Полиция не будет забирать розданное в начале вторжения оружие до окончания войны, - Выговский

Полиция пока не будет изымать оружие, полученное людьми в начале полномасштабной войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Выговский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители изымают у украинцев значительно больше незаконного оружия, это взрывчатка, патроны, гранаты и пистолеты в очень большом количестве. Однако он уточнил, что оружие, которое было роздано в начале войны, изыматься не будет.

"Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность", - пояснил руководитель Нацполиции.

Он также рассказал, что правоохранители думали о денежном вознаграждении для граждан, которые добровольно потом сдадут оружие. Однако пока у полиции нет ресурсов для того, чтобы воплотить эту идею.

"Это, конечно, мотивация. Другая мотивация - оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках - это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "Шахеда". Люди даже такое приносят себе домой", - добавил Выговский.

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