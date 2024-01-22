Кличко об усилении давления на СМИ и бизнес: "Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Европейские партнеры смущены преследованием журналистов и бизнеса в Украине. Такие процессы точно не приближают нашу победу и европейское будущее государства.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя вызвавшие резонанс в обществе последние события в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Что сегодня происходит в Украине с демократическими свободами и принципами, куда двигается государство, как реагирует на это общество? С такими вопросами позвонил мне немецкий приятель, очень хорошо осведомленный в вопросах мировой политики и войны в Украине. Но даже он сказал, что откровенно смущен последними резонансными событиями – преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть", – заявил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что в последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, которыми их облагают, и на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью.
"Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления, и даже могут "найти" "российский след"… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?! Осознает ли власть всю опасность момента? А кто будет платить налоги, будет обеспечивать рабочие места, инвестировать в Украину и ее восстановление? Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?.. И разве за это гибнут сегодня самые преданные патриоты нашего государства? Такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее государства!" – подчеркнул Кличко.
Ранее Виталий Кличко заявлял, что, несмотря на войну, Украина не должна лишиться демократических завоеваний. Таких как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. Он подчеркнул, что провокации и ложь против неугодных властям политиков, предпринимателей и журналистов уничтожают международный имидж Украины.
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«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Допомогали зєбєням і блогери, которі зараз дописують на ЦН, якщо не помиляюся, то і Ю. Бутусов гидив Порошенка. І що, тепер ні читати, ні цитувати їх не можна?!
"Вернувшимся не придется сражаться в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться услугами клиник и аптек и платить налоги".
ЇЇ не вигониш ніяким способом. Хіба що дустом посипати
Якщо ви щось знаєте про "відсотки", то розкажіть нам
1. Дати Трампу козирі в руки ,що Україна це отстой , дочекатися на його перемогу , й захопи намародерене в офшорах . Пінчук усі передвиборчі роки не просто ж так вкладав у трампістів гроші ( це за першої його каденції) . Єрмак не просто так тусив з трампістом Джуліані. Єрмак не просто так був у ПР , коли їхнім політтехнологом оплаченим Ахмєтовим був Манафорт
2. Якщо Захід налаштований рішуче здолати Рашку - Подляки ПРисовтітують Мародерні - нікуди не дінуться почнуть давати гроші на подальшу мародерню. Будь який з цих двох варіантів - виграшний для Банкокої.
Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.
Про це повідомляє видання The New York Times.
«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі $150 тисяч, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві», - пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.
За даними авторів, гроші були внесені на вимогу особистого авдвоката Трампа Майкла Коена. Пожертва Пінчука стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тродішнього кандидата в президенти США.
Колишній начальник підрозділу Податкової служби США Маркус Овенс, що відповідав за оподаткування організацій, назвав внесок Пінчука «незвичайною сумою грошей за таку 20-хвилинну промову». Овенс також вказав, що платіж «цікавий тим, що відбувався під час передвиборчої кампанії і від іноземця, і виглядає як спроба купити вплив».
Виступ Трампа транслювався на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку фінансує Пінчук. З 2014 року цей форум відбувається в Києві. Трамп критикував політику тодішнього президента Барака Обами. «Наш президент не сильний, і він не робить того, що повинен робити для України. Путін взагалі не поважає нашого президента», - заявив Трамп.
Автори статті Шмідт та Габерман нагадують, що Пінчук є зятем колишнього президента України Леоніда Кучми, який керував країною з 1994 до 2005 року. Уряд Кучми, пишуть вони, критикували за корупцію, кумівство та вбивство опозиційних журналістів. Газета також відзначає, що до родинного фонду Клінтонів Пінчук з 2006 року пожертвував понад 13 мільйонів доларів США.
В оприлюдненій Фондом Віктора Пінчука заяві зазначається, що вони звернулися до Трампа та інших світових лідерів з проханням допомогти «у сприянні зміцненим та тривалим зв'язкам між Україною та Заходом».
У Фонді Пінчука заявили, що гонорар був у відповідь на «спеціальне прохання Фонду Трампа у вересні 2015 року, коли була ціла низка претендентів на кандидата в президенти від Республіканської партії.
А якщо ви одна щось знаєте, то скажіть
Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті The Wall Street Journal.
На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.
Чи не так вони Пінчук та Ахмєтов й зараз збираються домовлятися з Трампом ?
"Водночас ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journal від 29 грудня 2016 року", - наголошує "Відродження"
Водночас фонд продовжить виконувати свої партнерські зобов'язання у спільних з фондом Віктора Пінчука проектах. Міжнародний фонд "Відродження" заснований Джорджем Соросом, входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства
Ось чому "СОРОСЯТА ПІНЧУКА" ЦЕ ОДНЕ а ФОНД СОРОСА ЦЕ ТРОХИ ІНШЕ
, хоча грошима олігархату вже Єрмаківського не гребує й зараз
Закрив рота і пішов
Ви премʼєр
Залужний президент
шапітолій у повному складі на уранові рудники