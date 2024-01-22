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Лавров на Совбезе ООН о переговорах с Украиной: Все эти формулы – путь в никуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

На заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против переговоров на основе Формулы мира, которую предлагает Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Все эти формулы – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушиваться, пока есть время", – заявил Лавров.

По словам российского министра, все остальные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения, и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".

При этом Лавров в очередной раз заявил о готовности к переговорам со стороны РФ, добавив, что они не должны касаться темы "сохранения у власти киевского режима".

Читайте также: Формула мира – это запрет вести переговоры с Россией, - Путин
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Топ комментарии
+23
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22.01.2024 20:05
+22
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22.01.2024 20:00
+21
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22.01.2024 20:12
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22.01.2024 20:00 Ответить
Щось кінь розкукурікався....
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22.01.2024 20:15 Ответить
Хтось чекав інших заяв від лаврова?
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22.01.2024 20:26 Ответить
пнх
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22.01.2024 20:00 Ответить
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22.01.2024 20:05 Ответить
Виявляється у ***** не *******, а **********...
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22.01.2024 20:20 Ответить
Кнопочка
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23.01.2024 13:47 Ответить
Не хвицай, коняко, бо Єрмака спалиш
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22.01.2024 20:06 Ответить
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22.01.2024 20:07 Ответить
раїся, й її наративи - шлях в нікуди. Спочивайте
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22.01.2024 20:07 Ответить
Всі ці ООН та радбези шлях у нікуди ...
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22.01.2024 20:08 Ответить
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22.01.2024 20:08 Ответить
Одна рашка знає вірнии шлях -- в пекло
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22.01.2024 20:08 Ответить
Коняра забоярена в тебе один шлях-в болото на глибину 2-3 метри.
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22.01.2024 20:11 Ответить
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22.01.2024 20:12 Ответить
Дамбили Белгородас 😁
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22.01.2024 20:17 Ответить
Хроніки дурдому ...
І дивлюся цивілізація не може впоратись з купкою чортів ..
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22.01.2024 20:14 Ответить
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22.01.2024 20:15 Ответить
Йой, сарако...
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23.01.2024 04:31 Ответить
Читаємо:
"Перемовини з Росiєю щодо миру - це шлях в нікуди" - тов лавров!! Вы как никогда абсолютно правы!!
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22.01.2024 20:16 Ответить
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22.01.2024 20:18 Ответить
Дайте йому сіна, нехай жує, на розумного коня зійде.
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22.01.2024 20:19 Ответить
Сіно все віддали на КНДР...https://www.rbc.ru/rbcfreenews/567bf0549a794791c8167de9
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22.01.2024 20:21 Ответить

Спеціально для антропоморфного шкапа на раZZію звідкись доставляють спеціальний - галюциногенний - овес.

...Навіть лячно подумати - скільки таке... щастя коштує.
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23.01.2024 04:29 Ответить
Уявляю - які вибрики з припадвипадвертом витворятиме коняка
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23.01.2024 08:03 Ответить
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23.01.2024 10:46 Ответить
...а овес - дорого
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22.01.2024 20:23 Ответить
Тобто віддайте нам території і ще і посадіть в себе того президента який захоче з нами дружити ? Коняка взагалі головою поїхав 😂😂😂
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22.01.2024 20:25 Ответить
Пшол нах... коняка грьобана.
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22.01.2024 20:30 Ответить
Мерин педальний скаржиться "весь світ не в ногу з нашими лаптями, бяда..."
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22.01.2024 20:38 Ответить
Що взяти з тупих кацапів
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22.01.2024 20:38 Ответить
як в песне смеяна-никуда никуда.......иди лучше ***** лавролошадь ************............
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22.01.2024 20:40 Ответить
Він навіть вже не кінь, а якийсь *обаний їшак.
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22.01.2024 20:47 Ответить
За яким юридичним правочином росія стала членом ООН, а тим бульше - Радбезу? Хтось знає? Їх просто можна повиганяти всіх, небензі надавати підсрачників, коняку стару спустити по сходах.
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22.01.2024 20:51 Ответить
Цей й****ий ішак краще б пояснив, який юридичний статус мають "вояки" ерефії у Харківській області. Навіть за їхнім раша-гівнозаконодавством.

Терористи, що мають негайно знищуватися.
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22.01.2024 21:03 Ответить
Дайте ему овса. И вообще уже ети *переговоры* под которыми рашисты подразумевают свои ультиматум, порядком подза*бали. С рашистами разговаривать ето как разговаривать с болезнью. Болезнь нужно лечить интенсивно. Рашисты же вообще не имеют ни права находиться в ООН, ни права называться легитимным государством так как рашка состоит из захваченных непризнанных окупированных территорий, ни права называться легитимной властью так как кремлевский режим проводил выборы на окупированных никем не признаных территориях. С таким же успехом можно поговорить с бомжом о делах в магазине возле которого он поселился.

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22.01.2024 21:12 Ответить
Пока бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком разваливают Украину изнутри у Фекалистана есть шанс и война будет продолжаться ...
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22.01.2024 21:36 Ответить
Звичайно, для кацапів шлях в дупу. Чи світ має підтримати терористів, фашистів, нацистів і вбивць?
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22.01.2024 21:37 Ответить
Так припиніть війну і заберіться з України. В чому проблема, дибіли блд? Буде вам шляхи в нікуди - з болота вилізли, в болоті і опинитесь. Це треба було ще років сто тому зробити.
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22.01.2024 21:45 Ответить
Залман Т

@IOtmEAauN1afE4u

В ответ

@1945Antonov

По сути Украина и ломает лживую, коррупционную, несправедливую, насквозь прогнившую в лицемерии и недееспособности конструкцию, под названием миропорядок. Где обещания и договора - пустой звук, принципы подчинены личным интересам, а союзники - только красивое название.
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22.01.2024 21:52 Ответить
рашистская проститутка гутиереш посмел обвинить Украину в обстреле Донецка 21 января! хотя всем известно кто обстрелял Донецк и зачем!
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22.01.2024 21:52 Ответить
Що не зрозуміло. План миру па кацапськи - це капітуляція України. Але цей план періодично змінюється по мірі надання Україні зброї і змін на полі бою. Вірю в ЗСУ і в те,що весняно-літній контрнаступ все ж таки нам допоможе. Бо літачки будуть і дальньобійні ракети в нас вже на серійному виробництві.
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22.01.2024 23:07 Ответить
а кацапчик типа министр иностранных дел ржачный, и доселе думает что расия сверхдержава
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22.01.2024 23:24 Ответить
Шлях в нікуди має ООН якщо дозволяє таким істотам як Лавров розповідати свою маячню.
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22.01.2024 23:31 Ответить
Просто з цікавості: де на раZZії беруть аж стільки галюциногенного вівса, щоб завжди вистачало на потреби цього дурнуватого шкапа?
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23.01.2024 01:32 Ответить
Карфаген рф должен быть разрушен
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23.01.2024 03:23 Ответить
Ох скіки ідіотів та на цензорі.Слова урода-"києвський режим",раніше була хунта,формула миру херня(мінськ 2 порошенко-тоже херня да дебіли).Далі він вимагає відставки ЗЕ.І це правда.Не проведення виборів а відставки.
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23.01.2024 10:18 Ответить
Опять за конякой не доглядели, и он таки забрел на поле с коноплей!
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23.01.2024 13:51 Ответить
Мерін лавров-помилка професора Преображенського,поверніть взад експеримент...
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23.01.2024 17:57 Ответить
 
 