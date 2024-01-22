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Премьер Польши Туск: Любой в свободном мире, притворяющийся нейтральным в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в ходе визита в Киев, осудил "притворяющихся нейтральными" в отношении агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую канцелярию, об этом Туск сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

"Вы не одиноки, еще и в том смысле, что эта борьба происходит в каждой европейской стране. Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал польский премьер-министр.

Также читайте: Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, - Туск
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Топ комментарии
+7
В нас Вовочка був нейтральним аж до 24.02.22, потім щось став базікати
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22.01.2024 15:50
+7
Якби ж то він був нейтральним. Він латентний ворог всього українського і ніколи не ховав цієї ворожості до України та українців.
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22.01.2024 16:49
+4
Будьмо відверті,весь світ тихенько спостерігав як підаросія окуповувала грузію.просто по праву сильнішого.а нам ,дякувати богу і іноземним партнерам,доволі не погано допомагають.так не настільки як можуть і не настільки як ми хочемо але допомагають.
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22.01.2024 15:53
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В нас Вовочка був нейтральним аж до 24.02.22, потім щось став базікати
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22.01.2024 15:50 Ответить
Якби ж то він був нейтральним. Він латентний ворог всього українського і ніколи не ховав цієї ворожості до України та українців.
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22.01.2024 16:49 Ответить
Будьмо відверті,весь світ тихенько спостерігав як підаросія окуповувала грузію.просто по праву сильнішого.а нам ,дякувати богу і іноземним партнерам,доволі не погано допомагають.так не настільки як можуть і не настільки як ми хочемо але допомагають.
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22.01.2024 15:53 Ответить
А як ви вважаєте, хто чи що зупинило танкові колони кацапні за пару-трійку десятків км від Тбілісі?
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22.01.2024 16:52 Ответить
договір, який підписав Міха в такій редакції, яку підсунули йому кацапи на підпис. тому тримати далі там танки русні було вже недоцільно, оскільки всі цілі були досяннуті. і зараз - результат, як-то кажуть, на ліцо - Грузія під повним ковпаком кацапні. а Міха доживає в тюрмі..
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22.01.2024 18:57 Ответить
Привіт трьом мільярдам гомосапієнсів по обидва боки індо-китайського кордону.
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22.01.2024 15:53 Ответить
Ту точно туди зайшов? Ти не фіга не заробиш на не профільній темі!
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22.01.2024 15:56 Ответить
Головне шо 2000 р.писали ,шо як Україну не забере московія під себе, то буде гаряча війна по світу...того і чекають хитрозроблені та куплені московією світові політики ,без напрягу грабувати нашу землю далі ,а українці мають бути рабами на свої землі...ну не сталося так як гадалося ...х..й їм всім , а не наші мозолисті руки...наше ЗСУ ще розбереться і українській політиці, з кожним зрадником 🤡 малоросом
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22.01.2024 16:43 Ответить
А хто краде у ЗСУ - той взагалі ворог нації та демократії.
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22.01.2024 16:03 Ответить
Це хто?
На рєзнікава не схожа.
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22.01.2024 16:51 Ответить
Ти не впізнав ще недавно щасливу наречену авторку "Мазні" )))
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22.01.2024 17:22 Ответить
Зацідив Франциску по яйцях, і Гутеррешу за компанію.
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22.01.2024 16:06 Ответить
а ще Китаю, Індії та Туреччині...
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22.01.2024 16:54 Ответить
От тільки не треба до морального дискурсу ліпити принципових торговців краденим - там клейма вже нема де ставити.
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22.01.2024 19:02 Ответить
Браво!
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22.01.2024 16:53 Ответить
Гарно балака, молодець. У нас теж такий є... балакун...
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22.01.2024 16:53 Ответить
Та нічого, он купа західних бізнесів заробила в мразії в 5-10 разів більше, ніж до війни, і зупинятися не збирається. Але ви продовжуйте розказувати, що скотиняки тільки в кетаї та індії сидять. Швейцарія, Австрія - це про вас, якщо хтось раптом не зрозумів.
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22.01.2024 17:10 Ответить
Дуже добре Туск сказав! Найтемніше місце в політичному пеклі...
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22.01.2024 17:37 Ответить
Правильно говорить Туск. Президентка Щвейцарії, яку надихнув форум в Давосі, після зустічі з Найвеличнішим тепер хоче на саміт миру запросити головного терориста світу - Х@йла, бо який же ж мир без кацапії😤.
Словаччину і Угорщину мабуть вже не слід відносити до нейтральних країн. Виходить, вони за знищення України. Культуру, бачте, розвивати з ними хочуть. А самі заховалися за спиною Євросоюзу. А може, за орбанівське та фіцовське вушко👂👂 да на сонечко, а?
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22.01.2024 17:57 Ответить
 
 