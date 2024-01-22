Чем длиннее радиус действия ракет, которые передадут Украине, тем короче будет война, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал коллег из ЕС ускорить поставки Украине снарядов, дронов и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Кулеба, выступая на первом в этом году Совете министров иностранных дел ЕС, призвал министров стран Евросоюза увеличить и ускорить военную поддержку Украины на фоне российских обстрелов.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300 километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война", - пояснил он.

Глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Также Кулеба отметил важность одобрения 1 февраля Европейским Советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Это финансирование важно для финансовой стабильности, функционирования государственных институций и экономики Украины на фоне российской агрессии. Его одобрение будет лучшей инвестицией в безопасность Европы", - пояснил министр.

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Глава МИД отметил, что Россия до сих пор имеет возможность получать некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия.

"Необходим запрет на поставку товаров двойного назначения и ряда гражданских товаров, которые Россия использует для производства оружия. У ваших стран есть одни из лучших финансовых разведок мира, которые способны выявить и заблокировать соответствующие бизнес-схемы", - добавил он.

Кулеба надеется на скорейшее утверждение следующего пакета санкций против России, а также успешного проведения работы по поиску механизмов использования замороженных активов России для восстановления Украины.

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