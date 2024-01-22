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Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 15 по 22 января 2024 года операторы "Армии дронов" ликвидировали 369 россиян и более трехсот единиц их техники.
Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В частности, дроны поразили 73 российских танка, 95 боевых бронированных машин, 10 САУ и одну единицу ПВО врага.
"Украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, используемые военными на поле боя. Работу этих технологий почувствовали на себе еще не менее 360 оккупантов", - добавил в своем сообщении Федоров.
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+11 Svetlana Marchenko 6c1a063a
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+6 ПП Уксусов
показать весь комментарий22.01.2024 18:29
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Пожалуйста, подождите...
Нажаль, привладні, таких результатів щодо Закону «Про мобілізацію та ….», оголосити неможуть, затягують час перед закінченням Конституційного терміну перебування Зеленського на посаді!!
Слава Україні!
71 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського! Ось така тема, малятка!!
Чи може він ті дрони сам на кухні збирав?
А где ты мог бы их встретить, где-нибудь в баре, в магазине или на рынке? )
И кто был бы президентом лучше его? Что бы он сделал по-другому? И почему он клоун? Вон, Рейган тоже был актером, зато был неплохим президентом, и Трамп тоже снимался в некоторых фильмах, ну и что?
Чем вас так Зеленский так достал, можете ответить?
Точно такие же слова я слышал от прокремлевского пропагандоса. Ты можешь показать хоть пару роликов где он не мог без суфлера связать два слова? Это всё скабеевкое враньё, у него язык очень даже хорошо подвешен благодаря многолетней карьере в кино. Зачем ты врёшь?
"А наш пострел, писюном по клавишам, и в президенты."
Украинский народ его выбрал а не сам себя он выбрал, это хоть понятно?
Вот все мы становимся умными после драки и начинаем обвинять всех и вся..
И сам он лично ничего не мог решать без одобрения Рады. Значит, Рада такая плохая?
Никто в жизни не подумал бы что в 21 веке в Европе кто-то на кого-то нападет.
Был бы Порошенко, было бы то же самое..
"Но это дело вкуса, вам нравяться вялые писюны.."
Что-то вам половые темы очень нравятся, непонятно почему.
А где он на сцене хреном махал, скинь-ка ссылку..
А раскопали это специально скабеевы с симоньянами, и с тобой.. Ещё они говорят что он - наркоман и нюхает кокаин, тоже поверь, они ведь не врут.. )
Стоимост одной ракеты Джавелин - $200 000, в сумме это 14,7 млн долларов! )