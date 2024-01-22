Глава МИД Литвы Ландсбергис о возможности нападения РФ на страны Балтии: "Чувствуем холод войны на нашей шее"
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию против других стран, и следующими жертвами станут страны Балтии.
Об этом он заявил перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Ландсбергис подчеркнул, что сейчас Украина сдерживает российскую агрессию на своей территории. Он надеется на успех в этой войне.
"Но если им (украинцам – ред.) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – отметил министр.
По словам Ландсбергиса, страны Балтии могут первыми попасть под угрозу.
"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии. И я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом для наших друзей и партнеров в Европе в НАТО, что мы должны воспринимать это всерьез", - заметил глава МИД Литвы.
Он подчеркнул, что война РФ против Украины – это "война за наше существование".
"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", – добавил Ландсбергис.
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якшо чисто фантастично кацапія захопить Україну, то їй знадобиться десяток мільйонів зольдатен і поліцаєн, шоб чисто утримувати такі території.
там нема стільки м'яса
Проблема Европы в том, что кроме Украины и рф никто массово дроны не производит, так что их может всех ждать большой нежданов
Йдеться про 531 одиницю окупантів проти 43 одиниць ЗСУ.