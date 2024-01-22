В течение суток произошло 53 боевых столкновения, на Авдеевском направлении отражены 14 атак врага, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 22.01.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 698-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 53 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Оккупанты нанесли авиационныех удары в районах населенных пунктов Гранов, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Барановка, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Марчихина Буда, Фотовыж Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку от Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 376 860 человек (+830 за сутки), 6192 танка, 8896 артсистем, 11 489 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага неподалеку от с. Работино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Смотрите также: Рашисты ударили из артиллерии по Купянску, 1 человек погиб, есть раненый. ФОТО (обновлено)

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляхово, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморка Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Берегово, Велетенское Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.