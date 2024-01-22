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Евросоюз (15948) Боррель (593) замороженные активы (77)

Боррель заявил, что страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ и анонсировал визит в Киев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи глав министерств иностранных дел 22 января в Брюсселе сообщил, что приедет в Киев в начале февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду и Twitter (X) редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка.

По информации журналиста, Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов. Послы ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому средства сначала положат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

На пресс-конференции после Совета ЕС по иностранным делам Боррель сказал, что вопрос поддержки Украины является одной из ведущих тем дискуссий министров.

"Министры согласились, что сейчас – не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот, это время, чтобы делать больше и быстрее: с финансовыми ресурсами, с военным оборудованием, подготовкой солдат и всем, в чем Украина нуждается для защиты", - отметил он.

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Боррель заверил, что Евросоюз продолжит работу над "предсказуемой поддержкой" Киева и анонсировал, что отправится в Украину "в первую-вторую неделю февраля".

"Надеюсь, мы достигнем соглашения о пополнении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, чтобы создать Фонд поддержки Украины (Ukraine Assistance Fund)", – добавил Боррель.

Он подтвердил, что у ЕС уже есть документ, на основе которого ведется обсуждение будущего фонда поддержки Украины оружием, и участники встречи 22 января "согласились, что это хорошая основа для пересмотра работы Европейского фонда мира".

Напомним, в ЕС предложили создать специализированный военный фонд для Украины, который поглотит около 6,5 миллиарда евро активов Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро в год между 2024 и 2027 годами.

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Топ комментарии
+5
Про їх отримання мова взагалі не йде. Лише про надходження від їх використання - грубо квжучи відсотки за депозитом.
політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів Джерело: https://censor.net/ua/n3469202
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22.01.2024 20:34
+4


Олексія Гончаренка офіційно призначили президентом в ПАРЄ!

"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше - в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!"
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22.01.2024 20:38
+1
"Переговоры главы Центробанка рф Набиуллиной о конфискации золотовалютных резервов рф в обмен на собственную неприкосновенность с г-н Боррель прошли более чему успешно.
Стороны согласились на финансировании этими средствами военную промышленность стран Евросоюза для производства необходимого ассортимента для ЗСУ. О чем принформировать Зеленского и собирается г-н Боррель во время визита в Киев".

Я правильно перевел дипломатическую казуистику?
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22.01.2024 20:38
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Правила форума Совет форумчан
політична згода це добое, а коли саме ми їх отримаємо?
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22.01.2024 20:30 Ответить
Ви з ОП? Якщо ні - то ніколи.
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22.01.2024 20:32 Ответить
25-27
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22.01.2024 20:32 Ответить
Про їх отримання мова взагалі не йде. Лише про надходження від їх використання - грубо квжучи відсотки за депозитом.
політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів Джерело: https://censor.net/ua/n3469202
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22.01.2024 20:34 Ответить
Так. Заголовок не відповідає змісту новини.
Відсотки із заморожених активів, - це десь 2 - 3 мільярда євро щорічно.
Але цього зовсім недостатньо.
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22.01.2024 20:43 Ответить
Через 2-3 тижні
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22.01.2024 20:39 Ответить
є інфа що хочуть зробити до другої річниці арвномасштабного, але, зважаючи що ********** тягнути кота за хвіст, не віриться
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22.01.2024 20:47 Ответить
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22.01.2024 20:31 Ответить
Сильнии хід -- не тягніть мурчика за хвіст
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22.01.2024 20:34 Ответить


Олексія Гончаренка офіційно призначили президентом в ПАРЄ!

"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше - в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!"
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22.01.2024 20:38 Ответить
"Переговоры главы Центробанка рф Набиуллиной о конфискации золотовалютных резервов рф в обмен на собственную неприкосновенность с г-н Боррель прошли более чему успешно.
Стороны согласились на финансировании этими средствами военную промышленность стран Евросоюза для производства необходимого ассортимента для ЗСУ. О чем принформировать Зеленского и собирается г-н Боррель во время визита в Киев".

Я правильно перевел дипломатическую казуистику?
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22.01.2024 20:38 Ответить
Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

"Надходження" - це, звісно, відсотки, які нараховуються на гроші, що зберігаються у їхніх банках. Тобто всі гроші русняві вони аіддавати не хочуть.
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22.01.2024 20:42 Ответить
"Надходження" зброя,котру будуть виробляти в ЄС і поставляти Україні .
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22.01.2024 21:05 Ответить
 
 