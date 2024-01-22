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Беларусь планирует развивать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

білорусь

Беларусь продолжает враждебную политику по отношению к Украине и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове, которое будет фактически обслуживать жителей ВОТ и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.

Таким образом, соседнее государство в очередной раз фактически поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право", - говорится в сообщении.

Также читайте: Лукашенко похвастался переданными Беларуси ядерными ракетами к комплексам "Искандер": "Получили от россиян за их деньги"
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Топ комментарии
+3
шо з ********** взяти? тіки шо розїбати їм промисловість в помсту за напад було б добре
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22.01.2024 13:39
+2
А посли працюють? Нехай і вирішують
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22.01.2024 13:33
+2
У Білорусі є бізнес?
БєлАЗи збирать будуть чи бульбу вирощувати?

А, пам'ятаю! Криветки будуть розводити!
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22.01.2024 13:35
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А посли працюють? Нехай і вирішують
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22.01.2024 13:33 Ответить
У Білорусі є бізнес?
БєлАЗи збирать будуть чи бульбу вирощувати?

А, пам'ятаю! Криветки будуть розводити!
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22.01.2024 13:35 Ответить
Їжі в нас і своєї вистачає, заводів, що можуть виготовляти будь-який транспорт (окрім надвеликих вантажівок типу БєлАз) теж (от тільки все майже знищене ще при шапкокраді), текстилю свого валом, але він простоює, бо немає замовлень (навіть від МО на однострої)...

Але, якщо вони то все будуть відкривати в ростовській губернії, то це значить, що на московії зовсім пагано з виробництвом товарів першої необхідності. А це (хоч трохи) гріє душу бандерівця
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22.01.2024 22:11 Ответить
До войны Украина больше покупала у нас, чем продавала нам. В частности топливо, автобусы
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22.01.2024 17:01 Ответить
Дл війни Янукович "уграв" ЛАЗ (і не тільки) - тому й купували автобуси у вас, а не виробляли свої. Ну а про топливо - то взагалі нема про що говорити: при наявності в Україні не одного НПЗ (які, на той час - до 24.02.22 ще не були розбомблені) закупати імпорт (як от бітум для "великого крадівництіва") - чисто крадіжка з державного бюджету.
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22.01.2024 22:05 Ответить
шо з ********** взяти? тіки шо розїбати їм промисловість в помсту за напад було б добре
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22.01.2024 13:39 Ответить
Так нету промысловости, как заметил, как заметил Евгений Н выше, значит и бомбить нечего. Да и не нападали белорусы на вас. Или Украина в Вашем лице хочет стать агрессором, напавшим на миролюбивую и никому не угрожающую страну?
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22.01.2024 16:59 Ответить
Не надо передергивать, они имеют полное право обстрелять любую военную базу или нефтебазу на территории РБ, могут и зайти наземными войсками если надо, потому что была и есть агрессия. другое дело что Зеленский надеется договориться с хитрозачесанным
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22.01.2024 18:43 Ответить
Ну так Зеленский с Подоляком еще надеются договориться и не злить Лукашенко. Даже санкции против него были мягче чем против ботокса
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22.01.2024 17:10 Ответить
що, бульбою засіють всю Україну?
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22.01.2024 13:42 Ответить
Бульбофюрер і бульборуси стали кровними ворогами українців! Також хочуть шматок у українців відкусити!
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22.01.2024 14:04 Ответить
Консульство в Ростове а не Украине
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22.01.2024 15:57 Ответить
Уже не первый раз тут так новости подаются. Как лукашенковские власти (никем не признанные в т.ч. Украиной) что то планируют, то новости падаются как "Беларусь ... что-то сделала.". А как воюет кто-то за украину - так не "беларусы", а "беларуски доброохвотники". Тьфу.
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22.01.2024 16:56 Ответить


Игра называется найди на картинке "прокацапских" билорусов и "справжних братов" из Польши, стран Балтии и т.д.

Не позорься
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22.01.2024 17:11 Ответить
1 литовец погиб, еще 1 украинец родившийся в кременчуке с лит. паспортом, 1 латыш, 1 эстонец.

Но для тебя это справжни брати, не чета плохим трусливым беларусам
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22.01.2024 17:16 Ответить
Бульбізм - надзвичайно заразна хвороба !
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22.01.2024 14:27 Ответить
Вони вже це роблять. Вже навіть в США білоруські посередники продають виготовлену на окупованій території продукцію відомої ТМ "Чумак" з тим же дизайном упаковок та етикеток що до окупації, лише прибравши українську мову.
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22.01.2024 14:33 Ответить
Картоплю будуть садить
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22.01.2024 14:40 Ответить
 
 