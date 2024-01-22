Лавров на Совбезе ООН о переговорах с Украиной: Все эти формулы – путь в никуда

На заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против переговоров на основе Формулы мира, которую предлагает Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Все эти формулы – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушиваться, пока есть время", – заявил Лавров.

По словам российского министра, все остальные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения, и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".

При этом Лавров в очередной раз заявил о готовности к переговорам со стороны РФ, добавив, что они не должны касаться темы "сохранения у власти киевского режима".

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