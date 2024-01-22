В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
МИД Украины прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо, сказавшего о "территориальных компромиссах" в Украине.
Об этом в Facebook сообщил представитель министерства Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.
Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.
Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.
Пожалуйста, подождите...
- бугор у Словаччині...
- а де це?
История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.
1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
Не треба плутати тепле з м'яким.
От окупував він Крим і шо? - використав його для нападу далі, А ЛДНР? там шо ? - просто звідти атакували далі ну і мобілізували людей шоб ми українці самі вбили 100 000 звідти чоловіків як і сталось
Все их нищеброды давно в Германии работают,там никого не осталось.Им и земля не нужна,пусть 1 город себе оставят.
"Скандальний угорський прем'єр-міністр і друг диктатора Путіна Віктор Орбан засумнівався в територіальній цілісності Словаччини."
Фіцо варто піти на "територіальний компроміс". Нє, ну а шо? Ради миру ж.
Виникло в VIII столітті. На початку IX століття територія князівства містила майже всю територію Словаччини (окрім Загір'я), частину Карпатської Русі й частину північно-східної Угорщини. Це князівство - найстаріша відома держава слов'ян, що їх в історичних джерелах називали «слов'єни», «словени» (словац. slovieni, sloveni) генетичні предки словаків на теренах, що більш-менш збігаються з кордонами ******** Словаччини. Форма назви «Nitrava» (Нітрія) - паралель до сусіднього «Morava» (Моравія) - була записана в IX столітті.
Брянськ, Білгород, Воронеж, Кубань, сухопутний коридор в Казахстан... там багато тем для компромісів....
" Новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить "жодного патрона" для допомоги Україні.
Як повідомляє Politico, існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.
Усе пов'язане з 2009 роком, коли прем'єр-міністром Словаччини був Роберт Фіцо. Тоді, 7 січня, давня суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і російський газ перестав надходити до ЄС через Україну. Це означало величезні труднощі для Словаччини посеред зими.
Переривання газових потоків коштувало словацькій економіці приблизно 100 мільйонів євро на день, оскільки заводи також були змушені зупинитися. Кажуть, що зневірений Фіцо дзвонив і тодішньому прем'єр-міністру Росії Володимиру Путіну, і прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко, намагаючись змусити їх знову відкрити газові крани.
"Приниження" у Тимошенко
Як пише Politico, рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо прибула до Києва для зустрічі з українським урядом. А українці змусили їх чекати. І чекати їм довелося дуже довго.
Зустріч відбулася лише через три години після прибуття, і, на подив словаків, на ній були присутні й журналісти. А перед камерами Тимошенко двадцять хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви в газовій суперечці.
"Для нього це була абсолютно незручна ситуація. Було видно, як він червоніє від люті. Це була катастрофа. Його принизили", - описав Politico неназваний високопоставлений словацький чиновник, який згадує події того часу.
Прийом у Путіна
Потім словаки вилетіли до Москви, де в одному з розкішних залів Кремля їх урочисто зустрів Володимир Путін.
"Після цього Фіцо почав відкрито займати антиукраїнські позиції. Він сказав, що ми не повинні підтримувати українців, що ми Україні не потрібні, що з нами не ведуть серйозних розмов. Це особисте", - зазначив словацький політолог Александр Дулеба.
Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи. 16 січня тодішній президент Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що українська енергетична компанія "Нафтогаз" може відновити деякі газові потоки до Словаччини. Під час зустрічі, на якій мала бути укладена угода, глава "Нафтогазу" раптово заявив обом президентам, що відновити газ не вийде.
"Українцям вдалося принизити словацького прем'єр-міністра і президента", - описувало тоді ситуацію неназване словацьке джерело.
Хоча Тимошенко і Путін зрештою домовилися про припинення газової кризи, і 20 січня газ знову почав надходити, гіркий присмак того, що відбувалося в Києві, залишився.
"Певні політичні кола Словаччини не довіряють українцям", - прокоментувало словацьке джерело.
Нагадаємо, уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.
до 2015 року українське посольство усі питання в СЛОВАЧЧІНІ виришуаало через російське посольство, тому шо у росіян було все схвачено, а український посол просто добре жил .
Ну скажіть, який же негідник Порошенко, що встиг нагадити під час "керування" Тимошенко Ю. В. і зараз підгаджує зєрмакам. Ну не гад?
взагалі то у Вас про Тимошенко . Я тількі це підтвердила. Вам усюди мариться Порошенко 😃
А бариг від влади за 30 років , блин, було багато
А це скрін Вашого допису
" ... І у сфері дипломатії також
до 2015 року українське посольство усі питання в СЛОВАЧЧІНІ виришуаало через російське посольство, тому шо у росіян було все схвачено, а український посол просто добре жил . ".
Потрудіться співставити каденцію Порошенка і ту дату, що Ви вказали. То яка там Тимошенко?
Бо роками мертвеичук через нього контрабандою там займався.,
"16 вересня 2010 року указом президента України Віктора Януковича призначений надзвичайним та повноважним послом України у Словацькій Республіці.
3 червня 2016 року Петро Порошенко звільнив Олега Гаваші з посади надзвичайного та повноважного посла України в Словацькій Республіці. Звільнення Гаваші пов'язане з викриттям сигаретної контрабанди мікроавтобусом посольства."
Це відверта брехня,даже не маніпуляції которі буди в усіх Ваших попередніх дописах.
Це вже непорядно!
а мушка був послом у Угорщини до цього- теж кордон з Україною
І взагалі , Вам розказувати не буду чим люди займаються за кордоном А то одразу образи
Думаю з мене досить, бо таке спілкування для мене принизливе - пересмикування, маніпуляції і відверта деза. На цьому відкланяюсь. Бувайте здорові.
- слухати не вміете
- переходите на образи
- « спілкування для мене принизливе» - Україні потрібні політики, які будуть слухати свій народ. Замислитесь над ціею думкою - може Вам цього більше нихто не скаже
І вам на все добре
я би усіх тролів, що звінувачують громадян Україні в поганому знанні мови, віддавала СБУ , БО БАГАТО УКРАЇНЦІВ ЗАРАЗ ВЧАТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, а ви , тролі, САБОТУЕТЕ ЦЕ.
Чому Фіцо не любить Україну: прем'єр Словаччини довго тримає особисту образу - PoliticoЧому Фіцо не любить Україну: прем'єр Словаччини довго тримає особисту образу - Politico
АвторБогдан СкавронДата публікації18:29, 21.10.23Перегляди19кЧас на прочитання3 хв
Щодо суті, то це те ж саме, що звинувачувати Україну в тому, що Африка недоїдає
Но Зе как то тормозить
А Пілігрині майбутній презідент