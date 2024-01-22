Коломойскому продлили срок содержания под стражей до 2 марта, но уменьшили залог до 2,65 млрд грн
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Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил размер залога с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение было принято во время заседания 22 января.
Прокуроры ходатайствовали о продолжении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.
В свою очередь адвокаты настаивали на изменении меры пресечения из содержания под стражей на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья бизнесмена.
Суд также отказал в просьбе о передаче Коломойского на поруки.
Хронология дела Коломойского
Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили снизить размер залога до начального уровня.
21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.
24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.
27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.
6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.
15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.
23 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.
28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
а проведе тебе рідня *)
парубче, ти ни прихуїв?
латину також вчи!
і що мені тепер робити? як ТИ не пам'тяєш...
хз, спитай у модерів, вони може пам'ятають
оце новина)))
ім'я своє назви, випердку)
ім'я своє назви!
з ким маю честь спілкуватися?🤔
ліниве ніщо, яке лише накидає... і всралося
словом, йди нах! нікчема
иди к своему Херпиду...\ну не напрасно ты же за него голосовал...\
с Фейсбука сейчас не возможно сюда зайти...
с дружком своим из новой каховки связывался...?
Скоро не Беня буде платити заставу, а Україна буде йому платити
кінец цего номера 95 кварталу буде вже скоро.
1.3 млрд за три місяці?
******* апартменти бєня винайняв
Мазепа: доведено (???) збитків на 7млн, хочуть заставу 700млн, отримують заставу 350млн - 500% від збитків.
Рєзніков: "*****@алі" на десятки мільярдів - стає адвокатом
Баканов: здача Півдня України, десятки (а скоріше СОТНІ) тисяч жертв - стає адвокатом....
Червінський - за ґратами; Ріф, Чорновіл, Федина, Порошенко - під слідством...
Це точно дії української влади? 🤔
9 % ТОВ «Футбольний клуб Дніпро»;100 % акцій «Полтаваобленерго»;50 % ТОВ «Кінотеатр Валентина»;33,4 % ТОВ «Альфа-Приват, ЛТД»;30 % ТОВ «Пас ЛТД»;20 % ТОВ "Комерційне агентство «Віст ЛДТ»;33,4 % ТОВ «Бета-К, ЛТД»;9 % ТОВ «Протон-21»;25 % ТОВ «Старлайт»;25 % ТОВ «Фарлес»;19,6 % ТОВ «Солм ЛТД»;19,6 % ТОВ «Сентоза ЛТД».
За даними інтернет-видання «proUA», Ігор Коломойський здійснює контроль над такими комерційними підприємствами:
АБ «Приватінвест»;АТ «Таобанк»;ВАТ Завод «Червона гвардія»;ВАТ НПЗ «Нафтохімік Прикарпаття»;ВАТ НПК «Галичина»;ВАТ «ДніпроАзот»;ЗАТ «Авіас плюс»;ЗАТ «Ержан»;ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»;ЗАТ «Чорноморський паливний термінал»;ЗАТ «Львівський жирокомбінат»;ЗАТ МКБ «Москомприватбанк»ЗАТ «Орлан-Беверіджиз»;ЗАТ «Приват-інтертрейдинг»;ЗАТ «Приват-онлайн»;ЗАТ «СП» Комсомольська правда ";ЗАТ Страхова компанія «Інгосстрах»;ЗАТ «Телесистеми України»;ЗАТ ФК «Дніпро-96»;ЗАТ «Харківський жировий комбінат»;ВАТ «Авіакомпанія» Кіровоградські авіалінії ";ВАТ «Антарктика» (у тому числі Іллічівський морський рибний порт)ВАТ «Дніпровагонмаш»;ВАТ «Дніпронафтопродукт».ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну»;ВАТ «Дніпроспецбуд»;ВАТ «Ексімнафтопродукт»;ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»;ВАТ «Житомирнафтопродукт»;ВАТ «Запорізький завод феросплавів»;ВАТ «Запоріжжянафтопродукт»;ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»;ВАТ «Київміськнафтопродукт»;ВАТ «Київгума»;ВАТ «Кіровограднафтопродукт»;ВАТ Коксохімічний завод «Дніпрококс» (15 квітня 2010 приєднаний до заводу ім. Петровського і перейменований у ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»);ВАТ «Кременчукнафтепродуктсервіс»;ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»;ВАТ «Нафта-південь»;ВАТ «Миколаївнафтопродукт»;ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»;ВАТ «Одесанафтопродукт»;ВАТ «Одеський завод сільськогосподарського машинобудування»;ВАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»;ВАТ ВКФ «Хмельницькнафтопродукт»;ВАТ «Приват-Холдинг»;ВАТ «Проектно-пошуковий інститут» Південмедбіосинтез ";ВАТ «Севнефтепродукт-сервіс»;ВАТ «Стахановський завод феросплавів»;ВАТ «Суминафтопродукт»;ВАТ «Укрнафта»;ВАТ «УкрНДІінжпроект»;ВАТ «Укрхіменерго»;ВАТ «Чернігівнафтопродукт»ВАТ «Чернівцінафтопродукт»;ТОВ «Авангардбуд»;ТОВ «Авіас»;ТОВ «Агропромтехнологія»;ТОВ «АЕФ»;ТОВ «Алапаєвський металургійний завод»;ТОВ «Альфа-нафта»;ТОВ «Архон»;ТОВ "Безпека. Охорона. Гарантія ";ТОВ «Біотрейд»;ТОВ «Бюро кредитних історій України»;ТОВ «Вард»;ТОВ «ВЕЛТЕКС»;ТОВ «Віалінт»;ТОВ «Витязь»;ТОВ ГИК «Бізнес-Інвест» (станом на 2016 рік);[19]ТОВ ГИК «Славутич-Капітал»;ТОВ «Міський інформаційний розрахунковий центр»;ТОВ «Еквіла»;ТОВ «Індеко»;ТОВ «Інком-2001»;ТОВ «Кадрове агентство» Альтернатива ";ТОВ «Компанія» Енергоальянс ";ТОВ «Концерн» Основа ";ТОВ «Корсан»;ТОВ «Лінея-С»;ТОВ «Лорант»;ТОВ «Мелоніна»;ТОВ «Металотехніка»;ТОВ «ільні платежі України»;ТОВ НВП «Консист»;ТОВ «Одеснефтепродуктсервіс»;ТОВ «ПБ-консалтинг»;ТОВ «Перше українське бюро кредитних історій»;ТОВ «Поул-позишн»;ТОВ «Прадо»;ТОВ «Приват Комплект»;ТОВ «Приватсервіс»;ТОВ «Приват Сервіс Центр»,ТОВ «Приват-Сток-Сервіс»;ТОВ «Приват-Фарм», Дніпропетровськ;ТОВ «Приват-Таксі», Дніпропетровськ;ТОВ «Промінмет»;ТОВ «Ріваліон»;ТОВ «Ритм 120»;ТОВ «Сентоза»;ТОВ Солм ЛТД:ТОВ «Сонг»;ТОВ СП «Енеко»;ТОВ «СПЕЦТЕХМАШ»;ТОВ СП «Хімпром»;ТОВ СП CST-invest;ТОВ «Будівельно-промислова компанія "Приват-інвестор"»;ТОВ «Технологія»;ТОВ «Торговий дім "Приват"»;ТОВ ТРК «Приват-ТБ-Дніпро»;ТОВ «Українські лотереї»;ТОВ «Українське бюро кредитних історій»;ТОВ «Укрфондінвест»;ТОВ «Ферон»;ТОВ «ФК Гамбіт»;ТОВ «Центральне бюро кредитних історій України»;ТОВ «Ченел-люкс»;ТОВ «Юнікс»;ТОВ «Краков»;ТОВ «БроносЛ»;ТОВ «Контрол»;ТОВ «Арбонеском»;ТОВ «Сомалбуд»;ТОВ «Юридична фірма "А-Лекс"»;Afina Investments Ltd;Alan Investments S.A.;Albroath International Corp;Alexton Holdings Limited;Allstream Ventures Ltd;Almanzar Holdings Limited;Almas Limited;Atһina Investments Ltd;Atra Inc.;Aulbrey Alliance S.A.;Ballioti Enterprises LTDBarat Enterprises S.A.;Barrington Industries Ltd.;BigOptima Limited;Bishop Invest & Finance Inc;Blue Island Group limited;Brotstone Ltd;Burrard Financial Corp.;Clanton Consultings Limited;Claresholm Marketing Ltd;Clemente Enterprises Limited;Clenton Consulting Limited;Copland Industries S.A.Daytripper LCC;Directfield Ltd.;Duvall Lim
Этот цирк с сентября тянется... хотя такому делу можно было бы уделить внимание. А так просто игра даже не для внутренней аудитории, а перед другими странами... мы пытались... но ничего не вышло вот отпустили.