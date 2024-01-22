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Только США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе, поддерживая Украину, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Если Россия выиграет войну против Украины, она планирует вооруженную агрессию против других европейских стран. Помощь Украине со стороны США – единственная надежда избежать вспышки большой войны в Европе.
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал вопрос журналиста о важности поддержки США в то время, когда Конгресс обсуждает пакет мер, необходимых для продления помощи Украине.
"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - подчеркнул Дуда.
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+5 Bob Fayn
показать весь комментарий22.01.2024 14:34
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+3 Старый зольдат
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(так кажуть в Одесі)
Він же ЦІТУЄ!