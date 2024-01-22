13 163 36
Саперы на востоке Украины взяли в плен 11 оккупантов, - СтратКом ВСУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При выполнении боевых задач украинские саперы пополнили обменный фонд 11 российскими военнослужащими.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Россиян взяли в плен инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания.
"Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты!" - пишут в СтратКоме.
Топ комментарии
+23 Павел Иващенко c5c63542
показать весь комментарий22.01.2024 21:43
+16 Дмитрий Питалов d7355999
показать весь комментарий22.01.2024 21:53
+14 polini orop
показать весь комментарий22.01.2024 21:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
це біосміття згодиться для чогось
По-друге - вкид про артилеристів з розряду фантазій.
ну що робити ?
прошу пана до смереки !
А ЩО РОБЛЯТЬ КАЦАПИ З УКРАЇНСЬКИМИ ХЛОПЦЯМИ - захід мовчить І Ватикан мовчить і ООН мовчить
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!