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Новости Война в Украине
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Кабмин (13804) россия (91348) санкции (10620) СНБО (4374)

Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,санкції

Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно транспортного сектора Российской Федерации на 50 лет.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Согласно закону "О санкциях", у Кабинета Министров 10 дней на подготовку предложения.

Документ предусматривает:

  • запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица – резиденты РФ;
  • запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;
  • запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогам РФ.

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Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

  • судов под флагом Российской Федерации;
  • судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
  • судов, которые осуществляли захождение в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
  • судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

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Топ комментарии
+29
Оце стратегічне мислення! Правда, з великим запізненням..
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22.01.2024 18:00
+23
Їбать !!!

як ми без цього таки витримали стільки часу ?

То всьо Порошенко винуватий, шо в 2013 році не відмінив і люди повинні були в 2021 році класти бетонні дороги до Криму і до кацапських кордонів, шоб їх танки не загрузли.

А міни зняв друг дєтства самий луччий начальник СБУ, який зараз адвокат і вааще ніпрічьом
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22.01.2024 18:10
+14
З цим і ЗСУ непогано пораються.
А чому досі незаборонена українська філія московського сатанату рпц-фсб? Чи це святе для членограїв?
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22.01.2024 18:09
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Оце стратегічне мислення! Правда, з великим запізненням..
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22.01.2024 18:00 Ответить
Їбать !!!

як ми без цього таки витримали стільки часу ?

То всьо Порошенко винуватий, шо в 2013 році не відмінив і люди повинні були в 2021 році класти бетонні дороги до Криму і до кацапських кордонів, шоб їх танки не загрузли.

А міни зняв друг дєтства самий луччий начальник СБУ, який зараз адвокат і вааще ніпрічьом
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22.01.2024 18:10 Ответить
Це той, який хотів украсти у тебе мізки, але не знайшов...
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22.01.2024 18:47 Ответить
саме той.

от так і сказав в лютому 2014 року "шоб ні адін танк, шоб як голубу міру"
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22.01.2024 18:48 Ответить
і, шо странно, сім тисяч ракет по Україні тоді не полетіло, хоч вони і були.

А чё так ?

Ракети у Росії були, армії в Україні реально не було в 2014 році.

Давай пошукаємо шось в керівництві України ?

бо керівництво Кацапії не змінилось
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22.01.2024 19:48 Ответить
Порожняковий РR
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22.01.2024 19:41 Ответить
Не треба забороняти. Дозвольте всім бажаючим стріляти по тим, хто буде робити таке сполучення і ніхто туди-сюди їздити не буде.
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22.01.2024 18:00 Ответить
Само собов!
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22.01.2024 18:01 Ответить
Зашибісь..ото ІБД в них..може зарано відміняти?? Ще років з десять почекаємо.
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22.01.2024 18:02 Ответить
в тебе чоловік є ?
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22.01.2024 19:55 Ответить
Я тобі тикала? Особисті питання задавала? Цифірь невнятна.
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22.01.2024 20:03 Ответить
Хоть одно путнее предложение.
А ЛуГандон и Крымокацап чем лучше?
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22.01.2024 18:05 Ответить
Крим скоро буде деокуповпний.
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22.01.2024 18:10 Ответить
Угу,каким макаром? Одним дроном в неделю с Aliexpress.
Территория Украины, а этот биомусор никто не собирается содержать и ждать их следующего предательства.
Земли можно воевавшим солдатам раздать,не офицерам.
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22.01.2024 18:17 Ответить
На педидущем опыте проверено, эти земли будут проданы и окажутся у Мазепы
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22.01.2024 18:36 Ответить
Може назовеш дату?
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22.01.2024 21:03 Ответить
Жадаю подробиць, ваня!
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23.01.2024 04:55 Ответить
кабмін має вносити офіційне подання (обгрунтоване) на розгляд а не просити щось у когось
поцьки у Маньки-Ганьки можна просити...
ще можна попросити когось піти нах....
можна мовчки витягнути руку,
може хтось, щось дасть...
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22.01.2024 18:06 Ответить
На сто років!
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22.01.2024 18:06 Ответить
Десь через 20 років дозволити на колінах переповзати кордорн. Та пробачення на колінах під час переповзання хай просять
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22.01.2024 18:07 Ответить
если что, то мы их сметём ?
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22.01.2024 18:13 Ответить
Ви Зе&Со манду маєте на увазі?
Вони і зараз готові у цапів пробачення просити...
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22.01.2024 18:19 Ответить
Вони і так почнуть їздити через треті країни. До родичів та пАкланіЦЦА маАгілам. Короче, кацапи придумають як шаритись в Україну.
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22.01.2024 18:20 Ответить
Нарешті чомусь в цивілізованому світі навчилися.Тепер прийняти треба.
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22.01.2024 18:08 Ответить
З цим і ЗСУ непогано пораються.
А чому досі незаборонена українська філія московського сатанату рпц-фсб? Чи це святе для членограїв?
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22.01.2024 18:09 Ответить
у тебе ще є сумніви ?

у адекватних людей ці питання відпали 1 квітня 2019 року
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22.01.2024 18:14 Ответить
Ти надто гальмуєш - подивися, нарешті, в словнику, що таке риторичне питання. ))
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22.01.2024 18:37 Ответить
риторичне питання - це питання, яке не потребує відповіді.

а ти спитав, чому треба зістригти ніготь, коли тобі голову відрубають
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22.01.2024 19:39 Ответить
Пий зеленку - в тебе вавки в голові. ))
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22.01.2024 20:35 Ответить
На 50 років? Тобто, кабмін впевнений, що через 50 років знову буде любофь да гроба?
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22.01.2024 18:12 Ответить
Подивись на Грузію.
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22.01.2024 19:10 Ответить
Фйодор, я розумію, що русскій чілавєк думає, ми памірімся-***.
А пісю тобі, Фйодоров!
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22.01.2024 19:16 Ответить
Не знаю, що там думає рускій чєлавєк. Тобі видніше. Просто подивись на Грузію. Або на Німеччину. А піся - то по твоїй частині.
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22.01.2024 19:22 Ответить
Дві пісі тобі, Фйодоров, а не замирення з свинособаками!
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22.01.2024 19:27 Ответить
Ти, схоже, бояри перебрало. Хто зна, який буде уряд через 50 років і які закони він прийме. Ні тебе, ні мене, вже ніхто нічого не питатиме.
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22.01.2024 19:33 Ответить
Ти мою мову довго вчив?
"Паляниця" вже виходить?
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22.01.2024 19:46 Ответить
З української мови в мене в школі п"ятірка була. Все життя, з діда-прадіда, розмовляю українською. Піди проспись.
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22.01.2024 19:58 Ответить
позив зе дуже ******* на ******* і уліард дрєв.
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22.01.2024 19:41 Ответить
От чого Ви цькуєте чужинця?! Он жи нє панімаєт!
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22.01.2024 19:48 Ответить
Не забудьте у цей список включити *********, якщо до влади не прийдуть хлопці з бригади Каліновського.
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22.01.2024 18:13 Ответить
І давно РНБО стала законодавчим органом?
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22.01.2024 18:14 Ответить
а Єрмак коли отримав доступ до держтаємниці, не будучи держслужбовцем ?
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22.01.2024 18:16 Ответить
Мабуть, це питання до друга дитинства зеленського, такого собі швидко зліпленого лейтенанта баканова.
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22.01.2024 18:21 Ответить
Зараз усі кацапські шпигуни отримують доступ до держтаємниці. Ну, така вже державна політика-95.
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22.01.2024 19:23 Ответить
Я теж про це подумав, до чого тут данілов і ко??? Це або ВР приймає, або до Конституції додаток!!!
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22.01.2024 19:33 Ответить
А як же без транспортного сполучення пасматрєть в глаза?
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22.01.2024 18:20 Ответить
Кабмину и РНБО больше нечем заняться? Все более важные вопросы уже решены? Или это нельзя отложить до момента окончания войны?
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22.01.2024 18:20 Ответить
Ти так сказав як би вони були дуже зайняті, або в окопах сидять!!! Нехай вирішують, тілько РНБО тут ні до чого, це не їхня парафія закони приймати!!!
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22.01.2024 19:35 Ответить
Фокус у тому, що на момент закінчення війни у них буде вже зовсім інший клопіт: хтось буде кудись драпати з усіх копит, а когось буде користувати... характерним чином неголений убивця біля параші.
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23.01.2024 04:49 Ответить
Транзит газу не зупиняють, а тут взялися за транспорт. Піар на крові, на трубі, на всьому, що звучить гарно, а толку менше, ніж з козла молока.
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22.01.2024 18:32 Ответить
Вовочка, на сто давай!
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22.01.2024 18:33 Ответить
Кількість століть залежить від кількості нюхів...
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22.01.2024 19:28 Ответить
Вражає. Це ж не на 49 років, а на всі 50. Здають іспити на кварталістів?
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22.01.2024 18:34 Ответить
Отой Шмигаль, усі гроші з асфальту величного крадівництва перекреслив ….
Стільки грошей, кому треба, заробили, а він, …на 50 років!!
А де він раніше був і нічого не робив з Урядом, відповідно до норм Закону «Про мобілізацію та мобпідготовку»??!!
Тільки і встигли, оті чЛЄни оливкові ісподні одягнути, щоб не так соромно було, Українцям в очі дивитися, на «синє око»,допущених ЗМІ до єдиного макарону…
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22.01.2024 18:34 Ответить
Шмигаль сам казав, що він Шміґоль
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22.01.2024 19:25 Ответить
А слабо заборонити Найвеличнішому мати торгівельні відносини з агресором?
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22.01.2024 18:35 Ответить
Но-но! Ви ще забороніть Нєтряпці... пардон, Боневтіку Відважному нюхати порошок (звісно, лише для підсилення відваги), а також грати на роялі, використовуючи особливу техніку...
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23.01.2024 04:41 Ответить
Знову популізм зашкалює.Забороніть вже проліт НЛО над теріторією України.
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22.01.2024 18:38 Ответить
Це не бізнес Кабміна і слуг народу, тому для піару підійде.
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22.01.2024 18:42 Ответить
А чому лише з росією, а з білоруссю?
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22.01.2024 18:45 Ответить
А як же тоді їздити на кацапію прихильникам МП?
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22.01.2024 18:47 Ответить
Під конвоєм і підсрачниками !!! А ліпше на мінні поля завести, а там як піде!!!
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22.01.2024 19:37 Ответить
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22.01.2024 18:46 Ответить
А транзит трубопроводним транспортом? А перетин державного кордону істот з паспортом кацапської п-дерації? Чи істоти проходять як худоба і на них введуть ембарго
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22.01.2024 18:48 Ответить
В смислє на 50? А потім що, тіпа подивимось? Та пішли вони нафуй навіки в пух і прах
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22.01.2024 18:49 Ответить
А там, або падішах, або віслюк.
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22.01.2024 19:16 Ответить
...ну то вже хай після пуху і праху
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22.01.2024 19:23 Ответить
Оце так, це ж доведеться знимати свіжий асфальт з великого крадівництва у прикордонні з парашею...
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22.01.2024 18:50 Ответить
Трубопровідний також?

Чи партньори з Австрії проти?

https://www.energypolicy.columbia.edu/qa-russian-gas-transit-through-ukraine/

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22.01.2024 18:54 Ответить
кхе-кхе, уряд купує у Болгарії російську нафту пероблює її і продає нам ...Нічого лічного ..Люди ж працюють платять податки ,пенсіонери отримують пенсії ...
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22.01.2024 19:01 Ответить
Що, і на танку неможна?
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22.01.2024 19:23 Ответить
Крокодили де?
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22.01.2024 19:51 Ответить
А чому в списку немає газогону завдяки якому параша отримує кожного року до 6 млрд. доларів прибутку?
РНБО - агов???? Чи це тільки сало не можна возити в своїй автівці?
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22.01.2024 19:53 Ответить
А як це уряд має просити в РНБО? Мені здається, що потрібно просити у Верховної Ради, яка приймає закони, бо РНБО - це проїхатися по вухах наріду 73%.
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22.01.2024 20:03 Ответить
50 років?! Шах помре або ішак здохне, не в цьому річ. Тут зовсім інший зміст закладено. Треба вселяти впевненість, що Україна ще має таку перспективу бути державою 50 років.
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22.01.2024 20:58 Ответить
Заборонити шлюби з громадянами рф.В розшук всіх хто причетний до викрадання дітей ті хто викрадали і ті хто всиновили статус посібники терористів і викрадачі дітей тобто теж терористи.Заборона в'їзду на територію країни всім громадянам рф тільки через спец дозвіл прикордониками.Заборона бізнесу ,заборона постачання.Як на мене взагалі в умовах війни колоборантів розстрілювати.На жаль не дають.
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22.01.2024 22:30 Ответить
интересно, они дают какие-то обоснования своим запросам, или тупо рандомно генерируют слова занимаются х*рней во время войны очевидно за неимением других дел?
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22.01.2024 23:19 Ответить
ну все, кінець війні. отоб нелох раніше таке рішення прийняв - ні один танк би не заїхав, ні один літак не залетів. Може спочатку б контроль над кордонами???
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23.01.2024 08:34 Ответить
 
 