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война (47211) помощь (6259) волонтеры (2544) Юсупова (155)

Враг наступает по всей линии фронта, много раненых. Воинам нужны дроны, генераторы и грелки, - волонтер Юсупова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским защитникам, которые ведут бои против российских захватчиков, нужна помощь. Срочно необходимо приобрести генераторы и дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"Люди, пожалуйста, услышьте, ситуация на фронте очень тяжелая!!! Ужасные бои, круглосуточные вражеские обстрелы и наступление врага по всей линии фронта. У нас много погибших и тяжелораненых. Прошу всех помогать фронту, кто как может. Штурмовому подразделению срочно нужны дроны и генераторы.

Счет Мавик 3 про - 83 500 грн.
4 генератора – 127 тыс. грн.
Зарядные станции – 44 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По словам Юсуповой, на позициях очень холодно, у бойцов обморожения, поэтому нужны химические грелки.

"С позиций медики везут раненых, пока ждут эвакуацию, бойцы замерзают, нужны самонагревающие одеяла, их вообще не хватает, медики умоляют помочь! Хотя бы 50-100 одеял нужно купить", - добавила она.

Волонтер выкупила 3 дрона - 241 тыс. грн и Starlink - 20 тыс. грн. За две недели она закрыла 18 счетов:

- аппараты АЗФ –150 тыс. грн;
- химические грелки – почти 4 тыс. штук;
- несколько счетов, в общей сложности на 125 тыс. грн;
- тепловизор – 57 тыс. грн;
- тактические наушники – 48 980 грн;
- зарядные станции – два счета, вместе – 88 тыс грн;
- планшеты - 33150 грн;
- рации "Моторолла" – 75 796 грн;
- аккумуляторы - 12 856 грн.

Смотрите также: Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:


PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 Yusupova Natalia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, генераторов и зарядных станций для ВСУ: "Очень много заказов с фронта". ФОТО

юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
юсупова
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Топ комментарии
+25
заголовок, який написала пані Юсупова чітко вказує що влада України, гавно
кончене, паскудне, безсовісне, цинічне гавно!!!!
недостача всього військовим це:
придбані з 2022 року маєтки, квартири, авто....
це яйця по 17 за кг, яблока по 51, браковані броніки та турнікети, це 45 ярдів в 2022му та 40 в 2023му
і це лиш те про що ми знаємо...
баканов не на нарах
резніков на волі
вся юлядота в шоколаді
якихось пара-трійка козлів-відбувайлів для відмазки закрили...
то як що нікуя нема, для чого мобілізіція??????
як що у мене нема свого магазина, накуя мені продавець???
нема свого транспорту, накуя мені водій???
нема яхти, накуя капітан?????
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22.01.2024 17:44
+22
Та вашу ж маму! Де держава ? Та невже ми зможемо своїми пенсіями щось зробить ? Туди віддав ,сюди віддав ,алеж це копійки ....Згоден ,хай не платять пенсіі ,якось виживемо ,але ж вкрадуть падлюки і тут
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22.01.2024 17:40
+18
А зелемарахфон каже що все гарно і всього вистачяє
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22.01.2024 17:43
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Якщо коротко - владі не до цього в неї важливіші справи- бабки і повна узурпація влади. Можливо у нас буде Бонапартчик - тільки цей не буде генієм війни, а просто малим клоуном
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22.01.2024 17:32 Ответить
коли відбудеться заміна отим кращим, то тоді і фігнею можна називати...а зараз нехай маск вивчає історію україни, подаровану притулою, бо той сірожа вже здувся зі своїм спутніком...а порошенко далі постачає,, а юсупова волонтерить..
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22.01.2024 20:26 Ответить
Надіюсь, цей генерал і супутники допоможе на орбіту вивести...
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22.01.2024 20:50 Ответить
Та вашу ж маму! Де держава ? Та невже ми зможемо своїми пенсіями щось зробить ? Туди віддав ,сюди віддав ,алеж це копійки ....Згоден ,хай не платять пенсіі ,якось виживемо ,але ж вкрадуть падлюки і тут
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22.01.2024 17:40 Ответить
Ось вона"держава"!

Россияне ищут методы, как укрываться от работы украинских снайперов. Но, похоже, им стараться, особо не придётся…

Буквально на днях мы все с вами восхищались работой парой снайперов ГУР МО Украины, которые всего за одну ночь ликвидировали 22 российских оккупанта.

Как оказалось, выдающимися были не только героизм, сконцентрированность и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и тепловизионная оптика спецназовцев, которая разрабатывается и производится в Украине.

Речь идет об известном киевском предприятии «Archer» (ООО «Термал Вижн Текнолоджис»), которое с 2014 года тесном контакте с украинскими силовыми структурами и поставляет им высококачественную продукцию, позволяющую эффективнее уничтожать врага в любое время суток. При этом продукция «Archer» не стоит на месте, а постоянно эволюционирует, улучшает свои характеристики.

В настоящее время россияне ищут пути, как обманывать ночью снайперские группы СОУ, в частности, разработан "плащ-невидимка", покрываемый специальным веществом и скрывающий объект от тепловизора. Такие плащи могут стать новым вызовом не только для наших военных, оперирующих в ночное время суток, но и компаниям разрабатывающим тепловизоры.

Хотя, вызовом для «Archer», как, оказалось, станут не "плащи-невидимки", противоядие которым, уверен, "лучники" бы быстро нашли, а разбирательства и дела, которые заводят на компанию в Украине, тем самым нарушая её системную работу, как по производству, так и совершенствованию продукции. Кроме того, у предприятия, в рамках заведённых "дел", в октябре 2023 были скопированы конструкторские чертежи и документация, программные продукты.

Ни на что не намекаю, но в октябре 2023 копируются данные на разработки «Archer», а в январе 2024 у россиян появляются первые "плащи-невидимки".

В общем, странно это всё. Главный поставщик продукции для лучших снайперов Украины, отстреливающих оккупантов как дичь, оказывается под "следственным" прессингом, а через несколько месяцев после обысков у компании, у врага появляется экипировка, противодействующая её продукции.

Вот так и живем. Вот так воюем…
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22.01.2024 18:11 Ответить
Донаты это хорошо и нужно, но производство важнее. Пока не будут люди массово делать оружие ничего не будет. Один человек работая на военном заводе МИНИМУМ делает оружия в месяц на 3 4 -5 000$ и больше. много ли донатят столько в месяц?
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22.01.2024 18:33 Ответить
Монобанк запрацював)) без прибабахів гроші пішли..
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22.01.2024 17:41 Ответить
А зелемарахфон каже що все гарно і всього вистачяє
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22.01.2024 17:43 Ответить
То вони для своїх !
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22.01.2024 17:47 Ответить
Выбачте, так вы ж тут такие же почти, под каждой новостью коменты "ура, тут перемололи чмобиков". "ура, там переломоли", "ухх как его дрон долбанул, как он корячится". "ура еще один день перемалывания кацапов". Тут 95% комментариев в стиле "все окей, перемалываем, приближаем победу, долго они так не выдержат, ща еще новый пакет помощи"
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22.01.2024 18:36 Ответить
заголовок, який написала пані Юсупова чітко вказує що влада України, гавно
кончене, паскудне, безсовісне, цинічне гавно!!!!
недостача всього військовим це:
придбані з 2022 року маєтки, квартири, авто....
це яйця по 17 за кг, яблока по 51, браковані броніки та турнікети, це 45 ярдів в 2022му та 40 в 2023му
і це лиш те про що ми знаємо...
баканов не на нарах
резніков на волі
вся юлядота в шоколаді
якихось пара-трійка козлів-відбувайлів для відмазки закрили...
то як що нікуя нема, для чого мобілізіція??????
як що у мене нема свого магазина, накуя мені продавець???
нема свого транспорту, накуя мені водій???
нема яхти, накуя капітан?????
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22.01.2024 17:44 Ответить
кожен народ заслуговує на той уряд який має. Корупціонери - це частина народу і корупція підтримується частиною народу.
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22.01.2024 18:28 Ответить
Все начинается с хвастания своими родичами/дружбвнами/знакомыми на хороших хлебных позициях, судьями особенно. Если бы все вычеркивали из жизни своих родственников и друзей с первой же украденной гривней, с первой взяткой, коррупции было бы не больше чем в той же Германии.
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22.01.2024 22:07 Ответить
З Зелею так і буде !
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22.01.2024 17:45 Ответить
Зато как нам рассказывали что рашисты выдохлись и зимой будет ЗСУ наступать. Еще дайте рашистам передышку и рашисты через пол года еще миллионную армию соберут. Ето для тех кто воняет что Украина должна прекратить попытки прорывать рашистскую оборону и стать в глухую оборону. Никакая оборона в итоге не выдержит если дать рашистам собраться с силами.
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22.01.2024 17:45 Ответить
Особенно добивает что государство уже опять начало социальные программы типо е-видновлення, строительство новых енергоблоков и тд. Как будто война уже закончилась. Будет вам придурки вiдновлення когда рашисты попрут на Киев и другие города
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22.01.2024 17:50 Ответить
Алекс, вы предлагаете прорывать оборону врага, недостаточными силами, когда атакующих в голой степи где негде спрятаться, меньше чем обороняющихся которые в защищенных позициях? Даже не знаю что сказать на это.....
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22.01.2024 17:52 Ответить
Я не говорил что нужно сейчас толпой кинуться на прорыв обороны врага. Имелось ввиду что нужно постоянно щупать оборону рашистов мелкими набегами в разных точках не давая им укрепиться и снять войска с обороны для сосредоточения для наступления. Глухая оборона ето заведомо проигрышный вариант.
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22.01.2024 17:57 Ответить
Сколько останется в живых людей и сколько техники останется исправной, после таких "набегов"? Или вы рассчитываете 2 танками и 30 бойцами осуществить прорыв на каком то участке?
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22.01.2024 17:59 Ответить
Даже мелкое животное загнанное в угол начинает бросаться и стараться укусить нападающего вместо смириться и дать себя разорвать. Ну в другом случае тот кто обороняется стает грушей для битья. И рашисты будут методично делать из каждого города *мариуполь* или *марьинку* и продвигаться километр за километром выдавливая нас к польской границе. Или вы не понимаете что как только определяется постоянная линия фронта сразу росийская авиация и артиллерия начинает методично разбивать города и укрепления.
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22.01.2024 19:03 Ответить
Я полностью с тобой согласен, что как только линия фронта смещается на запад, ху\йло делает из следующего населенного пункта развалины. Только атаками недостаточными силами при нехватке снарядов и техники, эту тенденцию не переломить. Нужна ПОЛНАЯ мобилизация страны. Только мобилизация это не отлов на улице, а консолидация ВСЕХ, - власти, бизнеса, населения. А пока что у главклоуна и его своры, на первом месте сериалы и прочая чушь. И никаких изменений не видать.
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22.01.2024 19:55 Ответить
Рашисты уже сотнями в неделю клепают на заводах высокотехнологичные Ланцеты, у нас до сих пор собирают по пенсионерах на пару-тройку мавиков которые даже рядом с Ланцетами не стояли. Навоюем много так мля....
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22.01.2024 17:53 Ответить
Алекс, мавиками от пенсионеров безусловно фронт не закрыть. Беда в том что шапито-95 больше думает о рейтингах и те деньги которые должны идти на фронт, идут на содержание многочисленных раздутых штатов на госслужбе, на клоун-марафон, на сериалы, и даже на ток-шоу шлюшки кравец, что лично меня откровенно разозлило. Всю страну надо переводить на военные рельсы, но ЗЕ этого не будет делать, поскольку прошло уже 2 года и подвижек в этом вопросе НОЛЬ.
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22.01.2024 18:04 Ответить
Чем, если соплежуи еле помощь дают?

Можете обминусоватсья, но ваш любимый Арестович еще 3 месяца назад сказал что верить в "запад проснётся" и "Байден хочет поражения РФ"- такое себе, и признаков что будут давать в разы больше, чтобы не обороняться а побеждать - маловероятны

Только самим производить. Подумайте какой % ваших знакомых производит оружие, а какой % должен производить в идеале?
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22.01.2024 18:39 Ответить
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22.01.2024 17:46 Ответить
От цікаво насправді без виття медіахвойд - булапештський меморандум, тупо киданули Україну, що заважає зробити декілька ядерних боєголовок чи бомб? Невже це не фактор стримування і чому Україна враховуючи втрату озброєння на трильйони доларів не має на це права??
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22.01.2024 17:52 Ответить
І знову волонтери!
А влада збирається щось робити для військових?
Не вистачає коштів - закрийте нікому непотрібний, так званий, єдиний телемарафон, телеканали «Рада», «Наш дом» - і кошти будуть!
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22.01.2024 17:58 Ответить
А если Зе.на концерт в ЛуГандон на зароботки послать,пианино они найдут?
Пусть хоть какая-то польза от него будет.
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22.01.2024 17:59 Ответить
Есть исторические фото, где цирк-95, в 2014 выступает в Горловке, которая уже была захвачена. Будущий президент Украины на этом фото.
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22.01.2024 18:07 Ответить
Дык есть и аудио,где он говорит" Молодцы,что у хохлов танк отжали"
Его там на бис примут-гигант мысли.
И деньжат для ВСУ подзаработает.
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22.01.2024 18:25 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2024/01/22/708990/

История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.

Статья большая, прочитал все.
1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
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22.01.2024 18:26 Ответить
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22.01.2024 18:01 Ответить
Я просто в шоці (а простіше - в ах.......е). Тут на Цензорі статті про підвищення зарплат практично всім правоохоронцям, прокурорам, суддям, ГБР, САП та інше. Покладіть руку на серце і чесно дайте відповідь, зарплата в 50000 - 60000грн. під час війни - це недостатні гроші для нормального життя. Людоньки добрі так навіщо ви їм поробили зарплати в 230000 - 250000грн. Для війни нехай люди збирають - а доїти та нараховувати захмарні зарплати гроші є. Я відмовляюся розуміти цю державу.
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22.01.2024 18:04 Ответить
Доки буде зберігатись така ситуація з зряплатами , перемоги не буде . Та й держави не буде .
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22.01.2024 18:33 Ответить
Та зараз Невтікач накліпає зброї у вигляді хрипатих видосиків ...
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22.01.2024 18:40 Ответить
Якесь дивне мовчання, Оманських інвесторів, Стефанчука Зеленського та Шмигаля, з цілим кагалом осіб на посадах!!!
Промовчали, як ЗРАДИЛИ!! Вони ж усі, мабуть, поховалися за переліками заброньованих посад та професій….разом з родичами, консультантами, радниками, адвокатами, помічниками…. Охоронцями, водіями та обслугою!!…
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22.01.2024 18:42 Ответить
я конечно перекинул сейчас 500грн, но на фоне статьи про гринкевича и взятках 500 тыс $ мои 500грн смотрятся бедно((((
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22.01.2024 19:04 Ответить
Ну а мої теж..забийте. ми з Вами донимо задля Перемоги.
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22.01.2024 20:38 Ответить
+
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22.01.2024 19:49 Ответить
Стидаюсь спитати - а чи можна раціями які без scrembler користуватись на фронті? Вони ж усі прослуховуються!...
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22.01.2024 19:51 Ответить
Воїнам більше потрібне подвійне громадянство, як виявилося сьогодні
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22.01.2024 20:36 Ответить
А влада мовчить. Розраховує, як завжди на донати простих людей і волонтерів. Та скільки можна, народ не гумовий. Влада ви дочекаєтесь, що колись у народа тірпець урветься. І будете ви вперед ногами вилітати зі своїх палаців. Ганьба такій владі.
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22.01.2024 20:37 Ответить
монобанк хакнули перед цим ... кгб на крок попереду
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22.01.2024 20:46 Ответить
задонатив!
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22.01.2024 20:57 Ответить
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22.01.2024 21:14 Ответить
Борислав Береза:
Цього президента обрав мудрий український нарід. А разом з Зеленським нарід обрав собі на шію Єрмака, Татарова, Шурму і інших. Навіть Кирила Тимошенка та Злату Некрасову з Запоріжжя нарід обрав собі разом з Зеленським. Нарід вирішив, що Зеленського йому буде замало і тому до кучи обрав до ВР ґвалтівника Іванісова, анал-табу Яременко, мітбола Тищенка, голубого злодія Клочко, зрадника Ковальова, корупціонера Трухіна, Квартал-95 та інших Безуглих з Арахаміями в складі "Слуги народа". Горковенко:
В той час, коли усі чекють від Зеленського законопроекту про мобілізацію, Зеленський подає "ключовий" законопроект про... множинне громадянство.
Таким чином Верховний Головком "потужно" підтримав ЗСУ. Тепер точно переможемо
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22.01.2024 21:19 Ответить
гострять лижі падлюки
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22.01.2024 21:24 Ответить
+
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22.01.2024 21:22 Ответить
+
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22.01.2024 21:57 Ответить
Якщо чесно - бачу прізвище Юсупова - далі не читаю. Чогось вона в мене як алярмістка і панікекрша в голові сидить. Може я і не правий.
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22.01.2024 23:47 Ответить
Звісно, такі дегенерати як ти шукають прізвище типу Мосійчук.
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23.01.2024 00:38 Ответить
 
 