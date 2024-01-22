Кличко об усилении давления на СМИ и бизнес: "Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?"

Европейские партнеры смущены преследованием журналистов и бизнеса в Украине. Такие процессы точно не приближают нашу победу и европейское будущее государства.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя вызвавшие резонанс в обществе последние события в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Что сегодня происходит в Украине с демократическими свободами и принципами, куда двигается государство, как реагирует на это общество? С такими вопросами позвонил мне немецкий приятель, очень хорошо осведомленный в вопросах мировой политики и войны в Украине. Но даже он сказал, что откровенно смущен последними резонансными событиями – преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть", – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, которыми их облагают, и на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью.

"Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления, и даже могут "найти" "российский след"… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?! Осознает ли власть всю опасность момента? А кто будет платить налоги, будет обеспечивать рабочие места, инвестировать в Украину и ее восстановление? Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?.. И разве за это гибнут сегодня самые преданные патриоты нашего государства? Такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее государства!" – подчеркнул Кличко.

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Ранее Виталий Кличко заявлял, что, несмотря на войну, Украина не должна лишиться демократических завоеваний. Таких как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. Он подчеркнул, что провокации и ложь против неугодных властям политиков, предпринимателей и журналистов уничтожают международный имидж Украины.