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Только США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе, поддерживая Украину, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Если Россия выиграет войну против Украины, она планирует вооруженную агрессию против других европейских стран. Помощь Украине со стороны США – единственная надежда избежать вспышки большой войны в Европе.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос журналиста о важности поддержки США в то время, когда Конгресс обсуждает пакет мер, необходимых для продления помощи Украине.

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - подчеркнул Дуда.

Также читайте: Дуда: Это наша традиция – бороться за свободу против российского захватчика. Поэтому так важно поддерживать Украину
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Топ комментарии
+5
Ага...і закінчить війну за один день..вже чули
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22.01.2024 14:34
+4
США нічого не повинні, Європа повинна сама очухатись і бустити військову промисловість
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22.01.2024 14:24
+3
Пройде час, настане листопад 2024 року і мудрий нарІд США проголосует за друга Владимира ********* афериста та злочинця старпера Трампа, а ось він додал два - три галона гасу у ватру війни.
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22.01.2024 14:24
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Пройде час, настане листопад 2024 року і мудрий нарІд США проголосует за друга Владимира ********* афериста та злочинця старпера Трампа, а ось він додал два - три галона гасу у ватру війни.
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22.01.2024 14:24 Ответить
Не згоден з вами.Впевнений, Трамп бистро поставить кацапа на місце.
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22.01.2024 14:27 Ответить
Ага...і закінчить війну за один день..вже чули
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22.01.2024 14:34 Ответить
Так так, ось тількі розбіг візьме від Дюка
(так кажуть в Одесі)
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22.01.2024 14:53 Ответить
Поясніть вашу логіку? Трамп прямим тестом каже що ніякої допомоги Україні не надасть та розвалить НАТО. Як це зупинить його ліпшого друга та кумира ввх?
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22.01.2024 15:11 Ответить
Ну по перше,ви м'яко кажучи неправильно цитуєте прямі слова трампа.По друге я сумніваюся в тій дружбі.Ну і на коня...Я не маю змоги багато писати.Гляньте на ютубі Гарі табаха не підходить? Гляньте Елісевіча Деніса...там все з фактажем.Трамп поставить кацапа на місце...
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22.01.2024 15:18 Ответить
Як шо він, як ви кажите, цітує прямі слова трампа то як жеж вони неправільні?
Він же ЦІТУЄ!
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22.01.2024 19:35 Ответить
США нічого не повинні, Європа повинна сама очухатись і бустити військову промисловість
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22.01.2024 14:24 Ответить
Чому ж Америка не повинна?Якраз Америка і повинна!Бо сита лгбт європа....ляже за дешевий газ та ринок збуту під русню та китайців...Всі крім англічан.Приклад словаки та мадяри...Їм санкції на кацапі тільки в мінус.Так що Америка должна...або буде сидіти в себе за океаном і не сунути носа по всьому світу.
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22.01.2024 14:32 Ответить
Можуть це не означає повинні. Читати треба уважно. Не перекручувати слова під свою ОСОБЛИВУ думку. А чи може зробити це Європа ? Ні. Поодинці. Як не могла у Першу та Другу світові. Навіть чисельну армію США запросили на допомогу. Лише Україна може боротись з чисельним агресором (не менший ніж нацистська Германія) сама ? Ховати своє боягузтво за правильними словами - лицемірство !
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22.01.2024 14:54 Ответить
Дуда хоче перекласти відповідальність за слабку Європу за океан. Нещодавно передивлявся статистику витрат на європейські армії. Навіть 2% ВВП не спромоглися виділити на свій захист і десятиліттями тільки скорочували витрати на оборону. Якщо США відмовиться захищати Європу (а Трамп саме це обіцяє!) Європі настане ... дуже сутужно. Багатійте щоб було кацапам що мародерити...
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22.01.2024 14:30 Ответить
США ? А Европа в очікуванні...
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22.01.2024 14:32 Ответить
Потрібно враховувати кучу договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, та обмежень на виготовлення ракет. Як раз під гарантії захисту від США європа мало озброєна.
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22.01.2024 14:36 Ответить
США за океаном, а поляки і всі інші тут, під боком, то надітька вам США? Ви ж не вмієте і не хочете воювати, то віддайте вашу зброю тим, хто вміє і хоче і Україна захистить вас.
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22.01.2024 14:33 Ответить
Дуда вірно говорить. А Джо Байден до 25 січня 2025 буде повноцінним президентом. Ще можна надати допомогу Україні! ЯКЩО ДОПОМОГИ БУДЕ ДОСТАТНЬО - Україна переможе і Джо Байден зі своєю командою переможе на виборах!
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22.01.2024 14:39 Ответить
І ленд-ліз запустить.
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22.01.2024 14:44 Ответить
Потрібно доносити своє бачення до США. Трампісти запудрили мозги американцям. путін - це гітлер. вбиває та знищує Україну, готовить ГУЛАГ (рабство та репресії) проти громадян україни. путін погрожує знищенням США! це потрібно доносити громадянам, Трамп це все приховує!!!
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22.01.2024 14:42 Ответить
Історія розвивається по спіралі.Європа любить "ходити по граблях" наступаючи на дві світові війни. І з кожної світової війни США становилися сильнішими в світовій економіці. Так чому ж і в третій раз США не стати ще могутніше. Це видно не озброєнням оком. США спускають європейську политику на гальмах. Щоб сама Європа розбиралася зі своїми проблемами, та коли проблеми , внутрішні чвари захлестнуть Європу, спалахне нова світова війна. Бізнес європейський з грошима втече за океан США, Канада, Мексика. Як завжди Європа буде в руїнах більш - менш,США виступить як арбітр та й потім будуть видавати кредити на відновлення країн та економік. Нічого особистого тільки бізнес.
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22.01.2024 14:57 Ответить
 
 