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Новости Политика Украины
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журналистика (3170) Кличко (4515) свобода слова (1159) СМИ (3786)

Кличко об усилении давления на СМИ и бизнес: "Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кличко

Европейские партнеры смущены преследованием журналистов и бизнеса в Украине. Такие процессы точно не приближают нашу победу и европейское будущее государства.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя вызвавшие резонанс в обществе последние события в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Что сегодня происходит в Украине с демократическими свободами и принципами, куда двигается государство, как реагирует на это общество? С такими вопросами позвонил мне немецкий приятель, очень хорошо осведомленный в вопросах мировой политики и войны в Украине. Но даже он сказал, что откровенно смущен последними резонансными событиями – преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть", – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, которыми их облагают, и на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью.

"Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления, и даже могут "найти" "российский след"… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?! Осознает ли власть всю опасность момента? А кто будет платить налоги, будет обеспечивать рабочие места, инвестировать в Украину и ее восстановление? Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?.. И разве за это гибнут сегодня самые преданные патриоты нашего государства? Такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее государства!" – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Кличко о нападении на квартиру Николова: Правоохранители должны установить, кто стоит за провокациями против журналистов

Ранее Виталий Кличко заявлял, что, несмотря на войну, Украина не должна лишиться демократических завоеваний. Таких как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. Он подчеркнул, что провокации и ложь против неугодных властям политиков, предпринимателей и журналистов уничтожают международный имидж Украины.
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Топ комментарии
+19
Очікуємо нову порцію лайна на вентиляторі від падаляцьких. Що там, брата ще Кличко не з'їв???
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22.01.2024 19:39
+16
В першу чергу Гетманцева виженіть. Бо скоро економіці України прийде повний піпець. Цей урод знищує бізнес і економіку.
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22.01.2024 19:33
+16
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22.01.2024 19:40
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В першу чергу Гетманцева виженіть. Бо скоро економіці України прийде повний піпець. Цей урод знищує бізнес і економіку.
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22.01.2024 19:33 Ответить
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22.01.2024 19:40 Ответить
Очікуємо нову порцію лайна на вентиляторі від падаляцьких. Що там, брата ще Кличко не з'їв???
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22.01.2024 19:39 Ответить
Карочє зелені тварі Україну довалять.
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22.01.2024 19:39 Ответить
Хіба хочуть? Мусять. За все треба платити, а скачок з буковельського трамліна в Оман дорога розвага.
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22.01.2024 20:03 Ответить
Віталію Володимировичу не мовчіть!! Робіть більше заяв для більшої аудиторії! Бо зеГниди при владі зроблять з України кацапію!
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22.01.2024 19:40 Ответить
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
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22.01.2024 19:42 Ответить
"Виголосив Степан Хмара", який бігав по Києву і поливав помиями Пороха
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22.01.2024 20:02 Ответить
Згоден! Я це знав. А це робить неправдою те, що він сказав про зєрмаків?
Допомогали зєбєням і блогери, которі зараз дописують на ЦН, якщо не помиляюся, то і Ю. Бутусов гидив Порошенка. І що, тепер ні читати, ні цитувати їх не можна?!
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23.01.2024 08:37 Ответить
Страны должны остановить поддержку украинским беженцам, чтобы они вернулись домой, - советник ОП Лещенко

"Вернувшимся не придется сражаться в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться услугами клиник и аптек и платить налоги".
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22.01.2024 19:43 Ответить
Серлещ сам в них полезет?
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22.01.2024 19:55 Ответить
Сирожа совсем умом слаб стал. Придурок
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22.01.2024 20:04 Ответить
Хороша точка зору. Настав час повернути Безуглу? 😁
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22.01.2024 19:43 Ответить
Що значить повернуту Безглузду? Вона нікуди не ділася.
ЇЇ не вигониш ніяким способом. Хіба що дустом посипати
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22.01.2024 20:20 Ответить
Пан Віталій добре знає відповіді на питання "що відбувається"і знає куди,насправді,тягнеться "російський слід"!
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22.01.2024 19:43 Ответить
Про це знають мілліони українців, але 73% зебілів більше
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22.01.2024 20:05 Ответить
Та заспокойтесь з дебільними відсотками.
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22.01.2024 20:10 Ответить
Заспокоюсь, коли вони згинуть як роса на сонці
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22.01.2024 20:22 Ответить
Не зможуть. Бо їх не було. Поясніть формулу підрахування відсотків. Назвіть складові.
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22.01.2024 20:30 Ответить
Навіщо говорити загадками?
Якщо ви щось знаєте про "відсотки", то розкажіть нам
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22.01.2024 20:33 Ответить
то може бізнесу, легше на кілера скинутися,чим нарікати і жалітися??
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22.01.2024 19:45 Ответить
Погана репутація України -це ціль Мародерні
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22.01.2024 19:48 Ответить
А з цього випливає дві вигоди для Єрмака та усіх ОПЗЖ з Таровими та Бакановими
1. Дати Трампу козирі в руки ,що Україна це отстой , дочекатися на його перемогу , й захопи намародерене в офшорах . Пінчук усі передвиборчі роки не просто ж так вкладав у трампістів гроші ( це за першої його каденції) . Єрмак не просто так тусив з трампістом Джуліані. Єрмак не просто так був у ПР , коли їхнім політтехнологом оплаченим Ахмєтовим був Манафорт
2. Якщо Захід налаштований рішуче здолати Рашку - Подляки ПРисовтітують Мародерні - нікуди не дінуться почнуть давати гроші на подальшу мародерню. Будь який з цих двох варіантів - виграшний для Банкокої.
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22.01.2024 19:57 Ответить
Навіщо задавати риторичні питання? Розжени поганою мітлою кубло татарова!!!!
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22.01.2024 19:48 Ответить
Ти пропонуєш одній людині розігнати ціле кубло і 73%-них посіпак?
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22.01.2024 20:07 Ответить
Доки про придурочні відсотки волати не будуть, ніхріна не зміниться.
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22.01.2024 20:11 Ответить
Доки придурочні відсотки волати будуть, ніхріна не зміниться
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22.01.2024 20:24 Ответить
Луна. Привіт.
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22.01.2024 20:26 Ответить
Тобто, сказати щось нормально таки не виходить
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22.01.2024 20:37 Ответить
обрізані зегниди пішли вабанк бо більш намає грантів щоб киздить завдяки їх зусиллям. тепер щимлять місцевих по всім фронтам - навіть своїх єдиноверців
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22.01.2024 19:58 Ответить
голос Америки Україна квітень2018 р

Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.

Про це повідомляє видання The New York Times.

«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі $150 тисяч, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві», - пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

За даними авторів, гроші були внесені на вимогу особистого авдвоката Трампа Майкла Коена. Пожертва Пінчука стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тродішнього кандидата в президенти США.

Колишній начальник підрозділу Податкової служби США Маркус Овенс, що відповідав за оподаткування організацій, назвав внесок Пінчука «незвичайною сумою грошей за таку 20-хвилинну промову». Овенс також вказав, що платіж «цікавий тим, що відбувався під час передвиборчої кампанії і від іноземця, і виглядає як спроба купити вплив».

Виступ Трампа транслювався на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку фінансує Пінчук. З 2014 року цей форум відбувається в Києві. Трамп критикував політику тодішнього президента Барака Обами. «Наш президент не сильний, і він не робить того, що повинен робити для України. Путін взагалі не поважає нашого президента», - заявив Трамп.

Автори статті Шмідт та Габерман нагадують, що Пінчук є зятем колишнього президента України Леоніда Кучми, який керував країною з 1994 до 2005 року. Уряд Кучми, пишуть вони, критикували за корупцію, кумівство та вбивство опозиційних журналістів. Газета також відзначає, що до родинного фонду Клінтонів Пінчук з 2006 року пожертвував понад 13 мільйонів доларів США.

В оприлюдненій Фондом Віктора Пінчука заяві зазначається, що вони звернулися до Трампа та інших світових лідерів з проханням допомогти «у сприянні зміцненим та тривалим зв'язкам між Україною та Заходом».

У Фонді Пінчука заявили, що гонорар був у відповідь на «спеціальне прохання Фонду Трампа у вересні 2015 року, коли була ціла низка претендентів на кандидата в президенти від Республіканської партії.
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22.01.2024 19:58 Ответить
Українці мають бути здоволеними єрмаком і татаровим, решта для них пох, я правильно написав 73%? Зробили всіх разом? Зробили! Хавайте, обережно, не обляпайтеся!
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22.01.2024 19:59 Ответить
Одне - Я хз, хто оті галімі відсотки Вам рахував.
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22.01.2024 20:02 Ответить
Ви не знаєте хто рахує відсотки?
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22.01.2024 20:11 Ответить
Особисто Вам.
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22.01.2024 20:12 Ответить
Шановна, відсотки після виборів рахує ЦВК.Ви цього не знали? То вам до Лікбезу
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22.01.2024 20:26 Ответить
Шановний. Про всі варіанти підрахуїв знаю більш за Вас. Вам до рожевих поні.
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22.01.2024 20:27 Ответить
То навіщо ви весь задаєте питання хто відсотки рахуваВ?
А якщо ви одна щось знаєте, то скажіть
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22.01.2024 20:31 Ответить
Віталік, не відволікайся. Ремонтуй метро на Теремки. Твою, безумовно важливу думку, ніхто не питає. А як залишиться час, то і каналізацію на Борщазі ще треба полагодити. Ти ж за місто відповідаєш...
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22.01.2024 20:03 Ответить
А ти, Стеценко, Їж борщ і ні на що не відволікайся. Відволічешся, коли коли в один прекрасний день опинишся знову у Совку
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22.01.2024 20:13 Ответить
грудень 2016 року

Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті The Wall Street Journal.

На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.

Чи не так вони Пінчук та Ахмєтов й зараз збираються домовлятися з Трампом ?
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22.01.2024 20:03 Ответить
грудень 2017 року- фонд Сороса відповів на цю Хйню Пінчука так-

"Водночас ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journal від 29 грудня 2016 року", - наголошує "Відродження"

Водночас фонд продовжить виконувати свої партнерські зобов'язання у спільних з фондом Віктора Пінчука проектах. Міжнародний фонд "Відродження" заснований Джорджем Соросом, входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства

Ось чому "СОРОСЯТА ПІНЧУКА" ЦЕ ОДНЕ а ФОНД СОРОСА ЦЕ ТРОХИ ІНШЕ
, хоча грошима олігархату вже Єрмаківського не гребує й зараз
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22.01.2024 20:09 Ответить
Пінчук хоче в Расєю, так його ніхто в Україні не тримає.
Закрив рота і пішов
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22.01.2024 20:15 Ответить
не виходить так - він хоче бізнесу в рашці а в Україні Притулою себе в політці, себе в відбудові України за бабло Заходу -Пінчук та Ахметов зараз любимий олігарх Єрмака . Скоро Юлю дніпряночку посадить як коаліцію єдності на трон ...
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22.01.2024 22:56 Ответить
...ні ,як кААліцію
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22.01.2024 22:57 Ответить
37 рік..
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22.01.2024 20:11 Ответить
Ще треба почути думку мерів Львова, Житомира і Бердичева.
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22.01.2024 20:18 Ответить
Хотілося б почути, а то вони в рот води набрали і бояться чхнути перед зеленою вдладою.
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22.01.2024 20:29 Ответить
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22.01.2024 20:43 Ответить
Лещ- звичайна, зепотворна шлюха!
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22.01.2024 21:46 Ответить
Ну добре Віталій Володимирович
Ви премʼєр
Залужний президент
шапітолій у повному складі на уранові рудники
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22.01.2024 21:06 Ответить
До таких сумних наслідків призвела рашистська спецоперація "Слуга народу". Спочатку відморожений голобородько, а потім і псевдопартію підігнали на допомогу виродку!
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22.01.2024 21:30 Ответить
Сказал Кличко который вместе с ОП и правоохранительными структурами наблюдал за мзду как региАнал Кушнир с женой умножают холдинг Киевгорстрой и инвесторов на ноль
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22.01.2024 21:37 Ответить
За клевету, Кличко может не только морду набить, но и за решетку посадить.
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23.01.2024 01:39 Ответить
А як же-у сьому винен Клічко.Даже в тому що лохи обрали собі "доброго царя".
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23.01.2024 04:41 Ответить
 
 