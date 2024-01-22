Хакеры взломали почту помощника вице-спикера Госдумы РФ Бабкова: В администрации президента Сербии Вучича работает "российский инсайдер" Матанович, - InformNapalm
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Украинские хакеры "Кибер Сопротивление" получили доступ к почте помощника вице-спикера российской Госдумы Александра Бабакова, на которой есть переписка с "советником" президента Сербии Вучича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.
В сообществе напомнили, что Евгений Зобнин является помощником вице-спикера российской Госдумы Александр Бабакова. В частности, он помогает ему избегать уплаты налогов или сопровождает во время заграничных визитов.
Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Зобнина, на которой много писем от Драгутина Матановича.
"В сербских медиа он чаще всего фигурирует как советник президента Сербии Александра Вучича. При этом в списке советников на сайте главы Сербии Матановича нет. Это не мешает ему и самому использовать атрибут советника Вучича, раздавая комментарии о тех или иных текущих событиях, в том числе в российских медиа. Вполне официальная должность Матановича — член Совета директоров компании NIS (Naftna Industrija Srbije), где он с 2019-го возглавляет комиссию по назначениям", - отметили в InformNapalm.
Хакеры получили доступ к письмам Матановича, которые тот присылал Зобнину с середины 2014 года и вплоть до середины 2023-го. Часть этих писем – чисто скопированные сообщения прессы с заявлениями сербских властей о тех или иных событиях, затрагивающих интересы РФ.
"В середине 2022-го ключевой темой российско-сербских отношений был новый контракт на поставку газа. Срок действия предварительного договора, заключенного на 10 лет, истек. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич готовит письмо в адрес главы Газпрома Алексея Миллера о назначении переговорной группы, которую возглавит глава Администрации президента Сербии Ивица Коич. Но прежде чем это письмо будет отправлено официальными каналами, 14 апреля, буквально в день заседания правительства Сербии, когда было принято официальное решение о переговорной группе, проект письма оказывается на почте Евгения Зобнина. Советник президента европейского государства присылает проект письма за подписью премьер-министра этого государства в почтовый адрес помощника депутата из России, еще и с предписанием показать некоему "АМ", чтобы тот "дополнил и скорректировал" текст", - отметили в сообществе.
"АМ" - это Александр Бабаков, чьи имя и отчество на русском - "Александр Михайлович". Матанович часто применяет подобные сокращения в переписке. Прошло чуть больше месяца, и сербский лидер Вучич провел переговоры с диктатором Путиным 29 мая 2022 года. По ее итогам, Россия продолжает поставки газа в Сербию. Но в Кремле заранее знали, на чем во время разговора с Путиным будет настаивать глава Сербии. Ведь Матанович полностью слил переговорную позицию собственного президента в письме "АМ" еще 24 мая.
В письме Матанович рассказывал, что АВ (так он обозначает Вучича) на переговорах с ВВП (Путиным) будет настаивать на применении "молдавской формулы" ценообразования на газ для своей страны (70% зависит от цены нефти и 30% от рыночной стоимости газа). А еще будет настаивать на фиксированных объемах.
Кое-где Матанович пишет в письмах и о бизнес-проектах, в которых заинтересована Россия. Но и там Матанович выступает российским инсайдером в администрации сербского президента, добавили в InformNapalm.
На почте Зобнина также переписка с Александром Воробьевым, который пишет ему из нескольких e-mail. Один из них - [email protected]. Расширение @ininins.com ведет на сайт "Института исследования вопросов международной интеграции", на своем сайте институт не скрывает, что занимается лоббистской деятельностью, помогая тем, кто планирует "расширить бизнес" в определенной стране.
"Если читать переписку Воробьева и Зобнина, то оказывается, что за любым "бизнесом" стоит исключительно интерес Кремля. А под лоббистской деятельностью подразумевается скупка экспертов, журналистов и политиков определенной страны для изменения общественного мнения в ней в угоду российским интересам" , – отметили в InformNapalm.
В частности, в одном из писем фигурирует документ, содержащий детальный план медиа-кампании в ЕС для продвижения российского трубопроводного газа.
"В плане приведен типичный перечень аргументов Кремля в ходе дискуссий по газовым вопросам: запугивания, манипуляции вопросом транзита через Украину, угрозы дефицитом. Вот только озвучивать эти тезисы должны не российские должностные лица, а российские агенты влияния в ЕС. Среди них "депутат Европарламента, депутат парламента одной из европейских стран, эксперт рынка, профильный журналист". Также предполагается участие "представителей исполнительной власти" уровня министров или заместителей министра энергетики", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Бо він все переживав про засилля впливу США, а тут отаке...
західне суспільство СВІДОМО спонсорує рашку, яка свідомо розвалює західне суспільство!
И эти люди нам рассказывают про коррупцию...
Ермака. ...
Неужто еще время не пришло?
Неужто Запад еще не офигел по полной?
Помните,как американцы слили переписку Меркель?
Небольшой фрагмент
Послали фрау сигнал
Она его услышала
Помчалась в Штаты
А по возвращении решила не идти в канцлерынок снова
Представляете - что было в переписке Фрау?
Неужто вы думаете
Что американцы не владеют перепиской Зеленого
Не смешите меня......
Було б цікаво дізнатись на чию користь їх врешті 'розмитнять'.
куда следуетеврочиновникам? Не очень рассчитываю, что будет какая-то реакция, но шанс есть.