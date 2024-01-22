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Новости Война в Украине
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Саперы на востоке Украины взяли в плен 11 оккупантов, - СтратКом ВСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

При выполнении боевых задач украинские саперы пополнили обменный фонд 11 российскими военнослужащими.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Россиян взяли в плен инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания.

"Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты!" - пишут в СтратКоме.

В полон потрапило 11 росіян

На Сході України сапери взяли в полон 11 окупантів

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Топ комментарии
+23
Молодці ! Дякуємо!!!
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22.01.2024 21:43
+16
Саперний бат має на озброєнні десантно-переправочні засоби, мостоукладники, риючу техніку, розгороджувальну техніку, ГМЗ для встановлення мін та установки розмінування УР-67 -77... Як хлопцям вдалося взяти в полон стільки сволоти? Велика шана воїнам!!!
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22.01.2024 21:53
+14
Шана Вам воїни!

це біосміття згодиться для чогось
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22.01.2024 21:44
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Молодці ! Дякуємо!!!
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22.01.2024 21:43 Ответить
Мабуть замінували козломордих в круг і споглядали хто перший вийде…. вийшли всі навколішках б кацапи…
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22.01.2024 21:43 Ответить
Шана Вам воїни!

це біосміття згодиться для чогось
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22.01.2024 21:44 Ответить
Для розмінування
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22.01.2024 22:03 Ответить
Саперний бат має на озброєнні десантно-переправочні засоби, мостоукладники, риючу техніку, розгороджувальну техніку, ГМЗ для встановлення мін та установки розмінування УР-67 -77... Як хлопцям вдалося взяти в полон стільки сволоти? Велика шана воїнам!!!
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22.01.2024 21:53 Ответить
Из ур-77 можно ******* так что сонцепек отдыхает
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22.01.2024 22:14 Ответить
звісно, та як нею взяти в полон? Там в ліпшому разі тільки кишки з дерев можна позішкрібати... Я з неї стріляв...
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22.01.2024 22:18 Ответить
Іноді для того щоб взяти в полон ворога достатньо квадрокоптера і чатбота "Хочу жити". Але тільки іноді, нажаль.
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23.01.2024 00:53 Ответить
Як? Не як сапери точно. Як штурмовики пішли і взяли ворожу позицію.
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22.01.2024 22:16 Ответить
Скоріш за все ця партія зайшла через чатбот "Хочу жити"
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23.01.2024 00:49 Ответить
І здалася саме саперам?
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23.01.2024 01:29 Ответить
Їх би використати за прямим призначенням - пустити бігати по мінним полям, створених рашистами. Але все ж таки краще обміняти на наших полонених. Героїчні сапери - молодці!
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22.01.2024 21:59 Ответить
То добре, бо на Куп'янському, нажаль, наших тоже не мало попало.
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22.01.2024 22:06 Ответить
..прекрасна новость...
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22.01.2024 22:07 Ответить
Насправді - це дуже тривожна новина. Це означає, що саперів кинули на штурм...і, якщо я правильно зрозумів, що це за бій, то слідом за саперами кинули артилеристів для закріплення на позиціях у якості піхоти...
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22.01.2024 22:15 Ответить
По-перше, це не новина, а комунікація Страткому для підвищення бойового духу.

По-друге - вкид про артилеристів з розряду фантазій.
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23.01.2024 00:45 Ответить
Ні, це інфа від брата моєї дружини, артилеріста, з 2014го на фронті. Зараз з пораненнями у шпиталі після штурму.
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23.01.2024 01:25 Ответить
А, забувся - до того ще була подібна інфа від адміну з роботи, який мінометник. Його не на штурм, але на нулі по ротації він регулярно по кілька діб буває. Без міномету. Як піхота.
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23.01.2024 01:34 Ответить
Сапери- це люди зі сталевими нервами та великою відвагою
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22.01.2024 22:13 Ответить
Дякуємо хлопці!
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22.01.2024 22:16 Ответить
Напевне міни ставили ось і попали на саперів
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22.01.2024 22:16 Ответить
це як пішов по хліб 🍞 а тут таке ...
ну що робити ?
прошу пана до смереки !
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22.01.2024 22:17 Ответить
Так у монокль дивляться з заходу , як з полоненими в Україні поводяться.

А ЩО РОБЛЯТЬ КАЦАПИ З УКРАЇНСЬКИМИ ХЛОПЦЯМИ - захід мовчить І Ватикан мовчить і ООН мовчить
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22.01.2024 22:43 Ответить
Украина бьет все рекорды - Это наверное первый случай в истории мировых войн чтобы саперы брали в плен такое количество орков - Медаль за отвагу!
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22.01.2024 22:26 Ответить
Если саперов использовать как штурмовиков....
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22.01.2024 22:52 Ответить
штурмовики такими групами в полон не беруть, такими групами здаються по попередній домовленості.
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23.01.2024 00:50 Ответить
Це супер, але саперів берегти треба. Це важка наука, а особливо цінний досвід.
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22.01.2024 22:31 Ответить
Ці 11 ОККУПАНТІВ мабудь ноги цілували бійцям. Тепер будуть у теплі їсти український хліб і телик дивитися Тобто податків з українських сімей, які втратили родича, будуть йти на хліб для окупантів і вбивц
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22.01.2024 22:40 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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22.01.2024 23:16 Ответить
если саперам приходится брать в плен то что-то идет не-ок
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22.01.2024 23:20 Ответить
якби їх взяли в полон - було б не ок.
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23.01.2024 00:52 Ответить
Саперы следуют советам Кулебы и пошли воевать саперными лопатами?
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23.01.2024 01:24 Ответить
Вони акванавти? Усі 11? Хоча б шоломи зняли з них... Зябра побачили ми б
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23.01.2024 01:46 Ответить
ТАК ЩО ЇХ КОРМИТЬ !!!???
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23.01.2024 04:00 Ответить
Можна давати ягель і стєкломой, дешево і їм звично.
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23.01.2024 07:27 Ответить
Одиннадцать высококлассных специалистов по разминированию полей! 👍
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23.01.2024 13:43 Ответить
 
 