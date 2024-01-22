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Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно транспортного сектора Российской Федерации на 50 лет.
Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.
Согласно закону "О санкциях", у Кабинета Министров 10 дней на подготовку предложения.
Документ предусматривает:
- запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица – резиденты РФ;
- запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;
- запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогам РФ.
Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:
- судов под флагом Российской Федерации;
- судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
- судов, которые осуществляли захождение в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
- судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).
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+29 фывафы фываф
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+14 Trevo Trow
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Пожалуйста, подождите...
як ми без цього таки витримали стільки часу ?
То всьо Порошенко винуватий, шо в 2013 році не відмінив і люди повинні були в 2021 році класти бетонні дороги до Криму і до кацапських кордонів, шоб їх танки не загрузли.
А міни зняв друг дєтства самий луччий начальник СБУ, який зараз адвокат і вааще ніпрічьом
от так і сказав в лютому 2014 року "шоб ні адін танк, шоб як голубу міру"
А чё так ?
Ракети у Росії були, армії в Україні реально не було в 2014 році.
Давай пошукаємо шось в керівництві України ?
бо керівництво Кацапії не змінилось
А ЛуГандон и Крымокацап чем лучше?
Территория Украины, а этот биомусор никто не собирается содержать и ждать их следующего предательства.
Земли можно воевавшим солдатам раздать,не офицерам.
поцьки у Маньки-Ганьки можна просити...
ще можна попросити когось піти нах....
можна мовчки витягнути руку,
може хтось, щось дасть...
Вони і зараз готові у цапів пробачення просити...
А чому досі незаборонена українська філія московського сатанату рпц-фсб? Чи це святе для членограїв?
у адекватних людей ці питання відпали 1 квітня 2019 року
а ти спитав, чому треба зістригти ніготь, коли тобі голову відрубають
А пісю тобі, Фйодоров!
"Паляниця" вже виходить?
Стільки грошей, кому треба, заробили, а він, …на 50 років!!
А де він раніше був і нічого не робив з Урядом, відповідно до норм Закону «Про мобілізацію та мобпідготовку»??!!
Тільки і встигли, оті чЛЄни оливкові ісподні одягнути, щоб не так соромно було, Українцям в очі дивитися, на «синє око»,допущених ЗМІ до єдиного макарону…
Чи партньори з Австрії проти?
https://www.energypolicy.columbia.edu/qa-russian-gas-transit-through-ukraine/
РНБО - агов???? Чи це тільки сало не можна возити в своїй автівці?
генерируют словазанимаются х*рней во время войны очевидно за неимением других дел?