знають звідки летить , тв буде трубити , методи у московії не змінилися
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21.01.2024 23:01 Ответить
С Макеевки. Червоногвардейка
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21.01.2024 23:16 Ответить
Треба пригадати москальським нелюдам свіжий приклад - село Гроза, ракети по похорону, 59 вбитих зразу.
Херсон обстрілюють щоденно, зранку до вечора
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21.01.2024 23:37 Ответить
Нiкополь також... 😥😠
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22.01.2024 11:05 Ответить
Зверніть увагу, що для цієї провокації путін вибрав не Брянський базар (або інше місто в РФ), і навіть не Крим. Це на замітку тим, для кого "какая разніца какой флаг, ліш би нє било вайни"
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21.01.2024 22:57 Ответить
Вчера Горловка, сегодня Донецк - тупо по мирняку, всё как в 14-15г. один в один - через 10 мин. всё геббельс тв на месте!!!
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21.01.2024 22:59 Ответить
Якби вже нарешті по ній би щось важке вдарило. Щоб перестала молоти маячню
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21.01.2024 23:01 Ответить
Морковка на совести Симонян. Но грибами? Бабушка? Если только перепродавала алтайские. Донецкие степи и грибы?
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21.01.2024 23:19 Ответить
вона просто писала, що бачила перед собою. Наступний раз напише, що торгували морквою і сатівою.
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21.01.2024 23:39 Ответить
Перепрошую, морквою і ...?
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21.01.2024 23:44 Ответить
і сатівою. Або індікою. Я ж не можу знати які вподобання у боброєдки.
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22.01.2024 00:03 Ответить
+++
Ще краще. Вона торговала индюками? Я вибачаюсь що таке сатіва?
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22.01.2024 03:30 Ответить
чомусь я підозрюю, що вас не забанили у Гуглі.
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22.01.2024 03:39 Ответить
+++
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22.01.2024 06:48 Ответить
Не повіриш - грибів там повно Просто треба уміть шукать! Печериці, зонтики білі, глива звичайна і степова, опеньки осінні, лугові та зимові, хрящі-молочники чорні ,кілька видів рядовок (особливо тополеві) дощовики різних видів (головачі та лангерманія) підвишень У молодих соснових посадках - маслюки
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22.01.2024 02:28 Ответить
Це ж війна, а війна це зло. Вони вибрали жити на війні і підставляти своє життя і здоров'я під всі її небезпеки в тому числі і від росіян. Тому навіть не знаю що тут сказати.
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21.01.2024 23:00 Ответить
Загуглить яка воронка від снаряда 155 клібра і де воронки від 6 снарядів якоби укрїнських гармат 155 калібра на фото і відео із Донецька
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21.01.2024 23:02 Ответить
От осколочных снарядов воронок нет. Потому что какой тогда с них толк, если осколки уйдут в землю. На мягкой земле может быть конечно углубление небольшое, а на твердой поверхности как асфальт, только от взрывателя немного сколупнет.
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22.01.2024 19:20 Ответить
По Текстилю мнение простое. В Донецке есть очень много мест, куда можно ******* по толпе.

Но прилетело почему-то по району, где только на прошлой неделе начался бунт против Пушилы с кучей правдивых видосиков о жизни без воды, тепла. (c)
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21.01.2024 23:05 Ответить
Україна свої міста не обстрілює!
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21.01.2024 23:05 Ответить
Кацапня ще на початку місяця запросила засідання Радбезу ООН - і напередодні влаштували виставу, вбили мирних І буде доводити, що донеччан вбили "західною зброєю" і вимагати припинити постачання
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21.01.2024 23:14 Ответить
"ВСУ официально заявили, что не применяли по городу средства поражения."
И про пожары в Усть-Луге тоже нужно было говорить что это не ВСУ, а нет - "это мы, это мы"..
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21.01.2024 23:14 Ответить
Точно это не могли быть хохлы, они же банкрот. Надо искать среди своих или среди пришельцев
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21.01.2024 23:16 Ответить
Сообщают, что в Усть Луге повредили ключевой технологический компонент терминала.
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21.01.2024 23:18 Ответить
Ми не москалота. Ми чесні. Вам це незрозуміти.
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21.01.2024 23:23 Ответить
С руссофашистами предлагаешь честно общаться? Да ты что? Благородный какой выискался.. )
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21.01.2024 23:57 Ответить
Тобі я нічого не пропоную.
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22.01.2024 08:21 Ответить
Ещё раз: с руссофашистами ты предлагаешь честно общаться? Да ты что?
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22.01.2024 09:00 Ответить
Ще раз. Я тобі нічого не пропоную.
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22.01.2024 10:35 Ответить
А де можна побачити його асуждєнія ударав по Маріуполю, Бахмуту, Херсону, Запоріжжю, Авдіївці, Ма'їнці, Києву, Дніпру, Харкову?
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21.01.2024 23:15 Ответить
Кацапня ще з 14 року Україну звинувачує так що ***** нового.
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21.01.2024 23:15 Ответить
З 1917 року , ті самі методи
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21.01.2024 23:32 Ответить
рф ударила по Донецку,чтобы мировые СМИ об этом написали во время обсуждения в ЕС/США помощи. Кстати,если в поиске ТГ написать "драмтеатр",то вы НИЧЕГО не найдёте про умышленный удар рф по сотням гражданских в Мариуполе. Почему?Потому что "честный блогер,а не пропаг@ндон рф"
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21.01.2024 23:30 Ответить
У всьому винен пу і крапка
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21.01.2024 23:36 Ответить
Чомусь мені загиблих в Донецьку зовсім не шкода, бо то були не українці, а любітєлі руцкого міра. Нормальні люди звідти ще в 14 році виїхали!
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21.01.2024 23:40 Ответить
Домбасіти занадто хитросракі, думали що кругом війна а їх не зачепить, якось проскочать.
Москалі не ті люди - "страдать должни все".
Так що, перехитрившие себя домбасити , ви почали цей армагедон і на вас він буде закінчуватись.
Уявіть собі що буде коли москалі оголосять героическую оборону Донецька.
Тупориле стадо, воно не бачить що москалі зробили з Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою ? Таке і їх чекає
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21.01.2024 23:47 Ответить
почали крисчани
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22.01.2024 00:40 Ответить
Як донеччанин від народження стверджую,що багато притомних донеччан знають ще з літа 2014 року чекістський почерк московитів та місцевих терористів-колаборантів.Як правило обстрілюють мінометами.По звуку вильоту чи прильоту *********** люди навчилися визначати "хто ж стріляє"?
Обстрілюють цивільних лише окупанти,люди знають.Бояться на людях відкрито це промовити,бо є й доволі тих,яких називають колаборантами.ЗСУ обстрілюють виключно військові об'єкти,зовсім не стріляють по цивільним,бо нема сенсу стріляти по своїм людям.!Ще в ЗСУ є дефіцит ***********. Всі це знають.А окупант і є окупант.Він чужий на українській землі.Створює мерзенні провокації.
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22.01.2024 00:04 Ответить
Домбят Бимбас?
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22.01.2024 00:19 Ответить
Срати я хотів на донецьк, на даунбас.

Мало їх дамбілі за восім лєт.

Якби нормально дамбілі ще в 14 році, то не було б цього лайна. Дамбіть потрібно було ще в Криму цю мразоту.
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22.01.2024 00:51 Ответить
Подвійне відчуття. Ці торговці і купці на базарі в більшості бігали на референдум. Але інакше там не можна було, щоб не запідозрили в лояльності до України. Там сильно була розвинута система доносів. Зараз свідки будуть знати хто і звідки стріляли, але скажуть так, як треба владі. А з другого боку багато хто залишився у "ДНР", щоб стерегти майно від розкрадання. Потім і вони вливаються в стадо. Так подумаєш, ну і х.... з ними! Навіть родичів не жаль.
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22.01.2024 01:02 Ответить
А що вони хотіли, самі кричали путін прійді,накликали війну,тепер хай відгрібають!
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22.01.2024 01:08 Ответить
Хуьло знову дамбіл бомбас = дружній вогонь
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22.01.2024 01:34 Ответить
https://youtu.be/8S9uiR6HCmk?si=XFBo4wGyeqHNluc7 ...

Массированные бомбардировки Британии в 1940 году...как сплотились простые британцы против нацистов Гитлера .. реальные кадры тех лет... поучительная история для Украины ✊💪🇺🇦
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22.01.2024 05:53 Ответить
Донецьк це Україна а люди які там залишились 99% ждуни рашки
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22.01.2024 06:58 Ответить
Уже замечено, товар не тронут волной ударной, а мелкий, баночки. Идут рядом, товар смотрят, на лежачих нет реакции, что в метре лежат. Отсутствует служба спасения, скорая. Калибр явно малый. Откуда так близко, что достали?? Витрины целые.
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22.01.2024 07:41 Ответить
не копіюй рашистів з їх "трупами що рухаються".

Обстріл ринку в вихідний день - це дикість, воєнний злочин. І вчинений він рашистами, під черговий Радбез ООН чи просто так, щоб було, - неважливо.
Це в них національна забава обстрілювати своїх ще з Маніли та Боссе, разом з матрьошками, ведмедями та портретами вождя
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22.01.2024 12:30 Ответить
Перечитал свой текст два раза---где я копирую кацапов? Там человек идёт, на ценники смотрит, а рядом в метре лежит человек, и вроде шевелится, ноль реакции! И в догон уже сегодня по факту что в моём городе сегодня утром погибло 8 человек в жилом доме. Оказывается кацапские сми с утра уже трубят что в Харькове попали в производство ракет, причём большое и именно такой ракетой и стреляли по базару вчера в донецке! Там радость пошла у тварей особая. Часто захожу на из новостные порталы, жаль что на Цензоре это не пропечатывают отдельным блоком---там капец дикий! Надо знать идеально с кем имеем дело. Или не успеем.
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23.01.2024 20:41 Ответить
Не треба ***************** подивітся шо зробили ці варвари з Аувдієвкою і Марїнкою які за 10 км від Донецька ,а про звірства банд формувань лднр ніхто не чув ?тому і вони мають відчути що приніс "русский мир".
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22.01.2024 08:00 Ответить
як завжди жителів Донбасу використовують "великі режисери" великого кіно під назвою "Освобождєніє Донбаса" заради "картинки" в телевізорі тупих та недалеких кацапів, а зараз ще й тупих та недалеких європейців та американців...., їх завжди будуть вбивати, зносити їхні домівки та грабувати..., тому що їх не жалко, вони 2-ий сорт, може й третій, вони декорації, їх використають та викинуть на смітник...
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22.01.2024 09:03 Ответить
Хто навʼязав нам це поняття "колаборант"? Насправді вони сєпари!!! Давайте називати їх сєпарами, як наш народ раніше їх називав! А колаборант - це позитивне слово, означачає співпрацю. І навʼязане суспільству завуальованими сєпарами, яких багато у владі!
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22.01.2024 09:09 Ответить
Ну да, точно! - Наши доблестные разведчики, но подлые вражеские шпионы

Кравчук, Шушкевич и Ельцын позитивные сепары или негативные?
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22.01.2024 19:47 Ответить
 
 