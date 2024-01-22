Враг наступает по всей линии фронта, много раненых. Воинам нужны дроны, генераторы и грелки, - волонтер Юсупова

Украинским защитникам, которые ведут бои против российских захватчиков, нужна помощь. Срочно необходимо приобрести генераторы и дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"Люди, пожалуйста, услышьте, ситуация на фронте очень тяжелая!!! Ужасные бои, круглосуточные вражеские обстрелы и наступление врага по всей линии фронта. У нас много погибших и тяжелораненых. Прошу всех помогать фронту, кто как может. Штурмовому подразделению срочно нужны дроны и генераторы.

Счет Мавик 3 про - 83 500 грн.

4 генератора – 127 тыс. грн.

Зарядные станции – 44 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По словам Юсуповой, на позициях очень холодно, у бойцов обморожения, поэтому нужны химические грелки.

"С позиций медики везут раненых, пока ждут эвакуацию, бойцы замерзают, нужны самонагревающие одеяла, их вообще не хватает, медики умоляют помочь! Хотя бы 50-100 одеял нужно купить", - добавила она.

Волонтер выкупила 3 дрона - 241 тыс. грн и Starlink - 20 тыс. грн. За две недели она закрыла 18 счетов:

- аппараты АЗФ –150 тыс. грн;

- химические грелки – почти 4 тыс. штук;

- несколько счетов, в общей сложности на 125 тыс. грн;

- тепловизор – 57 тыс. грн;

- тактические наушники – 48 980 грн;

- зарядные станции – два счета, вместе – 88 тыс грн;

- планшеты - 33150 грн;

- рации "Моторолла" – 75 796 грн;

- аккумуляторы - 12 856 грн.

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Реквизиты для помощи:



PayPal - [email protected]



Приват - 5168752017223390



Монобанк - 5375411504293973 Yusupova Natalia Avhusta



UA753220010000026204306753142



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Номер карточки Банки



5375 4112 0025 4253

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