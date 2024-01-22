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Чем длиннее радиус действия ракет, которые передадут Украине, тем короче будет война, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал коллег из ЕС ускорить поставки Украине снарядов, дронов и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Кулеба, выступая на первом в этом году Совете министров иностранных дел ЕС, призвал министров стран Евросоюза увеличить и ускорить военную поддержку Украины на фоне российских обстрелов.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300 километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война", - пояснил он.

Глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Также Кулеба отметил важность одобрения 1 февраля Европейским Советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Это финансирование важно для финансовой стабильности, функционирования государственных институций и экономики Украины на фоне российской агрессии. Его одобрение будет лучшей инвестицией в безопасность Европы", - пояснил министр.

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Глава МИД отметил, что Россия до сих пор имеет возможность получать некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия.

"Необходим запрет на поставку товаров двойного назначения и ряда гражданских товаров, которые Россия использует для производства оружия. У ваших стран есть одни из лучших финансовых разведок мира, которые способны выявить и заблокировать соответствующие бизнес-схемы", - добавил он.

Кулеба надеется на скорейшее утверждение следующего пакета санкций против России, а также успешного проведения работы по поиску механизмов использования замороженных активов России для восстановления Украины.

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Топ комментарии
+7
від лопат до радіусу дії ракет.... росте міністр.
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22.01.2024 13:42
+7
Президент імітатор, Міністр ЗС - імітатор, суди - імітатори правосуддя . Друга особистість у владній конституційний структурі країни - імітатор , ну і т д

Але найстрашніше те - що вони Відкриті імітатори , вони навіть не імітуютьтого враження про те, що вони імітують.
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22.01.2024 13:44
+4
чим більше лопат і траншей перед війною ,про необхідність яких вказувала американська розвід какулєбі і єрмаку ,тим була б менша кількість смертей українських захисників на сьогодні...
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22.01.2024 13:46
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Правила форума Совет форумчан
від лопат до радіусу дії ракет.... росте міністр.
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22.01.2024 13:42 Ответить
Вони з Падляком матєматіки...
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22.01.2024 14:40 Ответить
Президент імітатор, Міністр ЗС - імітатор, суди - імітатори правосуддя . Друга особистість у владній конституційний структурі країни - імітатор , ну і т д

Але найстрашніше те - що вони Відкриті імітатори , вони навіть не імітуютьтого враження про те, що вони імітують.
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22.01.2024 13:44 Ответить
Це просто шедеврально!Але якщо далі розвинути Вашу думку....за імітацію та імітаторів.Стає сумно та страшно.
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22.01.2024 13:55 Ответить
Знищені основні дотримання конституції, за якої та при якій нашу країну вважа-ють (ли) демократичним постсовком.

Стали офісноПРеЗЕдентською з імітатором демократичного парламентськоїї влади Стефанчука під НАГАЙКОЮ Єрмака, КРЕМЛІВСЬКОГО НАГЛЯДАЧА !

Знаєте, що мене особисто обнадіює в історіїхї з цим Єрмакоборделем, що ДЕМОКРАТІЇ про це мовчать , вони дійсно вирішили не МАРОДЕРІВ рятувати й навіть не Україну - А СЕБЕ...
Але що лякає- хитрі Подляки поки що саме це й використовують до
пори до часу...
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22.01.2024 14:32 Ответить
Тому що до кучі вони ще й дилетанти.
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22.01.2024 14:07 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2024/01/22/708990/

История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.

Кулеба и остальное шапито-95, не хотят рассказать, где те должностные лица кто в этом виновны и какая к ним применена ответственность за преступные решения?
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22.01.2024 13:46 Ответить
чим більше лопат і траншей перед війною ,про необхідність яких вказувала американська розвід какулєбі і єрмаку ,тим була б менша кількість смертей українських захисників на сьогодні...
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22.01.2024 13:46 Ответить
Капитан очевидность? интересно в какой параллельной вселенной они живут, я тоже хочу.
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22.01.2024 13:47 Ответить
Чем меньше ракет подарят-тем дольше смогут помогать,по его логике.
А количество ракет от качества асфальта зависит?
Какое ж оно тупое.
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22.01.2024 13:50 Ответить
Може хтось там підкаже цьому міністру, що радіус буває "більшим", а довший - то вже інше, то мрія про піпіську його хазяїна.
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22.01.2024 13:51 Ответить
БРАВО ! У лідАра членограя й діпламатія такая!
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22.01.2024 13:53 Ответить
гірко лиш , що й справжні профі, яким є Кулеба, просирать свою репутацію!
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22.01.2024 13:56 Ответить
Кулеба щось сильно здав останнім часом. Ментально і фізично. Проблеми зі здоровьям?..
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22.01.2024 13:58 Ответить
Неякісний план.
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22.01.2024 14:08 Ответить
хочете сказати, що Кулеба усі плани Кремля до Єрмака на собі перевипробовує?
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22.01.2024 14:35 Ответить
Це так не працює.
Ракети мінімально впливають на лінію фронту.
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22.01.2024 14:48 Ответить
Свои делать надо, а не жопу зеленскому лизать. Поставили зеленого ****** послом в Австралии - просрали вертолеты.
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22.01.2024 15:02 Ответить
"Чем длиннее радиус действия ракет и чем длиннее сама ракета - тем короче будет война."
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22.01.2024 15:17 Ответить
кулебе лопату с длинной ручкой
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22.01.2024 15:21 Ответить
Можливо, «чим більша дальність ракет, які буде розробляти і виробляти Україна?
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22.01.2024 15:40 Ответить
Про радіус ракет заявляє не ВПК, а МЗС. Когнітивний дисонанс.
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22.01.2024 15:47 Ответить
 
 