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Россияне разбирают холодильники на запчасти для своего оружия, - Британия на Совбезе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

оон,радбез

Война России против Украины привела к сотням тысяч убитых и раненых военных РФ, задержаниям тысяч антивоенных протестующих, отставанию российской оборонной промышленности, которая "разбирает на запчасти холодильники".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на заседании Совбеза ООН в понедельник заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

"Российская военная модернизация отброшена на 18 лет назад, российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники. Она заказывает оружие у КНДР вопреки многочисленным резолюциям, принятым в этом зале по указанию российского министра иностранных дел", - сказал Кариуки, реагируя на выступление главы МИД России Лаврова, традиционно обвинившего Запад в поддержке Украины.

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Британский дипломат напомнил, что, покупая и используя иранские беспилотники, Россия (как и Иран) нарушает резолюцию Совета Безопасности.

По его словам, Россия потеряла более половины территории, захваченой у Украины в феврале 2022 года, и пятую часть Черноморского флота, более 400 млрд долларов из-за санкций, а "сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в поисках лучшего будущего".

В прошлый раз, когда министр иностранных дел России выступал в Совбезе, он говорил о защите прав русскоязычных в Украине, отметил Кариуки.

"Однако единственной угрозой для гражданских лиц в Украине остается Россия", - подчеркнул он, добавив, что Москва препятствует доступу гуманитарных организаций к миллионам нуждающихся в помощи.

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В то время как Украина, Великобритания и около 80 других стран на прошлой неделе в Давосе обсуждали с президентом Владимиром Зеленским планы по миру, основанные на принципах Устава ООН, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев провозглашал, "что мира никогда не может быть, пока существует независимое государство Украина", отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Великобритания и дальше будет пополнять боеприпасами систему ПВО Украины и будет оставаться "непреклонной в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, будет обеспечивать способности Украины обороняться".

Напомним, в понедельник Совет безопасности ООН по требованию России проводит заседание с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для очередного "осуждения" поставок оружия Украине.
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Топ комментарии
+11
Я так розумію для підарів сьогодні був апофіоз позору по їх же ініціативі
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22.01.2024 20:53
+9
А зачем им холодильники? У них и так холодно. А после оптимизации ЖКХ во многих городах температура что на улице, что в квартире - стабильно морозная. Так зачем холодильник будет лишнее место занимать?
Так что все они правильно делают.
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22.01.2024 20:53
+9
Вони вже на озброєнні загородзагонів.
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22.01.2024 20:55
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Запчастини ще є в віброфалосах.
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22.01.2024 20:52 Ответить
Вони вже на озброєнні загородзагонів.
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22.01.2024 20:55 Ответить
Вони згоріли в Вайлберіз.
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22.01.2024 21:07 Ответить
Я так розумію для підарів сьогодні був апофіоз позору по їх же ініціативі
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22.01.2024 20:53 Ответить
А зачем им холодильники? У них и так холодно. А после оптимизации ЖКХ во многих городах температура что на улице, что в квартире - стабильно морозная. Так зачем холодильник будет лишнее место занимать?
Так что все они правильно делают.
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22.01.2024 20:53 Ответить
В холодильниках они грелись!)
на улице и в комнате -25, а в холодильнике 0!)
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22.01.2024 21:19 Ответить
А які деталі для зброї можна взяти з холодильника?
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22.01.2024 20:54 Ответить
Морозілку на бронежилет.
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22.01.2024 20:56 Ответить
Морозилку рыбаки используют.
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23.01.2024 05:30 Ответить
Дверцята до бронемашин 🤣🤣🤣
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22.01.2024 20:58 Ответить
можна ще на мотузці дохлих орків тягати в холодильнику
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22.01.2024 21:08 Ответить
мабуть мікроконтролери
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22.01.2024 21:26 Ответить
В ************* моделях дорогого сегменту чимало електронних компонентів, адже вони йдуть з екранами, підключенням до інтернету, можливістю замовляти необхідні продукти і т.п. наворотами.
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22.01.2024 21:34 Ответить
Ну... Такі холодильники вряд чи навіть кацапи розбирати будуть... Скоріше він хотів сказати пральні машини, а сказав холодильники. Але від кацапів чого завгодно чекати можна
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22.01.2024 22:35 Ответить
Фреон на фунфирік. Бахнув -- і штурмавать Авдєєвку!
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22.01.2024 21:41 Ответить
електроніка, ну але то тупіє кацапі, розумні українці таким не займаються тому і ракет виробляти не можуть, хоча колись ракети в космос запускали та "сатану" проектували...
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22.01.2024 23:14 Ответить
То перестаньте продавати їм пралки, холодильники і т.п. і т.д. В кам'яний вік.
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22.01.2024 20:56 Ответить
Британія продає в рф пралки і холодильники?
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22.01.2024 20:59 Ответить
Т.п. і т.д. Перевести? І я не тільки бритів мав на увазі, а всіх притомних з ООН.
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22.01.2024 21:05 Ответить
Вони купують техніку або в Китаї, який важко назвати притомним, а крім цього є сірий імпорт через Грузію, Туреччину, Казахстан і т.п. любителів заробляти на війні.
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22.01.2024 21:36 Ответить
Іскандер зроблений з холодильника.
Звучить дуже правидиво.
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22.01.2024 21:04 Ответить
Чув, що на "Іскандер" потрібно до восьми холодильників.
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22.01.2024 21:52 Ответить
ага розбирають, щаз - да вони ракети напряму возять бо з такими санкціями я не здивуюсь якщо в них вже і перефарбовані ф16 з червоною зіркою десь є, он досі французьку оптику на танках знаходять
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22.01.2024 21:09 Ответить
А де ОТРК Грім і де Баканов ?
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22.01.2024 21:17 Ответить
Ну ета же другоє
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22.01.2024 21:22 Ответить
Це ті холодильники, які вони намародерили в Україні?
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22.01.2024 21:21 Ответить
сотні тисяч молодих росіян, які емігрували у пошуках кращого майбутнього, це дуже мало порівняно з Україною.
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22.01.2024 21:37 Ответить
Що там Туреччина, партнер Британії по NATO? Не бажаєте перевірити її роль у "паралельному імпорті"?

Нащо москалям розбирати холодильники, коли через османів, ОАЕ і Китай і так все йде?
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22.01.2024 21:43 Ответить
а нам наче і запчастиниякі завгодно можуть поставляти майже безкоштовно а зброї нема.
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22.01.2024 22:39 Ответить
Що там в тих холодильниках є? Датчики, якісь контролери, компресор?
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22.01.2024 23:08 Ответить
А треба лише ***** на запчастини розібрати і війні відразу кінець.
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22.01.2024 23:15 Ответить
Тоже не понял, зачем их разбирать, если можно любые радиоэлектронные детали заказать в Китае. И качеством и наработкой на отказ будут в разы лучше чем то говно, которое делалось при СССР для тех ракет. Когда из партии транзисторов для военки брак был больше 90%, и этот брак паяли в гражданские телевизоры, которые потом ломались каждый месяц.
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23.01.2024 00:02 Ответить
это просто мародерные скрепы не укладываются в западную логику. и условные "яйца по 17" во время войны они вряд ли тоже понимают. но отказываться от постройки халуп для физиономий конечно не станут, но удивятся, да.
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23.01.2024 01:11 Ответить
Тупое заявление .
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23.01.2024 01:34 Ответить
Новина з розряду "як у них хреново, а в нас все пучком"
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23.01.2024 03:37 Ответить
Ага, типа "не скиглите"- у них еще хреновей чем у нас.
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23.01.2024 05:33 Ответить
100 МИЛЛИАРДОВ И ПУТИНА НЕТ !!! ЧЕГО НЕ ДАЮТ !!!???
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23.01.2024 04:06 Ответить
потрібна конкретика навіть з фото і відео доказом ..а так це тупа заява ..
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23.01.2024 04:12 Ответить
Пынька в холодильнике напрягся....
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23.01.2024 13:45 Ответить
 
 