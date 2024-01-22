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Новости Война в Украине
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Полиция не будет забирать розданное в начале вторжения оружие до окончания войны, - Выговский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вигівський про зброю в населення

Полиция пока не будет изымать оружие, полученное людьми в начале полномасштабной войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Выговский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители изымают у украинцев значительно больше незаконного оружия, это взрывчатка, патроны, гранаты и пистолеты в очень большом количестве. Однако он уточнил, что оружие, которое было роздано в начале войны, изыматься не будет.

"Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность", - пояснил руководитель Нацполиции.

Он также рассказал, что правоохранители думали о денежном вознаграждении для граждан, которые добровольно потом сдадут оружие. Однако пока у полиции нет ресурсов для того, чтобы воплотить эту идею.

"Это, конечно, мотивация. Другая мотивация - оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках - это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "Шахеда". Люди даже такое приносят себе домой", - добавил Выговский.

Читайте также: В Нацполиции зарегистрировано четыре производства относительно тайной съемки и прослушивания команды Bihus.Info, - Выгивский
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Топ комментарии
+11
Вихолощену зброю собі залиште. А Українцям ще доведеться дуже скоро зелену владу до тями приводити! А зелені так просто не підуть.
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22.01.2024 17:37
+10
Як вони зараз заговорили, після того як забрали зброю !
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22.01.2024 17:28
+10
Вільні люди мають зброю - раби нв!
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22.01.2024 17:40
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Які ви добрі!
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22.01.2024 17:27 Ответить
Як вони зараз заговорили, після того як забрали зброю !
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22.01.2024 17:28 Ответить
Очко не залізне .Проти зброї права не покачачати .
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22.01.2024 17:29 Ответить
трохи не так. Правільно так: "Проти зброї свавіллям лячно займатися."
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22.01.2024 21:09 Ответить
А потім яке мають право забирати? Хто дав право взагалі їм шось робити ?
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22.01.2024 17:30 Ответить
А я б і не віддав...
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22.01.2024 17:30 Ответить
Удачі. Так собі і уявляю, як тилові криси, які всю війну просиділи, охороняючи школу, прийдуть забирати зброю у фронтовиків-героїв. Вазелін не забудьте з собою прихопити, забирателі - зайвим не буде точно.
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22.01.2024 17:32 Ответить
Скільки тобі років? Фронтовик і так сам її здасть, тому, що знає, що таке зброя. А ті хто пороху не нюхав будуть сидіти і дрочити на неї.
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22.01.2024 18:01 Ответить
До закінчення війни народу проти свавілля влади? Цілком прийнятно.
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22.01.2024 17:34 Ответить
Вихолощену зброю собі залиште. А Українцям ще доведеться дуже скоро зелену владу до тями приводити! А зелені так просто не підуть.
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22.01.2024 17:37 Ответить
Вільні люди мають зброю - раби нв!
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22.01.2024 17:40 Ответить
Так і буде нарешті прийнятий Закон про Зброю і вся воннепальна зброя легалізується.

Поліція не вздумайте заперечувати , озброєний народ вільний народ.

Поліція з народом !
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22.01.2024 17:42 Ответить
Ви мабуть надивилися амеріканських боєвиків про добрих полісменів.Такого нема вжодной країні.Навіть у таких розвинутих як Нимеччина.
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22.01.2024 17:48 Ответить
А в Україні буде!

найвільніша найсильніша найгарніша найпрогресивніша на на най ....... в Світі наша Україна ❤️
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22.01.2024 18:15 Ответить
почитай проект закону для початку, який вони хочуть прийняти. Мусора з ВР писали.
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22.01.2024 21:11 Ответить
це звичайний "зельоний" п#здеж - давно вже ту зброю позабирали, ще лiтом 2022. iнакше би ця п#здота не повернулась би в Україну.
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22.01.2024 17:51 Ответить
Хай не триндять. Бо зброю яку роздавали саме мусора, вони роздавали її мусорам і прокурорам тім що на пенсіїї, тобто своїм.
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22.01.2024 18:00 Ответить
А потім шо зміниться? Ветерани массово розучаться володіти зброєю? Нашо забирати?
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22.01.2024 18:02 Ответить
Кур-р-рва! А про те, як по селах відбирали у людей трофейну зброю нічого не казав? А як потім в ті села заходила русня і і відстрілювала беззбройних партизанів, нічого не казав?
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22.01.2024 18:40 Ответить
Цей лошара надіється що народ понесе опубліковані стволи
тримай карман ширше, в Києві, з першого січня розформували два ОФТГ , які займалися збиванням шахедів, зброю також забрали що воно ліпить.
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22.01.2024 18:57 Ответить
А что такое? Во время войны можно боевое оружие иметь дома, без сейфов и никто никого не перестрелял в стране и даже никто узурпатора не свергает, казнокрадов и окуевших мусоров не расстреливает, никто вооруженные грабежи не совершает, а после войны оружие низзя иметь, бо перестреляют друг-дружку и опасность для общества большая, грабежи начнутся?
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22.01.2024 21:06 Ответить
 
 