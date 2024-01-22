Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией

Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно транспортного сектора Российской Федерации на 50 лет.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Согласно закону "О санкциях", у Кабинета Министров 10 дней на подготовку предложения.

Документ предусматривает:

запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица – резиденты РФ;

запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;

запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогам РФ.

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Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

судов под флагом Российской Федерации;

судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

судов, которые осуществляли захождение в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

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