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Новости За рубежом
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Словакия (773) Фицо (42) территориальная целостность (165) Никоненко Олег (140)

В МИД ответили Фицо, предложившему Украине "территориальные компромиссы": Об этом не может быть и речи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

роберт,фіцо

МИД Украины прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо, сказавшего о "территориальных компромиссах" в Украине.

Об этом в Facebook сообщил представитель министерства Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу", - подчеркнул он.

Пост Олега Ніколенка

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.

Также смотрите: В 23 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Фицо. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+23
разница в том, что фицо только трындит, а ермаки это реально делают
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22.01.2024 13:59
+19
фицо безусловно отъявленная сволочь, но беда в том что на высоких должностях в Украине, сидят те кто своими действиями и решениями, ничуть не лучше фицо.
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22.01.2024 13:57
+17
Свіженьке. Липень 2023 року.
"Скандальний угорський прем'єр-міністр і друг диктатора Путіна Віктор Орбан засумнівався в територіальній цілісності Словаччини."
Фіцо варто піти на "територіальний компроміс". Нє, ну а шо? Ради миру ж.
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22.01.2024 14:13
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фицо безусловно отъявленная сволочь, но беда в том что на высоких должностях в Украине, сидят те кто своими действиями и решениями, ничуть не лучше фицо.
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22.01.2024 13:57 Ответить
разница в том, что фицо только трындит, а ермаки это реально делают
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22.01.2024 13:59 Ответить
Заяви нашого міністерства то добре, але ж той поц фіца відверто відпрацьовує аванси з кремля, бо побачив, що борову орбану все сходить, то чому б і йому не попрацювати на пуйла?
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22.01.2024 13:57 Ответить
- хто це фіца?
- бугор у Словаччині...
- а де це?
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22.01.2024 14:06 Ответить
Трохи нижче попереку.
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22.01.2024 14:23 Ответить
Він завжди був червонодупим.
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22.01.2024 14:08 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2024/01/22/708990/

История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.

1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
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22.01.2024 13:58 Ответить
Вже навіть діти в дитсадках розуміють що Єрмака потрібно негайно розстріляти.
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22.01.2024 14:03 Ответить
Про це в Facebook повідомив речник МЗС. Скільки можна відписуватись заявами в Facebook? Де виклик посла Словаччини в МЗС, а де нота протесту? Чи, як завжди, МЗС діє нишком, коли потрібно кричати.
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22.01.2024 14:04 Ответить
Мадяри, до речі претендують на половину території Словаччини. Чи готовий Фіцо до територіальних компромісів?
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22.01.2024 14:05 Ответить
На що тільки ті мадяри не "претендують".
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22.01.2024 14:09 Ответить
Офіційно претендують? Військоим шляхом пішли? Може вже їми заволоділи як українські землі зараз?
Не треба плутати тепле з м'яким.
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22.01.2024 14:51 Ответить
Нехай проявить добру волю і віддасть район Комарно ********. Його зразу ж свої посадять.
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22.01.2024 17:15 Ответить
мало того, фицо сказал что будет защищать орбана, если у того заберут право голоса. Мазохист, что ли?
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23.01.2024 00:21 Ответить
Та не треба Путіну Ні Крим Ні Донбас Ні Запоріжжя Ні шось ще. Йому треба знищена Україна вся. Якщо Лишиться вільні лише 4-5 областей і їхній ВВП буде більший чим у всіх окупованих -це буде вирок його псевдоімперії. - йому треба тотальне загарище.

От окупував він Крим і шо? - використав його для нападу далі, А ЛДНР? там шо ? - просто звідти атакували далі ну і мобілізували людей шоб ми українці самі вбили 100 000 звідти чоловіків як і сталось
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22.01.2024 14:07 Ответить
Ну почему же,Словатчины можно.
Все их нищеброды давно в Германии работают,там никого не осталось.Им и земля не нужна,пусть 1 город себе оставят.
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22.01.2024 14:11 Ответить
Свіженьке. Липень 2023 року.
"Скандальний угорський прем'єр-міністр і друг диктатора Путіна Віктор Орбан засумнівався в територіальній цілісності Словаччини."
Фіцо варто піти на "територіальний компроміс". Нє, ну а шо? Ради миру ж.
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22.01.2024 14:13 Ответить
Верхняя Угорщина, Фицо, ведь не словацкая, а мадьярская земля. Молчал бы лучше в тряпочку!
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22.01.2024 14:17 Ответить
впрочем, как и вся Словакия...
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22.01.2024 14:18 Ответить
Нитранське князівство - столиця Нитра
Виникло в VIII столітті. На початку IX століття територія князівства містила майже всю територію Словаччини (окрім Загір'я), частину Карпатської Русі й частину північно-східної Угорщини. Це князівство - найстаріша відома держава слов'ян, що їх в історичних джерелах називали «слов'єни», «словени» (словац. slovieni, sloveni) генетичні предки словаків на теренах, що більш-менш збігаються з кордонами ******** Словаччини. Форма назви «Nitrava» (Нітрія) - паралель до сусіднього «Morava» (Моравія) - була записана в IX столітті.
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22.01.2024 14:42 Ответить
Это было давно и неправда! Почему тогда обозначения на словацком и мадьярском? Большую часть времени это была Австро-Венгрия.
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22.01.2024 17:32 Ответить
у мзс треба було цього ****** послати і виклакати посла і ***** вислати
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22.01.2024 14:22 Ответить
Ну то нехай Фіцо віддасть Словаччину своєму другу Орбану, для якого Словаччина - це "відокремлена територія". Угорщина вступила у війну на боці Гітлера, бо він пообіцяв угорцям повернути всі землі, які колись входили до складу королівства Угорщина. Словаччина - це те що угорці називають Фельфідек ("Верхній край").
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22.01.2024 14:24 Ответить
ратиці собі всі повідрізай на 4 тарілки холодцю, кансєрва кнурособача
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22.01.2024 14:25 Ответить
Нехай Фіцо віддасть Братіславу угорцям - Братіслава тож була столиця Угорщини, і не тіко Братіславу - а взагалі нехай словаки взагалі вілються в Велику Угорщину, бо словаків не існує - а існують зчешені угорці.
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22.01.2024 14:27 Ответить
Його треба послати курсом мацкви...
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22.01.2024 14:28 Ответить
а от я б тему територіальних компромісів повністю б не відкидав.
Брянськ, Білгород, Воронеж, Кубань, сухопутний коридор в Казахстан... там багато тем для компромісів....
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22.01.2024 14:32 Ответить
Зараз полетить каміння в мою сторону, але не написати я не можу. Ні, краще скину скрін:

" Новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить "жодного патрона" для допомоги Україні.

Як повідомляє Politico, існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

Усе пов'язане з 2009 роком, коли прем'єр-міністром Словаччини був Роберт Фіцо. Тоді, 7 січня, давня суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і російський газ перестав надходити до ЄС через Україну. Це означало величезні труднощі для Словаччини посеред зими.

Переривання газових потоків коштувало словацькій економіці приблизно 100 мільйонів євро на день, оскільки заводи також були змушені зупинитися. Кажуть, що зневірений Фіцо дзвонив і тодішньому прем'єр-міністру Росії Володимиру Путіну, і прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко, намагаючись змусити їх знову відкрити газові крани.
"Приниження" у Тимошенко

Як пише Politico, рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо прибула до Києва для зустрічі з українським урядом. А українці змусили їх чекати. І чекати їм довелося дуже довго.

Зустріч відбулася лише через три години після прибуття, і, на подив словаків, на ній були присутні й журналісти. А перед камерами Тимошенко двадцять хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви в газовій суперечці.

"Для нього це була абсолютно незручна ситуація. Було видно, як він червоніє від люті. Це була катастрофа. Його принизили", - описав Politico неназваний високопоставлений словацький чиновник, який згадує події того часу.
Прийом у Путіна

Потім словаки вилетіли до Москви, де в одному з розкішних залів Кремля їх урочисто зустрів Володимир Путін.

"Після цього Фіцо почав відкрито займати антиукраїнські позиції. Він сказав, що ми не повинні підтримувати українців, що ми Україні не потрібні, що з нами не ведуть серйозних розмов. Це особисте", - зазначив словацький політолог Александр Дулеба.

Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи. 16 січня тодішній президент Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що українська енергетична компанія "Нафтогаз" може відновити деякі газові потоки до Словаччини. Під час зустрічі, на якій мала бути укладена угода, глава "Нафтогазу" раптово заявив обом президентам, що відновити газ не вийде.

"Українцям вдалося принизити словацького прем'єр-міністра і президента", - описувало тоді ситуацію неназване словацьке джерело.

Хоча Тимошенко і Путін зрештою домовилися про припинення газової кризи, і 20 січня газ знову почав надходити, гіркий присмак того, що відбувалося в Києві, залишився.

"Певні політичні кола Словаччини не довіряють українцям", - прокоментувало словацьке джерело.

Нагадаємо, уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.
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22.01.2024 14:36 Ответить
Ось Вам і помилки попередників. А Фіцо впертий і зараз мацква його контролює як і Орбана. Помилки усіх попередників ТРЕБА у ЗМІ аналізувати. Українська попередня влада чомусь виришила, що все можно робити таємно . І ще багато помилок виявиться . І у сфері дипломатії також
до 2015 року українське посольство усі питання в СЛОВАЧЧІНІ виришуаало через російське посольство, тому шо у росіян було все схвачено, а український посол просто добре жил .
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22.01.2024 14:58 Ответить
Чомусь не сумнівався, що Ви все зведете до каденції Порошенко .
Ну скажіть, який же негідник Порошенко, що встиг нагадити під час "керування" Тимошенко Ю. В. і зараз підгаджує зєрмакам. Ну не гад?
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22.01.2024 15:09 Ответить
😃😃😃
взагалі то у Вас про Тимошенко . Я тількі це підтвердила. Вам усюди мариться Порошенко 😃
А бариг від влади за 30 років , блин, було багато
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22.01.2024 15:15 Ответить
Термін каденції П. О. Порошенка 2014 рік по 2019 рік.
А це скрін Вашого допису
" ... І у сфері дипломатії також
до 2015 року українське посольство усі питання в СЛОВАЧЧІНІ виришуаало через російське посольство, тому шо у росіян було все схвачено, а український посол просто добре жил . ".

Потрудіться співставити каденцію Порошенка і ту дату, що Ви вказали. То яка там Тимошенко?
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22.01.2024 15:19 Ответить
до 2015 року українське посольство- це повʼязано не з Порошенко , а з закінченням командировки старого. посла
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22.01.2024 15:21 Ответить
Ахахах, гарно "з'їхала". 😂🤣🤣👍
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22.01.2024 15:34 Ответить
А на фіга мені зізжати? До речі новий посол, якого призначив ваш любимець , був закарпатською кандидатурою мертветчука. А знаете чому - шоб контрабанду вирішувати 😛
Бо роками мертвеичук через нього контрабандою там займався.,
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22.01.2024 15:40 Ответить
Смішно!

"16 вересня 2010 року указом президента України Віктора Януковича призначений надзвичайним та повноважним послом України у Словацькій Республіці.

3 червня 2016 року Петро Порошенко звільнив Олега Гаваші з посади надзвичайного та повноважного посла України в Словацькій Республіці. Звільнення Гаваші пов'язане з викриттям сигаретної контрабанди мікроавтобусом посольства."
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22.01.2024 15:43 Ответить
А Ви вкинули безпардонну дезу, бо призначений П. Порошенком посол в Словаччині З 25 листопада 2016 до 24 червня 2022 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словаччині Мушка Юрій Юрійович не був замішаний в протиправних діях на відміну про посла Олега Гаваші, которого якраз Порошенко звільнив за протипрану діяльність.
Це відверта брехня,даже не маніпуляції которі буди в усіх Ваших попередніх дописах.
Це вже непорядно!
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22.01.2024 15:50 Ответить
Чого це деза? Я у Словаччіні з людьми спілкуюсь - вони це розказували . А ви у Киеві ЗМІ читаете.😃 до Вашої уваги - усі посли возили контрабанду у своїх зачинених бусиках.

а мушка був послом у Угорщини до цього- теж кордон з Україною
І взагалі , Вам розказувати не буду чим люди займаються за кордоном А то одразу образи
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22.01.2024 16:08 Ответить
До речі, може це люди мертветчука і стукнули словакам про бус , шоб пропхати свого посла
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22.01.2024 16:10 Ответить
Люди розказують .... ?! Ну це аргумент всім аргументам аргумент .
Думаю з мене досить, бо таке спілкування для мене принизливе - пересмикування, маніпуляції і відверта деза. На цьому відкланяюсь. Бувайте здорові.
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22.01.2024 16:13 Ответить
Недалеко ви доберетесь, якщо не будете слухати простих людей. А ось в Европі людей слухають - тому в них і проблем менше.

- слухати не вміете
- переходите на образи
- « спілкування для мене принизливе» - Україні потрібні політики, які будуть слухати свій народ. Замислитесь над ціею думкою - може Вам цього більше нихто не скаже
І вам на все добре
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22.01.2024 16:33 Ответить
Не переймайтеся маразматичною бабцею - у неї голова для того щоб нею їсти , а значить це прикметник
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22.01.2024 17:24 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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23.01.2024 13:06 Ответить
Упаси Боже ! Ніякої ненависті , проста констатація що не завжди мудрість приходить у парі із старістю , у вашому випадкові старість притупцяла сама ((
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23.01.2024 14:40 Ответить
Ви даже не спроможні відокремити хамство від констатації. Це генетично у кацапів
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23.01.2024 14:53 Ответить
Так зрозумів , що у кацапів генетично закладено безпідставно звинувачувати оточення у хамстві , і це на вашому прикладові якраз можна продемонструвати, ви - кацапка іще та , навіть мову толком вивчити не здатні , таке тільки з кацапами можливе
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23.01.2024 15:01 Ответить
А ось коли якийсь сраний москаль звинувачує українців в поганому володінні мови, то звісно що ВІН ( тобто ви) - кацапський троль . Тому йдете туди .

я би усіх тролів, що звінувачують громадян Україні в поганому знанні мови, віддавала СБУ , БО БАГАТО УКРАЇНЦІВ ЗАРАЗ ВЧАТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, а ви , тролі, САБОТУЕТЕ ЦЕ.
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23.01.2024 15:15 Ответить
Кацапка ! Прийшов час поскаржитися модераторові , це ваш коник , неукраїнка ((
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23.01.2024 18:09 Ответить
Ох дограешься, троляка. Буду споглядати уважно

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23.01.2024 18:22 Ответить
Прийміть пігулочку , допомагає
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23.01.2024 21:00 Ответить
Оце є брехня: "Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи". Тому що Словаччина хотіла щоб Україна замість рашки поставляла їй газ зі своїх сховищ замість кацапського газу, який мацква перекрила 1 січня. Україна і так деякий час поставляла їм газ, але в менших обємах, хоча сама вже наближалась до зимового колапсу
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22.01.2024 17:59 Ответить
Я спеціально писав не від себе, а надав скрін зі статті "Politico" і факти наведені в цій статті ніхто не спростував. НІХТО. Якщо у вас є зворотні факти, то будь ласка ... , а так просто написати "Оце брехня" це рівень базарної баби.
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22.01.2024 18:10 Ответить
Ось пане Харченко назва статті, спростовуйте. Спростуєте в діалозі з автором, ось тоді звинувачуйте когось в брехні, а не голослівно, як базарна бабіща:

Чому Фіцо не любить Україну: прем'єр Словаччини довго тримає особисту образу - PoliticoЧому Фіцо не любить Україну: прем'єр Словаччини довго тримає особисту образу - Politico

АвторБогдан СкавронДата публікації18:29, 21.10.23Перегляди19кЧас на прочитання3 хв
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22.01.2024 18:14 Ответить
Це безплатна рекламна газета в США. Тому скажу так: "На тину теж пишуть".
Щодо суті, то це те ж саме, що звинувачувати Україну в тому, що Африка недоїдає
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26.01.2024 16:28 Ответить
Цю тему юзали майже всі світові ЗМІ! Ахахах! Ти смішний та ниций в своїх імпотентних потугах. Бридко з такою брехливою та слизькою істотою пнрнписуватись. Все. Нах. В ігнор.
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26.01.2024 16:40 Ответить
Морда садиста у цього фріца
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22.01.2024 14:46 Ответить
Он стал таким после того, как ему дала за щеку Тимошенчиха.
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23.01.2024 05:13 Ответить
Дуже м'яко сказано. Всім же зрозуміло - чиї зморшкуваті вуха стирчать за цим фіцою.
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22.01.2024 14:47 Ответить
Я пропонувала запросити Фіцо і Пілігрині у Бучу ( Гегер був Чапутова була)
Но Зе как то тормозить
А Пілігрині майбутній презідент
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22.01.2024 14:51 Ответить
Україна йде до НАТО, щоб путін не напав. Словаччина вже є членом НАТО. Але якщо росіяни переможуть Україну, тоді вони нападуть на члена НАТО. А якщо не переможуть, то тоді не нападуть. Нарешті я все зрозумів.
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22.01.2024 14:51 Ответить
Плохо что такое обоссанное ссылко как фицо.. олицитворяет теперь Словакию... это чмо неумытое, поддеживает полностью наративы сумасбродов и террористов из кремля
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22.01.2024 14:57 Ответить
Це була відповідь на "відсутність суверенітету України"? Ніколенко підтвердив це?
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22.01.2024 15:09 Ответить
нормальный МЗС уже б вмазал в морду за такие вещи, более того отменил бы визит этого придурка в Украину 24 числа, более того поводил бы ху*м по губам. а у нас вместо мзс какое-то говно, которое с дрожащими коленками делает обосцаные заявления
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22.01.2024 15:24 Ответить
А поступитися територіями Угорщині він не хоче, хоча Орбан вимагає. Хай покаже приклад.
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22.01.2024 15:27 Ответить
Взагалі то за усіма дипломатичними правилами за такі заяви Фіцо мав би бути оголошений персоною non-grata в Україні.
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22.01.2024 16:21 Ответить
konchennoe chmo, kasapskaya podstilka!!!!
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22.01.2024 17:37 Ответить
Фіцо так магнітом і притягує до неогітлера-путлєра, як в 1939 Словаччину до гітлера
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22.01.2024 18:02 Ответить
У фіци та орбана кацапська хвороба "бйот значіт любіт", ніяк не забудуть 1968 та 1956.
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22.01.2024 19:31 Ответить
Меняем Брянск на Словакию
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22.01.2024 20:59 Ответить
почему такой беззубый ответ мида??
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23.01.2024 00:23 Ответить
О чем с явной и вскрытой КОНСЕРВОЙ КРЕМЛЯ можно вести диалог? Пустая трата времени!
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23.01.2024 04:55 Ответить
 
 