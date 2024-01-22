Враг наступает по всей линии фронта, много раненых. Воинам нужны дроны, генераторы и грелки, - волонтер Юсупова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским защитникам, которые ведут бои против российских захватчиков, нужна помощь. Срочно необходимо приобрести генераторы и дроны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"Люди, пожалуйста, услышьте, ситуация на фронте очень тяжелая!!! Ужасные бои, круглосуточные вражеские обстрелы и наступление врага по всей линии фронта. У нас много погибших и тяжелораненых. Прошу всех помогать фронту, кто как может. Штурмовому подразделению срочно нужны дроны и генераторы.
Счет Мавик 3 про - 83 500 грн.
4 генератора – 127 тыс. грн.
Зарядные станции – 44 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По словам Юсуповой, на позициях очень холодно, у бойцов обморожения, поэтому нужны химические грелки.
"С позиций медики везут раненых, пока ждут эвакуацию, бойцы замерзают, нужны самонагревающие одеяла, их вообще не хватает, медики умоляют помочь! Хотя бы 50-100 одеял нужно купить", - добавила она.
Волонтер выкупила 3 дрона - 241 тыс. грн и Starlink - 20 тыс. грн. За две недели она закрыла 18 счетов:
- аппараты АЗФ –150 тыс. грн;
- химические грелки – почти 4 тыс. штук;
- несколько счетов, в общей сложности на 125 тыс. грн;
- тепловизор – 57 тыс. грн;
- тактические наушники – 48 980 грн;
- зарядные станции – два счета, вместе – 88 тыс грн;
- планшеты - 33150 грн;
- рации "Моторолла" – 75 796 грн;
- аккумуляторы - 12 856 грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 Yusupova Natalia Avhusta
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Россияне ищут методы, как укрываться от работы украинских снайперов. Но, похоже, им стараться, особо не придётся…
Буквально на днях мы все с вами восхищались работой парой снайперов ГУР МО Украины, которые всего за одну ночь ликвидировали 22 российских оккупанта.
Как оказалось, выдающимися были не только героизм, сконцентрированность и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и тепловизионная оптика спецназовцев, которая разрабатывается и производится в Украине.
Речь идет об известном киевском предприятии «Archer» (ООО «Термал Вижн Текнолоджис»), которое с 2014 года тесном контакте с украинскими силовыми структурами и поставляет им высококачественную продукцию, позволяющую эффективнее уничтожать врага в любое время суток. При этом продукция «Archer» не стоит на месте, а постоянно эволюционирует, улучшает свои характеристики.
В настоящее время россияне ищут пути, как обманывать ночью снайперские группы СОУ, в частности, разработан "плащ-невидимка", покрываемый специальным веществом и скрывающий объект от тепловизора. Такие плащи могут стать новым вызовом не только для наших военных, оперирующих в ночное время суток, но и компаниям разрабатывающим тепловизоры.
Хотя, вызовом для «Archer», как, оказалось, станут не "плащи-невидимки", противоядие которым, уверен, "лучники" бы быстро нашли, а разбирательства и дела, которые заводят на компанию в Украине, тем самым нарушая её системную работу, как по производству, так и совершенствованию продукции. Кроме того, у предприятия, в рамках заведённых "дел", в октябре 2023 были скопированы конструкторские чертежи и документация, программные продукты.
Ни на что не намекаю, но в октябре 2023 копируются данные на разработки «Archer», а в январе 2024 у россиян появляются первые "плащи-невидимки".
В общем, странно это всё. Главный поставщик продукции для лучших снайперов Украины, отстреливающих оккупантов как дичь, оказывается под "следственным" прессингом, а через несколько месяцев после обысков у компании, у врага появляется экипировка, противодействующая её продукции.
Вот так и живем. Вот так воюем…
кончене, паскудне, безсовісне, цинічне гавно!!!!
недостача всього військовим це:
придбані з 2022 року маєтки, квартири, авто....
це яйця по 17 за кг, яблока по 51, браковані броніки та турнікети, це 45 ярдів в 2022му та 40 в 2023му
і це лиш те про що ми знаємо...
баканов не на нарах
резніков на волі
вся юлядота в шоколаді
якихось пара-трійка козлів-відбувайлів для відмазки закрили...
то як що нікуя нема, для чого мобілізіція??????
як що у мене нема свого магазина, накуя мені продавець???
нема свого транспорту, накуя мені водій???
нема яхти, накуя капітан?????
Можете обминусоватсья, но ваш любимый Арестович еще 3 месяца назад сказал что верить в "запад проснётся" и "Байден хочет поражения РФ"- такое себе, и признаков что будут давать в разы больше, чтобы не обороняться а побеждать - маловероятны
Только самим производить. Подумайте какой % ваших знакомых производит оружие, а какой % должен производить в идеале?
А влада збирається щось робити для військових?
Не вистачає коштів - закрийте нікому непотрібний, так званий, єдиний телемарафон, телеканали «Рада», «Наш дом» - і кошти будуть!
Пусть хоть какая-то польза от него будет.
Его там на бис примут-гигант мысли.
И деньжат для ВСУ подзаработает.
История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.
Статья большая, прочитал все.
1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
Промовчали, як ЗРАДИЛИ!! Вони ж усі, мабуть, поховалися за переліками заброньованих посад та професій….разом з родичами, консультантами, радниками, адвокатами, помічниками…. Охоронцями, водіями та обслугою!!…
Цього президента обрав мудрий український нарід. А разом з Зеленським нарід обрав собі на шію Єрмака, Татарова, Шурму і інших. Навіть Кирила Тимошенка та Злату Некрасову з Запоріжжя нарід обрав собі разом з Зеленським. Нарід вирішив, що Зеленського йому буде замало і тому до кучи обрав до ВР ґвалтівника Іванісова, анал-табу Яременко, мітбола Тищенка, голубого злодія Клочко, зрадника Ковальова, корупціонера Трухіна, Квартал-95 та інших Безуглих з Арахаміями в складі "Слуги народа". Горковенко:
В той час, коли усі чекють від Зеленського законопроекту про мобілізацію, Зеленський подає "ключовий" законопроект про... множинне громадянство.
Таким чином Верховний Головком "потужно" підтримав ЗСУ. Тепер точно переможемо