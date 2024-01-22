Премьер Польши Туск: Любой в свободном мире, притворяющийся нейтральным в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в ходе визита в Киев, осудил "притворяющихся нейтральными" в отношении агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую канцелярию, об этом Туск сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

"Вы не одиноки, еще и в том смысле, что эта борьба происходит в каждой европейской стране. Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал польский премьер-министр.

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