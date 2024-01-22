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Новости За рубежом
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Глава МИД Литвы Ландсбергис о возможности нападения РФ на страны Балтии: "Чувствуем холод войны на нашей шее"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию против других стран, и следующими жертвами станут страны Балтии.

Об этом он заявил перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Ландсбергис подчеркнул, что сейчас Украина сдерживает российскую агрессию на своей территории. Он надеется на успех в этой войне.

"Но если им (украинцам – ред.) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – отметил министр.

Также читайте: Украине для победы нужно 400 систем HIMARS, а не 40, - глава МИД Литвы Ландсбергис

По словам Ландсбергиса, страны Балтии могут первыми попасть под угрозу.

"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии. И я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом для наших друзей и партнеров в Европе в НАТО, что мы должны воспринимать это всерьез", - заметил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины – это "война за наше существование".

"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", – добавил Ландсбергис.

Также читайте: РФ восстанавливает свои возможности, это создает повышенную угрозу странам Балтии, - генерал НАТО фон Зандрарт
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Топ комментарии
+5
вони тут наберуть віртухуїв. за рубльом поженуться купа вчорашніх "українців". мало в нас прихожан їхнього сатанату?
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22.01.2024 14:27
+4
Покличте вову- він знає як заготовляти шашлики
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22.01.2024 14:09
+2
То зніміть обмеження по наданню та використанню зброї. раїсю добити треба. Хто знає, що у скаженого ведмідя на думці. Може зараз кине нас, якесь перемир'я оголосить, піднакопить зброї й піде трощити інші країни.
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22.01.2024 14:08
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Правила форума Совет форумчан
То зніміть обмеження по наданню та використанню зброї. раїсю добити треба. Хто знає, що у скаженого ведмідя на думці. Може зараз кине нас, якесь перемир'я оголосить, піднакопить зброї й піде трощити інші країни.
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22.01.2024 14:08 Ответить
Покличте вову- він знає як заготовляти шашлики
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22.01.2024 14:09 Ответить
Зато мы любим шашлык бараний
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22.01.2024 14:15 Ответить
та не сци, чувак.

якшо чисто фантастично кацапія захопить Україну, то їй знадобиться десяток мільйонів зольдатен і поліцаєн, шоб чисто утримувати такі території.

там нема стільки м'яса
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22.01.2024 14:09 Ответить
вони тут наберуть віртухуїв. за рубльом поженуться купа вчорашніх "українців". мало в нас прихожан їхнього сатанату?
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22.01.2024 14:27 Ответить
Да создадут дивизию Галичина. Под эгидой нацгвардии России и вперед. И ещё полицейские батальоны чтобы деревни сжигать как Хатынь
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22.01.2024 17:12 Ответить
А что не мильярд? Вот ментов и прочих у них хватит.

Проблема Европы в том, что кроме Украины и рф никто массово дроны не производит, так что их может всех ждать большой нежданов
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22.01.2024 16:53 Ответить
Потрібно готуватись, мінувати територію, будувати укріпрайони і не сподіватись на нато.
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22.01.2024 14:29 Ответить
Там по 2 неполные бригады в каждой стране и уже пораженческие настроения. Многие думают куда бы с семьёй переехать, хотя с трибун конечно будет звучать другое.
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22.01.2024 16:52 Ответить
Поэтому до 2018 все страны Балтии положили на требование 2%. и спохватились только в последние. Годы. В 2014 они вообще 0.8-1% тратили в надежде что США поможет. То есть только вступили в НАТО и сразу же забили на требования. А если бы выполняли то и помочь бы смогли больше.
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22.01.2024 16:50 Ответить
ага
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22.01.2024 17:06 Ответить
хоть бы и 200% ввп. Они сами никогда бы не справились
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23.01.2024 00:19 Ответить
З початку боїв за Авдіївку росіяни втратили в 12 разів більше техніки, ніж ЗСУ, - повідомив OSINтер Шнайдер

Йдеться про 531 одиницю окупантів проти 43 одиниць ЗСУ.
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22.01.2024 17:05 Ответить
А почему не в120 раз больше. Чего их басурманов жалеть(с)
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22.01.2024 17:14 Ответить
еще не вечер
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22.01.2024 19:15 Ответить
 
 