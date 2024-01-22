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Новости Общество
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залог (470) Коломойский (1757)

Коломойскому продлили срок содержания под стражей до 2 марта, но уменьшили залог до 2,65 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

коломойський

Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил размер залога с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение было принято во время заседания 22 января.

Прокуроры ходатайствовали о продолжении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.

В свою очередь адвокаты настаивали на изменении меры пресечения из содержания под стражей на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья бизнесмена.

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Суд также отказал в просьбе о передаче Коломойского на поруки.

Хронология дела Коломойского

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили снизить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.
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Топ комментарии
+9
Як шо так піде і далі, то всі ми будемо Бені ще винні кілько міліардів гр. Або долярів.
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22.01.2024 21:35
+9
Коломойша: доведена крадіжка більше 5млрд, застава - трохи більше 50% від вкраденого
Мазепа: доведено (???) збитків на 7млн, хочуть заставу 700млн, отримують заставу 350млн - 500% від збитків.
Рєзніков: "*****@алі" на десятки мільярдів - стає адвокатом
Баканов: здача Півдня України, десятки (а скоріше СОТНІ) тисяч жертв - стає адвокатом....
Червінський - за ґратами; Ріф, Чорновіл, Федина, Порошенко - під слідством...

Це точно дії української влади? 🤔
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22.01.2024 21:41
+8
Усе йде по плану.
Скоро не Беня буде платити заставу, а Україна буде йому платити

кінец цего номера 95 кварталу буде вже скоро.
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22.01.2024 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Вже невиглядає обличчя таким веселим, як до утримання під вартою. Він зрозумів, що залишок життя він проведе у в'язниці.
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22.01.2024 21:35 Ответить
не виглядає твоя білка ізза бярьози
а проведе тебе рідня *)
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22.01.2024 21:40 Ответить
Сам хоч зрозумів, що ти написав.
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22.01.2024 21:41 Ответить
ти пишеш через автоперекладач і запитуєш щось у мене?
парубче, ти ни прихуїв?
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22.01.2024 21:43 Ответить
вчи українську, в ній немає таких ******** конструктів)))
латину також вчи!
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22.01.2024 21:42 Ответить
З 2015 року на Цензорі, щось я тебе такого розумного не пам'ятаю.
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22.01.2024 21:44 Ответить
Ги)
і що мені тепер робити? як ТИ не пам'тяєш...
хз, спитай у модерів, вони може пам'ятають
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22.01.2024 21:47 Ответить
Можна спитати. А за що тебе вигнали з газети "Україна молода"?
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22.01.2024 21:51 Ответить
мене вигнали?
оце новина)))
ім'я своє назви, випердку)
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22.01.2024 21:53 Ответить
Тоді чому після 2011 року більше не публікуєтесь в цій газеті?
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22.01.2024 21:55 Ответить
бо "вигнали" ж 🤣
ім'я своє назви!
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22.01.2024 21:58 Ответить
ти бачиш моє ІМ'Я і ПРІЗВИЩЕ?
з ким маю честь спілкуватися?🤔
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22.01.2024 21:49 Ответить
Я з вами нормально спілкуюсь, чому ви мене ображаєте.
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22.01.2024 21:57 Ответить
бо ти навіть не намагаєшся вивчити українську...
ліниве ніщо, яке лише накидає... і всралося
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22.01.2024 22:00 Ответить
Я не хочу з вами сваритись, бо допишемся, що нас обох адмін заблокує. Все до побачення, дякую за спілкування.
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22.01.2024 22:03 Ответить
Бачу у вас в друзях Матрос Кошка. Він був рекордсмен по друзях на Цензорі. Саме більше було у нього зареєстрованних друзів за все існування Цензора.
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22.01.2024 22:01 Ответить
чи саме, чи більше 🙄
словом, йди нах! нікчема
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22.01.2024 22:03 Ответить
Взаємно!
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22.01.2024 22:05 Ответить
инна Елажев - что ты лезешь на Цензор после стольких деактиваций...
иди к своему Херпиду...\ну не напрасно ты же за него голосовал...\
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22.01.2024 22:29 Ответить
Розумник, що це ти вже не хочеш бути Вєлікой Ісландієй, що здулась, вже не вєлікая.
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22.01.2024 22:41 Ответить
ты Елажов как был дурачком - так им и остался...
с Фейсбука сейчас не возможно сюда зайти...
с дружком своим из новой каховки связывался...?
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22.01.2024 22:51 Ответить
Подивись уважно в дзеркало. Ти там точно побачиш дурачка з дебільним виразом обличчя. З Джамалом давно не спілкувався, немає зв'язку.
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22.01.2024 23:00 Ответить
ты отойди от зеркала, твой алкоголизм повлиял и на твои мозги...
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22.01.2024 23:18 Ответить
Усе йде по плану.
Скоро не Беня буде платити заставу, а Україна буде йому платити

кінец цего номера 95 кварталу буде вже скоро.
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22.01.2024 21:46 Ответить
Там гримеры квартала поработали, не переживайте за него, у него все отлично
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22.01.2024 22:02 Ответить
з кілька місяців такого "сидіння" йому вже зменшили розмір застави на 1,25 лярда грн... ще так посидить кілька місяців - ще зменшать на лярд. а потім випустять під заставу в кілька десятків лямів, що для нього така сума, як для вас 2000 грн, наприклад.. ніхто його не посадить.
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23.01.2024 00:11 Ответить
Як в тому анекдоті про зменщення застави- Хлопці, ну я ж потрошки заставу вже виплачую!!! Просто мерзенно! Цю тварь ще в 2016 році треба було.... за все "хороше", що він зробив країні.
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23.01.2024 12:39 Ответить
Як шо так піде і далі, то всі ми будемо Бені ще винні кілько міліардів гр. Або долярів.
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22.01.2024 21:35 Ответить
Кохве дають?
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22.01.2024 21:36 Ответить
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22.01.2024 23:23 Ответить
тобто він за ОДИН день утримання скільки платить?
1.3 млрд за три місяці?
******* апартменти бєня винайняв
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22.01.2024 21:37 Ответить
73%уродів, ви хоча б в Україні? Чи з'їбали за кордон?
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22.01.2024 21:37 Ответить
Пашлі кофє піть?
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22.01.2024 21:37 Ответить
Здав Беня - мабуть гризе себе шо не злиняв
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22.01.2024 21:39 Ответить
Таргани зжерли глиста.
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22.01.2024 21:40 Ответить
Коломойша: доведена крадіжка більше 5млрд, застава - трохи більше 50% від вкраденого
Мазепа: доведено (???) збитків на 7млн, хочуть заставу 700млн, отримують заставу 350млн - 500% від збитків.
Рєзніков: "*****@алі" на десятки мільярдів - стає адвокатом
Баканов: здача Півдня України, десятки (а скоріше СОТНІ) тисяч жертв - стає адвокатом....
Червінський - за ґратами; Ріф, Чорновіл, Федина, Порошенко - під слідством...

Це точно дії української влади? 🤔
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22.01.2024 21:41 Ответить
А 1,25 мільярда гривень уже комусь пішли на відкат?
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22.01.2024 21:41 Ответить
ага. самому Бені і пішли. сидить собі дядько на курорті ще й бабло заробляє. )
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23.01.2024 00:12 Ответить
В следующей серии этой комедии от квартала смотрите как Коломойскому уменьшили заставу до 1.3 млрд грн
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22.01.2024 21:43 Ответить
Кофеїновий наркоман непогано викрутився , тут в неньці Україні покомфортніше ніж у федеральній вязниці
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22.01.2024 21:46 Ответить
Всім Коломойський в ... вперся! До ахметки, який привів війну в Україну, здав Донбас, відверто підримував сепарів - питань нема!
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22.01.2024 21:48 Ответить
Доречі ☝🏼
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22.01.2024 21:49 Ответить
колломойський не один в приваті. Чому не сидить інший?
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23.01.2024 07:20 Ответить
Не чекав Беня від своїх в нього такі мрії були і "Приват" повернути і за 100 мільярдів кацапам Україну продати ,а тут тюремні нари .Не знаю чим все закінчится ,але одне радує що цей найбільший шахрай який вивів з України мільярди доларів опинився в СІЗО сподіваюсь надого.
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22.01.2024 21:49 Ответить
У вересні 2023 року НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського. З ухвали Київського апеляційного суду від 1 листопада стало відомо, що на початку вересня Шевченківський районний суд міста Києва заарештував частину активів Коломойського, включно з такими:

9 % ТОВ «Футбольний клуб Дніпро»;100 % акцій «Полтаваобленерго»;50 % ТОВ «Кінотеатр Валентина»;33,4 % ТОВ «Альфа-Приват, ЛТД»;30 % ТОВ «Пас ЛТД»;20 % ТОВ "Комерційне агентство «Віст ЛДТ»;33,4 % ТОВ «Бета-К, ЛТД»;9 % ТОВ «Протон-21»;25 % ТОВ «Старлайт»;25 % ТОВ «Фарлес»;19,6 % ТОВ «Солм ЛТД»;19,6 % ТОВ «Сентоза ЛТД».

За даними інтернет-видання «proUA», Ігор Коломойський здійснює контроль над такими комерційними підприємствами:

АБ «Приватінвест»;АТ «Таобанк»;ВАТ Завод «Червона гвардія»;ВАТ НПЗ «Нафтохімік Прикарпаття»;ВАТ НПК «Галичина»;ВАТ «ДніпроАзот»;ЗАТ «Авіас плюс»;ЗАТ «Ержан»;ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»;ЗАТ «Чорноморський паливний термінал»;ЗАТ «Львівський жирокомбінат»;ЗАТ МКБ «Москомприватбанк»ЗАТ «Орлан-Беверіджиз»;ЗАТ «Приват-інтертрейдинг»;ЗАТ «Приват-онлайн»;ЗАТ «СП» Комсомольська правда ";ЗАТ Страхова компанія «Інгосстрах»;ЗАТ «Телесистеми України»;ЗАТ ФК «Дніпро-96»;ЗАТ «Харківський жировий комбінат»;ВАТ «Авіакомпанія» Кіровоградські авіалінії ";ВАТ «Антарктика» (у тому числі Іллічівський морський рибний порт)ВАТ «Дніпровагонмаш»;ВАТ «Дніпронафтопродукт».ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну»;ВАТ «Дніпроспецбуд»;ВАТ «Ексімнафтопродукт»;ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»;ВАТ «Житомирнафтопродукт»;ВАТ «Запорізький завод феросплавів»;ВАТ «Запоріжжянафтопродукт»;ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»;ВАТ «Київміськнафтопродукт»;ВАТ «Київгума»;ВАТ «Кіровограднафтопродукт»;ВАТ Коксохімічний завод «Дніпрококс» (15 квітня 2010 приєднаний до заводу ім. Петровського і перейменований у ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»);ВАТ «Кременчукнафтепродуктсервіс»;ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»;ВАТ «Нафта-південь»;ВАТ «Миколаївнафтопродукт»;ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»;ВАТ «Одесанафтопродукт»;ВАТ «Одеський завод сільськогосподарського машинобудування»;ВАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»;ВАТ ВКФ «Хмельницькнафтопродукт»;ВАТ «Приват-Холдинг»;ВАТ «Проектно-пошуковий інститут» Південмедбіосинтез ";ВАТ «Севнефтепродукт-сервіс»;ВАТ «Стахановський завод феросплавів»;ВАТ «Суминафтопродукт»;ВАТ «Укрнафта»;ВАТ «УкрНДІінжпроект»;ВАТ «Укрхіменерго»;ВАТ «Чернігівнафтопродукт»ВАТ «Чернівцінафтопродукт»;ТОВ «Авангардбуд»;ТОВ «Авіас»;ТОВ «Агропромтехнологія»;ТОВ «АЕФ»;ТОВ «Алапаєвський металургійний завод»;ТОВ «Альфа-нафта»;ТОВ «Архон»;ТОВ "Безпека. Охорона. Гарантія ";ТОВ «Біотрейд»;ТОВ «Бюро кредитних історій України»;ТОВ «Вард»;ТОВ «ВЕЛТЕКС»;ТОВ «Віалінт»;ТОВ «Витязь»;ТОВ ГИК «Бізнес-Інвест» (станом на 2016 рік);[19]ТОВ ГИК «Славутич-Капітал»;ТОВ «Міський інформаційний розрахунковий центр»;ТОВ «Еквіла»;ТОВ «Індеко»;ТОВ «Інком-2001»;ТОВ «Кадрове агентство» Альтернатива ";ТОВ «Компанія» Енергоальянс ";ТОВ «Концерн» Основа ";ТОВ «Корсан»;ТОВ «Лінея-С»;ТОВ «Лорант»;ТОВ «Мелоніна»;ТОВ «Металотехніка»;ТОВ «ільні платежі України»;ТОВ НВП «Консист»;ТОВ «Одеснефтепродуктсервіс»;ТОВ «ПБ-консалтинг»;ТОВ «Перше українське бюро кредитних історій»;ТОВ «Поул-позишн»;ТОВ «Прадо»;ТОВ «Приват Комплект»;ТОВ «Приватсервіс»;ТОВ «Приват Сервіс Центр»,ТОВ «Приват-Сток-Сервіс»;ТОВ «Приват-Фарм», Дніпропетровськ;ТОВ «Приват-Таксі», Дніпропетровськ;ТОВ «Промінмет»;ТОВ «Ріваліон»;ТОВ «Ритм 120»;ТОВ «Сентоза»;ТОВ Солм ЛТД:ТОВ «Сонг»;ТОВ СП «Енеко»;ТОВ «СПЕЦТЕХМАШ»;ТОВ СП «Хімпром»;ТОВ СП CST-invest;ТОВ «Будівельно-промислова компанія "Приват-інвестор"»;ТОВ «Технологія»;ТОВ «Торговий дім "Приват"»;ТОВ ТРК «Приват-ТБ-Дніпро»;ТОВ «Українські лотереї»;ТОВ «Українське бюро кредитних історій»;ТОВ «Укрфондінвест»;ТОВ «Ферон»;ТОВ «ФК Гамбіт»;ТОВ «Центральне бюро кредитних історій України»;ТОВ «Ченел-люкс»;ТОВ «Юнікс»;ТОВ «Краков»;ТОВ «БроносЛ»;ТОВ «Контрол»;ТОВ «Арбонеском»;ТОВ «Сомалбуд»;ТОВ «Юридична фірма "А-Лекс"»;Afina Investments Ltd;Alan Investments S.A.;Albroath International Corp;Alexton Holdings Limited;Allstream Ventures Ltd;Almanzar Holdings Limited;Almas Limited;Atһina Investments Ltd;Atra Inc.;Aulbrey Alliance S.A.;Ballioti Enterprises LTDBarat Enterprises S.A.;Barrington Industries Ltd.;BigOptima Limited;Bishop Invest & Finance Inc;Blue Island Group limited;Brotstone Ltd;Burrard Financial Corp.;Clanton Consultings Limited;Claresholm Marketing Ltd;Clemente Enterprises Limited;Clenton Consulting Limited;Copland Industries S.A.Daytripper LCC;Directfield Ltd.;Duvall Lim
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22.01.2024 21:54 Ответить
Бідному Коломойському зменшили заставу.
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22.01.2024 22:02 Ответить
Полтаваобленерго, вибачте не 100 відс., 99,9 ...Це суттєво
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22.01.2024 22:24 Ответить
Беня только из Привата спёр как минимум 5,5 млрд. долларов. Прокрутил сотни миллиардов долларов грязных парашных денег. Ему такие суммы "залогов" как слону дробина.
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22.01.2024 22:03 Ответить
Морда літца у Бенціона жахлива. Щось з ним не так.
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22.01.2024 22:04 Ответить
Шоу ''а-ля 95кагал'' продовжується. Будуть тримати до наступних виборів для підняття рейтингу хрінпіду як борцуна з корупцією.
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22.01.2024 22:09 Ответить
О. Беня ще 1,25 лярда заробив сидячи. Єврей це не національність це покликання. Тут крутишся як білка в колесі і одні збитки, а він сидить і йому пре.
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22.01.2024 22:16 Ответить
Судячи з фото, у бєні дєла не дуже...
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22.01.2024 22:16 Ответить
Вміє прибіднятися, якщо це вигідно.
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22.01.2024 22:22 Ответить
Скоро наздожене Міхєїла по статурі.
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22.01.2024 23:12 Ответить
Єщо 2 раза і можно вихадіть
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22.01.2024 22:30 Ответить
Система пожирает своих. Так было всегда.
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23.01.2024 00:19 Ответить
тільки доічне ув'язнення !
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22.01.2024 23:58 Ответить
где укрыться от правосудия США как не в украинской "тюрьме" 🤣🤣🤣
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22.01.2024 23:58 Ответить
На кофе?
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23.01.2024 00:16 Ответить
Деду плохо? Додедовался...
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23.01.2024 00:23 Ответить
Как всегда, политический цирк... это ведь для общества является резонансным делом. Почему оно не готово и суд просто продлевает арест, вместо того, чтобы дело уже было передано и рассматривалось по существу.
Этот цирк с сентября тянется... хотя такому делу можно было бы уделить внимание. А так просто игра даже не для внутренней аудитории, а перед другими странами... мы пытались... но ничего не вышло вот отпустили.
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23.01.2024 02:53 Ответить
Инвест банкир Игорь Мазепа страшнее Кодломойского...,на 7 млн гривен..и 2 гектара земли кем то купленной ещё в 2013 году..., Голобородьки 🤒 у вас не будет инвесторов...от слова никогда...😁
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23.01.2024 07:22 Ответить
Скоро вийде на свободу, а ЄСПЛ присудить компенсацію за рахунок держави. Повна неспроможність правоохоронних органів України. Радянська влада цього виродка розстріляла би
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23.01.2024 07:58 Ответить
 
 