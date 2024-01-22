1 347 21
Премьер Польши Туск: Любой в свободном мире, притворяющийся нейтральным в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Премьер-министр Польши Дональд Туск, в ходе визита в Киев, осудил "притворяющихся нейтральными" в отношении агрессии РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую канцелярию, об этом Туск сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским.
"Вы не одиноки, еще и в том смысле, что эта борьба происходит в каждой европейской стране. Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал польский премьер-министр.
Топ комментарии
+7 Kan Kan 21c2f560
показать весь комментарий22.01.2024 15:50
+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий22.01.2024 16:49
+4 Алексей 136ab89b
показать весь комментарий22.01.2024 15:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На рєзнікава не схожа.
Словаччину і Угорщину мабуть вже не слід відносити до нейтральних країн. Виходить, вони за знищення України. Культуру, бачте, розвивати з ними хочуть. А самі заховалися за спиною Євросоюзу. А може, за орбанівське та фіцовське вушко👂👂 да на сонечко, а?