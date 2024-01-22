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Новости ОбществоАвтоВойна в Украине
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Львовщина (2683) уклонисты (193)

На Львовщине пограничники задержали 11 мужчин, которые по поддельным документам пытались сбежать из Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество Авто Война в Украине

прикордонники,кордон,держприкордонслужба,дпсу

20 и 21 января пограничники Львовской области задержали одиннадцать мужчин, которые пытались выехать за границу с фальшивыми документами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что военнообязанных, которые использовали поддельные документы для выезда в Польшу, разоблачили в ПП "Грушев", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини" и в поезде, направлявшемся за границу.

Девять мужчин из Одесской области, Хмельницкого, Киева и Днепропетровской области предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки ВВК. Однако пограничники заметили, что они поддельные.

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Еще один человек из Кропивницкого предоставил паспорт с фиктивной отметкой на проживание в Германии. А у жителя Днепра во время контроля обнаружили поддельные приказы о бронировании и о служебной командировке.

Пограничники сообщили обо всех фактах сотрудникам полиции. За использование фальшивых документов мужчинам грозит уголовная ответственность.
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Топ комментарии
+6
Страшно подумати що б було якби відкири кордони,чи хоч хтось з чоловіків залишився б???
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22.01.2024 21:34
+5
Хто ж це втікає? Вибрали того, що потрібно і втікати? Це якось не по-людські. Бігом виручати свого лідера, який закликав платити податки і йти служити.
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22.01.2024 21:31
+4
оце досягнення а то то що крадуть вагонами літаками то ми не бачемо з країни вже біжать бо не бачать з чим мини рашистким режимомов якись преспектив притому біжать не просто маргенали а дуже розумні високоовідченні та недурні люди просто вони вже втратили надію на розум цієї влади
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22.01.2024 21:47
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Впевнений, що до травневих шашликів вони б повернулись...
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22.01.2024 21:13 Ответить
Такі тупі?
То треба було у владу іти. Для "білої кістки" закони інші.
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22.01.2024 21:15 Ответить
плюс для "работніков крипти" ))
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22.01.2024 21:25 Ответить
Не зрозумів - документи чи долари були фальшиві?
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22.01.2024 21:17 Ответить
І те і інше
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22.01.2024 21:19 Ответить
Хто ж це втікає? Вибрали того, що потрібно і втікати? Це якось не по-людські. Бігом виручати свого лідера, який закликав платити податки і йти служити.
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22.01.2024 21:31 Ответить
Львівщина голосувала за Порошенко
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22.01.2024 21:42 Ответить
А що в статті є про жителів Львівської області?
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22.01.2024 21:58 Ответить
Пане, так це втікали через Львівщину, бо вона межує з країнами ЄС.
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22.01.2024 22:20 Ответить
Страшно подумати що б було якби відкири кордони,чи хоч хтось з чоловіків залишився б???
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22.01.2024 21:34 Ответить
оце досягнення а то то що крадуть вагонами літаками то ми не бачемо з країни вже біжать бо не бачать з чим мини рашистким режимомов якись преспектив притому біжать не просто маргенали а дуже розумні високоовідченні та недурні люди просто вони вже втратили надію на розум цієї влади
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22.01.2024 21:47 Ответить
 
 