Лавров на Совбезе ООН о переговорах с Украиной: Все эти формулы – путь в никуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против переговоров на основе Формулы мира, которую предлагает Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Все эти формулы – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушиваться, пока есть время", – заявил Лавров.
По словам российского министра, все остальные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения, и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".
При этом Лавров в очередной раз заявил о готовности к переговорам со стороны РФ, добавив, что они не должны касаться темы "сохранения у власти киевского режима".
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І дивлюся цивілізація не може впоратись з купкою чортів ..
"Перемовини з Росiєю щодо миру - це шлях в нікуди" - тов лавров!! Вы как никогда абсолютно правы!!
Спеціально для антропоморфного шкапа на раZZію звідкись доставляють спеціальний - галюциногенний - овес.
...Навіть лячно подумати - скільки таке... щастя коштує.
Терористи, що мають негайно знищуватися.
@IOtmEAauN1afE4u
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@1945Antonov
По сути Украина и ломает лживую, коррупционную, несправедливую, насквозь прогнившую в лицемерии и недееспособности конструкцию, под названием миропорядок. Где обещания и договора - пустой звук, принципы подчинены личным интересам, а союзники - только красивое название.
Карфагенрф должен быть разрушен