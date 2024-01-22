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Новости Война в Украине
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Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С 15 по 22 января 2024 года операторы "Армии дронов" ликвидировали 369 россиян и более трехсот единиц их техники.

Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В частности, дроны поразили 73 российских танка, 95 боевых бронированных машин, 10 САУ и одну единицу ПВО врага.

Результати роботи "Армії дронів" за минулий тиждень

"Украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, используемые военными на поле боя. Работу этих технологий почувствовали на себе еще не менее 360 оккупантов", - добавил в своем сообщении Федоров.

Читайте также: "Армия дронов" на прошлой неделе уничтожила две вражеские системы ПВО, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+11
Дрони вразили... А до чого тут пан Федоров? Переважна більшість ФПВ дронів у військах - волонтерські.
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22.01.2024 18:35
+7
Хм, а чого отой хфьодоров піариться на тому до чого жодного стосунку немає?
Чи може він ті дрони сам на кухні збирав?
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22.01.2024 18:37
+6
Цікаво, сільки наліпок "от Фьодора" потрачено на це дійство?
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22.01.2024 18:29
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Щоб ви були живі, здорові й ручки не боліли.
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22.01.2024 18:23 Ответить
Е-промоутер Фьодоров доповідає...
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22.01.2024 18:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України!!
Нажаль, привладні, таких результатів щодо Закону «Про мобілізацію та ….», оголосити неможуть, затягують час перед закінченням Конституційного терміну перебування Зеленського на посаді!!
Слава Україні!
71 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського! Ось така тема, малятка!!
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22.01.2024 18:26 Ответить
Цікаво, сільки наліпок "от Фьодора" потрачено на це дійство?
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22.01.2024 18:29 Ответить
Е-бабусі вже не знають, кого більше любить, Е-трансформатора, чи Падляка...
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22.01.2024 18:39 Ответить
Дрони вразили... А до чого тут пан Федоров? Переважна більшість ФПВ дронів у військах - волонтерські.
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22.01.2024 18:35 Ответить
Він підраховує (ціле міністерство підрахуев)
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22.01.2024 19:31 Ответить
Хм, а чого отой хфьодоров піариться на тому до чого жодного стосунку немає?
Чи може він ті дрони сам на кухні збирав?
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22.01.2024 18:37 Ответить
Они - везде. "В рамках "Армии дронов" уже обучено почти 20 000 операторов БпЛА. Есть 33 школы."
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22.01.2024 20:25 Ответить
и где они все, тоже потерялись?
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22.01.2024 21:07 Ответить
Ещё раз: Они - везде. "В рамках "Армии дронов" уже обучено почти 20 000 операторов БпЛА. Есть 33 школы."
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22.01.2024 22:08 Ответить
наверное они хорошо прячутся, еще не встречал никого из этих проффесионалов, и 33 школы, такие секретные, что о них никто не знает
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22.01.2024 22:27 Ответить
".. еще не встречал никого из этих проффесионалов,"
А где ты мог бы их встретить, где-нибудь в баре, в магазине или на рынке? )
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23.01.2024 02:19 Ответить
и там тоже не встречал, и не знаю никого кто бы их встречал, где все эти люди?
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23.01.2024 08:17 Ответить
Аа, понял, они должны ходить с дроном в руках, тогда их видно.. )
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23.01.2024 08:22 Ответить
посоветуйте, как их найти, наш підрозділ уже третий раз объявляет набор пилотов, и ни разу нам не попадались эти мифические "спецы". Встретите, передайте, что Птахи Мадяра набирают пилотов.
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23.01.2024 09:06 Ответить
Они хорошо делают свою работу - за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, и зачем их искать, чтобы медаль вручить? )
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23.01.2024 09:15 Ответить
Юноша, у вас передоз телевизора, медицина уже безсильна.
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23.01.2024 09:22 Ответить
Телевизор смотрю редко. "бессильна" а не "безсильна".. )
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23.01.2024 09:27 Ответить
телевизор не смотрите, лично знакомы с 20000 пилотов, почему же на фронте я, а не вы?
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23.01.2024 19:56 Ответить
Где я сказал что я "лично знаком с 20000 пилотов"? И я живу в Эстонии с рождения и у меня эстонское гражданство, причем здесь фронт?
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23.01.2024 22:27 Ответить
причем здесь фронт?, ну при том что вы, сидя за сотни км от войны, рассказываете мне, два года находящемуся на фронте, байки которые вам показали по зомбо-ящику.
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24.01.2024 08:06 Ответить
А какие конкретно "байки" я рассказываю? Я читаю новости в интернете и в Цензора, причем здесь "зомбо-ящик"? С вами всё в порядке?
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24.01.2024 11:12 Ответить
Конечно со мной все не в порядке, я второй год на войне, из-за таких как вы, читателей и смотрителей фейковых новостей, я понимаю что вы не голосовали за Зеленского, но такие доверчивые как вы, люди без критического мышления, выбрали дебила-клоуна, в 2019-м. Но воевать они не пошли, за редким исключением.
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24.01.2024 20:25 Ответить
Чем это вас так Зеленский достал, что он вам плохого сделал?
И кто был бы президентом лучше его? Что бы он сделал по-другому? И почему он клоун? Вон, Рейган тоже был актером, зато был неплохим президентом, и Трамп тоже снимался в некоторых фильмах, ну и что?
Чем вас так Зеленский так достал, можете ответить?
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24.01.2024 20:42 Ответить
Ну, чем же меня так достал Зеленский, кроме того что он безграмотный неуч, не способный, без суфлера, связать два слова?. И да, Рейган тоже был актером, но кроме того, что он не позволял себе, играть членом на рояле, и не сравнивал США с порноактрисами, он начал свою политическую деятельность за десятилетия до избрание президентом. А наш пострел, писюном по клавишам, и в президенты. Но это дело вкуса, вам нравяться вялые писюны и плоские шутки, дело ваше. А теперь серьезно, ваш кумир, прийдя к власти, (власти у него, скажем честно, было примерно столько же как и мозгов, в его голове, все решали совсем другие люди), начал сокращать армию, остановил все разработки нового вооруженеия, отвел войска с подготовленных позиций. На ключевые должности были назначены коллабаранты. Уверен что вы не знаете, что до 2019го, каждый год, кацапы тоже стягивали войска к границе, в ответ в Украине обьявлись учения, с вызовом "Оперативного резерва первой очереди", а что было в начале 2022го? Шашлычки на майские? На "Цензоре" вам этого не расскажут. Хотя, я думаю, вы и так не способны воспринимать реальность. Ксати Трамп, по уровню интеллекта, не далеко ушел от Зеленского, но хоть хреном на сцене не махал.
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24.01.2024 21:11 Ответить
"..что он безграмотный неуч, не способный, без суфлера, связать два слова?"
Точно такие же слова я слышал от прокремлевского пропагандоса. Ты можешь показать хоть пару роликов где он не мог без суфлера связать два слова? Это всё скабеевкое враньё, у него язык очень даже хорошо подвешен благодаря многолетней карьере в кино. Зачем ты врёшь?

"А наш пострел, писюном по клавишам, и в президенты."
Украинский народ его выбрал а не сам себя он выбрал, это хоть понятно?
Вот все мы становимся умными после драки и начинаем обвинять всех и вся..
И сам он лично ничего не мог решать без одобрения Рады. Значит, Рада такая плохая?

Никто в жизни не подумал бы что в 21 веке в Европе кто-то на кого-то нападет.
Был бы Порошенко, было бы то же самое..

"Но это дело вкуса, вам нравяться вялые писюны.."
Что-то вам половые темы очень нравятся, непонятно почему.
А где он на сцене хреном махал, скинь-ка ссылку..
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24.01.2024 22:22 Ответить
Это печаль, что наш народ выбрал это ничтожество, ну и запрошенные ссылки, https://www.youtube.com/watch?v=Ldsk59up9w4
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24.01.2024 23:26 Ответить
)) Ну и что, это было 100 лет назад и это был юмор, не на самом ведь деле они играли х..реном, ведь так никогда не сыграешь, попробуй сам - никогда не получится.. ) Там на них были какие-то устройства, доходит? Ну и что? )
А раскопали это специально скабеевы с симоньянами, и с тобой.. Ещё они говорят что он - наркоман и нюхает кокаин, тоже поверь, они ведь не врут.. )
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24.01.2024 23:51 Ответить
"В частности, дроны поразили 73 российских танка".. Это вообще Супер!
Стоимост одной ракеты Джавелин - $200 000, в сумме это 14,7 млн долларов! )
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22.01.2024 20:14 Ответить
к вашему сведению, "поразили", это не значить уничтожили, просто попали, а танк мог и уехать.
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24.01.2024 21:13 Ответить
Всё может быть, но полагаю что больше половины из них "не уехало"..
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24.01.2024 22:25 Ответить
 
 